В США уже выставили на продажу Tesla 3 с пробегом

Объявление с Tesla Model 3 было размещено на специализированном сайте в Монтерее. Автор установил на электромобиль цену 150 000 долларов (около 8 678 000 рублей по актуальному курсу), тогда как ценник базовой версии модели составляет 35 000 долларов (приблизительно 2 025 000 рублей).
Электрическая «четырехдверка» укомплектована аккумуляторным блоком, обеспечивающим запас хода почти в 500 километров. Выставленная на продажу версия имеет панорамную крышу, кожаный салон и аэродинамические колпаки колес.
Данный экземпляр Tesla Model 3 носит VIN-номер 209. Скорее всего, автомобиль принадлежит одному из первых покупателей новинки.
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что российские покупатели смогут заказать автомобиль через сервис «Яндекс». А до этого стало известно, что Tesla провалила производственный план по Model 3 в пять раз.
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