Марка KIA в очередной раз показала, что готова идти против течения и работать на опережение. В момент, когда по сравнению с рекордным 2011 годом продажи автомобилей сегмента А в России сократились более чем в 10 раз, что привело к их полному исчезновению в линейках многих именитых брендов, корейский автопроизводитель выводит на наш рынок третье поколение своего «малыша» всего через пару месяцев после премьеры модели в Женеве. Более того, в KIA надеются на существенный рост продаж и укрепление своего положения в сегменте! И, похоже, у них есть основания для такого оптимизма…

Чтобы понять, что представляет собой новый Picanto, стоит вспомнить историю модели. Первое поколение модели появилось в 2004 году. Этот лупоглазый колобок продержался на конвейере 6 лет, и в 2011 году его сменил совершенно новый автомобиль. Дизайном новинки занимался маэстро Петер Шрайер, и кардинальное изменение имиджа возымело свое действие. Образ второго Picanto с придуманной Шрайером фирменной облицовкой радиатора в виде «носа тигра» и заострившимися очертаниями действительно получился ярким и запоминающимся. На модель посыпался дождь заслуженных наград, включая врученную в 2012 году главную мировую премию в области дизайна Red Dot Award. У нас в стране Kia Picanto трижды (в 2015, 2016 и 2017 году) становился «Автомобилем года». И вот — третье поколение…

Вектор изменений

Стоит отметить, что новый Picanto, разработанный совместными усилиями дизайн-центров KIA Motors в корейском Намьянге и немецком Франкфурте-на-Майне, еще в меньшей степени вызывает ассоциации с репликой манерной дамы из рекламного ролика: «Это твоя машина? Мииииленькая…» Вектор изменений в дизайне Picanto оказался полностью противоположен тем, что мы увидели в случае с Kia Sportage. У кроссовера очертания «тигриного носа» округлились и стали мягче, а у Picanto наоборот, решетка вытянулась по горизонтали, образовала единую линию с остеклением фар, стала жестче и агрессивней. Более четкой стала и пластика боковин, блики утратили кривизну и мягкость, обретая строгую горизонтальную ориентацию.

Из-под выступающих на крылья прозрачных колпаков головного света сурово смотрят обоймы прожекторной оптики с мощными линзами, дополненные светодиодными ходовыми огнями. В боковых диффузорах-«шторках» на массивном переднем бампере разместились противотуманные фары с прямоугольной хромированной окантовкой. Кстати, эти шторки — не просто дизайнерский элемент, придающий автомобилю более спортивный вид. Они действительно улучшают общую аэродинамику.

Объем багажника 255 / 1 010 л

В соответствии с современными тенденциями конструирования субкомпактных хэтчбеков, общие пропорции автомобиля стремятся к однообъемному силуэту, но новый Picanto совершенно не производит впечатление «игрушки для взрослых». Этакий мускулистый крепыш, прочно опирающийся на дорогу расставленными по самым углам кузова колесами, причем из-за того, что передний бампер сократился на 25 мм, а задний наоборот, стал на 10 мм длиннее, при точно таких же габаритах, как и у предыдущей модели, новый Picanto кажется более вытянутым в длину. Кстати, именно это изменение пропорций и увеличение колесной базы до 2 400 мм дало возможность предоставить пассажирам чуть больше жизненного пространства и нарастить объем багажника до 255 литров по VDA. Между прочим, точно такой же величиной колесной базы щеголяло первое поколение легендарного VW Golf, и точно такой же объем имеет багажное отделение фундаментального Toyota Highlander при разложенных сидениях третьего ряда.

Курс на разнообразие

Клиренс 161 мм

Завершая разговор об экстерьере новинки, стоит отметить несколько моментов. Верная своей идеологии компания KIA считает, что самое главное — это предложить потенциальному покупателю как можно больше разнообразных вариантов. Поэтому и головная, и задняя светотехника может быть оснащена как светодиодными, так и традиционными источниками света, фары могут иметь как обычные рефлекторы, так и прожекторную конфигурацию с линзами, кузов может быть окрашен в 11 разных цветов (причем за окраску «металлик» с покупателя не потребуют какой-либо доплаты). И, наконец, впервые для самого маленького автомобиля в линейке KIA будет предложен дизайнерский пакет GT Line с яркими деталями, окрашенными в контрастный цвет, другим оформлением бампера, цветной подложкой под черную облицовку радиатора и противотуманными фарами, перекочевавшими из «шторок» непосредственно на нижний воздухозаборник.

Снаряженная масса 980 кг

Почему это так важно? Прежде всего потому, что по настоящее время сегмент А считается в России «женской территорией». В KIA очень надеются, что изменение общего облика и появление версии со спортивным оформлением привлечет к модели молодежную аудиторию вне зависимости от ее гендерной принадлежности, ну а особенности внутреннего обустройства вполне удовлетворят потребности молодых семей.

Дяденька поместится

Признаться, я открывал водительскую дверь Picanto с некоторым опасением: я-то совсем не изящная барышня, и даже не молодой человек спортивного телосложения, а вовсе даже дяденька солидного возраста и габаритов, а для таких эта модель, по идее, совсем не предназначена. Но вопреки всем своим опасениям, за рулем я устроился без всякого труда — правда, сиденье мне все же пришлось отодвинуть в крайнее заднее положение. Зато на меня самое положительное впечатление произвела некая основательность в оформлении интерьера с передней панелью из жесткого, но весьма качественного пластика.

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Широкий горизонтальный молдинг матового хрома разделяет переднюю панель на две четкие зоны: верхнюю, приборную, и нижнюю, зону органов управления. Приборы на панели обошлись без особых дизайнерских изысков, но они имеют четкую и отлично читаемую оцифровку, а размещенный между ними монохромный информационный дисплей получил горизонтальную «альбомную» ориентацию, что позволило использовать на нем более крупный шрифт.

Особо стоит отметить обтянутый кожей многофункциональный руль. Он отлично ложится в руки, а по своему насыщению клавишами и кнопочками может дать фору многим моделям «старших» сегментов. А еще мне понравилось, что Picanto получил полный набор «теплых опций», включая обогреваемый по всей окружности, а не только в зоне хватов, руль. И это на автомобильчике А-класса!

Дума о пояснице

Первую часть теста я управлял автомобилем в «средней» комплектации Luxe: 1,2 -литровый мотор мощностью 84 «лошадки», бесключевой запуск, четырехступенчатая гидромеханика, 15-дюймовые легкосплавные диски, тканевая обивка сидений (ткань, кстати, точно такая же, как и в некоторых комплектациях солидной KIA Optima) и медиацентр без навигации с монохромным дисплеем. По оценкам специалистов российского отделения бренда, именно на такие автомобили придется львиная доля продаж Picanto.

Занимаю водительское место, нажимаю на кнопку Start… А ничего так сиденья, мне совсем не тесно. Селектор АКПП, руль, педали — все на своих местах, ни к чему не нужно тянуться. О, да тут подлокотник есть! А вот чего нет — это регулировки поясничного подпора. За время тест-драйва или короткой городской поездки этот недостаток, конечно, сказаться не успеет, но если кому-то придется провести за рулем несколько часов, то в этом случае водитель, пожалуй, это почувствует…

Ну что, попробовать подружить телефон с медиасистемой, чтобы заработал режим hands-free? Увы, из этой затеи у меня ничего не получилось. Видимо, для того, чтобы найти, где в недрах меню спрятался пункт «подключить новый телефон», нужно было выполнить нелюбимое россиянами действие, а именно ознакомиться с инструкцией. Ну да бог с ним, «на скорость не влияет»… Поехали!

Не быстро, но точно

С первых же секунд приходит понимание того, что несмотря на агрессивную внешность, рассчитывать на интенсивное ускорение, вжимающее в спинку сиденья, не приходится. С места машинка разгоняется плавно, хотя и весьма напористо. Это нужно учитывать, особенно при выезде на магистрали с боковых примыканий. Примерно та же история происходит и при попытке резко ускориться во время движения на городских скоростях. 121 Ньютон-метр тяги — это совсем не тот показатель, при котором мотор может обеспечить разгон на высших передачах. Но и кикдаун происходит как-то «не кикдаунисто»: реально ускорение начинает чувствоваться лишь через пару секунд после того, как ты от души продавил педаль до пола, да и последующий набор скорости не поражает интенсивностью.

Зато разогнавшись, ты не испытываешь никаких проблем с управлением. На магистрали с разрешенной скоростью 110 километров в час автомобильчик стоит на траектории ничуть не хуже иного седана бизнес-класса! При этом меня больше всего поразило то, что подвеска никак не реагировала на продольную колейность, а ведь этим порой страдают даже представительские автомобили, особенно кроссоверы и внедорожники. Порадовала и управляемость в быстрых поворотах: руль очень точный и вполне информативный, с отменной чувствительностью в околонулевой зоне, без характерного для электрических усилителей ощущения «искусственности» загрузки.

Средний расход топлива на 100 км 5,4 л

В повороты можно входить на интенсивном торможении: системы VSM+ (Vehicle Stability Management) и ESC (Electronic Stability Control) согласованно управляют вектором тяги и торможения, помогая, например, точно заправить машину на петлю съезда с магистрали одновременно со снижением скорости.

Чудес не бывает

Несколько более противоречивые ощущения оставил ездовой комфорт и работа подвески на неровностях. Тут, увы, чудес не бывает: для обеспечения правильной управляемости конструкторы, похоже, «зажали» подвеску, прежде всего — заднюю. Особенно четко я это почувствовал, когда на время занял место пассажира заднего диванчика. Кстати, «на галерке» я почувствовал себя гораздо удобней, чем предполагал. Наверное, при посадке «сам за собой» мои колени все-таки уперлись бы в спинку переднего сидения, но если перед вами сидит человек среднего роста, то остается даже определенный запас. Но вот приближается лежачий полицейский. Короткое торможение, передняя ось проглатывает препятствие, как цапля лягушку, а вот задняя дает мне жесткий пинок под то самое место, где спина теряет свое благородное название. Впрочем, это все цветочки. Ягодки случились, когда во второй половине дня я пересел на автомобиль в комплектации GT Line.

Лучше, но хуже

GT Line представляет собой сугубо дизайнерский пакет, и оснащенные им автомобили с технической точки зрения ничем не отличаются от Picanto в «старшей» комплектации Prestige: такой же 1,2-литровый мотор, такой же 4-ступенчатый автомат и ровно такие же настройки подвески. Помимо «спортивного» двухцветного экстерьера, пакет GT Line включает в себя двухцветные кожаные сиденья и металлические накладки на педали. Но, как оказалось, главные отличия в поведении определялись низкопрофильными шинами размерности 195/45 R16 на оригинальных дисках. Казалось бы, более широкая низкопрофильная резина должна обеспечить определенное улучшение управляемости. Ну да, именно это она и делает: рулится GT Line несколько лучше, чем обычные Picanto. Но вместе с этим шины утратили часть амортизирующих свойств, и ездовой комфорт уменьшился до уровня, который я бы назвал критическим.

Может быть, если бы под капотом был литровый 120-сильный турбомотор, превращающий Picanto пусть в маленькую и тряскую, но все-таки ракету, во всем этом был бы какой-то смысл. А так… Негатив от возросшего уровня шума и тряски полностью нивелировал позитивные ощущения от улучшенной управляемости. Надеюсь, специалисты KIA сделают определенные выводы и начнут оснащать GT Line шинами размерности 185/55 R15, поддержав спортивную эстетику специальным дизайном дисков. Право слово, это ничего не испортит, а общее восприятие автомобиля только улучшится.

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Дисплей на своем месте

А еще именно на примере GT Line я убедился в том, насколько правы были разработчики интерьера Picanto, разместившие дисплей медиасистемы в виде отдельного планшета на передней панели.

Для того, чтобы посмотреть на карту, практически не нужно отрывать взгляд от дороги, а это очень важно с точки зрения безопасности. Потому что 6 подушек, ESP и силовая структура кузова, на 53% состоящая теперь из высокопрочной стали — это, конечно, очень хорошо и важно, но лучше все-таки не доводить весь этот арсенал до проверки делом.

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Кстати, с этим вариантом медиасистемы я разобрался без всяких проблем, и буквально за минуту «подружил» с ним свой смартфон. Остается проверить, как работает система интеграции Android Auto. Но в связи с недостатком времени эту задачу мы оставим для полноценного теста… А пока отметим, что топовые комплектации оснащены очень неплохой камерой заднего вида с динамической разметкой, работу которой поддерживают ультразвуковые датчики парковки. Все это в совокупности с отменной маневренностью (радиус разворота Picanto составляет всего 4,7 метра) серьезно облегчает маневры при парковке, и это очень важно: ведь предполагается, что основной аудиторией модели станут молодые водители (вне зависимости от пола), а для них парковка всегда представляет определенную сложность.

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Поговорим о ценах

Ну а теперь поговорим о самом интересном – о ценах.

Picanto в базовой комплектации Classic с двигателем 1,0 л, 5-ступенчатой механической трансмиссией, аудиоподготовкой и шинами 175/65 R14 на стальных дисках будут продавать по цене 549 900 рублей. Эта же комплектация с двигателем 1,2 MPI получит аудиосистему с радио, входами USB и AUX, а также возможностью подключения смартфона, кондиционер и электропривод стеклоподъемников, но и стоить она будет дороже ровненько на 100 000 рублей.

Пакет «Теплые опции» в случае базовой комплектации подразумевает только подогрев форсунок стеклоомывателя.

Тем, кто привык к большему комфорту, но готов мириться с 67-сильным мотором и «механикой», подойдет комплектация, которая так и называется — Comfort. Стоит она 634 900 рублей. Здесь уже можно найти многофункциональное рулевое колесо и ручку рычага КПП с кожаной отделкой, электропривод стекол не только передних, но и задних дверей, управление дистанционным замком при помощи кнопки на ключе. В пакет «Теплые опции» этой комплектации включен подогрев не только форсунок стеклоомывателя, но и передних сидений и рулевого колеса, а также электропривод и подогрев наружных зеркал заднего вида. Эта же комплектация с более мощным мотором и АКПП будет стоить 674 900 рублей.

Автомобили в «старших» комплектациях Luxe, Prestige и GT Line будут предлагаться только с 87-сильным двигателем 1,2 MPI. Все эти три комплектации оснащаются фарами головного света проекционного типа, противотуманными фарами, светодиодными и дневными ходовыми огнями и задними фонарями, боковыми подушками безопасности, задними дисковыми тормозами, для них доступны климат-контроль и круиз-контроль. Стоимость комплектации Lux составит 754 900 рублей, Prestige — 794 900 рублей, а GT Line — 854 900 рублей.

Много или мало?

Много это или мало? По сравнению с Ravon R2 — много, но и оснащение узбекского малыша не идет ни в какое сравнение с уровнем Picanto. По сравнению с престижным Smart ForFour — до смешного мало. Но главный вопрос все же не в этом, а в том, что ценовой диапазон маленького хэтчбека А-класса пересекается с популярными автомобилями сегмента В+. Например, седан Rio той же марки в базовой комплектации можно на сегодня приобрести по цене 560 тысяч рублей (с учетом спецпредложений), лишь на 15 000 рублей дороже, чем базовый Picanto, а Rio в топовой версии Premium Navi со 127-сильным двигателем и «автоматом» стоит (опять же, с учетом спецпредложений) 852 000 рублей, то есть даже чуть дешевле, чем Picanto GT Line! Ну, хорошо, для Picanto специальных предложений пока нет, но они несомненно появятся. Но как бы то ни было, в сложных экономических условиях многие потенциальные покупатели предпочтут получить «больше автомобиля за те же деньги», так что фактически Picanto предстоит конкурировать не только с одноклассниками, но и с Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, VW Polo…

Kia Picanto Краткие технические характеристики Габариты (Д х Ш х В): 3 595 x 1 595 x 1 495 Двигатель: бензиновый L4, Kappa 1,2 MPI, 84 л.с., 121 Нм Трансмиссия: автоматическая четырехступенчатая Разгон 0-100 км/ч: 13,7 сек Максимальная скорость: 161 Привод: передний

Тем не менее, управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов считает, что рыночные перспективы у Picanto есть, и очень неплохие. Не зря, представляя модель, он упомянул о том, что помимо практичной повседневной одежды люди хотят иметь и что-то элегантное. Особенно если речь идет о лицах женского пола… И вот тут нельзя не вспомнить о творении великой Коко Шанель, которая еще в 1926 году изобрела Маленькое Черное Платье. И по сей день считается, что такое платье должно быть в гардеробе каждой уважающей себя красавицы. Вот такая логика может сработать и в случае Picanto, тем более, что «маленькое черное платье» на колесах может быть одиннадцати ярких жизнерадостных цветов…

Вам понравится Kia Picanto, если: Вам просто по душе элегантные вещи;

Вы считаете, что скорость — ничто, а управляемость — это все;

Вам надоело по полчаса искать место для парковки пятиметрового пикапа;

Вам его подарил муж на первую годовщину свадьбы. Вам не понравится Kia Picanto, если: Вы не привыкли тормозить перед лежачими полицейскими;

Ничто не раздражает вас так, как неспешный разгон;

Вы уверены, что цена автомобиля и его размер должны находиться в прямой зависимости;

Вам нередко приходится совершать длинные многочасовые поездки.