Выиграй поездку в Чехию на двоих от ŠKODA: конкурс продолжается!

Напомним, что для участия необходимо ответить на несколько вопросов по истории и особенностям самой продаваемой модели С-класса в России, а затем — сделать репост в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники или Facebook. Победитель будет выбран случайным образом и объявлен в назначенный прежде срок — 14 апреля.
Призовая поездка в Прагу стартует 28 апреля: счастливчикам оплатят билеты из Москвы до столицы Чехии, отель на два дня, питание и экскурсионную программу, а также предоставят на тест-драйв обновленную ŠKODA OCTAVIA.
Напомним, что сегодня стартовали официальные продажи новинки в России.
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