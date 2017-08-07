Петербургский завод Nissan сегодня, 7 августа 2017 года, возобновляет производство после корпоративного отпуска, который длился в течение двух недель (с 22 июля по 6 августа). После запуска конвейера предприятие «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» продолжило работу в штатном режиме.

Во время корпоративного отпуска специалисты провели плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории завода. Сейчас на мощностях предприятия в Северной столице налажен выпуск четырёх моделей японского бренда: Qashqai, X-Trail, Murano и Pathfinder.

Также сегодня до 20 августа 2017 года на летние каникулы ушёл завод Toyota в Санкт-Петербурге. На работу основная часть персонала выйдет 21 августа: машины японского бренда продолжат выпускать в обычном режиме, в течение пяти дней в неделю в две смены. На сегодняшний день с конвейера сходят две модели марки: бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4.

Отметим, Toyota RAV4 и Camry, а также Nissan X-Trail и Qashqai входят в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке в первом полугодии 2017-го. Они занимают 8, 12, 21 и 22 строчки рейтинга соответственно.