Производство Pajero Sport предыдущего поколения было свернуто в РФ в прошлом году, автомобили новой генерации к нам привозили из Таиланда. Теперь внедорожник снова встал на конвейер предприятия «ПСМА Рус». Отметим, в России выпускают только машины с дизелем 2.4 (181 л.с.), бензиновые версии (3.0, 209 л.с.) к нам все так же поставляют с таиландского завода Mitsubishi.

Pajero Sport российской сборки по-прежнему доступен в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT. При этом в базовый вариант исполнения добавлены датчики контроля давления в шинах, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Цена дизельного внедорожника стартует с отметки в 2 199 000 рублей (без учета спецпредложений).

«ММС Рус воодушевлена возрождением российского автомобильного рынка, и мы амбициозны в своих планах на будущее. За текущий год компания уже значительно увеличила показатели продаж. Возобновление локального производства Pajero Sport и его новое ценовое позиционирование вместе с продленной до 5 лет гарантией делает Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем уникальным предложением в своем сегменте для российских потребителей», – прокомментировал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор российского подразделения Mitsubishi.

Помимо Pajero Sport, калужский завод «ПСМА Рус» сегодня также производит кроссовер Mitsubishi Outlander, седаны Citroen C4 и Peugeot 408. Как отметили в Mitsubishi, в следующем году на предприятии будут созданы 440 новых рабочих мест и введены две смены. Кстати, в 2018-м завод приступит к выпуску фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.