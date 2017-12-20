Когда люди покупают ювелирные украшения за тысячи долларов, их можно понять. Когда они тратят сотни долларов на рестораны, это тоже вполне оправдано. Те, кто прокатывает пару-тройку десятков тысяч в путешествии, знают, за что они отдают деньги. Но чем руководствуются те, кто покупает вчерашние продукты по цене свежих?

Сегодняшний рынок стал другим. Если модель, вышедшая семь лет назад, не получила преемника — то есть два варианта: либо это Land Cruiser, либо производитель вообще забыл о том, что такая машина имеется в его портфолио. А поскольку сегодня мы сидим за рулем хоть и Toyota, но не Land Cruiser, а Sienna, самое время подумать о том, как она живет на современном рынке.

Знакомые все лица

С момента, когда Sienna появилась в шоурумах дилеров, утекло уже немало воды — ведь третье поколение дебютировало в 2011 году. Да, за это время оно получило некоторую дозу «косметики», и в 2018 модельном году вновь претерпит фейслифт — но давайте посмотрим в эти раскосые глаза и скажем правду и себе, и машине: это все та же старая добрая Sienna из 2011-го.

Легкие заострения линий и утончение светотехники не меняют общего силуэта и восприятия автомобиля. Нечто подобное, к слову, было и России, но в меньших габаритах и под именем Venza — правда, судьба той машины и вовсе оказалась незавидной и короткой. Класс минивэнов же в России практически вымер уже давно — кроссоверы всех мастей и размеров заполонили рынок, убедив покупателя, что вместо нормального «автобусного» кузова и удобных сдвижных дверей ему нужен обвес из черного пластика и мифический полный привод, за который и доплачивают-то далеко не все. В США минивэны тоже серьезно сдали позиции под натиском кроссоверов, но сегмент пока жив, и пока ежегодно продается полумиллиона машин, производителям есть за что бороться. Вот только борются они каждый по-своему.

Пока одни добавляют гибридные трансмиссии с пробегом «на батарейке» в пару десятков километров и совершенствуют встроенные пылесосы от рестайлинга к рестайлингу, Toyota идет другим путем. К примеру, добавляет в число опций полный привод и повышает мощность 3,5-литрового бензинового V6 до 296 лошадиных сил. Круто! Но… оправдано ли?

Двигатель 3,5 л., 296 л.с.

В силу упомянутых уже обстоятельств аудитория минивэнов становится все более консервативной, экономной и рациональной — а полный привод вкупе с форсированным двигателем явно не способствовали уменьшению расхода топлива, который составил около 12 литров на сотню при «приличествующем» показателе в 9. Не спасает даже восьмиступенчатый автомат, который сменил шестиступенчатый в прошлом году. Эта же связка мотора и трансмиссии в Toyota Highlander и Lexus RX без сомнения работает им на пользу, но для Sienna… Впрочем, не будем нагнетать — запишем это в число поощрений за хорошее поведение для тех мам, которые любят, отвезя сынишку на футбольную секцию, отжечь со светофора на обратном пути.

Будь проще, и…

…и люди к тебе потянутся — похоже, в Toyota услышали эту поговорку еще тогда, в 2011-м, и решили сделать ее кредо Sienna. Отличная пассажировместимость в 7 или 8 человек, складывающийся в ровный пол третий ряд сидений, неплохая эргономика и удобные сиденья здесь соседствуют с жесткими пластиками, «ретро»-вставками из пластмассовой древесины и списком оснащения, который застрял примерно в 2015 году.

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Несомненно, эту Toyota не назвать беспросветно бедной в оснащении или отсталой в отношении безопасности — но столь же несомненно и то, что по сравнению со своими более свежими конкурентами она не имеет своих особенных «фишек». Активная безопасность на уровне — адаптивный круиз с экстренным торможением перед автомобилями и пешеходами, контроль полосы с подруливанием, автоматический дальний свет, набор подушек безопасности. Функциональное оснащение — да, здесь доступен трехзонный климат, Wi-Fi хот-спот, кожаный салон, бесключевой доступ, аудиосистема JBL и даже «громкая связь» водителя с пассажирами третьего ряда, но… разве это не то, что мы видели уже несколько лет назад?

В 2017-м же ты ожидаешь что-то особенное, что-то характерное — однако недополучаешь даже в привычных уже мелочах вроде наличия Apple CarPlay и Android Auto или индивидуальных экранов для каждого из детей на втором ряду. Вместо этого ты достаешь из большого бокса между сиденьями две пары вполне современных беспроводных наушников и… пульт от мультимедийки, который вместе с псевдодеревянными вставками хочется сдать в музей.

Езжай прямо и никуда не сворачивай

Я не хочу сказать, что Honda Odyssey или Chrysler Pacifica — это настоящие образцы автомобиля для водителя, по сравнению с которыми Sienna рулится как школьный автобус. Все эти машины в той или иной мере скучны и спокойны, но ключевая ремарка — «в той или иной мере»: тот же Odyssey, Pacifica или даже Kia Sedona гораздо интереснее в управлении. В случае с Toyota же проблема иная — старость платформы не скрыть никакими рестайлингами, и в вождении ощущается она ровно «на свои годы».

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В повседневной эксплуатации это выливается в ощутимые крены, валкость в поворотах и пустоватый руль, которые в сумме дарят приятные ощущения только на пустой прямой дороге, которую даже можно сменить на грунтовку. В пользу грунтовки и пары зимних месяцев говорит и полный привод — не будем умалять важность того, что это по-настоящему уникальное предложение в классе, и в определенных ситуациях он вполне может быть полезен.

Toyota Sienna

Заявленный расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 13,1 9,8 нет данных

Считаем деньги и откладываем их в сторону

Резюмируя все недовольства и придирки к Sienna, можно сгоряча сделать вывод, что автомобиль плох. Но это не так — главная претензия к нему заключается лишь в том, что он уже безнадежно стар на фоне конкурентов. Для 2011-2014 года это было отличное предложение, хотя уже тогда было заметно, что минивэны других марок не просто наступают на пятки, а лезут вперед без очереди. Сегодня же, в самом конце 2018-го, фейслифтинг не кажется достаточным и эффективным способом продлить жизнь модели еще на пару-тройку лет.

Toyota Sienna Краткие технические характеристики: Габариты (Д х Ш х В), мм: 5 085 x 1 986 x 1 750 Снаряженная масса, кг: 2 095 Клиренс, мм: 165 Объем багажника, л: 1 107 Трансмиссия: автоматическая, 8 ступеней Привод полный: полный

Мы все знаем, насколько мощной, инновационной и технологичной может быть Toyota — просто в случае с Sienna она еще не захотела приложить достаточных усилий. Недавний пример Camry наглядно показывает, что японцы готовы менять и меняться, привнося что-то свежее даже в «классические» модели с устоявшимся рыночным статусом. Поэтому если вы созрели для покупки Sienna и не хотите «размениваться» на конкурентов, пересчитайте деньги еще разок и… положите их на полку, до лучших времен.

Будем надеяться, новое поколение Sienna появится до того, как на календаре появится число «2020» — а уж в том, что оно будет самобытным и интересным, нет никаких сомнений. Почти.

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