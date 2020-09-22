Вроде бы Mondeo – автомобиль довольно популярный. Но это с одной стороны. С другой, у него довольно сложный путь в народные любимцы, не самая простая судьба и несколько противоречивая репутация. Для кого-то он всегда останется Фокусом-переростком, для кого-то – слабеньким соперником Toyota Camry и Nissan Teana. А кто-то его так и будет любить за возможность плыть по дороге, пусть и тратя на это плавание много денег. Последних, правда, будет не так много.

Истоки



Корень mond («мир» по-французски) в имени появился неслучайно: модель разрабатывали по обе стороны океана и пытались приспособить под нужды обоих основных на тот момент рынков – европейского и американского. Правда, цель так и не была достигнута: для американцев машина получилась всё же слишком маленькой и дорогой на фоне того же Taurus. Модель спас большой успех в Европе.

Ford Mondeo 1993–96 первого поколения

Второе поколение 1998 года тоже получилось не особенно успешным. В Америке его снова не приняли, и стало понятно, что пришла пора что-то менять. И третий Mondeo стал совсем другим.

Ford Mondeo 1996–2000 второго поколения

Он появился в 2000 году и сразу громко о себе заявил своими габаритами и интерьером. Mondeo стал намного больше, а главное – изменился его интерьер. В нём появились строгие немецкие нотки и заметно больше элементов пассивной безопасности: преднатяжители ремней, подушки безопасности, хорошая защита от бокового удара. Наконец-то позаботились о нормальной антикоррозионной защите – предыдущие Мондео гнили слишком быстро. Кроме того, у этого Форда была неплохая гамма двигателей: бензиновые начинались с объёма 1,6 л и заканчивались моторами V6 объёмом 3 л. Были и дизельные моторы семейства Puma, разработанные совместно с PSA. Машина получилась удачной, и четвёртому поколению Mondeo воевать на рынке за место под солнцем было уже намного проще. Забавно, что опять везде, исключая Америку.



Ford Mondeo 2000–09 третьего поколения

Четвёртое поколение Mondeo стало ещё больше. Больше уже некуда. Платформа стала абсолютно новой – EUCD, разработанная совместными усилиями Ford и Volvo (поэтому близкие родственники этого Мондео – это, например, и Range Rover Evoque, и Land Rover Freelander, и Volvo XC60, и Volvo S80). Моторов стало ещё больше: рядная «четвёрка» объемом 1,6 литра ( почти как в Фокусе), «четвёрки» объемом 2 литра (145, 200 или 245 л.с.) и с 2,3 л (161 л.с.), рядная «пятерка» объемом 2,5 литра от Volvo (220 л.с.). Кроме того, были и дизельные моторы объёмом 2,0 и 2,2 литра (140 и 175 л.с. соответственно).



Коробок передач тоже было много: две механики, шестиступенчатый автомат Aisin и робот PowerShift, который появился после рестайлинга. В общем, выбор был. К тому же у нас в России эти Мондео собирали во Всеволожске под Санкт-Петербургом (правда, только седаны), так что с популярностью проблем не было. А с чем были, об этом мы узнаем из отзывов владельцев этих автомобилей.

Ненависть №5: дорожный просвет

Не знаю, о чём думают люди, которые покупают Мондео и едут на нём на рыбалку. По-моему, вполне очевидно, что при базе в 2850 мм клиренс в 130 мм – это очень смешно. Как такса, только машина. Поэтому нет ничего странного, что многие разочарованно пишут: «Главный минус – дорожный просвет. Он КАТАСТРОФИЧЕСКИ мал. Постоянно цепляется передней юбкой и порогами». Кстати, переднюю юбку ещё и часто ломают. Потом, конечно, приходит осознание того, что «... по бездорожью не ездить...эта машина не для того…», но уже поздно.



Ford Mondeo 2007–14



Кстати, при выборе автомобиля на вторичке обратите внимание на подвеску. Она в целом надёжна, но ставят всякие проставки и пружины от какого-нибудь S-Max.

Любовь №5: передние кресла

Никогда бы не подумал, что буду серьёзно говорить о том, что владельцы какой-то машины так восторгаются креслами, что пишут о них почти во всех отзывах. Причём пишут так, что могут позавидовать придворные поэты некоторых монархов: их одам очень далеко до некоторых отзывов владельцев Мондео: «замечательные сидушки: длинные, ноги не свисают, мягкие, и в день можно 900 км проехать и выйти живым человеком, а не полутрупом». Естественно, не обходится и без сравнений: «Сиденья в Мондео для меня не хуже вольвовских, мой рост 180 см, вес 92 кг, усаживаюсь замечательно».



Ford Mondeo 2007–14



Разумеется, удобство сидений в первую очередь оценивают те, кто много времени проводит на трассе. Мондео к этому располагает в принципе, так что таких отзывов много: «... 1700 км с остановками на АЗС – без проблем».

Однако стоит сделать важное замечание. И сделаю я его не сам, а чужими устами: «Передние сидения нормальные только в Титаниуме, в комплектациях ниже – жестче, и отсутствует боковая поддержка».

И ещё: у передних кресел есть нехорошая привычка скрипеть. Обычно виноваты салазки, и их смазка часто проблему решает. В остальном они и вправду хороши.

Ненависть №4: багажник

Размеры у четвёртого Mondeo действительно царские. И 486 л объёма багажника у седана – это много. Но… Читаем: «Багажник вроде бы большой по бумагам, но за счет узкого проема очень неудобен». Ну или чуть более эмоционально: «Багажник большой, но бестолковый – длинный и узкий».



Ford Mondeo 2007–14



Да, проблема такая есть. В целом, цитаты выше описывают её полностью: достать до задней стенки багажника сложно, а что-то запихнуть в его узкий проём ещё сложнее. В итоге получается, что пользоваться всем объёмом несколько затруднительно. А если владелец небольшого роста, то иногда говорят, что это просто невозможно.

Кроме того, у багажника есть ещё одна особенность: сгнивают провода, которые идут в жгуте через крышку багажника. Перестают работать задние световые приборы и замок. Лечится легко, но бесит знатно.

Любовь №4: стоимость содержания

Скажу честно: стоимость содержания заняла в этом списке почётное четвёртое место с небольшой натяжкой. Бывает, что в Мондео приходится вбухать ненормально много денег. Но если машина ухоженная, если в ней нет робота Powershift, то содержание Мондео будет не сильно дороже содержания Фокуса. Люди выражаются довольно осторожно: «... по обслуге не сказать, что шибко дорогой», «не требует много вложений»... Оно, конечно, так, но важно помнить два момента: обслуживание Фокуса тоже не всегда получается бюджетным, так что дешевизна эта не совсем копеечная. Ну, а во-вторых, у Мондео есть в ремонте и дорогие позиции. Так что если не повезёт, про доступную стоимость владения можно забыть.



Ford Mondeo 2007–14



А вот если купить машину с мотором 1,6 л и МКП, с мотором 2,3 л (или двухлитровым дизелем без запредельного пробега) и классической АКП, то можно рассчитывать на более благоприятный исход. Жаль только, что большинство Мондео этого поколения уже сильно заезжены и ушатаны. А ведь было время, когда владельцы советовали на форумах: «Покупку могу рекомендовать бережливым, если хочется в меру солидный авто».

Тут важно найти хороший сервис, где эти машины не только знают, но и любят. Некоторые поломки, которые многие решают за очень неприличные деньги, на самом деле исправляются за очень скромные суммы. Так что выход есть, но его надо искать.

Ненависть №3: рулевая рейка и стоимость некоторых запчастей

Логично, что после предыдущей «любви» должна идти соответствующая «ненависть». Да, есть в Мондео некоторые вещи, которые ломаются почти обязательно и стоят ненормальных денег.



Во-первых, отметим рулевую рейку. Она с обычным ГУРом, но это не значит, что она проста и беспроблемна. Рейка стучит, ГУР гудит, деньги из карманов летят десяткам тысяч. При ремонте ГУРа очень многие советуют менять бачок: не очень удачный клапан становится причиной недостаточного давления жидкости. Компрессор гудит-гудит, а потом умирает. Оригинальный стоит дорого.

Ford Mondeo 2007–14



С рейкой ситуация немного другая: её можно вовремя отремонтировать за вменяемые деньги. Если этот момент прошляпить, то «...вполне возможно, что вы попадете на замену рейки в сборе, что достаточно дорого».

Во-вторых, к рейке я добавил ещё один повод не любить Мондео: явно завышенную стоимость некоторых запчастей. Отдельно его выделять не стал по простой причине: ломаются эти дорогие вещи не у всех и не всегда (в отличие от рейки), но если ломаются, то злят неимоверно. И тогда люди замечают: «Дешевые расходники… даже очень дешево. Хотя есть мелочи, которые стоят как вертолет». Ну и немного цифр от тех, кому не повезло: «... некоторые детали стоят очень дорого, например: моторчик заднего дворника – 10 000 рубликов, кнопка подогрева сиденья – 8 000 рубликов»...

При этом аналоги не всегда получаются намного дешевле. Так что периодически лазить в кубышку приходится многим.

Любовь №3: кузов

За качественный кузов это поколение должно быть благодарно предыдущему. В ходе подготовки перехода на краски на водной основе специалисты Форда очень серьёзно поработали с кузовом, пытаясь максимально эффективно защитить его от коррозии в будущем. И у них это получилось. Третьи Мондео довольно стойко сопротивлялись ржавчине (сейчас они, в основном, конечно, уже гнилые, но тут виноваты и время, и не очень качественные ремонты после ДТП), четвёртые в этом отношении оказались не хуже. Отзывов на эту тему много, и они почти все одинаковые: «Кузов не гниёт даже в Москве, но, правда, если он не был бит, а машина оцинкована», «... за время эксплуатации появилось около десятка сколов от камешков на капоте, крыльях, дверях, никак их не обрабатывал и не красил, ржавчины нигде не появилось, кузов обработан просто отлично», «Сколы краски в районе передних арок, но железо не цветет».



Ford Mondeo 2007–14



И ещё одно важное замечание: очень многие ценят не только качество ЛКП, но и сам металл: «Кузов у авто сделан из хорошей толстой стали и покрыт таким же слоем краски». Да, металл у Мондео хороший. Но не стоит думать, что все эти автомобили на вторичном рынке блестят свежей краской. Всё-таки они уже не очень молоды, а если вовремя не устранять сколы и потёртости, железо всё же будет ржаветь. Грустно, но факт.

Ненависть №2: электрика

К сожалению, электрика – не самая сильная сторона Мондео. Что с ней не так?



Про жгут в крышке багажника я уже говорил. И не только я говорил: «Где-то на 90 тысячах у меня перестал открываться багажник. Все дело в проводке, ведущей от кузова на крышку багажника, её оплетка довольно жесткая и со временем, если вы часто пользуетесь багажником, провода попросту переламывает. Самое интересное, чтобы открыть багажник, нужно из салона забраться внутрь багажника и разобрать замок. Я надставил провода, и все гуд». Как видите, есть не только проблема, но и способ её устранения.

Вторая частая поломка – клеммы бензонасоса: «... остановился на трассе и не смог завестись. Причина – бензонасос, причем не поломка, а тупо неконтакт в клеммнике». Скажем честно: сам бензонасос тоже не отличается живучестью, и не всегда проблему можно решить исключительно ремонтом клемм. Но в ряде случаев он помогает.

Ford Mondeo 2007–14

Третья неприятность – проводка парктроников. Классический случай: «... к 100 тысячам отказался работать парктроник…. Провода от парктроников идут под бамперами и практически ничем не защищены. Провода попросту отгнивают со временем. Поездка к электрику, обнаружение обрыва, восстановление проводки, и все. Казалось бы, мелочь, копеечный ремонт, но все же неприятно. Хотя данные проблемы были и на дорестайлинговой версии, но их так и не решили». Ну, тут всё понятно.

Из менее критичных глюков отметим ошибки магнитолы: «Пару раз зависала магнитола – не работал звук с блютус-устройства: лечилось скидыванием клеммы аккумулятора на 5 минут». Случай тоже не единичный.

Самое плохое в электрических проблемах то, что они многочисленны и непредсказуемы. Могут зависать стеклоподъёмники, глючить головное устройство, иногда отказывается работать приборная панель (правда, намного реже, чем в Фокусе). Некоторых такие неполадки выбешивают очень сильно. Хотя встречаются владельцы, которые о них даже не слышали. Кроме бензонасоса – он помирает у всех. Кроме тех, кто ездит на дизельных Мондео, само собой. У тех своих проблем хватает (например, с вечно грязным датчиком расхода воздуха и клапаном EGR).

Любовь №2: подвеска и шумоизоляция

Да-да, эти вещи между собой никак не связаны, но мы их всё-таки поставили в один ряд. Что поделать, если хвалят их одинаково часто? Но, честно говоря, тут говорить толком не о чем: отзывы достаточно однообразные и не требуют расшифровки: «Мягкая подвеска. Однозначно мягче Пассата, Оптимы и Мазды. Шумка на высоте. На 130 разговариваешь, не повышая голоса», «По трассе едет как вкопанная, не виляет. Подвеска достаточно мягкая, рулится хорошо», «... в салоне тихо, шумоизоляция достойная, двигатель слышно только при интенсивном разгоне».



Ford Mondeo 2007–14



Особенно ярко эти достоинства проявляются на трассе. Очень многие владельцы ругают Мондео за нескромные габариты в городе и одновременно хвалят его за поведение на трассе. Многие искренне считают, что его и строили исключительно для загородной эксплуатации. Если ваша стихия – загородная трасса, то это явно ваша машина: «В путешествиях это огромный вместительный корабль. По трассе идет плавно».

Ненависть №1: робот Powershift

Те, кто покупал рестайлинговые Мондео с 2010 года с роботами 6DCT450, частенько верили, что их минует участь владельцев роботизированных Фокусов. Мол, у тех коробки «сухие», а у нас «мокрые». И служить будут долго. Некоторая доля здравого смысла в этом суждении есть, и сцепление на Мондео живёт подольше. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Да, первые десятки тысяч километров проблем обычно не было. Но потом люди внезапно осознали, что этот робот «... абсолютно неремонтопригодная х***ь ценой почти поллимона». Насчёт неремонтопригодности можно поспорить: сейчас их ремонтируют довольно успешно. Но вот сам термин выбран верно.



Ford Mondeo 2007–14

Ford Mondeo 2007–14



Стоимость ремонта, конечно же, может быть разной. Там, где эти коробки знают, можно отделаться не очень страшной суммой, а вот в небольших городах, к сожалению, эту коробку до сих пор частенько побаиваются. Но владельцы оптимизма не теряют: «... решение почти любой проблемы с PS стоит не более 150 тыс. рублей». Пф, 150 тыс. рублей. Мелочь.



Ну и ещё одна цитата для размышления: «Покупка Ford Mondeo с пауершифтом – это было огромной ошибкой. Лучше бы я купил другую машину. Любую другую машину».

Любовь №1: размер салона

Думаю, эта особенность Мондео никого не шокирует. Хотелось бы поставить на первое место надёжность или что-то такое же существенное, но нет. Лучшее, что находят владельцы Мондео в своих машинах, это его размеры. В сочетании с удачной подвеской этот Форд становится почти идеальным автомобилем для длительных семейных поездок. Места много и спереди, и сзади. Особенно радует именно задний ряд, где можно «сидеть нога на ногу». Ну и всё остальное пространство прекрасно: «Место сзади комфортное, пассажиры засыпают, убаюкивает при езде по трассе», «Огромный салон, много места для ног спереди и у задних пассажиров».



Ford Mondeo 2007–14

Так что, несмотря на некоторые недостатки, Mondeo умеет завоевывать сердца владельцев. И, наверное, заслуженно. И если даже с ним что-то будет не так, главное его преимущество никуда не денется: «Дофига места в салоне, прям дофига!».

Ford Mondeo 2007–14