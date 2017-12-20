В России наблюдается всплеск продаж поддержанных электрокаров

Как известно, электромобили далеко не так популярны в России, как, скажем, в Китае, Европе или США. Однако статистика гласит, что количество их поклонников среди россиян стремительно увеличивается.

Как сообщает аналитическое агентство Автостат, в течении 11 месяцев текущего года на российском рынке было продано 914 электромобилей с пробегом, что в 3,4 раза превышает показатели за аналогичный период в 2016 году.

По данным Автостата, такой всплеск наблюдается в связи с ввозом на Дальний Восток японских моделей Nissan Leaf. В январе-ноябре текущего года на учёт было поставлено 814 таких электромобилей, тогда как в прошлом году их количество не превышало 175 экземпляров. Примечательно также, что 460 из них остались в Дальневосточном федеральном округе, ещё 125 автомобилей отправились в Сибирь, остальные же автомобили отправились в разные города России.

Однако не Ниcсаном единым: ещё было продано 100 электрокаров других марок, среди которых Tesla, Mitsubishi, Renault и Lada.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что европейские автопроизводители активно инвестируют в солнечные батареи.