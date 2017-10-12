Volkswagen прекратил выпуск Scirocco

Volkswagen Scirocco уже недоступен для заказа, можно приобрести только автомобили, выпущенные ранее. Модель была построена по мотивам концепта Iroc 2006 года, под капотом которого устанавливался 210-сильный двигатель объемом 1,4 литра. Хэтчбек Scirocco серийно начали выпускать в 2008 году.

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Спортивный хэтч базировался на Golf пятого поколения. В состав силовой гаммы модели входили два бензиновых и два дизельных мотора мощностью 140-200 л.с. В 2009 году Volkswagen выпустил «горячую» версию хэтча с приставкой R, которая получила двухлитровую «турбочетверку» с отдачей 265 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

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Продажи VW Scirocco на российском рынке были завершены в 2015 году из-за низкого спроса. В нашей стране хэтчбек можно было приобрести с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровым дизелем. Моторы агрегатировались с механической или роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Напомним, еще в начале года Volkswagen выпустил на французский рынок «прощальную» версию модели – Scirocco Ultimate. В конце лета появилась информация, что немецкий концерн может возродить Scirocco в качестве спортивного электрического купе.