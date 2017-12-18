Согласно правительственному постановлению, которое было опубликовано на сайте кабмина, автомобилистам придётся надевать светоотражающую одежду, в случае, если им необходимо покинуть салон машины вне населённого пункта (в случае ДТП или вынужденной остановки). Соответствующий пункт появился в Правилах дорожного движения РФ.

«В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населённых пунктов в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.», — говорится в новом пункте ПДД.

Постановление вступает в силу спустя 90 дней после его официального опубликования. Согласно статистике, в течение шести месяцев текущего года на российских дорогах в тёмное время суток было зарегистрировано свыше 7 500 наездов на пешеходов, что на 10,2% меньше по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года. В этих авариях погиб 1 321 человек, 6 537 участников получили травмы.

«Снижение количества таких ДТП обусловлено реализацией пешеходами установленной в соответствии с пунктом 4.1 Правил обязанности при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток вне населённых пунктов иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», — говорится в справке к документу.

Напомним, штраф за отсутствие светоотражающих элементов у пешеходов, находящихся на проезжей части вне населённых пунктов в тёмное время суток составляет 500 рублей. Сколько придётся заплатить водителю в аналогичной ситуации, на данный момент не определено. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в РФ появились стандарты по фликерам.