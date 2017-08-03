В России есть сложности с получением международных водительских прав

Проблемы связаны с тем, что в подразделениях ГИБДД уже несколько месяцев не хватает бланков.

О сложностях, с которыми сталкиваются автомобилисты, выезжающие за рубеж, сообщает «Коммерсант». На сегодняшний день получить международное водительское удостоверение можно с помощью портала госуслуг, однако для этого всё равно придётся ждать несколько недель. Проблема с получением документов возникла в начале лета и сохраняется по нынешнее время.

Согласно результатам исследования издания, проблемы с выдачей бланков есть в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Самаре. Однако, например, в подразделениях Госавтоинспекции Свердловской области и Казани никаких серьёзных задержек с выдачей МВУ нет.

Представители МВД РФ отметили, что «изменились требования к бланкам международных водительских удостоверений, поэтому в подразделения Госавтоинспекции осуществляется поставка новых бланков, выдача международных водительских удостоверений происходит в обычном режиме». При этом, о каких именно изменениях идёт речь, в ведомстве не уточнили.

По мнению главного специалиста Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, проблема с МВУ может объясняться не только дефицитом бланков в подразделениях ГИБДД, но также и ажиотажным спросом на международные права в 2017 году. «Из-за санкций, ослабления рубля люди стали больше путешествовать не в Европу, где проблем с российскими правами, как правило, нет, а стали ездить в более дешёвые азиатские страны – Китай, Таиланд и так далее, — считает он. — А там, в свою очередь, практика управления автомобилями с российскими правами противоречивая, люди перестраховываются».