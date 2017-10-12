По мнению Росавтодора, средства, вырученные от оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, нужно направлять исключительно на проекты, связанные с улучшением улично-дорожной сети страны. Об этом в ходе выступления на форуме «Дорогаэкспо-2017» рассказал заместитель главы агентства Дмитрий Прончатов.
Замначальника Росавтодора рассказал о развитии источников наполнения дорожных фондов, говоря об установке автоматических систем фиксации нарушений ПДД с учётом направления денежных средств от оплаты штрафов на ремонт дорог.
Он также напомнил о том, что в ряде субъектов России подобные проекты уже реализуются, однако средства, получаемые от штрафов ГИБДД, идут на пополнение общих статей регионального бюджета.
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на строительство и ремонт дорог правительство РФ выделило 9,9 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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