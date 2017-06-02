Производство вседорожников по полному циклу стартовало в Калуге в 2009 году, в ноябре 2016-го предприятие приступило к выпуску кроссоверов второй генерации. Причем Tiguan нового поколения стал первым SUV марки калужского производства, построенным на платформе MQB.

Как отметили в компании, для выпуска Tiguan второго поколения производственные мощности были расширены. В частности, в Калуге построили новый кузовной цех площадью 12 000 кв.м. Общий объем инвестиций концерна в производство нового Tiguan – 180 миллионов евро.

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На заводе также состоялось собрание совета директоров Volkswagen под руководством председателя правления марки Герберта Дисса. «Российский рынок имеет большой потенциал и является стратегически важным для нас. Результаты продаж позволяют нам быть уверенными в успехе марки в регионе. Запуск локального производства бестселлера Volkswagen Tiguan полностью оправдал наши ожидания. Спрос на Tiguan в апреле 2017 вырос по сравнению с апрелем 2016 на 235,4%, что позволило Tiguan стать лидером роста на российском рынке», — прокомментировал Герберт Дисс.

Генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович в свою очередь отметил, что компания «продолжает совершенствовать технологии, развивать персонал и расширять работу с локальными поставщиками для производства продукции высокого качества».

Напомним, помимо Tiguan, в Калуге сегодня производят седаны Polo и Jetta. Кстати, в марте этого года предприятие выпустило 400-тысячный Поло.

Заказы на Тигуан второго поколения в РФ начали принимать в конце 2016-го, первые автомобили добрались до покупателей в январе 2017 года. Сегодня кроссовер доступен с бензиновыми турбомоторами 1.4 (125 или 150 л.с.) и 2.0 (180 или 220 л.с.), а также с турбодизелем 2.0 (150 л.с.). Цена нового VW Tiguan стартует с отметки в 1 459 000 рублей.