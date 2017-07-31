По словам страховщиков, средняя стоимость запасных частей в них будет соответствовать практике натурального возмещения ущерба в «автогражданке».

Новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей вступают в силу с 1 августа 2017 года, об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков. Как отметили в организации, обновлённые версии документов будут соответствовать практике натурального возмещения ущерба по ОСАГО.

«Согласно нормативной базе, справочники на запасные части обновляются не реже, чем один раз в полгода, поэтому предыдущие актуализации происходили именно с полугодовыми интервалами. Однако с вступлением в силу в конце апреля закона о приоритете натурального возмещения в ОСАГО страховщики решили внести дополнительные изменения, исходя из той практики, которая сложилась за время действия этих новых норм. Введение в действие актуализированных справочников повлечёт уменьшение средней стоимости запасных частей на 8%», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

В течение мая-июня 2017 года страховые компании взаимодействовали со станциями техобслуживания по согласованию порядка работы с целью обеспечения восстановительного ремонта машин в установленном законом порядке.

«Мы посмотрели, какие договоры сейчас заключают страховщики, за какие цены станции технического обслуживания ремонтировали автомобили. Общее среднее снижение составляет 8%, однако это не говорит о том, что стоимость всех запчастей снижена именно на такую величину. Стоимость некоторых запчастей увеличена, стоимость других – снижена», — пояснил глава РСА.

Ранее стало известно о предложении Российской ассоциации автомобильных дилеров, согласно которому в единой методике расчёта ущерба в ОСАГО необходимо выделить сегмент автозапчастей для гарантийных машин.