05 Апр Водители в Приморье не могут получить документы на авто даже после установки ЭРА-Глонасс

В связи с обязательной установкой устройств системы «ЭРА-Глонасс» для всех автомобилей, впервые поступающих в оборот на территории РФ, в Приморье был введён временный порядок регистрации импортируемых из-за рубежа иномарок. Как сообщают в пресс-службе администрации края, схема пока полноценно не работает: сейчас даже при наличии требуемого терминала владелец не может получить пакет документов для регистрации машины в ГИБДД.

«На дороги даже оборудованным машинам пока нельзя – к назначенной дате начала работы временного порядка оказались готовы не все, — комментируют в администрации Приморского края. — Следующий шаг до заветного ПТС – получение свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС)».

Согласно разъяснениям, «испытательные лаборатории выдают свидетельство о безопасности конструкции колёсного транспортного средства по результатам проведения технической экспертизы конструкции ТС на основании контроля имеющейся документации, в том числе копии договора с заявителем на приобретение устройства». Но по словам представителей лабораторий, им этого недостаточно, поэтому они ждут соответствующих документов, которые должен предоставить Минпромторг РФ.

«Автомобилисты надеются, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, и временный порядок наконец заработает в полную силу», — отметили в пресс-службе администрации Приморья. Как рассказали в компании «Сумотори-Авто» (она первая в регионе получила устройства системы и начала производить установку), на текущий момент в очереди находится порядка 4 000 машин. При этом в течение дня специалисты успевают оборудовать приборами примерно сотню автомобилей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России появилась первая подержанная «японка» с устройством ЭРА-Глонасс. Её роль исполнила Honda Accord 2005 года выпуска. Известно, что процесс установки занял не более двадцати минут. Специалисты сразу же проверили работоспособность прибора, связавшись с операторами колл-центра.