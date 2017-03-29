О том, что на стадии обсуждения находится проект по объединению системы взимания платы за проезд тяжеловозов по федеральным трассам «Платон» и государственной автоматизированной системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях «ЭРА-Глонасс», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства транспорта РФ Максима Соколова.

В ходе Международного форума «Арктика – территория диалога», министр транспорта России отметил, что вопрос прорабатывается. «Должен быть выработан оптимальный технический, финансовый вариант. Как идея обсуждается», — пояснил он.

Напомним, на сегодняшний день тариф Платона составляет 1,53 рубля за километр пути. С 15 апреля плата будет увеличена на 25% (до 1,91 рубля за км) об этом ранее сообщал портал «Колёса.ру». Согласно словам главы Минтранса, льготный период был продлён на неопределённый срок.

Установка устройств системы «ЭРА-Глонасс» с 1 января 2017 года является обязательной в России для всех машин, впервые поступающих в обращение на территории страны. Отметим, терминалы должны устанавливаться не только в новые автомобили, но и в подержанные, ввезённые из другой страны.

О возможной интеграции систем «ЭРА-Глонасс» и «Платон» стало известно в середине прошлого месяца. Тогда сообщалось, что ход этого проекта предположительно может курировать коллегия Военно-промышленной комиссии России.