В России вершиной пищевой цепочки Toyota является Land Cruiser 200 . Брутальный флагман, мечта миллионов – живое олицетворение концепции большого черного джипа. Но в США водится особь покрупнее - что это за зверь? Допрашиваем пленную «американку» – Toyota Sequoia второго поколения.

Снаружи

Land Cruiser 200 в России может быть любого цвета, при условии, что он чёрный. Его ввозимая исключительно по серым каналам родственница лишена предрассудков, потому предстала в белом одеянии, визуально увеличивающем и без того исполинские размеры. До Suburban ещё далеко, но «двухсотка» уже отдыхает – Sequoia длиннее, шире, выше и имеет большую колесную базу, чем родной нам Крузак. Самый крупный тойотовский внедорожник по праву заслужил носить имя самого высокого дерева на земле, а японцам стоит поставить отдельный плюс за грамотный маркетинг: секвойя – один из символов штата Калифорния.

Американец без труда признает в громадном белом холодильнике с мордой тепловоза соплатформенницу Tundra. Русский ностальгически вздохнет — с лица Sequoia отдалённо напоминает сытый и раскормленный Land Cruiser 200 в своём изначальном виде, не испорченном многочисленными рестайлингами. Профиль и задняя часть проще по дизайну, но авангардное буйство в духе Cadillac Escalade и Lincoln Navigator японцы припасли для Lexus. Белая Sequoia, сдобренная черными элементами стайлинга, похожа на большую добрую панду.

Внутри

Формы интерьера логично повторяют таковые в Tundra. С учетом полного отсутствия преемственности с округлым салоном предыдущего поколения, для Sequoia это безусловный плюс. Раздавшийся по всем направлениям кузов позволил зрительно разделить переднюю панель на три части. На той, что досталась отделка из серебристого пластика, живут кожано-деревянный штурвал, глубокие колодцы приборов и кнопки управления первостепенными функциями вроде выбора режимов подвески и трансмиссии. Ухватистый рычаг автомата примостился на привычном европейцу месте, кочерга на рулевой колонке осталась в прошлом. Центральная консоль отдана под мультимедийку и управление погодой. А где-то далеко-далеко справа сидит пассажир, с которым за всю поездку можно ни разу не соприкоснуться локтями на широченном центральном подлокотнике. Все это щедро сдобрено кнопками и крутилками, по которым захочешь – не промахнешься.

Американские траки – а японская парочка относится к этой категории, несмотря на происхождение марки – уже давно избавились от имиджа неотесанных мужланов, уместных только на сельских ранчо. Полная электрификация всех трех рядов сидений, включая складывание кресел третьего ряда из багажника, отдельный блок климата и подогрев для задних пассажиров, потолочный монитор – придраться к длинному списку оснащения топовой комплектации Platinum можно лишь из-за отсутствия электрорегулировок педалей и подогрева галерки.

1 / 2 2 / 2

Последнее особенно досадно. На третьем ряду, расположенном амфитеатром, свободно себя чувствуют трое взрослых — Sequoia восьмиместна не только в рекламных буклетах. Разнообразных ниш, полочек и подпольев хватит чтобы осчастливить контрабандиста или отца большого семейства, предпочитающего все свое возить с собой. Все это в обертке из рыжей кожи, приправленное вставками под дерево в уместных местах, умело скрывает кондовый пластик и призывно манит отправиться в большое путешествие.

В движении

Большому кораблю – большой мотор. Sequoia достался самый крупногабаритный двигатель, на который может рассчитывать внедорожная Toyota – 5,7-литровый V8. Интрига в том, что в США царь-мотор мощностью 381 л.с. доступен и для Land Cruiser 200. В России официально его можно получить исключительно в комплекте с Lexus LX570 и в слегка дефорсированном варианте, а нашему «Крузаку» полагаются только 4,6 V8 либо 4,5-литровый дизель.

Шести ступеней автомата (современной восьмиступки Sequoia не дождалась даже после рестайлинга) с лихвой хватает, чтобы расправиться с тягой в 544 Нм. При желании Sequoia демонстрирует прыть взбесившегося боевого слона, ускоряясь до сотни в пределах семи секунд. Когда сидишь даже выше, чем в сравнимом по габаритам Cadillac Escalade, страшно – не то слово. Но впечатляющая тяга нужна Тойоте не для светофорных гонок под рев V8. Sequoia, способная буксировать груз весом около 4 тонн – прирожденный тягач. Чем собственно и пользуется большинство владельцев, тягающих своими внедорожниками катера и дома на колесах. Охотно верю, что лишние несколько тонн на хвосте никак не сказываются на характере движения, настолько непоколебимо Sequoia стоит на прямой на высокой скорости.

В версии Platinum внедорожник оборудован передней двухрычажкой и пневмоэлементами на задней оси. Трехрежимная подвеска откликается на команды Comfort, Normal и Sport, но даже самые жесткие настройки на ходу не ощущаются таковыми. Любой из трех режимов весьма толерантен к ямам да ухабам и полностью игнорирует мелочь. Разве что в комфорте больше качки на волнах, а спорт при минимуме кренов (естественно, с учетом немалой массы) даже мягче, чем комфортный режим на европейских внедорожниках.

Toyota Sequoia II

Расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 23 13 17

Там, где вместо дорог одни направления, Sequoia с ее подключаемым полным приводом – не пара прирожденному «проходимцу» Land Cruiser с его впечатляющим внедорожным арсеналом. Масса, габариты, большие углы въезда/съезда – все говорит о том, что удел Тойоты – «king size-часы» напролет с комфортом, который в том числе измеряется и количеством подстаканников, нести седоков по любой дороге хоть на край света.

Именно так увидел американский автомобиль мечты создатель Sequoia Мотохару Арая, который два года прожил в одной из типичных штатовских семей, проникаясь духом одноэтажной Америки. Жаль, что Toyota не спешит делиться его открытием с другими, поставляя внедорожник на ограниченное количество рынков. Ведь автомобилей мечты много не бывает, места хватило бы всем…

История покупки

Вместительный, мощный и неприхотливый в обслуживании – подобрать альтернативу топовому Ford Expedition третьего поколения довольно сложно. Нынешнего владельца Sequoia тот «американец» устраивал по всем пунктам, но после нескольких лет владения захотелось чего-то нового. Раздумывая об альтернативах, он выставил Ford на продажу и, к своему удивлению, нашел покупателя уже на следующий день.

Вариантов для покупки было много, но каждый чем-то да не устраивал. Новый Ford Explorer огорчал отсутствием рамы, качеством отделки и общей легковой направленностью по сравнению с предшественником. Infiniti JX35/QX60 отпугивал стоимостью каско, новое поколение Chevrolet Tahoe – ценой, а Land Cruiser с собратом LX570 – еще большей ценой и распространенностью. В отсутствие интересных альтернатив был сделан предзаказ на Acura MDX (конец 2014 года, японский люкс-бренд как раз только-только официально пришел в РФ), но за пару недель стоимость машины из-за скачка курса валют подскочила больше чем на 10%, сделав покупку неинтересной.

Шанс купить логичный после Expedition Navigator был упущен: пока искались другие варианты, ухоженный Lincoln, продававшийся другом, нашел своего покупателя. Вариант с Sequoia поначалу выглядел нереалистичным. Те немногочисленные экземпляры, что были в продаже в Москве и Санкт-Петербурге, огорчали состоянием, а привоз внедорожника на заказ на круг вставал в цену, аналогичную новому Chevrolet Tahoe.

Как всегда, выручили друзья. Позвонил друг и сказал, что его знакомый продает какую-то большую Тойоту. Ей оказалась белая Sequoia 2011 года выпуска в топовой комплектации Platinum, практически с нулевым пробегом. Внедорожник заказывался новым из США, но получив по приезду дополнительную шумоизоляцию и оклейку кузова прозрачной защитной пленкой, встал в гараж и практически не использовался. Нынешний владелец с большим удовольствием избавил бывшего хозяина от этого бремени.

Доработки

Желая максимально развить заложенную в Sequoia концепцию комфортного авто для всей семьи, он произвел ряд доработок. Салон был разобран и получил полную шумоизоляцию. Потолок и стойки перетянуты алькантарой в цвет сидений. Штатные динамики уступили место профессиональной акустике, добавлены цифровой усилитель Audison и сабвуфер. Головное устройство и штатный потолочный монитор заменены на более продвинутые аналоги от Alpine. Поставлен пневматический клаксон, русифицированы бортовой компьютер, магнитола и навигационная система.

Подсветка салона получила светодиодную начинку, появилась далеко не лишняя дополнительная подсветка ног для всех трёх рядов. Установлена сигнализация с обратной связью и дистанционным запуском двигателя. Появились система кругового обзора и двухканальный видеорегистратор BlackVue с возможностью удаленного управления передней и задней камерами с помощью приложения на телефоне. Установлены доводчики дверей – далеко не лишняя функция с учетом того, что внедорожник в 90% случаях используется именно для поездок с детьми.

Лишенный изначального внешнего хрома кузов обернут в защитную пленку и получил тройную антикоррозийную обработку всего, включая днище, раму, подкрылки, рычаги и скрытые полости. С учетом черно-белого стайлинга изменились и штатные колесные диски, которые покрыли комбинацией матового и глянцевого черного керамического лака. Тормоза усилены компонентами от TRD, но сохранили возможность использования штатных тормозных колодок от Toyota LC200/Lexus GX570. Оптика, включая ПТФ и фонари заднего хода в бампере и подсветку заднего номера, полностью заменена на светодиодную. Дополнительно установлена очень мощная светодиодная «люстра» на рейлинги — тем самым проблема слабого света (которую отмечают многие владельцы аналогичных авто) была решена окончательно и бесповоротно.

Для управления «люстрой» и другими нештатными функциями (подогрев руля и подсветка ног пассажиров) сделан специальный блок на основе кнопок, взятых из ассортимента Hella, который, дабы не портить панель, установили в кармашек рядом с прикуривателем в отдельной рамке. Гравировка на каждой кнопке соответствует ее функции, подсветка/индикатор — штатного цвета.

Эксплуатация

Sequoia и для нынешнего хозяина – не ежедневный автомобиль. Внедорожник используется по выходным, для поездок в загородный дом. Для повышения автономности в дальних поездках установлено ГБО последнего поколения, которое по факту за все время владения использовалось лишь 4 раза во время поездок в Европу. Поэтому текущий пробег – 46 000 км. Не считая ТО, производимого только у официального дилера, было лишь два внеплановых визита на сервис: запотевание после замены задней противотуманки и шум при опускании заднего стекла. Все вылечилось разборкой и смазкой. После неудачно прилетевшего камня было заменено лобовое стекло.

Toyota Sequoia II Краткие технические характеристики: Двигатель: V8 5,7-литровый Мощность: 381 л.с. Трансмиссия: АКПП 6-ступенчатая Разгон до 100 км/ч: до 7 секунд Топливо: АИ-95 Регулярное ТО с заменой масла и фильтров: каждые 10 000 км

Планы

Пока писалась эта статья, Sequoia успела получить отделку интерьера рояльным лаком и новый стайлинг решетки радиатора. Дальнейших улучшений пока не предвидится.

История модели

Продажи второй генерации самого крупного внедорожника Toyota, собираемого поближе к основному рынку сбыта, на заводе в штате Индиана, стартовали в конце 2007 года. Свыше пяти метров длины, три ряда сидений, многолитровые V8 в паре с автоматом, задний или полный привод и впечатляющие буксировочные возможности – в новом поколении Sequoia, основанная, как и раньше, на платформе пикапа Tundra, осталась верна базовым принципам настоящего американского внедорожника.

До 2009 года базовым был 276-сильный V8 4,7, который затем сменила 4,6-литровая «восьмерка» мощностью 310 л.с. Но с 2012 года в ассортименте остался только топовый 5,7 (381 л.с, 544 Нм), идущий в паре с шестиступенчатым автоматом.

После череды обновлений Sequoia второго поколения в строю по сей день.