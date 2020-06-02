Как ни странно, поводов не покупать второй Focus обычно не находят: на вторичном рынке это очень популярная машина, и ещё не сгнивший, не битый всмятку и не угробленный десятью предыдущими владельцами Фокус считается ценной находкой. И недостатков у него как будто бы нет. На самом деле они есть. Но владельцы этих машин настолько скромные люди, что стараются о них не кричать на каждом углу. В Интернете только их приглушенное шипение через стиснутые зубы выдаёт тот грустный факт, что эту машину можно не только любить, но и ненавидеть. За что? Сейчас расскажем.

Истоки

В начале 1990-х Ford показал миру прототип нового автомобиля, который назывался CW170. Платформа, на которой планировали строить автомобиль, называлась C170. И в 1998 году Focus (такое название получил серийный автомобиль) сменил на конвейере заслуженный Escort.



Изначально Фокусы собирали только в Германии и Испании. Сборка в США и Мексике началась только в 1999 году году. Ну и, наконец, в 2002 году этот Фокус начали выпускать во Всеволожске. Автомобиль произвёл настоящий фурор: если в США его покупали студенты, домохозяйки и прочие не самые обеспеченные слои населения, то у нас фотография Форда висела над кроватью любого менеджера средней руки. При этом Фокус ездил не хуже Гольфа, выглядел космически, а стоил не так уж и много. Мечта, а не автомобиль.

Ford Focus 1998–04

Неудивительно, что второе поколение Фокусов, которое появилось в 2004 году, в России было обречено на успех. В этот раз машина была построена на платформе Ford C1, которую она делила с Volvo S40, V50 и C70, Mazda 3, Mazda 5 и Ford Focus C-Max. Правда, янки у себя там в Штатах упорно продолжали выпускать Фокусы на прежней платформе С1, поэтому второй Фокус в США и в остальном мире – это разные вещи.



В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Изменения оказались в основном внешние, не затронувшие технику. И это, наверное, к лучшему: моторы и коробки у второго Фокуса оказались неплохими. Есть, правда, и в их прекрасной семье парочка уродов в лице 1,8-литрового мотора и коробки IB5, которая для этого мотора оказалась слабенькой и умирала иногда ещё до того, как сам мотор начинал литрами жрать масло. Но остальные моторы и коробки были очень даже ничего.

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Даже АКП 4F27E, которая переехала на второе поколение Фокусов прямиком с первого, получила славу исключительно надёжного автомата. Да, если её поставить в машину вместе с 1,6-литровым мотором мощностью 100 л.с., то Фокус способен только потихонечку передвигаться. А если включать кондиционер – то исключительно ползать. И ещё у нее только четыре передачи. Но она действительно на редкость надёжная. Как, впрочем, и тот самый 1,6-литровый мотор, так что эти агрегаты чаще хвалят, чем ругают. А что ещё ругают и хвалят – рассказали ниже.



Ненависть №5: задняя подвеска

Если Фокус первого поколения своей управляемостью многих шокировал, то второй Фокус не столько шокировал, сколько просто радовал. Управляемость у него действительно неплохая, в чём немалая заслуга задней многорычажной подвески. Но у этой медали есть и обратная сторона: стоимость ремонта этой самой многорычажки.



Пока машины были новыми, это мало кого интересовало, тем более что сильно «ломучей» её назвать нельзя. По нормальным дорогам она вполне способна проехать и сто тысяч километров без сложного ремонта, но если её запустить… Вот тут эмоции кипят. Очень редко кто-то в сервисе соглашается мучиться с заменой сайлентблоков, поэтому чаще рычаги приходится менять в сборе. Обычно – все сразу. Стоимость ремонта с оригинальными запчастями легко перевалит за 30 тысяч рублей, поэтому владельцы Фокусов ищут выходы: «Сзади многорычажку за 20-ку можно перебрать – на комплектующих Лемфордер».

Да, использование неоригинальных запчастей стоимость ремонта снижает, но сильно дёшево всё равно не получится – это вам не Логан с балкой.



Ford Focus '2004–11

Есть ещё одна проблема: небольшой ресурс стоек заднего стабилизатора. Люди жалуются: «Заколебали стойки стабилизатора сзади, это буквально расходник, но стоят не так дорого (до 2000 км), так что с этим можно смириться».



Позволю себе ещё одну цитату: «Если хочешь ездить в комфорте, мягонько и без стуков – меняй ходовку в среднем раз в год». В подборку я её включил не потому, что она очень точно отражает суть дела, а по ровно обратной причине: с ней согласится почти невозможно. Надо очень постараться убить подвеску, чтобы там что-то застучало. Да, стойки стабилизатора действительно часто скрипят, но чтобы сзади что-то застучало… У меня было два Фокуса, я такого не слышал. Хотя на одном из них одно время сайлентблоков в задних рычагах почти не осталось. Рулится как корова, но стука не было.

Любовь №5: управляемость

Эта любовь напрямую связана с предыдущей ненавистью, но не отметить её невозможно. Рулится Фокус отлично, особенно если пересесть в него с более бюджетной машины с балкой в задней подвеске. А так как обычно в Фокус после таких машин и садятся, то разницу чувствуют сразу. И, конечно же, искренне радуются в отзывах: «... автомобиль очень хорошо (для своего класса) рулится, поворачивая руль, всегда четко знаешь, куда машина поедет, хорошо стоит на трассе».



Ford Focus '2004–11

Ненависть №4: дорогие оригинальные запчасти

Конские ценники на оригинальные запчасти – серьёзный недостаток для машины, которую можно купить в хорошем состоянии за 300-350 тысяч рублей. Генератор за 26 тысяч, радиатор за 25, моторчик печки за 25 тысяч… Это не просто наглость, это бандитизм со взломом. Поэтому среди фокусоводов популярны и разборки, и поиск аналогов: «Необоснованно высокие цены на оригинальные запчасти!! Благо есть куча разборок и длинный список заменителей», «... я всё менял на оригинал, а не на аналоги, так что для меня получилось дороговато, но если на нормальные аналоги менять (что я не делал), то, может, и дешевле выйдет». Уточню: не просто дешевле, а существенно дешевле! Но в общем замечание «... в целом неприхотливый, крепкий,но если надо обслужить, готовьте деньги» вполне справедливо.



Любовь №4: материалы салона

Несмотря на то, что Фокус относится к далеко не престижному С-классу, на материалах салона тут не экономили. Найти в Фокусе натуральное дерево, конечно, так же сложно, как в современном Е-klasse, но в плане износостойкости всё очень хорошо. Поэтому многие совершенно справедливо замечают: «Салон качественный и даже за 10 лет остался в очень хорошем состоянии».



Ford Focus '2004–11



Менее требовательные товарищи радуются ещё больше: «Очень порадовало качество материалов в салоне, очень хороший мягкий пластик торпедо, хорошая кожа на руле».

Конечно, особой мягкости в салоне Фокуса нет, но выглядит он не так дёшево, как у современного бюджетного «корейца». Особенно в богатой комплектации, но об этом чуть ниже.

Ненависть №3: коррозия

Кузов Фокуса неплохо оцинкован, но время не щадит никого и ничего. Больше всего страдают, конечно, самые типовые места: колёсные арки и пороги: «Машине 4-5 лет – жди коррозии на крыльях. Беда Фокусов. Вариант – снимать краску и делать антикор, тогда всё будет окей... Мало, кто это делает. В итоге продают гнилое ведро. Проведи рукой по крылу – все вздыблено». Насчёт снимать краску – это, конечно, перебор, но проблема действительно существует. Особенно у машин, побывавших в ДТП.



Ford Focus '2004–11

Ещё одно проблемное место у хэтчбеков после рестайлинга – задняя дверь около молдинга, который часто называют «саблей» из-за внешнего сходства. Эту проблему решить сложно, и некоторые владельцы Фокусов впадают в панику или депрессию: «... тут поможет только перекраска чуть ли не каждый год, либо подкрас».



От себя добавлю: Фокус не так сильно подвержен коррозии, как некоторые его ровесники и одноклассники. Но нужно учитывать и возраст машин, и место эксплуатации (в Москве и Питере обычно кузов ржавеет быстрее), и историю машины. Там, где кузов был повреждён, ржавчина появится обязательно. От этого никакая оцинковка не спасёт.

Ford Focus '2004–11

Любовь №3: комфорт

О комфорте в Фокусе мы ещё поговорим ниже, а пока остановимся на трёх аспектах: удобная посадка, организация пространства и «приятные мелочи». Всё это в Фокусе есть. Отзывы, правда, слишком однотипные: «... здесь как-то сразу нашел оптимальное положение, и спине комфортно. Ездили на море, так за 600 км дискомфорта нет. За это создателям отдельный респект», «... комфорт вождения – супер. Так удобно, как в ФФ2, мне нигде не сиделось за рулём». Ну, с креслами всё понятно. В хороших комплектациях есть ещё и лифт кресла, и регулировка поясничного подпора, и регулировка рулевой колонки в двух плоскостях. Сесть удобно тут действительно можно.



Ford Focus '2004–11



Ну а два других приятных момента – это возможность распихать по всему салону мелочёвку. Есть кармашки, перчаточный ящик с освещением и охлаждением, подлокотник с небольшим бардачком, органайзер под фальшполом в багажнике. А ещё есть очечник, маленький ящик сверху панели и даже небольшие углубления для мелочи у задних сидений. А ещё – подстаканники у водителя и переднего пассажира и даже в подлокотнике на заднем диване. Все эти блага цивилизации ценятся высоко и вполне заслуженно.

Ненависть №2: электрика и система охлаждения

А вот тут Фокус немного капризен. Жалобы на электрику и систему охлаждения встречаются приблизительно поровну, поэтому поставим их в один ряд. Итак, что тут не так?



С электрикой, скорее всего, не так уж всё и плохо, а во всех электрических неприятностях виновато время и пробеги. Кроме того, на части машин стоит продукция компании Magneti Marelli, что сильно усложняет ремонт, например, генераторов. Умельцы могут туда впаять щётки от генератора «классики», но не всегда эти эксперименты заканчиваются удачно.

А вот одна прямо-таки классическая проблема появляется на всех Фокусах неизбежно. У кого-то раньше, у кого-то позже, но появляется: «Еще одно проблемное место – это приборная панель, но только на дорестах, там появляются какие то микротрещины на плате, и машина начинает тупить, появляются всевозможные ошибки, уменьшается разгон и так далее, лечится пропайкой приборки». Этой поломки можно ждать при пробеге от 150 тысяч. Приблизительно на этом же пробеге появляются проблемы с генератором, чуть позже – со стартером. Неполадки с генератором усугубляются довольно прогрессивной системой интеллектуальной зарядки, которая досталась Фокусу от Мондео. И эти вещи лучше «лечить» в профильном сервисе.

Ford Focus '2004–11

Проблемы с системой охлаждения тоже неизбежны. Наиболее слабое место – расширительный бачок и его крышка. Но бывают проблемы и похуже: «Началось все с того, что, заехав на яму, увидел, что антифриз капает из отверстий под пассажирским креслом. Начал копать – на форуме есть темы, и даже написано, что делать. Текут уплотнения на стыке трубки радиатора печки-ввод в салон. Причем дело это обычное, как я понял по случаям на форуме. Позвонил предыдущему хозяину авто, дабы узнать о том, встречался ли он с этим на моей машине. Оказалось, уплотнения менялись раз в 2 года, т. к. начиналась течь».



И электрика, и проблемы с охлаждением вполне решаемы. Если, конечно, поискать неоригинальные запчасти, иначе – смотрите ненависть №4.

Любовь №2: надёжность моторов и коробок

Как я уже говорил, моторы и коробки второго Фокуса – вещи надёжные. Проблемы есть только у мотора объёмом 1,8 л. Тут и масложор, и неудачная прошивка (хотя, наверное, неперепрошитых 1,8-литровых моторов в природе уже почти не осталось). Вдобавок этому мотору полагалась не очень надёжная механическая коробка передач, так что один из комментаторов говорит правильно: «С 1,8 125 сил – довольно шустрая машинка, проблемным местом является коробка IB5, она же идет на двигателях 1,4/1,6, так вот для нее 1,8 очень мощный, и если постоянно вжаривать со светофоров, то можно попасть на коробку, стоит она на разборках по-разному, от 15 тыс до 35 тысяч рублей».



Ford Focus '2004–11



Ну а в остальном с моторами и коробками всё очень хорошо. Поэтому отзывы тут скучны до безобразия: «Не было ни одного раза, чтобы машина меня не довезла до дома и встала намертво где-то х… знает где», «... старый добрый гидротрансформатор сломать проблематично», «Машина надежная, в двигатель не лазил вообще, только масло, фильтры и свечи, больше ничего, а, ну и ремни все менял. С коробкой все обстоит еще лучше, с ней не делал вообще ничего».

Ненависть №1: странные конструкторские решения и мелкие поломки

Если с моторами и коробками проблем обычно не возникает, то мелких поломок, к сожалению, хватает. И они способны взбесить многих. Кроме того, Фокус изобилует странными решениями, которые заметно усложняют жизнь автовладельцам. Что-то очень трудно заменить, куда-то трудно подлезть. Приведу примеры.



Чтобы проверить уровень тормозной жидкости, нужно снимать жабо – оно закрывает бачок. Минусовая клемма аккумулятора тоже прячется в глубине подкапотного пространства, да и сам аккумулятор на треть скрыт там же – доступ к нему и клемме очень неудобный.

Фильтр топлива встроен в бензонасос. Менять надо всё сборе, а чтобы снять бензонасос, нужно снимать бензобак. Ну или вырезать под задним сиденьем дырку в металле (обычно так и делают).

Ford Focus '2004–11

Про замок капота, который открывается ключом, знают, наверное, все. А ещё личинка замка, даже защищённая эмблемой, в мороз на трассе замерзает, и долить «незамерзайку» без какой-нибудь «вэдэшки» бывает сложно. Кроме того, у него периодически слетает тяга привода от личинки к замку, и тогда открыть капот можно только с помощью мата и большой отвёртки.



При всём при этом для ремонта АКП, например, коробку не надо снимать с машины – доступ к ней просто шикарный, и эту особенность ценят. Но вот коробка-то как раз обычно и не ломается, а описанные выше мелочи просто бесят.

Впрочем, находятся те, кто к этому относится равнодушно, ставя на первое место надёжность агрегатов: «Что-то ломалось, что-то выходило из строя. Но всегда был уверен, что он меня всегда довезет до дома своим ходом, а завтра поедет “лечиться”». Другие просто констатируют факт: «Технические проблемы были, но некритичные, скорее, раздражающие». А третьи всё-таки немного нервничают: «За срок владения поменяла всё, по-моему».



Любовь №1: богатое оснащение в дорогих версиях

В своё время дорогие комплектации Фокуса были просто шикарными по меркам C-класса. Сначала обратимся к цитатам: «Плюс… за вменяемый ценник получить такую насыщенную комплектацию (посещал автосалоны и рассматривал кроссоверы до 2 млн рублей – объем комплектаций различается лишь в подогреве руля, электроскладывании зеркал и подогреве заднего дивана... мультимедиа посовременнее)», «... куча опций в жирной комплектации, улучшающих время за рулем», «... в комплектации Ghia есть все для полноценной жизни, кроме подогрева руля».



Ford Focus '2004–11

Действительно, даже по сегодняшним меркам тут есть многое: АКП, двухзонный климат, обогрев форсунок, лобового стекла и зеркал, электрозеркала, ABS, ESC, «попогреи», охлаждаемый «бардачок», парктроники, иммобилайзер, кожаный руль, ПТФ, круиз-контроль, подсветка в ногах и несколько других мелочей.



Конечно, современные «бояремобили» бывают и богаче, но Фокус был построен далеко не для бояр. А кроме того, он совсем не такой одноразовый, как его современные одноклассники. И единственный его серьёзный недостаток – это возраст. Ну и цены на оригинальные запчасти.

