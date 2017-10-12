12 Окт Все доходы от штрафов за нарушения ПДД хотят направить на дороги

По мнению Росавтодора, средства, вырученные от оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, нужно направлять исключительно на проекты, связанные с улучшением улично-дорожной сети страны. Об этом в ходе выступления на форуме «Дорогаэкспо-2017» рассказал заместитель главы агентства Дмитрий Прончатов.

Замначальника Росавтодора рассказал о развитии источников наполнения дорожных фондов, говоря об установке автоматических систем фиксации нарушений ПДД с учётом направления денежных средств от оплаты штрафов на ремонт дорог.

Он также напомнил о том, что в ряде субъектов России подобные проекты уже реализуются, однако средства, получаемые от штрафов ГИБДД, идут на пополнение общих статей регионального бюджета.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на строительство и ремонт дорог правительство РФ выделило 9,9 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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