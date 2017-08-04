По мнению главы «Автодора» Сергея Кельбаха, реализация проекта, предполагающего использование беспилотных автомобилей на российских дорогах, потребует серьёзной подготовительной работы. Он подчеркнул, что такой транспорт сможет передвигаться только по дорогам без перекрёстков.

«Не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается другими дорогами. То есть на ней должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне», — цитируют «Известия» председателя правления компании «Автодор». Сергей Кельбах пояснил, что таким дорогам присваивается первая техническая категория.

Подходящие для движения беспилотников дороги в России необходимо построить или модифицировать. Согласно словам главы «Автодора», возглавляемая им компания уже сейчас ведёт работу над созданием в РФ «дорог будущего» для «автомобилей будущего», которые гарантируют максимальный уровень безопасности для всех участников движения, обеспечиваемый за счёт связи «дорога-машина» и «машина-машина».

Сергей Кельбах назвал нынешний этап хода проекта переходным между привычной россиянам инфраструктурой и принципиальным изменением дорожной системы. Он считает, что уже сейчас есть определённые перемены к лучшему, в их числе создание условий для парковки электромобилей на автозаправках, расположенных вдоль дорог «Автодора». Помимо этого строятся отдельные электрозаправки.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на платном участке трассы М-11 теперь можно разгоняться до 130 км/ч. Новый скоростной режим на автодороге между Москвой и Санкт-Петербургом начал действовать с 1 августа 2017 года.