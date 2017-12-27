Олдскул против снега: северный тест-драйв Ford Explorer

Олдскул против снега: северный тест-драйв Ford Explorer

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Купленные летом автомобили порой способны разочаровать владельца, не выдержав проверки русской зимой. А поскольку в обеих столицах в последние годы зима всё какая-то «ненастоящая», нам предстояло как следует помучить по-хорошему олдскульный Ford Explorer именно в условиях снега и холода в двухдневном автопробеге по достопримечательностям Архангельского края.

Для любителей олдскула: «92-й и без турбин!»

Прежде двигатель Explorer имел классический американский размах – без малого три сотни лошадиных сил. И по этой причине попадал под неприятный налоговый рубеж. Двигатель нынешней, пятой генерации Explorer выдает 249 атмосферных бензиновых «кобылок». Да, в версии Sport мотор EcoBoost существенно интереснее и технологичнее, выдавая гораздо больший момент на заметно меньших оборотах, но именно это и отпугивает многих российских покупателей. Непосредственный впрыск, две турбины, особые требования к качеству топлива…

Находясь посреди архангельских лесов, где до ближайшей бензоколонки может быть несколько сотен километров, а до ближайшего сервиса – больше тысячи, начинаешь проводить переоценку ценностей и понимать, что простота и неубиваемость атмосферной «шестерки» важнее некоторой экономии топлива и прибавки в динамике и экологичности.

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Насколько существенно отсутствие у столь крупного и увесистого внедорожника как Explorer дизеля, на которое не жалуется только ленивый? Тяга на низах, которая нужна тяжелой машине? Ну, я даже не знаю, для каких целей ее бы потребовалось больше, чем сейчас… 249-сильный атмосферный мотор с кикдауном выстреливает почти без задержек: до сотни — 8,7 секунды.

Мощность
249 л.с.

Никакой вялости у двухтонного «кроссовка» нет и в помине. Главное — не бояться пришпоривать акселератор, и отклик не заставит себя ждать. Правда, в активном режиме вождения даже по трассе машина потребляет около 13-14 литров в зимнем режиме езды, а в городе и больше. Но с другой стороны, Explorer рад доступному 92-му бензину, качество которого зачастую выше в местах, где с топливом все еще не так хорошо, как в столицах… Когда с пустым баком ты подъезжаешь к безальтернативной заправке и видишь старую стрелочную колонку и небритую физиономию в ватнике за окошечком кассы, то искренне радуешься, что у тебя не «директ инжекшн» и не 95-98… А выходя из дома в минус 30, не нужно думать о том, какую солярку тебе вчера залили – зимнюю, или еще нет… При этом благодаря бензиновому питанию у Explorer гораздо быстрее, чем у дизельных одноклассников, прогревается салон, ведь даже с электрическими «сухими фенами» по-настоящему горячий воздух из дефлекторов дизельной машины идет лишь тогда, когда ее как следует раскочегаришь в движении.

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Так что ждать дизель на Explorer, наверное, не стоит. Поскольку такого мотора нет и на американских версиях этого внедорожника, привезти к нам машины из числа собранных за океаном невозможно, а организовывать локальную сборку в России, проектируя дизельную версию с нуля для нашего рынка, просто невыгодно.

Тепло и комфорт

Объем багажника
595 / 2 313 л

Тепло… Именно оно выходит на передний план в условиях нашей зимы. В этом смысле Explorer включает в себя едва ли не все, что изобрели на сегодняшний день в сфере автомобильного климата. Нет разве что подогрева скважин замков дверей, как на старых «немчиках». Но тут это и не требуется: уже в базе используется бесконтактный доступ в салон. Достаточно иметь брелок в кармане, и дверь откроется при потяжке за ручку без дополнительных действий. То же самое касается и багажника с сенсором открывания под бампером. Последний, правда, как оказалось, не любит снежной шубы, напыляемой на корму автомобиля после длинного перегона по трассе, и не всегда реагирует с первого взмаха ноги…

Средняя кнопка на брелоке Explorer (а с ноября этого года – и на брелоке Kuga) – это штатный дистанционный запуск двигателя на расстоянии до ста метров. Правда, в нашем случае окна отеля выходили на противоположную от парковки сторону, и мы, воспользовавшись тем, что знали время выезда заранее, завели машины при помощи таймера по запрограммированному расписанию, которое входит в систему удаленного запуска.

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Сажусь за руль и сразу жму на все кнопки включения подогревов, до которых могу дотянуться. В Explorer имеется подогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и зоны покоя щеток дворников, боковых зеркал и заднего стекла, обогреваемый третий ряд сидений, развитая система воздуховодов, включая потолочные, а также отдельный регулятор температуры, силы обдува и направления потоков воздуха для второго пассажирского ряда. К этому списку можно, не кривя душой, отнести и систему омывания камеры заднего вида – необходимую функцию в условиях русской зимы.

Жаль только, что не все кнопки доступны одним нажатием, и некоторые функции приходится активировать через сенсорный экран. К примеру, тот же подогрев руля на Куге «повешен» на отдельную кнопочку, а в Эксплорере до него нужно добираться через меню информационно-мультимедийной системы.

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Движение

Разгон 0-100 км/ч
8,7 с

Обновленный Explorer нынешнего поколения не изменил схему полного привода – 4х4 тут постоянный с подключением заднего моста через электромагнитную муфту. «Железных» блокировок нет, их роль выполняет тормозная система, поджимающая нужные колеса при проскальзывании и сносе. Предусмотрено четыре режима на переключателе Terrain Management, отвечающем за алгоритм перераспределения мощности по осям, настройки систем безопасности, характер отклика двигателя на нажатие педали газа и тому подобное. Полный привод Ford называет «умным», и заключается это в постоянном динамическом отслеживании скорости движения машины, скорости вращения отдельных колес, угла поворота руля, положения автомобиля относительно вертикальной оси, поперечного ускорения и так далее. С учетом этих параметров корректируется работа трансмиссии и двигателя.

Ford Explorer
Заявленный расход топлива на 100 км
Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л
14,9 8,8 11

В режиме Normal почти весь момент поступает на переднюю ось для экономии топлива на сухом и чистом асфальте. В режиме Mud электроника не позволяет зарыться при старте с места и резком нажатии на газ, однако чувствительность антипробуксовочной системы понижена, чтобы проскакивать заполненные грязью колеи и лужи. В режиме Snow максимально активен трекшн-контроль, снижается крутящий момент при начале движения, более ранний переход на повышенные передачи. В принципе, достаточно близок к нему по сути режим Sand.

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Более трех сотен километров до финальной точки автопробега, пещер Пинежского заповедника, движемся по настоящей зимней трассе – плотному укатанному снегу. Система контроля и подруливания в полосе, помогавшая в Архангельске с его чистыми дорогами, прощается с нами: белая корка полностью покрывает шоссе, скрывая разметку. Но полный привод позволяет всем без труда держать темп в 100-120 км/ч, четко вписываясь в виражи, коих немало. Лишь на особо крутых поворотах слегка подзаносит задние оси массивных Эксплореров, но умная система полного привода и курсовой стабилизации быстро «ловит хвосты» и выравнивает траекторию. Очень адекватно работают тормоза, чему способствует оптимальная регулировка педального узла с электроприводом: индивидуальное положение педалей обеспечивает максимально четкую работу правой ногой.

Кроссоверы против седанов

Наличие модели автомобиля в списке доступных для заказа у официальных дилеров предполагает для производителя массу затрат: на целый комплекс сертификаций, включая «оглонассивание», создание базы запчастей, обучение обслуживающего персонала и много чего ещё. Поэтому в последние годы Ford изрядно проредил свою линейку легковых автомобилей в России, убрав из нее то, на что спрос был незначительным. Из нынешних моделей по-прежнему на плаву народный любимец Focus, чьим продажам помогает огромный пул лояльных постоянных клиентов, ценовая политика на 2018 год, которая не претерпит изменений, и наличие кузова «универсал». Ну руку Форду и заметно подорожавшие конкуренты от Hyundai, Kia и VW.

Однако недешевой Fiesta все же вскоре предстоит уйти с рынка, а роскошному Mondeo не дает по-настоящему развернуться прочно застолбившая «корпоративную нишу» более доступная и популярная Camry. В итоге в Ford решают пойти по самому очевидному и правильному пути, сделав ключевой стратегией на следующий год упор на кроссоверы среднего и крупного класса – Kuga и Explorer, уповая на преимущества в цене и оснащении опциями.

Клиренс
200 мм

Россияне в духе общемирового тренда отказываются от столь горячо любимых прежде седанов в пользу «кроссовок». К примеру, в 2008 году C-класс занимал 30% рынка, сегодня – 9,5%. Эта доля перетекает к SUV – в большей степени к малым, в меньшей – к средним и большим. Конкретно по ассортименту Ford кузовная миграция выглядит так: c 2012-го по 2017-й ведущая модель Focus сдала позиции с 78 до 37% от всех продаж марки, в то время, как Kuga и Explorer вместе подросли в восемь раз — с 6 до 48%. Да, еще 11% продаж приходятся на мини-кроссовер EcoSport… Который, правда, к сожалению, тоже подорожал после весьма демократичного старта.

Как ни странно, хорошо идут продажи переднеприводной Kuga — так говорят в российском представительстве Ford. Необходимость полного привода есть далеко не у всех, особенно в городе. И часто выбор определяет именно ценовой фактор. Но даже в переднеприводной версии кроссовер с его высокой посадкой, клиренсом 200 мм и «лазучими» колесами большого диаметра дает ощутимый «переход на новый уровень» после бюджетного седана или хетчбека.

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Два дня по дорогам Архангельской области

Стартуем от площади городского порта, где припаркован главный архангельский «внедорожник» — могучий дизельный ледокол «Диксон»: 13 000 лошадиных сил на двух винтах, 92 метра длины, три десятка членов экипажа… «Диксон» отвечает за проводку морских судов в замерзающую зимой акваторию городского порта и за обслуживание нефтяных платформ в Баренцевом море.

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Первым пунктом двухдневного пробега по Архангельской области становится заброшенный военный аэродром Лахта, где когда-то базировались дальние бомбардировщики ТУ-22М3. Говорят, что аэродром принимал и ракетоносцы ТУ-160…

Сегодня трехкилометровая ВПП шириной почти 60 метров частично разобрана, однако сохранила несколько длинных участков, на которых летом гоняют местные любители дрэга. К нашему приезду взлетку укрывал примерно двадцатисантиметровый слой рыхлого снега, на котором удалось от души вдуть по прямой и весело покрутиться в белых клубах, отключив антипробуксовочную систему. Полноприводные Explorer и Kuga дают жару, а вот переднеприводной «Куге», единственной в нашем караване, приходится тяжко.

Покинув аэродром, обнаруживаем, что появились сильные биения в руль. К счастью, снег набился не внутрь диска, а в промежутки между спицами, и биения удается устранить, прочистив зазоры палкой.

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После заездов на Лахте посетили классическую постапокалиптическую «заброшку», коих немало в окрестностях аэродрома. Бывшие подземелья военного пункта управления ракетными пусками превратились в Мекку местных сталкеров и организаторов экстремальных игр в жутковатом антураже.

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На минутку останавливаемся, чтобы отдать дань уважения Ил-28 — первому советскому реактивному фронтовому бомбардировщику, несущему тактическое ядерное оружие. В середине 1950-х годов надежный и неприхотливый Ил-28 был основной ударной силой фронтовой авиации СССР и наших союзников из стран Варшавского договора.

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Подъезжаем к реке Усть-Пинега, притоку Двины, оставляем автомобили и отправляемся пешком по льду (паромная переправа закрылась на зиму, а ледяной панцирь еще слаб для машин) на противоположный берег в село Ломоносово Холмогорского района. Там родился светоч российской науки Михаил Ломоносов, и более 70 лет действует по-провинциальному простой и уютный музей ученого. Главный хранитель Александр Хаймусов встречает гостей и приглашает взглянуть на любопытные экспонаты: от огромной медной «рюмки» 17 века, в которой крестили маленького Михайлу, до напольных часов из его родового дома, работающих без перерыва без малого три сотни лет и каждый час начинающих басистым боем…

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Главное богатство Архангельского края – лес…

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…поэтому следующим чекпойнтом стал заповедник русского деревянного зодчества – Малые Корелы. Там находится древнейшая из сохранившихся деревянных колоколен в России — звонница из села Кулига-Дракованово Красноборского района Архангельской области, построенная в конце ХVI — начале ХVII века. Колокольня была разобрана, перенесена в Малые Корелы, где и собрана заново с глубокой пропиткой всех элементов современными составами против гниения и горения.

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Финальная точка автопробега — пещеры Пинежского заповедника. Карстовая пещера «Голубинский провал» — самая известная пещера Архангельской области. Общая протяженность – 1 600 метров, открыта и обследована ленинградскими спелеологами в 1967 году.

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