В Министерство экономического развития с жалобой обратились производители автокомпонентов в России. Согласно их словам, импортные пошлины на составные части и материалы, используемые для выпуска комплектующих в РФ, оказались выше, чем на готовые детали. Как отмечает «Коммерсант», это делает экономически нецелесообразной локализацию их производства.

О проблеме сообщил глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов. Он отметил, что раньше у представителей отрасли «оставалось поле для маневров, а теперь всё, что можно было локализовать, уже локализовано». Сообщается, что из-за сравнительно небольших объёмов рынка РФ гораздо выгоднее импортировать детали с предприятия, которое выпускает их миллионными тиражами, чем создавать мелкое производство.

В качестве примера Андрей Коссов рассказал о призванных защитить производителей РФ высоких ввозных пошлинах на алюминиевые субкомпоненты. При этом у нас налажен выпуск не всех видов продукции, так, остаются специфические литые детали, пошлина на которые составляет 9%. Согласно словам эксперта, в итоге импортировать субкомпоненты выходит дорого и «зачем это делать, если на готовые изделия пошлины ниже».

По мнению источника издания в отрасли, изменение пошлин – это длительный процесс; этот вопрос нужно будет согласовывать на уровне Евразийской экономической комиссии, так как проблема «неочевидна» для чиновников. О том, что в РФ нужно снизить пошлины на субкомпоненты, сказал также и Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Предположительно это поможет развитию поставщиков.

Летом текущего года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что льготы по ввозу автокомпонентов в России хотят отменить. Об этом ранее рассказал директор департамента развития секторов экономики МЭР Александр Масленников. Предполагалось, что это поможет развиваться местной автокомпонентной отрасли.