О том, что Верховный суд работает над проектом постановления пленума, который призван упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сообщают «Известия». Напомним, правила возмещения ущерба в сегменте изменились весной 2017 года.

Сейчас пострадавшая в ДТП сторона имеет право преимущественно на ремонт транспортного средства, так как на законодательном уровне установлен приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. Напомним, претензии к качеству ремонта и его срокам автовладельцы имеют право предъявлять в страховую компанию. При этом клиент может самостоятельно выбрать сервис, если на это соглашается СК.

Верховный суд РФ считает, что в тех случаях, когда клиент выбрал сервис не из предложенного компанией списка и СК на это согласилась, она несёт дальнейшую ответственность за все работы по ремонту машины. Также, по мнению ВС, за нарушение обязательств по ремонту автомобиля страховщик несёт ответственность вне зависимости от того, доплачивал ли владелец за работы или нет.

«На первый взгляд, такое решение представляется справедливым и для потерпевшего, и для страховщика. Но с другой стороны, в случае недобросовестного поведения таких станций техобслуживания, например, сговора с потерпевшим с целью увеличения стоимости ремонта, страховщик может понести повышенные убытки, — комментирует директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Басова. — В таком случае страховые компании будут отказываться давать согласие потерпевшим на обращение в станции техобслуживания, с которыми у страховщика отсутствуют договоренности».

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