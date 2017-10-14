Volkswagen выпустит электрогрузовик E-Delivery на рынок в 2020 году

Во время спецмероприятия Truck & Bus Innovation Day 2017 концерн Volkswagen Group представил предсерийную версию нового электрического грузовика E-Delivery. Новинка выйдет в продажу лишь в 2020 году.
Представленный образец был разработан бразильским подразделением Volkswagen Caminhoes e Onibus. Эту модель позиционируют как легкий грузовой автомобиль для городской развозки товаров. Его сердцем является полностью электрическая силовая установка.
В движение грузовик Volkswagen E-Delivery будет приводиться 109-сильным электромотором. Он будет питаться от литий-ионной аккумуляторной батареи. Трансмиссия у новинка полноприводная. По заявлению представителей VW Truck & Bus, ее запас хода составит до 200 километров на одном заряде аккумулятора.
Из “фишек” электрогрузовика еще можно назвать рекуперативную систему торможения и режим езды Eco-Drive, который позволяет достичь максимального запаса хода.
Несмотря на готовность к сборке, представленный Volkswagen E-Delivery является предсерийным образцом. Первые тесты с клиентами начнутся в 2018 году, а первые машины начнут ездить по городским дорогам Бразилии еще через два года. Генеральный директор MAN в Латинской Америке заявил, что эту модель стоит ждать и на рынке Европы.
Ранее колёса.ру писали, что версия Cargo электрического Volkswagen I.D. Buzz также готовится к 2022 году.
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