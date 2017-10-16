В Госдуме РФ задумались о разработке законопроекта, который позволит водителям дистанционно отменять некорректно выписанные штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Как отмечается в «Парламентской газете», по инициативе, технические ошибки в полученном по почте постановлении о наложении штрафа должны стать основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца. «Человек не виноват в нарушении, при проверке это было подтверждено, но удалённо решить вопрос нельзя. Техническая ошибка, а страдать должен автовладелец», — комментирует нынешнее положение дел Вячеслав Лысаков.

Парламентарий отметил, что сейчас сотрудники ГИБДД не могут отменить собственное постановление, даже в том случае, если они видят ошибку. Поэтому водителям приходится приезжать и писать заявление об ошибке, или же прокурор должен вынести определение об отмене постановления об административном нарушении.

Систему обжалования административных штрафов планируют упростить до одного клика. «Например, автовладелец на сайте Госуслуг, в разделе штрафы может кликнуть окошко «Не мой номер», — сказал Вячеслав Лысаков. — После этого сотрудники подразделения, выписавшего постановление, ещё раз его проверяют, и в случае обоснованности претензий отправляют штраф в корзину».

Читайте также: Информацию о штрафах предоставят только авторизовавшимся через госуслуги