Специалисты собрали пролётные строения автодорожной части транспортного перехода между Крымом и материковой частью РФ, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского. «Нить металлоконструкций общим весом более 100 000 тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами», — отметили представители Федерального дорожного агентства.

Как рассказали в пресс-службе Росавтодора, в будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон: он будет готов к началу движения автомобилей до конца 2018 года. «Последние метры пролетов, замкнувших мостовое полотно, надвинуты от опоры № 254 к фарватерной № 253. Это отрезок морского участка от фарватера в сторону Керчи, одного из самых сложных в проекте. Трасса здесь делает вираж, огибая мыс Ак Бурун. Такая траектория принята в проекте для сохранения памятника исторического наследия «Крепость Керчь», расположенного на мысе», — сообщают представители ведомства.

Мостостроители соединили мостовое полотно под автодорогу и таким образом завершили производственную программу 2017 года. напомним, в текущем году началось формирование «дорожной одежды». Почти по всей трассе покрытие является двухслойным (общей толщиной 11 см), а на участках сопряжения по берегам Керченского пролива оно трёхслойное. На данный момент асфальтобетонное покрытие выполнено в объёме 50% от проектного.

Одной из задач 2018 года является создание автоматизированной системы управления дорожным движением, которая предназначена для управления транспортными потоками и процессами содержания автомагистрали. С её помощью можно будет также оперативно информировать водителей о состоянии движения на трассе через Керченский пролив. Важные сведения планируется выводить на несколько табло переменной информации, которые будут установлены на мосту.

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