Второй сезон The Grand Tour стартует 8 декабря: подробности

Продюсеры телешоу про автомобили решили ошеломить зрителей показом аварии Хаммонда на электрическом Rimac Concept_One на дорогах Швейцарии. Так они явно смогут привлечь интерес поклонников и всех зрителей к новому сезону, который выходит по платной подписке Amazon Prime.

В первом сезоне популярная троица ведущих в лице Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя отправятся на суперкарах Lamborghini Aventador S, Rimac Concept_One и Honda NSX в путешествие по горным дорогам страны самых надежных банков и дорогого сыра. Именно в этой поездке с Хаммодной произошел неприятный инцидент, стоивший ему здоровья.

В своей аварии на электрическом хорватском суперкаре Rimac Concept_One Ричард Хэммонд был сильно ранен. Съемки сезона были остановлены на месяц с небольшим. Эпизод будет включать в себя кадры инцидента, но их может быть не так уж много, поскольку бортовые камеры были уничтожены в результате аварии и последующего пожара.

Первый выпуск второго сезона The Grand Tour выйдет в телесети по подпискам Amazon Prime. В ближайшее время стоит ожидать также и русского перевода этого телешоу.

Ранее был выпущен первый трейлер нового сезона передачи Гранд Тур.