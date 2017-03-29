Сообщается, что администрация президента РФ не выступает против закона о платном въезде в определённые зоны российских городов.

О том, что Государственно-правовое управление администрации президента РФ не выступает против законопроекта «Об организации дорожного движения», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексея Русских. Напомним, инициатива в том числе предполагает возможность введения платы за въезд на территории российских городов.

Ранее стало известно о том, что ГПУ администрации главы государства сочло, что этот законопроект «обладает коррупциогенным потенциалом и не может быть рекомендован Госдуме к принятию в таком виде».

«ГПУ администрации президента на каждый документ и в первом чтении, и втором, когда они готовятся, даёт свои заключения. Это нормальная практика, — пояснил Алексей Русских. — Крайне редко бывает, когда в заключении говорится, что полностью законопроект поддерживается. В данном случае по этому законопроекту есть несколько замечаний технического характера, но есть несколько замечаний концептуального характера».

Он рассказал о том, что законопроект планируется доработать в соответствии с имеющимися замечаниями. В настоящее время этим занимается профильный комитет. Инициативу готовят к рассмотрению во втором чтении. «Нет такого, что администрация президента категорически против принятия этого законопроекта», — отметил первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству.

В середине текущего месяца стало известно о том, что платный въезд могут ввести только в исторические районы городов России. Об этих поправках ранее рассказал председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.