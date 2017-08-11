В России не любят дизельные автомобили

Получены данные о соотношении продаж автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями на российском рынке.

Как показало исследование, проведенное аналитическим агентством «Автостат», в период с января по июнь 2017 года в нашей стране было продано 47,1 тысячи новых «легковушек», оснащенных дизельными моторами, что меньше чем в прошлом году на 4,4%.

Поскольку в первой половине 2017-го российский авторынок вырос на 7%, доля дизельных автомобилей на нем уменьшилась приблизительно на один процент – с 7,9% до 7,1%.

Самой популярной дизельной моделью в России остается японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, владельцами которого в первом полугодии стали 4,3 тысячи россиян (-4%). На втором месте французский бестселлер Renault Duster – более 3,2 тысячи машин (+22%). Замыкает тройку Toyota Land Cruiser с 3,1 тысячи проданных автомобилей (-27%).

Кроме того, в пятерку вошли два «баварца» — кроссовер BMW X5 (2,5 тысячи единиц) и X6 (1,8 тысячи штук). Правда, если объем продаж первого снизился на 1%, то у второго наблюдается рост – на 30%.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников российского рынка в июле текущего года.