Volkswagen отзывает свыше 57 000 дизельных Touareg по всему миру

Ранее по делу «дизельгейта» был осужден один из топ-менеджеров VW.

Немецкий регулятор KBA накануне анонсировал отзыв кроссовера Volkswagen Touareg, оснащенного трехлитровым турбодизелем, так как он имеет два противозаконных устройства для контроля выбросов. Немецкий производитель подтвердил новую отзывную компанию для 57 600 единиц турбодизельного кроссовера. Как сообщает агентство Reuters, 25 800 из них ездят по дорогам Германии.

Все попавшие под отзыв кроссоверы Volkswagen Touareg соответствуют стандарту турбодизелей Евро 6, которое вступит в действие с 2020 года. Напомним, что американский и немецкий регуляторы обнаружили, что трехлитровый турбодизель Volkswagen имел запрограммированный блок управления, который активировал программу снижения вредных выбросов только, когда к нему подключалось диагностическое оборудование

«Два устройства по отключению системы контроля выбросов были обнаружены при осмотре турбодизельного Touareg, сертифицированного Федеральным органом автомобильного транспорта», — подтверждает представитель регулятора KBA.

Напомним, что в июле текущего года немецкие власти уже вынудили автомобильный концерн VW Group отозвать 22 000 турбодизельных кроссоверов Porsche Cayenne на территории Европы после обнаружения аналогичных устройств контроля выбросов.

Всего же с так называемым скандалом «дизельгейт» связаны дизельные версии кроссоверов Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne.