В феврале 2017 года россияне приобрели 103 подержанных автомобиля сегмента Luxury – на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го (136 единиц).

Об этом сообщает агентство «Автостат». По информации аналитиков, в марте 2017-го лидером на вторичном рынке в сегменте Luxury в РФ стала Bentley – на долю этой марки пришлось 39% от общего объема, что эквивалентно 40 перепроданным авто. На втором месте находится Mercedes-Maybach (27 единиц), третья строчка досталась Maserati (15 штук).

Кроме того, в феврале 2017-го в России было реализовано десять автомобилей с пробегом марки Rolls-Royce, шесть подержанных машин Ferrari, четыре Lamborghini и один спорткар Aston Martin.

Эксперты отмечают, что более 60% от всего объема российского рынка б/у авто Luxury в феврале пришлось на Москву и Подмосковье – в общей сложности там было продано 63 машины. В Санкт-Петербурге – 11 автомобилей, в Ростовской области – шесть единиц. В Краснодарском крае, Калужской, Самарской и Сахалинской областях в последнем зимнем месяце реализовано по два подержанных «люкса», еще в 15-ти субъектах РФ продано по одной машине.

Ранее стало известно о том, что рынок новых люксовых авто в феврале 2017-го остался на прошлогоднем уровне – в России было реализовано 111 таких машин. В рейтинге продаж новых автомобилей сегмента Luxury лидирует Mercedes-Maybach.