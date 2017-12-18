В России некоторые дорожные знаки перенесут на здания

Уже в ближайшем будущем водителям придётся искать взглядом дорожные знаки не только на тротуарах и светофорах, но и фасадах зданий. Об этом сообщает информационный портал газеты «Известия».

В частности, такой подход заложен в предварительном национальном стандарте, который будет действовать на территории России до 1 ноября 2020 года. Согласно стандарту, регионы могут перемещать дорожные знаки с тротуаров и светофоров на ограждения и стены зданий.

Стандарт касается семи парковочных знаков, которые устанавливаются со стрелками, обозначающими зону действия. Четыре знака — «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца», могут теперь устанавливаться со стрелками, которые указывают зону их действия. Также нововведение касается трёх знаков, которые указывают направления парковки.

Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» Александр Шумский считает, что такой подход просто необходим, поскольку в некоторых местах невозможно установить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя.

Отметим, что дорожные знаки на фасадах зданий в самых крупных городах России уже присутствуют, правда, в ограниченном количестве.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что на российских дорогах появятся новые знаки.