5 причин любить и ненавидеть Chevrolet Captiva

«Капа», «Капитоша», «Коптилка»… Тут даже и не поймешь, ласкательные это прозвища или уничижительные. Chevrolet Captiva, о которой пойдет речь, действительно заработала немало плюсов в карму, но и причин для критики этого автомобиля не меньше.

Истоки

Название Captiva появилось в прайс-листах дилеров Chevrolet в 2006 году. Этот среднеразмерный кроссовер был разработан южнокорейским отделением GM в Инчхоне на базе платформы GM Theta, а непосредственным предшественником стал представленный в 2004 году в Париже концепт Daewoo S3X.

Модель изначально планировалась как «всемирная»: в Европе, Индии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке она продавалась под названием Chevrolet Captiva, в Южной Корее — как Daewoo Winstorm, в Австралии и Новой Зеландии — как Holden Captiva. Выпуск Captiva осуществлял целый ряд заводов: непосредственно в Южной Корее (Инчхон), в Таиланде (Ройонг), Китае (Шанхай), Вьетнаме (Ханой), Узбекистане (Асака), Казахстане (Усть-Каменогорск)… Собирали Captiva и в России: сначала в Калининграде, а затем и на заводе GM в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Кроссовер предлагался как в переднеприводном варианте, так и с автоматически подключаемым задним мостом, мог оснащаться механической 5-ступенчатой коробкой и 6-ступенчатым автоматом и несколькими вариантами двигателей. Несмотря на умеренную цену, модель не имела большого успеха в России по причине не самой лучшей динамики, высокого расхода топлива и проблем с надежностью.

Ситуация несколько улучшилась после того, как в 2011 году Captiva претерпела серьезное обновление, и именно о таких автомобилях мы и будем говорить. Коренным образом была переработана передняя часть автомобиля, под капотом появились новые двигатели (в РФ автомобиль предлагался с бензиновой «четверкой» семейства Ecotec объемом 2,4 л и мощностью 167 л.с., новейшим V6 семейства SIDI мощностью 249 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем разработки VM мощностью 184 л.с.). С ними также могли работать либо 5-ступенчатая МКП, либо 6-ступенчатый автомат 6Т40.

Переднеприводные версии в России не прижились, зато покупатель мог решить, приобрести ли ему пятиместный вариант или же потратить лишних 30 000 и взять машину с тремя рядами сидений. В принципе, цены на Chevrolet Captiva можно было назвать весьма демократичными: версия 2,4 МТ стоила 990 000 рублей, 2,2d MT — 1 145 000, 2,2d AT — 1 165 000, а топовая 3,0 AT — 1 260 000 рублей.

Выпуск и продажа Captiva продолжались до 2015 года, когда концерн объявил о консервации завода в Шушарах и выводе с российского рынка всей бюджетной линейки. Тем не менее, для тех, кто хочет приобрести семиместный кроссовер, подержанные Chevrolet Captiva и на сегодня остаются самым доступным вариантом. За автомобили 2012 года с пробегом 150-200 тысяч километров просят порядка 580-600 тысяч рублей, а более свежие экземпляры 2014 — 2015 года выпуска с пробегом менее 100 тысяч продаются за 1 300 000 — 1 400 000 рублей.

Еще в период выхода на российский рынок обновленная Chevrolet Captiva получила очень неплохую прессу, а впоследствии пользовалась умеренным, но устойчивым спросом. Однако ни приобрести статус культовой модели, ни попасть в число бестселлеров она так и не смогла. Так что же ей помешало, за что ее критикуют владельцы, и что привлекает к ней ее поклонников?

Ненависть #5: штатная сигнализация и ЦЗ

Chevrolet Captiva в силу следования мировым трендам оснащена центральным замком, штатной сигнализацией, а двигатель запускается нажатием на кнопку. Так вот, именно на эти системы в отзывах приходится довольно много нареканий. То сломается датчик положения автомобиля, который должен понять, что автомобиль поднял эвакуатор. Соответственно, «Капа» начинает ни с того ни с сего истошно подавать сигнал тревоги.

Впрочем, раз причину такого поведения удалось найти, то это еще не беда. Куда чаще причина остается неизвестной, и найти ее не могут ни владельцы, ни работники сервисов. В итоге самым простым решением проблемы оказывается установка дополнительной сигнализации, с отключением у штатной ревуна. Он расположен под аккумулятором, и чтобы к нему добраться, приходится снимать и аккумулятор, и блок предохранителей. Сделать это не так просто: нужно использовать ключ с длинной насадкой, иначе ничего не получится.

Очень раздражает и алгоритм работы штатной противоугонной системы. Брелок нужно обязательно носить в кармане, и не дай бог вы оставите его в машине и выйдете! Ровно через 10 секунд двери заблокируются, и вам ничего не останется, как бежать за запасными ключами. А если это случилось на заправке, далеко от дома? Выключенное зажигание не спасает: если заглушить мотор и выйти, то сигнализация будет поднимать панику от любого шороха, особенно если кто-то из пассажиров остался в салоне. В общем, как написал один из владельцев, «Будь проклят тот инженер, который ее придумал!».

Любовь #5: Внешность

Captiva не относится к числу моделей, в которые влюбляются с первого взгляда, а потом прощают им все прегрешения только из-за уникальной и неповторимой внешности. Тем не менее, в подавляющем большинстве отзывов внешность кроссовера после обновления оценивается весьма положительно.

Действительно, в профиль Captiva привлекает стремительным силуэтом, анфас (после обновления) — агрессивностью и брутальностью. До фундаментальных фасадов американских внедорожников передок все-таки не дотягивает, но все таки чувствуется, что дизайнеры решили: назвался Chevrolet — будь добр соответствовать. Получилось очень неплохо.

Морда автомобиля выглядит хищно и красиво, мне очень нравится.

Пользуется уважением на дороге из-за своего брутального дизайна.

Но без чайной ложечки дегтя все же не обошлось…

Многие авторы отзывов считают, что сзади автомобиль выглядит далеко не так, как нужно, что корма не очень вяжется с мощным передком, и что зря дизайнеры не стали радикально менять ее оформление, практически полностью позаимствовав его от дорестайла: «плохо, что дверь багажника оставили без изменений». По словам критиков, сзади автомобиль выглядит, как яйцо, и единственное, что несколько уменьшает досаду — открывающееся заднее стекло. Эту конструктивную особенность владельцы считают и удобной, и практичной.

Ненависть #4: медиасистема

Наверное, слова «аудиосистема на Каптиве стала предметом жгучей ненависти владельцев» стали бы большим преувеличением. Тем не менее, свою порции критики «музыка» все же заработала. Так, владельцы недоумевают, почему даже в топовых комплектациях автомобиля середины второго десятилетия XXI века нет встроенной навигации, и почему они не могут воспроизвести музыку с флэшки или SD-карты:

Магнитола а-ля 90-е. Руки бы отбил тому, кто её выбрал. 21 век, а мы все никак не отойдем от старого!

— написано в одном из отзывов, и такое мнение можно назвать типичным.

1 / 3 Chevrolet Captiva '2006–16 2 / 3 Chevrolet Captiva '2006–16 3 / 3 Chevrolet Captiva '2006–16

Плюс ко всему, работает головное устройство тоже не слишком хорошо. У кого-то дисплей перегорит месяца через полтора после того как автомобиль выехал из ворот салона, кто-то жалуется на то, что радио ловит просто отвратительно, а отключение автоподстройки если и улучшило положение, то не радикально, ну а кого-то раздражает, что переключаться (хоть кнопками на руле, хоть на самой магнитоле) с радиостанции на радиостанцию можно только в одном направлении: вперед — пожалуйста, а назад — нет такой функции. И это при том, что звук медиасистемы владельцы находят весьма приличным, и вполне позитивно оценивают наличие CD-чейнджера на 6 дисков и присутствие Bluetooth.

Любовь #4: Вместительность

И все-таки по прочтении массы отзывов явственно чувствуется, что проблемы с электроникой Captiva — это досадные мелочи. Этот кроссовер покупают не из-за внешности, а в качестве семейного автомобиля, которым можно пользоваться каждый день, и в котором можно отвезти семью на дачу или на природу с комфортом и максимальным уровнем безопасности.

Главное, что подкупает владельцев — объемистый салон, в котором вполне уютно чувствуют себя не только водитель и передний пассажир, но и остальные обитатели. На втором ряду — простор, ноги в спинки передних сидений не упираются. Пол в салоне ровный, трансмиссионный тоннель отсутствует, так что перемещаться на втором ряду можно чуть ли не стоя. Сам задний диван очень широкий, и на нем без проблем помещаются двое взрослых и детское автокресло или два ребенка в креслах и супруга владельца. Садиться и вылезать из автомобиля удобно.

Правда, капелька дегтя находится и здесь: многие владельцы пишут, что Captiva — грязнуля, и что выйти из автомобиля, не испачкав брюки, представляет собой сложнейшую задачу. Но на первых двух рядах достоинства не заканчиваются! В отличие от многих других семиместных кроссоверов, третий ряд Captiva может принять двух взрослых пассажиров. При этом они не будут чувствовать себя креветками, засунутыми в шарик для пинг-понга:

На задний ряд, конечно, посадили тех, кто поменьше, но тысячу километров преодолели вполне комфортно.

Детям на третьем ряду так даже многовато места. На короткое расстояние я их 10 человек как-то перевозил.

Но не меньше пассажировместимости впечатляют владельцев и возможности по перевозке грузов. Багажник огромный (в него помещаются 4 чемодана и куча пакетов), а выравнивающаяся задняя подвеска поддерживает просвет неизменным вне зависимости от загрузки. Плюс возможность сложить второй ряд и получить огромную площадку с ровным полом длиной более двух метров, позволяющую организовать комфортное спальное место во время выездов на природу. Кстати, спинка сиденья переднего пассажира откидывается вперед, превращаясь в столик с пластиковым покрытием (впрочем, об этом пластике мы еще поговорим). Одним словом, полный восторг:

Вывез с дачи за один раз пупса со всем скарбом (родители меня поймут, что это реально круто) и скарб тестя. В «Капитоныча» влезло все, понимаете, все! И тут я понял, что обожаю эту машину!

Собственно, кое-кто из владельцев прямо признается, что размеры багажника и наличие рейлингов на крыше стали решающим фактором при принятии решения о покупке.

Но больше всего владельцев радует даже не объем как таковой, а обилие разнообразных емкостей.

Во-первых, перчаточный ящик имеет функцию охлаждения положенных туда напитков. Во-вторых, множество всяческих ниш, ящичков и полочек, куда так удобно помещаются все второстепенные мелочи вроде скидочных карточек автозаправок и пропуска в гаражный кооператив. В третьих, совершенно бездонный бокс между передними сиденьями (отсутствие рычага ручного тормоза позволило сделать эту емкость действительно большой):

В него рука вообще по локоть уходит, можно и потерять что-нибудь!

Бокс между передними сиденьями вызывает только слова «какой же он большой и вместительный».

Рассказывали даже, что бывали случаи провоза контрабанды в этом отсеке. Наконец, полного одобрения заслужил двухэтажный багажник, под фальшполом которого находится «вход в страну Нарнию» со множеством удобных отделений, что позволяет убрать туда всяческие мелочи и навести, наконец, порядок в багажном отсеке.

Ненависть #3: жесткость кузова

Но радость от того, что «влезет все, абсолютно все» портит одно обстоятельство. Если во время погрузочно-разгрузочных работ автомобиль будет стоять не на ровной площадке, а наедет, скажем, одним задним колесом на бугор (а ведь в жизни разные обстоятельства бывают — лезть в багажник придется и на даче, и при выезде на пикник, да и в городе зимой даже на парковке перед вполне цивильным магазином могут образоваться ледяные кочки серьезного размера), то открыть-то багажник вы откроете, а вот закрыть его, возможно, уже не сумеете.

Открыл багажник, а закрыть его не смог. Точнее, он закрывался, но замок не защелкивался. Думал, замок сломался или замерз, выехал на ровную поверхность — закрылся без проблем. Видимо, кузов у автомобиля такой.

О проблемах такого рода пишется в немалом количестве отзывов, так что, похоже, с жесткостью кузова на кручение у Chevrolet Captiva действительно есть определенные проблемы. По идее, этот недостаток должен был бы привести и к серьезным проблемам с управляемостью, но нет — большинство владельцев оценивают ее вполне положительно, упоминая лишь в худшем случае некоторую нечеткость в отклике на действия рулем. Похоже, разработчикам автомобиля удалось компенсировать недостаточную жесткость удачными настройками подвески.

Любовь #3: поведение на дороге

Действительно, на дороге Chevrolet Captiva своих владельцев в основном только радует. Во-первых, практически никто не высказывает своего недовольства динамикой автомобиля. Безусловно, никто и не ждет от машины особой резвости — все-таки это кроссовер, а не спорткупе, но и чужими на празднике дорожной жизни она своих владельцев все-таки не делает, причем это относится ко всем вариантам силовых установок. Да, 2,4-литровый двигатель разгоняет машину чуть хуже, 2,2-литровый дизель — чуть лучше, но в целом для езды по городу динамики более чем достаточно. С места разгон очень бодрый, машина буквально прыгает вперед, так что влиться в поток или перестроиться не составляет никаких проблем.

На трассе, при скоростях больше 90 км/ч, разгон теряет свою интенсивность, но в целом проблем с обгонами на разумных скоростях нет. АКП переключает передачи шустро и практически незаметно. При кикдауне происходит небольшая задержка, затем мотор раскручивается тысяч до 5, и следует мощное ускорение. Но если нажать педаль газа наполовину (или около того), то передачи не сбрасываются, а ускорение происходит за счет крутящего момента. Естественно, при этом никакой задержки нет, обороты резко не повышаются, но автомобиль послушно «идет за педалью». Что приятно, разгон «на моменте » обеспечивает и бензиновая «четверка», а уж дизелю и вовсе все равно, разгоняться с 0 до 100 или со 100 до 180.

Вполне соответствует разгону и тормозная динамика.

Был случай, когда шел 180, и тут препятствие на трассе выросло. Ну, думаю, остановиться не успею! Беру на встречку и тормоз в пол. И каково же было мое удивление, когда она остановилась в считанные секунды, причем не доехав до препятствия!

Что же касается подвески, то, во-первых, владельцам нравится ее энергоемкость:

Подвеска именно для наших дорог, пробить ее нереально, съедает все ямы и неровности.

Подвеска энергоемкая и достаточно длинноходная, позволяет проезжать «лежачих полицейских», не сбавляя скорости. За все время эксплуатации — ни одного пробоя.

Ну а во-вторых, ее настройки обеспечивают отменную траекторную устойчивость на высоких скоростях и предсказуемость в поворотах, причем даже в сложных условиях — например, на заснеженной трассе. Один из владельцев вспоминает:

На обратном пути попал в снегопад. Приходилось обгонять на реверсивных, по 400-800 м, а они в снегу. Передо мной Kia Ceed юзила, чуть на встречку не вылетела, а Капа шла, как утюг. Cнег в 5 см глубиной просто не замечала. Ускорялся с 80 км/ч до 120 ну ооочень резво.

Естественно, в данном случае это говорит не только о правильных настройках подвески, но и об эффективной работе системы полного привода и ESP. Действительно, отправить Chevrolet Captiva в занос непросто на любой скорости.

Ненависть #2: Расход бензина

Что касается экономичности Chevrolet Captiva, то здесь, как говорится, «мнения ученых разделились». Владельцы дизельных версий в целом довольны. Временами ворчат, что в городе расход мог бы быть и поменьше, хотя и 10-11 л/100 км можно назвать вполне приемлемым показателем (особенно с учетом того, что в данном случае Captiva c двигателями на тяжелом топливе и мощней, и динамичней бензиновых собратьев).

А вот владельцы самых бюджетных (а значит, и самых массовых) вариантов с бензиновой 2,4-литровой «четверкой» мощностью 167 л.с. довольно дружно выражают свое негодование избыточной прожорливостью своих автомобилей:

Расход бензина, причем 95-го, намного больше заявленного производителем. Могу с уверенностью сказать, что по городу он составляет никак не меньше 17,5 литров на сотню, а иногда и намного больше. По трассе — около 11,5, в смешанном режиме — 12,5-13 л/100 км. Я вначале думал, что такой большой расход будет только в период обкатки автомобиля, но ничего подобного. Жрет — мама не горюй!

Расход топлива — это отдельная сказка. Езда по городу, практически без пробок: на летней резине — порядка 15 литров, на зимней — около 17 л/100 км. Стиль езды умеренный. При этом бортовой компьютер занижает расход в среднем на 2 литра на сотню. Объем бака — 65 л, и в связи с этим становишься частым посетителем заправки.

Двигатель очень прожорлив, в пробках готов откушать и до 20 л на сотню. На трассе и в зависимости от скорости — 13, среднегородской — 15 л/100 км.

Хотя кто-то и считает, что для автомобиля весом под две тонны это вполне нормально…

Любовь #2: Проходимость

Конечно, планка оценки проходимости любого кроссовера будет серьезно отличаться от тех критериев, по которым оцениваются профессиональные покорители бездорожья. Владельцам кроссоверов вполне достаточно того, что их автомобили позволяют им достаточно смело съезжать с асфальта, преодолевать пресловутый «последний километр» по дороге на дачу, ну и без проблем парковаться в засыпанных глубоким снегом дворах.

Собственно, она способна и на большее:

Я не удержался, когда ехал на дачу — полез в распаханное и размытое поле. Ни Duster, ни Honda CR-V, ни Tiguan — никто туда не полез.. А я проехал прекрасно, никаких проблем не возникло. Правда, в хлам всю машину уделал, отмывал потом часа три….

По глубоким сугробам гребет как бульдозер. Как-то месили скользую глину, пытаясь забраться на крутую горку с поворотом. Резина дымилась, машина ревела, было попыток пять, но все же заехали!

Когда в феврале Москву занесло, многие не смогли выехать на своих автомобилях на работу. Я имел возможность наблюдать масштаб бедствия на стоянке, где паркуюсь. Абсолютный трэш был у заднеприводных автомобилей, не могли выехать даже с парковочного места, но и переднему приводу также было несладко. А я спокойно вылез из сугробов, не застрял, а вечером так же прекрасно в нору вернулся.

Но есть и определенные особенности, которые ограничивают проходимость Captiva. Во-первых, «нижняя губа» переднего бампера. В обсуждениях на форумах владельцы пришли к общему мнению, что эту деталь лучше сразу же снять, поскольку в противном случае имеется весьма высокий риск повредить ее на каком-нибудь ледяном бугре или паркуясь около высокого бордюра, причем, что обидно, могут быть повреждены и две другие детали, из которых состоит бампер. В отзывах описан не один такой случай… Но демонтировать эту деталь довольно неудобно:

Уж не знаю, какой умник придумал ее так крепить.. Половина «губы» прикручена саморезами снаружи, так что мне, в принципе, не составило особого труда их открутить, а вот вторая половина прикручена изнутри, и я замучился их отворачивать. Зачем так придумали — до сих пор не понимаю…

В очень многих отзывах авторы высказывают сожаление, что управление системой полного привода не предусматривает принудительной блокировки муфты, отвечающей за подключение заднего моста. Коллективный разум предлагает такое решение, основанное на «недокументированных возможностях»: перевести селектор АКП в ручной режим и выбрать 1 передачу. В таком режиме муфта блокируется, и автомобиль включает в работу оба моста. Увы, эта «маленькая хитрость» работает только при движении вперед, так что попытка заползти на обледеневший бордюр задним ходом может и провалиться.

Ненависть #1: Качество комплектующих и надежность

Увы, Captiva не относится к числу скучных автомобилей, про которые в основном пишут что «за все время эксплуатации менял только расходники». Список неисправностей, с которыми сталкивались владельцы, весьма и весьма обширен. Про типичные проблемы пробежных Captiva мы делали отдельный материал, здесь остановимся на них вкратце.

Довольно проблемным узлом оказалась раздаточная коробка. Новая стоит порядка 270 000 рублей, а на разборках найти живой агрегат непросто. Владельцы автомобилей с механической коробкой передач жалуются на низкую живучесть сцепления («чуть буксанешь — сразу горит»).

Немало проблем доставляют двигатели. Дизели страдают подтеканием масла из поддона картера и периодическим выходом из строя форсунок, причем заклинившая в открытом положении форсунка приводит к тому, что забивается сажевый фильтр и рвутся шланги интеркулеров. Бензиновые двигатели требуют замены цепи ГРМ с роликами, натяжителями и успокоителями примерно каждые 30 000 километров. Нередко проблемы доставляет выпускной коллектор.

Подвеска — целый комплекс проблем и болячек, часть из которых связана с дефектами сборки (типа незакрученной гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости), а часть — просто с качеством комплектующих. Регулярно выходят из строя демпферы амортизаторов и сайлентблоки рычагов, ступичные подшипники (при этом менять приходится ступицу в сборе).

Нередко под замену попадает стартер, причем в свое время GM проводила отзывную кампанию, связанную с с конструктивным дефектом и оплавлением силового провода, ведущего к стартеру и втягивающему реле. Увы, как это у нас часто бывает, эта информация дошла далеко не до всех владельцев.

В итоге во многих отзывах звучит серьезное недовольство общим уровнем надежности:

Владею автомобилем три года, бережная эксплуатация. Практически не выезжал на грунтовые дороги, езжу пустой, Но за три года два раза меняли выпускной коллектор по причине конструктивного недостатка, дважды — цепь ГРМ, ролики и успокоители (во всех случаях растяжение цепей и износ натяжителей). Замена АКП, просто развалилась внутри. Замена датчиков АБС как на левом, так и на правом передних колесах. На 80 000 подошли к замене передние амортизаторы (потекли). Были глюки электроники. И все это — при эксплуатации нового автомобиля в течение трех лет. Страшно представить, что будет, когда начнет сыпаться все остальное.

Достаточно много жалоб на проблемы, которые, вроде бы, на скорость не влияют, но при этом способны довести владельца до белого каления. Например, в отзывах жалуются на слабые и совершенно не держащие удар лобовые стекла и боковые стекла, которые «царапаются даже от пыли», на то, что пластик в салоне очень легко царапается и теряет внешний вид, в особенности на задней поверхности спинок передних сидений, на выходящие из строя омыватели заднего стекла (причем типичный случай выглядит так: моторчик жужжит, а жидкость не подается из-за того, что где-то в недрах автомобиля соскочил шланг), на то, что очечник в верхней части просто выносит мозг постоянным постукиванием («пришлось дать ему рулон туалетной бумаги, видимо, пока жует и молчит»)… Одним словом, к сильным сторонам модели надежность не относится.

Любовь #1: Комфорт и цена

Ну а главным достоинством Chevrolet Captiva владельцы считают общий уровень комфорта. О двух компонентах, создающих этот комфорт, а именно об объеме салона и плавности хода, мы уже поговорили. Но не менее важна и эргономика: в салоне все на месте и под рукой, эргономика отличная, посадка не вызывает никаких нареканий, диапазоны регулировок кресла и руля вполне достаточны, кнопки и регулировки расположены удобно. Передняя панель — мягкая, искусственная кожа в салоне — красивая и прочная. В общем, рассказы о том, что, мол, «проезжал по 1 000 километров практически без остановок и не устал» можно найти очень во многих отзывах. Единственное, на что жалуются некоторые владельцы автомобиля, так это то, что педали газа и тормоза слишком разнесены по высоте, так что переносить ногу с педали на педаль не слишком удобно.

Полного одобрения заслужило и опционное наполнение: подогрев задних сидений, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, люк, электропривод передних сидений, электростеклоподъемники, салонное зеркало с автозатемнением, датчик дождя и многое другое. Конечно, кто-то может и поворчать, что автомобилю такого класса однозначно не помешали бы обогрев руля и ветрового стекла, адаптивный круиз-контроль, более современная аудиосистема и чуть лучшая шумоизоляция. Но скорее всего, тогда владельцы не смогли бы писать, что «Captiva — это максимум комфорта за минимум денег».

Действительно, в тот период, когда корпорация GM еще не ушла с российского рынка, а модель официально продавалась в салонах, сопоставимые по классу и вместимости кроссоверы при условии соответствия комплектаций стоили минимум на 300 000 рублей дороже. А 300 000 — это серьезный стимул закрыть глаза на вполне явственные недостатки, тем более, что не менее ярких достоинств тоже хватает.