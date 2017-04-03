Под отзыв попали сразу несколько моделей Jeep. Так, у трех кроссоверов Cherokee, реализованных в России с июля по ноябрь 2014-го, являются неверными «параметры управления корректором фар в электронном блоке управления системах кузова (BCM)». Как сообщили в Росстандарте, это может выражаться «в противоположном направлении срабатывания корректора относительно положения переключателя».

У 340 кроссов Чероки, проданных с июня 2014-го по май 2016 года, могут отсутствовать накладки расширителей колесных арок, а у 14 машин той же модели, реализованных с апреля 2015-го по июль 2016-го, обнаружены проблемы с креплениями кресел.

Также под отзыв попали: шесть всепроходцев Grand Cherokee (проданы с июня по декабрь 2016 года) из-за дефекта топливной рампы, который может вызвать протечки топлива; 131 внедорожник Wrangler (проданы с сентября 2015-го по март 2017 года) из-за проводов передних датчиков столкновения; 401 автомобиль Wrangler (проданы с апреля 2006-го по октябрь 2011 года) из-за сильного воздействия пыли на спиральный контактор подушки безопасности водителя при использовании внедорожника в условиях экстремальной запыленности.

Fiat отзывает в России 616 кроссоверов Freemont, реализованных с мая 2012-го по апрель 2016 года. Причина – возможная протечка воды внутрь ABS через «наконечник одного из кабелей массы». По той же причине отзывают и 99 экземпляров Dodge Journey, проданных с мая 2012-го по апрель 2016 года.

Кроме того, сервисные акции проводят для 221 автомобиля Chrysler 300 (проданы с октября 2011-го по октябрь 2012 года) из-за проблем с электронным селектором АКП, и для 284 машин Chrysler, Dodge Grand Voyager и Journey (реализованы с октября 2008-го по октябрь 2009 года) из-за неисправности блока управления удерживающими системами безопасности, которая вызвана коррозией во встроенном блоке питания.

Дилеры «ЭфСиЭй Рус» предупредят владельцев указанных выше автомобилей о необходимости заехать в ближайший сервисный центр. Все ремонтные работы проведут бесплатно. Владельцы могут самостоятельно выяснить, попадает ли их авто под отзыв, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Напомним, в марте 2017-го Jeep дважды отзывал свои машины в России.