11 Дек Внедорожники Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Под отзыв попали 16 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и 9 автомобилей Lexus LX 570, реализованных в России в период с февраля 2008-го по декабрь 2016 года. «Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства», — говорится в сообщении Росстандарта.

Как отметили в ведомстве, в машинах, участвующих в сервисной акции, при аварии могут некорректно сработать «эйрбэги».

Дилеры Toyota и Lexus предупредят владельцев внедорожников LC 200 и LX 570 о необходимости представить автомобили в ближайший сервисный центр. В машинах заменят подушки безопасности, все работы проведут бесплатно.

Кстати, владельцы автомобилей могут сами проверить, попадает ли их транспортное средство под отзыв: достаточно лишь сверить VIN-код со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее сообщалось о том, что Volkswagen отзывает в России более 30 000 седанов Polo.