30 Июл Пять тысяч рублей за десять лет: опыт владения ВАЗ-2113

Дисклеймер: так уж получилось, что за 10 последних лет автору довелось поездить за рулём нескольких сотен разных моделей автомобилей, причем новых. От китайской «кукушки» до Porsche Cayenne Turbo S – диапазон оказался очень широким. Тем не менее, в обычной жизни в этот же период он пользовался самым что ни на есть народным ВАЗом, да еще «пацанской» модели ВАЗ-2113. И все это время методично вёл учет всех затрат в соответствующем файле. Солидная цифра «супружеской привязанности» (кто из нас в несоветское время десять лет ездил на одной машине, да еще на ВАЗе?) вкупе с точной бухгалтерией и стали поводом для размышлений, оформившихся в этот материал. Далее – от первого лица.

Не буду растекаться мысью по древу о характеристиках «зубила», его положительных (и не очень) чертах. Отмечу лишь, что это далеко не худший автомобиль по эргономике и управляемости из всех машин, на которых я ездил, поэтому мне всегда по-настоящему приятно управлять своим «Порше для нищих». Причем это уже вторая трехдверная Самара за два последних десятилетия.

Немного статистики

Пробег за это время составил ровно 60 000 километров – понимаю, что кто-то наматывает столько за год, но я не таксист, а в рабочее время передвигался на других машинах, прибавив на «личный одометр» около «сотки». Вдобавок не будем забывать о размерах родного города со стотысячным населением и том самом «параллельном» Логане, пробег которого за 8 лет составил 55 тысяч. Итого в сумме вышло бы как раз 200 тысяч километров – то есть, ездил я не так уж и мало, просто на разных автомобилях.

Всего в финансовом выражении десять с половиной лет эксплуатации моей Самары обошлись в 315 000 рублей. Это абсолютно все затраты на автомобиль, включая ароматизаторы в салон и пиво шиномонтажникам.

Малый пробег сказался на том, что за десять лет я израсходовал всего по одному комплекту зимней и летней резины, а также лишь один раз на десятом году жизни заменил приводные ремни.

1 / 3 Так получилось, что и летняя, и зимняя резина на этой машине – польской марки Debica. Более того, «дебицей» оказалась даже «докатка» от Fiat! 2 / 3 Так получилось, что и летняя, и зимняя резина на этой машине – польской марки Debica. Более того, «дебицей» оказалась даже «докатка» от Fiat! 3 / 3 Так получилось, что и летняя, и зимняя резина на этой машине – польской марки Debica. Более того, «дебицей» оказалась даже «докатка» от Fiat!

Ремни с ежегодной проверкой состояния прослужили свыше 9 лет и 55 000 км

В городском цикле расход топлива обычно составлял от 8 до 9 литров, ну а по трассе при желании можно уложиться и в пять

Очень радует, что на машине до сих пор нет и намека на ржавчину, хотя она обрабатывалась всего один раз, при покупке. Возможно, дело именно в климате и гаражном хранении, хотя знакомые утверждают, что так получилось из-за моего трепетного отношения к ЛКП.

1 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров 2 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров 3 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров 4 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров 5 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров 6 / 6 Регулярно ЛКП обрабатывалось защитными составами на основе полимеров

1 / 3 Это не хром: клапанную крышку просто… отполировали 2 / 3 Это не хром: клапанную крышку просто… отполировали 3 / 3 Это не хром: клапанную крышку просто… отполировали

В первые (докризисные) годы на совсем новой машине я откровенно увлекался и развлекался «улучшайзингом»: устанавливал и модернизировал дорогостоящую музыку (одна процессорная «голова» Apline CDA-9887R чего стоит…), менял совершенно исправные амортизаторы на более жесткие, проклеивал крышу и двери шумоизоляцией… В общем, практически стандартный «бессмысленный и беспощадный» набор автомобильного энтузиаста-обладателя нового ВАЗа.

1 / 3 Общий бюджет аудиосистемы составил примерно $2000 2 / 3 Общий бюджет аудиосистемы составил примерно $2000 3 / 3 Общий бюджет аудиосистемы составил примерно $2000

В багажном отделении обычно перевозили воздух и парочку 12-дюймовых сабвуферов

Осознавая это, я сразу разделял свои затраты по категориям, вычленяя «улучшайзинг» из «поломок» и наоборот. Поскольку затраты на «улучшайзинг» были совершенно плановыми и необязательными, в то время как расходы на устранение поломок – как раз наоборот.

Со временем я заметно увлекся темой стилизации своей машины под «дойчеладу», что также потребовало определённых трат (разумеется, относящихся к «улучшайзингу»). Нужно учесть, что при этом применялись оригинальные комплектующие производства девяностых годов, а не новодел.

Проект Deutsche Lada: 1. Подкапотные наклейки. 2. Шильдики LS. 3. Шильдики 5speed/Injection. 4. Dachspoiler FOHA. 5. Наклейки Bitte ein Bit + D. 6. Деколи Night. 7. Бленда заднего номера. 8. Заводские ручки. 9. Зеркала Hagus. 10. Дилерские брызговики.

Новые дилерские комплектующие родом из девяностых годов – так российская Самара-2 превратилась в псевдодойчеладу

Однако нередко машина требовала внимания потому, что отказал какой-то копеечный датчик фаз, что не причиняло сильных проблем в финансовом плане, но сильно напрягало морально (вот уж неожиданность, скажем мы себе под нос).

1 / 4 Датчик фаз отказывал дважды. В диагностике помог бортовой компьютер, а замена датчика заняла пару минут. К слову, его неисправность на работе двигателя никак не сказывалась 2 / 4 Датчик фаз отказывал дважды. В диагностике помог бортовой компьютер, а замена датчика заняла пару минут. К слову, его неисправность на работе двигателя никак не сказывалась 3 / 4 Датчик фаз отказывал дважды. В диагностике помог бортовой компьютер, а замена датчика заняла пару минут. К слову, его неисправность на работе двигателя никак не сказывалась 4 / 4 Датчик фаз отказывал дважды. В диагностике помог бортовой компьютер, а замена датчика заняла пару минут. К слову, его неисправность на работе двигателя никак не сказывалась

Обычно соотношение улучшайзинга к поломкам по затратам было 5 к 1. То есть, на пять условных рублей улучшайзинговых затрат приходился примерно один рубль поломок, причем в этой цифре больше поломок не самой машины, а различных нештатных систем. К тому же к поломкам, например, я относил и разбитое зеркало, и сломанный «поворотник» – потому что они внепланово вышли из строя.

Новогодние последствия: 2 января шальной водитель выскочил на встречную полосу. Увернуться удалось – точнее, почти удалось, пострадало лишь зеркало

Ломалась или нет?

Серьезные претензии могут быть разве что к тормозам – именно потому, что они напрямую влияют на безопасность. На новой машине передние тормозные колодки откровенно крошились, а на третьем году жизни при резком торможении «тринашка» совершила волнующий разворот, при котором я чудом проскочил мимо встречного Икаруса. Причина оказалась удивительной: из-за копеечной манжеты в заднем тормозном цилиндре в систему попал воздух и… В общем, позор смежно-откатным технологиям, по которым этот шлак попадал на конвейер, а я чуть не попал в аварию.

1 / 4 Передние тормозные колодки пришлось поменять в первую же тысячу километров. Гораздо хуже то, что из-за неисправного заднего тормозного цилиндра я едва не попал в аварию 2 / 4 Передние тормозные колодки пришлось поменять в первую же тысячу километров. Гораздо хуже то, что из-за неисправного заднего тормозного цилиндра я едва не попал в аварию 3 / 4 Передние тормозные колодки пришлось поменять в первую же тысячу километров. Гораздо хуже то, что из-за неисправного заднего тормозного цилиндра я едва не попал в аварию 4 / 4 Передние тормозные колодки пришлось поменять в первую же тысячу километров. Гораздо хуже то, что из-за неисправного заднего тормозного цилиндра я едва не попал в аварию

Тем не менее, за 10 лет практически ежедневной езды я ни разу не ездил «на галстуке», да и глобально автомобиль не ломался. Видимо, сказалось отсутствие «этих ваших турб и DSG», потому что старая добрая «полторашка» под капотом ни разу не требовала доливки масла при его неизменном уровне на щупе от ТО до ТО, а коробка, хотя поначалу и работала непривычно шумно после 20-летней трансмиссии экспортной «восьмерки» из числа самых первых, более ничем к себе внимания не привлекала.

Полуторалитровый двигатель ВАЗ-2111 работает без замечаний. Расход масла на угар отсутствует

Плачьте, скептики: никакие жидкости из агрегатов не текли, а слив заводской антифриз через четыре года для регламентной замены, я приятно удивился его первозданному цвету и запаху. Генератор, стартер, сцепление – все эти детали за 10 лет вообще не привлекали к себе внимания, хотя за этот пробег стартер по количеству запусков отработал на все 150 тысяч в более стандартных для больших городов условиях. У нас же я глушился по несколько раз в день через каждые три километра…

Зато поначалу я никак не мог привыкнуть к тому, что глушитель на этой машине по необъяснимым причинам – расходник.

1 / 2 Глушители служили очень мало. Сейчас на машине стоит пятая по счету деталь 2 / 2 Глушители служили очень мало. Сейчас на машине стоит пятая по счету деталь

За первые пять лет я поменял три (!) изделия одного и того же производителя, зато четвертый держится молодцом до сих пор. Друзья советуют почаще выливать из него воду с помощью педали газа…

За десять с половиной лет на ВАЗ-2113 потрачено 315 000 рублей.

Что еще ломалось за десять лет? Гидрокорректор фар (дважды), датчик фаз (дважды), концевик двери, тормозной цилиндр, сливная пробка радиатора, прокладки поддона и клапанной крышки, подушки крепления глушителя, крышки бачков систем охлаждения и тормозов, реле-прерыватель указателей поворота.

«Засопливишийся» поддон картера – дело житейское

Сливная пробка радиатора сломалась, что называется, сама по себе

Спустя 8 лет из-за засохшей смазки в 35-градусную жару шаровая опора резко и сильно заскрипела. Обновлять смазку не стали, просто поменяв обе «шаровые»

1 / 3 Упоры задней двери прослужили 6 лет 2 / 3 Упоры задней двери прослужили 6 лет 3 / 3 Упоры задней двери прослужили 6 лет

При желании эксплуатационные затраты можно было бы снизить примерно вдвое. Для этого достаточно было бы использовать расходники менее «пафосных» брендов и не лить в мотор дорогущий Aral.

На расходниках никто не экономил – использовалась продукция мировых лидеров. Правда, в случае с моторным маслом это вряд ли было оправдано

Причем его не стоило использовать в качестве моторного масла в любом случае – обнаружив при очередной проверке зазоров клапанов в головке тёмные детали, я сдался и в качестве протеста залил Лукойл, хоть и полностью синтетический.

1 / 3 Из-за подобных отложений дорогого импортного масла пришлось перейти на Лукойл 2 / 3 Из-за подобных отложений дорогого импортного масла пришлось перейти на Лукойл 3 / 3 Из-за подобных отложений дорогого импортного масла пришлось перейти на Лукойл

На 11 году финансовые затраты на устранение поломок за полгода выросли на порядок – раньше столько машина «съела» за весь период эксплуатации!

Однако не зря производитель считал срок службы машины равным 8 лет – сразу после 10-летнего юбилея «тринашка» решила перестать ломаться, как девочка, и начала ломаться по-настоящему, уж простите за каламбур. Заехав на СТО для замены «упавшего» гидрокорректора фар в феврале, прямо на подъемнике водительский коврик окрасился в красивый зелёный цвет дорогущего «реношного» антифриза Glaceol RX Type D.

Печка потекла прямо на подъемнике – во время замены гидрокорректора на СТО в феврале

Уехать получилось уже после замены внезапно потёкшего радиатора «печки» (и крана заодно), что потребовало полного демонтажа приборной панели…

1 / 4 Замена радиатора отопителя потребовала демонтажа приборной панели 2 / 4 Замена радиатора отопителя потребовала демонтажа приборной панели 3 / 4 Замена радиатора отопителя потребовала демонтажа приборной панели 4 / 4 Замена радиатора отопителя потребовала демонтажа приборной панели

Немного оправившись от чувствительного морального и финансового удара, вскоре получаю новый сюрприз — двигатель перестал прогреваться до рабочей температуры. Так и есть, «сдох» термостат. И еще через пару месяцев на основном радиаторе системы охлаждения появились предательские капли того самого «глясеоля».

Основной радиатор потёк спустя пару месяцев после выхода из строя радиатора «печки»

В общем, хотя до этого момента детали системы охлаждения работали без нареканий, спустя ровно десять лет практически все они потребовали замены, а цена вопроса составила 7 200 рублей. К слову, производитель радиатора официально оценил срок его службы в 75 месяцев, а у меня он проработал ровно 120. Правда, на моей бывшей «восьмерке» родной радиатор прослужил… 18 лет и 160 000 километров!

Если же «подбить бабки», то из 315 000 вложенных рублей собственно на устранение поломок самого автомобиля потрачено около тринадцати тысяч. Решить, много это или мало за 60 000 км и десять с половиной лет, предлагаю читателю.

Меня время от времени спрашивали – жалеешь ли ты о том, что приобрёл именно ВАЗ-2113? Нет, не жалею – и не в последнюю очередь потому, что автомобиль оказался достаточно надёжным и не требовал дорогостоящих вложений из-за поломок. Впрочем, все, что не было потрачено на устранение поломок, явно ушло на «улучшайзинг»…

P.S. Единственное, чего мне действительно не хватало все 10 лет в нашем климате, так это кондиционера.