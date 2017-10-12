В следующем году ПАЗ выпустит пару автобусов с полностью газовой силовой установкой.

12 Окт Выпуск полностью газового ПАЗа намечен на 2018 год

ООО «Павловский автомобильный завод», который входит в состав «Группы ГАЗ», планирует в 2018 году представить новые модификации моделей ПАЗ-3205 и ПАЗ-3203 с газовым двигателем ЗМЗ CNG, соответствующим экостандарту Евро-5.

С 2016 года Павловский завод выпускает шесть моделей автобусов ПАЗ с битопливными и газовыми двигателями Isuzu CNG и ЯМЗ CNG, которые работают на метане и тяжелом топливе.

Технические характеристики газового двигателя ЗМЗ CNG пока неизвестны. Портал «Колеса.ру» отправил запрос на завод для уточнения параметров силового агрегата – следите за анонсами.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что российский рынок автобусов в первом полугодии вырос на треть.