Внушительный и гармоничный, солидный и эффектный, очень комфортабельный, но несколько медлительный, не самый экономичный, но достаточно надежный… Все это – Geely Atlas, автомобиль, в свое время ставший одним из тех, кто задавал планку «новых китайских автомобилей».

С этим автомобилем мы познакомились еще в 2016-м, когда у него еще не было даже «китайского» имени, и он назывался просто Geely NL3. Это была новейшая на тот момент разработка компании, которую привезли на Московский автосалон в качестве перспективной модели, но мы уже тогда рассказали обо всем весьма подробно: обсудили дизайн, разработанный под руководством Питера Хорбери, основные технические особенности (которые во многом определялись сотрудничеством с подконтрольной маркой Volvo) и его, как принято говорить, «богатый внутренний мир». В том же 2016 году автомобиль получил имя Boyue и начал быстро набирать популярность. Сборку его начали на двух заводах в КНР, в 2017-м к ним присоединился завод в Малайзии, а затем и в Пакистане (на этих рынках автомобиль пошел в продажу как Proton X70), ну а в Южной Америке этот же автомобиль продавался как Geely Emgrand X7 Sport. Наконец, в 2018 году был запущен завод в белорусском городе Жодино, и кроссоверы, получившие более привычное нашему уху название Atlas, начали поступать на российский рынок (в свое время, мы рассказали и о начале производства, и о том, как оно там организовано, протестировали машину на родине, в Китае, ну а затем опубликовали подробный тест уже товарных машин. Поначалу продажи в России шли не шатко ни валко, но уже летом 2019 года Geely Atlas завоевал титул самой продаваемой китайской модели в России. В том же 2019-м начались продажи автомобилей, оснащенных головным устройством с установленным пакетом «Яндекс-Авто» и голосовым помощником Алиса, а линейку моторов пополнил 184-сильный 1,8-литровый турбомотор 4G18TDB (до этого к нам поставлялись только двухлитровые 4G20 мощностью 139 л.с., которые работали в паре с 6-ступенчатой механикой Getrag, и 2,4-литровые 150-сильные атмосферники JLD-4G24 в паре с 6-ступенчатой гидромеханикой). Стоит отметить, что на родине, в Китае, этот 2,4-литровый мотор развивает 177 л.с., а для нашего рынка он был специально дефорсирован, чтобы вписаться в налоговые требования. А вот 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор 3G15TDB (известный нам по моделям Atlas Pro и Coolray) на Geely Atlas белорусской сборки не ставился.



Geely Atlas 2017–н.в.

С технической точки зрения Atlas представляет собой типичный среднеразмерный кроссовер. Подвески независимые: спереди стойки McPherson, сзади – «многорычажка», привод передний или полный, с автоматически подключаемым передним мостом.



Автомобиль и сегодня остается в производственной программе завода в Жодино (хотя жизненный цикл модели подходит к логическому концу, и в общем рейтинге продаж китайских автомобилей она откатилась на 7-е место), так что новенькие Geely Atlas можно приобрести в салонах официальных дилеров по цене от 2 228 900 (за комплектацию Standard с двухлитровым мотором и механикой) до 2 797 990 руб (за комплектацию Luxury LED YandexAuto с 2,4-литровым мотором и автоматом), получив при этом вполне солидные скидки за кредит и трейд-ин. Но можно и сэкономить, попробовав присмотреть машину на вторичном рынке, где они стоят от 1,1-1,2 миллиона до 2,4-2,5 миллиона. Тем, кого не устраивает динамика Geely Atlas со 150-сильным атмосферником и кто хотел бы попробовать этот кроссовер с более мощным турбомотором, тоже придется искать машину с пробегом: на сегодня таких автомобилей нет ни в салонах, ни на официальном сайте марки. А вот на вторичке их продают по цене от 1,3 до 2,1 миллиона. Ну а чтобы делать свой выбор с открытыми глазами, давайте посмотрим, что пишут о Geely Atlas их реальные владельцы.

Ненависть #5: Проходимость и дорожный просвет

Внешне Geely Atlas выглядит не сказать, чтобы совсем уж брутально, но вполне мужественно – этакий крепыш, вполне готовый к разнообразным приключениям. Вот только стоит сразу, на этапе выбора, учесть, что проходимость этого автомобиля нельзя назвать чемпионской даже в рамках класса кроссоверов. Собственно, авторы отзывов в интернете откровенно указывают, что главным противоречием модели является сочетание весьма неплохого полного привода с не самым выдающимся дорожным просветом, который согласно официальным данным составляет 190 мм.



И это не сказать, что очень много… «Проходимость по сугробам – будет ползти, пока на брюхо не сядет, а брюхо достаточно низко висит, не джип, однако, это надо помнить»; «ходы подвески достаточно большие, но клиренс оставляет желать лучшего»; «чего действительно не хватает Атласу, так это чуть более жесткой подвески и клиренса плюс еще сантиметра 4».

Geely Atlas 2017–н.в.

Вдобавок ко всему, как правило, еще на этапе предпродажной подготовки дилеры оснащают автомобиль дополнительными защитными элементами. С одной стороны, это хорошо, поскольку уменьшается вероятность повредить жизненно важные узлы при движении вне дорог с твердым покрытием. Но с другой стороны, есть и минус – любая установка элементов такого рода уменьшает и без того невеликий просвет. Как пишут владельцы, «клиренс сильно "украден" всяческими защитами (двигателя, бака, муфты)»; «есть соблазн поюзать машину на бездорожье, но тут вмешивается кроссоверный клиренс: заявлено 190 мм, реально, думаю, меньше, а при установленных защитах еще меньше. Цепляет за кочки, шкрябает»; «при установке металлической защиты картера двигателя клиренс равен 170 мм. Маловато для кроссовера».



Тем не менее сам полный привод работает вполне уверенно – во всяком случае, в большинстве жизненных ситуаций он вполне может выручить: «зимой я вылезал из глубочайших сугробов, полный привод и коробка на высоте, буксуешь сколько надо, ничего не перегревается»; «полный привод работает как надо, проверял уже на грунтовке, да и зимой ни разу не подвел».

В горной местности в полной мере сказываются солидные ходы подвески: «Нигде не застрял, нигде днищем не чиркнул – ходы подвески очень хорошие, Туссон отдыхает, на нем туда бы я точно не полез. Остановился метров за 10 до водопада. Прикольно! До того видел, что там УАЗики лазают». Согласитесь, в в дальних путешествиях это может быть очень полезно. Но все же стоит трезво оценивать возможности автомобиля: «Кольца для буксировки находятся не в самом удобном месте, так что если залезть в грязь, то придется их откапывать».

Geely Atlas 2017–н.в.

Кстати, саму необходимость наличия полного привода владельцы оценивают по-разному. Одни считают, что и переднего привода им вполне хватает: «Расстройств от того, что у меня только передний привод, а не полный, никаких – отовсюду выезжал, куда хотелось заезжал (в пределах разумного, конечно)». А вот другие сожалеют, что решили сэкономить: «Надо было брать полный привод, на переднем в эту зиму были пару раз проблемы, ну и по весне прошлого года жена съехала на мокрый грунт и села. Вылезти получилось только после того, как стало посуше».

Любовь #5: Дизайн

Внешность Geely Atlas вне всякого сомнения можно отнести к сильным сторонам этой модели. В ней чувствуется рука мастера, а Питера Хорбери, который руководил бригадой дизайнеров, безусловно можно считать настоящим мастером с огромным опытом работы в премиальном сегменте, в том числе – в качестве главного дизайнера подразделения Premier Automotive Group концерна Ford Motors, в которое входили такие марки, как Jaguar, Land Rover, Aston Martin и Volvo. В результате нет ни одного человека, кто обвинил бы Atlas в «азиатчине», «излишней вычурности» или в странных, непривычных нашему глазу формах. В свое время Хорбери дал большое интервью нашему изданию, и прочитав его, вы, возможно, поймете, почему Atlas получил именно такую внешность.



Конечно, эстетическое восприятие у всех людей разное, и, наверное, нет ни одного автомобиля, внешность которого нравилась бы абсолютно всем. Но в случае с Atlas самым негативным из встретившихся мне отзывов был такой: «В плане внешнего вида у меня он не вызывает никаких эмоций: да, выглядит приятно, но вполне стандартно для подобных автомобилей. А вот жене внешний вид очень нравится!».

Geely Atlas 2017–н.в.

Но среди авторов отзывов все же гораздо больше тех, кому внешний вид Атласа не просто нравится, а очень нравится: «Я по-прежнему утром обхожу машину с фразой "красивый, чертяка, красивый!"»; «считаю, лучший в классе по визуальным показателям».



Кстати, у владельцев, которые называют кузов Geely Atlas не только красивым, но и практичным, есть для этого определенные основания. Например, многие отмечают, что в плохую погоду заднее стекло не закидывает грязью, а после такой поездки вы не рискуете испачкать брюки о пороги, покидая машину.

Ненависть #4: Сенсорные замки и емкости в салоне

А вот попасть внутрь автомобиля в дождь, снег или просто плохую погоду непросто. Дело в том, что сенсорные замки дверей безукоризненно работают даже в двадцатипятиградусный мороз, но лишь при условии, что ручки дверей остаются сухими и чистыми. Но стоит им загрязниться… «На трассе во время поездки по Уралу грязная под крышу машина довольно часто отказывалась открываться/закрываться, хоть и было тепло. Ну на то он и сенсор, чистоту любит»; «сенсор ручки двери работает всегда, когда чистый, даже если ты в перчатках. Грязный срабатывает далеко не всегда».



Сенсорные замки Geely Atlas – отнюдь не единственное, что может вызывать нарекания. Во многих отзывах авторы отмечают, что им не слишком нравится, как организованы ниши, кармашки и прочие емкости в салоне. «Совсем не понимаю, для чего сделаны ниши впереди по краям тоннеля: размер у них такой, что современный телефон туда не влезает. Под зажигалку? Или, может, под пейджер? Ну или под старый кнопочный сотовый типа 25-го Сименса?», – недоумевают они. «В дверях карман тоже очень узкий! Ну не люблю я в дорогу брать несколько бутылочек по 0,33, я лучше возьму литровую или даже на 1,5 л. А этот карман такой, что даже литровая бутылочка туда не влезает!».

Geely Atlas 2017–н.в.

И очень противоречивые оценки багажника, у разных авторов они могут расходиться самым диаметральным образом. Одни пишут, что «багажник просто гигантский», другие, что «багажник откровенно маленький, закинул коляску и еще 3-4 пакета из супермаркета, и всё», третьи – что багажник Geely Atlas – это просто багажник, которого в принципе хватает для повседневных надобностей. Даже про наличие солидных емкостей под фальшполом, вокруг докатки, владельцы отмечают в диаметрально противоположном ключе. Одним кажется, что это отличное решение: «если заглянуть в отделение с запаской, там места хоть отбавляй. Почти весь хлам можно запихать туда»; «Под полкой – докатка, и вокруг нее куча свободного места, куда можно сложить много чего необходимого (ключи, насос, веревку....), чтобы по багажнику не болтались»; «всё барахло (а его много), которое я ранее возил в багажниках других автомобилей в корзинах, у меня ушло в подпол, к запасному колесу. Это первый мой автомобиль с абсолютно пустым багажным отделением». А кому-то кажется, что «багажник "двухслойный", и это скорее минус, чем плюс».

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Любовь #4: Качество салона, эргономика, приятные мелочи

Что касается салона, то в подавляющем большинстве отзывов авторы его хвалят. Прежде всего им нравится качество сборки и отделочные материалы: «Великолепно сделанный салон! Детали подогнаны, как на приличной европейской машине»; «салон красивый, современный. Передняя панель и приборы красивые и строгие, дерматин – с высокой претензией на натуральную кожу». Есть, конечно, небольшие замечания – например, что вполне читаемая приборная панель буквально нафарширована всякой информацией так, что не сразу находишь нужные цифры, но к этому со временем привыкаешь. О качестве материалов говорит тот факт, что даже после двух-трех лет эксплуатации «Кожа в салоне без потертостей, руль тоже, пластик – как новый».



Правда, сам руль понравился далеко не всем: «Материал ужасный, как каучук какой-то, тонкий и не отзывчивый. Неудобно управлять», и в очень многих отзывах встречаются нарекания на недостаточный диапазон регулировки руля по вылету. В нескольких отзывах авторы сетовали на неприятный химический запах в салонах новых машин: «Самое неприятное в салоне – запах. Уже две недели, а он никак не выветривается»; «небольшой запах был в салоне километров 600 (3 недели)»). Но ряд владельцев эти утверждения готовы оспорить: «Запаха дешевого пластика нет»; «запаха ужасного пластика не оказалось».

Geely Atlas 2017–н.в.

В целом к эргономике водительского места серьезных претензий нет: «Все удобно, эргономично, интуитивно понятно, все, как у "европейцев" и "корейцев". Сел и поехал»; «катался на многом, но то, как реализована посадка на Атласе, выше всяких похвал. Мой рост – 187 см, жены – 162, и диапазон регулировок для удобной посадки еще плюс-минус 20-30 см. Сиденья – класс!».



Конечно, на всех не угодишь… Кто-то считает, что кресло водителя слишком смещено влево, и ты упираешься плечом в стойку, кто-то был бы не прочь, если бы кресло водителя получило регулируемый поясничный подпор, но и без него все очень неплохо: «Только что вернулся из отпуска в Сочи, проехал в общей сложности 3700 км. На обратном пути провёл за рулём за один день 15 часов, и спина не устала совершенно».

Особенно радует владельцев простор и комфорт на втором ряду: «Места для задних пассажиров – хоть в футбол играй. Обогрев кресел и дивана работает и на сидушках, и на спинках»; «места сзади хватает с лихвой, дочь всю дорогу распоряжалась задним пространством, как своей дорожной комнатой».

Geely Atlas 2017–н.в.​

Ну а помимо качественного, хорошо собранного, удобного и очень комфортабельного салона (вообще слово «комфорт» очень часто употребляется в отзывах о Geely Atlas, и его можно считать ключевым при характеристике этого автомобиля), авторы отзывов отмечают маленькие, но очень приятные мелочи. Например, качество дверных уплотнителей: «Пыленепроницаемость – 5 баллов из 5. В салоне чисто, чувствуешь себя человеком. На тачке плотный полусантиметровый слой дорожной и горной пыли, в машине чисто». Очень многим нравится возможность управлять правым передним креслом с водительского сиденья: «Регулировка пассажирского сидения со стороны водителя – мега-удобная штука для поездок с ребенком»; «управление сиденьем пассажира от водителя (на электроприводе) реализовано очень удобно. Мелочь, а приятно». Или взять расположение USB-слотов. То, что такой слот и 12-вольтовая розетка спрятаны в бокс-подлокотник, нравится не всем (хотя это довольно традиционное решение), а вот наличие USB-выхода около салонного зеркала авторы отзывов считают отличной идеей. Действительно, купил маленький шнурок и подключил видеорегистратор без лишнего демонтажа облицовки.



Словом, очень дружелюбный салон, и для водителя, и для пассажиров. Не случайно иногда именно это становится решающим фактором при принятии решения о покупке: «Жена сказала, что не хочется выходить из машины, и в этот момент я понял, что Атлас будет нами куплен».

Ненависть #3: Скучная динамика и задумчивая коробка

Особых восторгов по поводу динамического потенциала Geely Atlas не выражает никто. У нас в стране реально продавались машины с тремя вариантами бензиновых четырехцилиндровых двигателей: двумя атмосферниками (двухлитровым 4G20 и 2,4-литровым JLD-4G24 ), а также 1,8-литровым турбомотором 4G18TDB. Про двухлитровый вариант, который к тому же оснащался исключительно механикой, говорить особо и не стоит – он изначально не пользовался популярностью, в настоящее время в салонах таких автомобилей попросту нет, да и на вторичном рынке их очень мало. Причины понятны: владельцы оценивают их более чем критически. На родине модели более 80% продаж приходится на версию со 184-сильным турбомотором. Продавалась она и у нас, и серьезных претензий по динамике к ней нет. Впрочем, нет и особых восторгов, простая констатация фактов: «Турбина крутит с 1,5 тысяч, вдавить в спинку может и с 20-30, и со 120 км/ч».

Geely Atlas 2017–н.в.​

Но основным двигателем для Атласа в России стал 2,4-литровый атмосферник. Причин для этого ровно две: покупатели не хотели связываться с турбомотором, опасаясь, что он окажется ненадежным. Ну и фактор цены… А в результате некоторые из тех, кто предпочел более надежную атмосферную синицу турбированному журавлю, высказывают в отзывах свои сожаления: «Жалею, что не доплатил в своё время 100 000 рублей и не взял 1,8Т. Возьму свои слова назад, если 1,8Т после 100 000 пробега начнет выдавать проблемы и вытягивать деньги из владельцев».

Ну а тема динамики 2,4-литровых Атласов стала предметом если не дискуссии, то достаточно активных обсуждений. Кто-то высказывается весьма радикально: «На этой тяжелой, почти двухтонной барже двигатель 2,4 просто мертвый по своей натуре. Да, это старый двигатель, корнями от Тойоты, но там было 164 л.с примерно, а тут 150 л.с., да и ещё коробка на 3-й передаче не раскручивается более 4900 оборотов. Если в городе Атлас вполне справляется с повседневными задачами, то на трассе при отсутствии встречных машин пока ты обгонишь дальнобойщика, навстречу уже приезжает автомобиль». Основная масса владельцев высказывается в более спокойном ключе, но все признают – это не спорткар, тем более – с автоматом, и ждать чудес от него не стоит: «Машина способна уверенно стартовать и ехать в потоке, перестраиваться при необходимости с ускорением, ускоряться в пределах своих возможностей и не более того. Но вот ущербным я себя в ней не чувствую ни капельки!». И еще один момент: чтобы Atlas изобразил хоть что-то, напоминающее активное ускорение, нужно не стесняться нажимать на педаль газа: «Педаль газа своеобразно работает в паре с коробкой передач, нужно привыкнуть».

Действительно, в скромных динамических возможностях Geely Atlas виноват не только атмосферный мотор, «задушенный» с исходных 174 до 150 л.с., чтобы вписаться в оптимальную по налогам зону. Мотору явно не хватает не только мощности, но и момента на низких оборотах, да и крутиться он тоже не очень любит. Словом, для города его возможностей вполне хватает, ехать в потоке по трассе – тоже, но нужно всегда держать в голове, что быстрых перестроений Атлас совершать не может.

Geely Atlas 2017–н.в.

Второй виновник – это 6-ступенчатая гидромеханика австралийской марки DSI (Drivetrain Systems International). Она достаточно надежна при условии регулярного обслуживания каждые 60 тысяч км, но получает заслуженную порцию водительских «фе» за задумчивость: «Автомат задумчивый, настройки для меня пока не очень логичны, кикдауна пока не нашел (интересно, есть ли он тут вообще). При езде в горку вроде должен переключиться на передачу ниже, но нет, так и будет ехать, еле пыхтя. Особенно это раздражает при обгоне».



У коробки есть режимы «Спорт» и «Эко», но у владельцев они не вызывают особых восторгов: «Если в режиме Sport коробка еще более менее отрабатывает оперативно, то для чего нужен режим ЭКО, я вообще не понял. Отъездил почти бак в этом режиме, экономии не заметил вообще, зато почувствовал себя "подснежником" на пенсии».

Любовь #3: Подвеска, тормоза, ездовой комфорт

И эти спокойствие и комфорт обеспечивает отлично настроенная подвеска: «Подвеска – тут писать нечего, очень комфортная, очень хорошо отрабатывает неровности. Она не валкая, как на джипах и не такая жесткая, как на современных кроссоверах (на том же Тигуане) – настройки ее, я сказал бы, средние, и по мне так в самый раз для почти двухтонной машины». Понятно, что больше всего владельцам нравится то, как ведет себя машина на наших «направлениях»: «По грунтовке идет вообще – сказка, коллеги по работе оценили».



Но, как всегда, у такой настройки есть и оборотная сторона: валкость и крены в поворотах. «За подобную мягкость мы расплачиваемся управляемостью. Основная проблема – боковые крены в поворотах»; «на поворотах опасно кренится»; «как себя ведет Атлас на шоссе, описывать, думаю, нет смысла. Довольно валкая подвеска требует перед поворотами сбрасывать скорость», – отмечают владельцы. Тут, конечно, многое зависит от водительского темперамента: «Крены… Да черт его знает, я не гонщик, но на 50 км/ч развязку на МКАДе (при сухом асфальте) проходит уверенно, и не валится».

Geely Atlas 2017–н.в.

Ну и во многих отзывах авторы отмечают отличные тормоза: «Тормоза – блеск, прозрачные и прогнозируемые, дальше давим – больше тормозное усилие. Очень эффективные, проверено, и при экстренном торможении загорается аварийка».



Ну а все это вместе позволяет владельцам говорить об удовольствии от вождения (если, конечно, спокойная езда может доставить им позитивные эмоции): «Езда на этой машине действительно доставляет удовольствие – в ее поведении нет абсолютно ничего, к чему хочется придраться, она едет так, как и должна! Подвеска отрабатывает, реакции на руль адекватные, вообще не надо ни к чему приспосабливаться и приноравливаться».

Ненависть #2: Мультимедиа и не только

Казалось бы, с электронными устройствами в китайских автомобилях не должно быть вообще никаких проблем, ведь именно из Китая к нам валит могучий поток разнообразной бытовой электроники, и многие китайские марки эту точку зрения только подтверждают. Увы, в случае Geely Atlas все не так, и именно головное устройство, а также акустическая система в целом стали мишенью для множества критических стрел.



Начнем с самого головного устройства… Как пишут владельцы, «тачскрин управления мультимедиа немного туповат, видимо, боролись не за чувствительность, а за прочность». Вариант ГУ с навигационной программой iGO – работает плохо, карты есть только для России, Украины и Беларуси, причем старые, маршрутизации через пробки нет… При этом часто не получается и интегрировать имеющиеся смартфоны, и владельцы задают вполне резонный вопрос: «Ставить дополнительное устройство для навигации, а езжу я вполне активно, абсолютно некуда. На панель, обзор закрывать? Зачем тогда этот "штатный большой телевизор" в машине?».

Geely Atlas 2017–н.в.

Не всегда корректно работает и громкая связь через Bluetooth: «При прослушивании музыки он работает хорошо, но что с ним происходит во время телефонного разговора? При соединении по ВТ мой абонент слышит треск, выпадают слова, разрывается связь… ». Еще более парадоксальная ситуация возникает в том случае, когда вызов проходит при выключенном головном устройстве. Телефон все равно будет подключен, панель приборов покажет, что идет соединение, но включиться на «громкую связь» у вас не получится даже при активном мультимедиа. «Приходится отвлекаться и перезванивать, либо просто отбивать абонента», – жалуются владельцы.



Много проблем возникает при воспроизведении музыки с флеш-карты. Флешка обязательно должна загрузиться целиком, для чего лучше минут пять пока слушать радио и только потом переходить на музыку с USB. После остановки автомобиля устройство начинает воспроизведение с первого трека в списке. При этом, хотите вы этого или нет, мультимедиа будет включаться при каждом запуске автомобиля и далеко не с тихим звучанием. В итоге владельцы жалуются: «Использую Мультимедиа только для прослушивания радио и для камер кругового обзора. Остальные функции хоть и заявлены, но либо работают некорректно, либо совсем не работают». В последнее время покупателям предлагается ГУ с предустановленной системой «Яндекс Авто», но и она собирает не меньше критики.

Вообще за качество звука ругают все варианты ГУ, которыми оснащался Atlas: «Решил заняться музыкой в машине – это печаль... Поменял штатные колонки на нормальные, и, к моему удивлению, разница получилась совсем небольшая за счет средних частот. Понял, что головное устройство сильно режет нижние частоты, а верхние сильно задраны».

Geely Atlas 2017–н.в.

При этом владельцы Geely Atlas высказывают претензии не только в адрес «музыки». Им не нравится, что электроника не запоминает никакие выбранные настройки (режим работы коробки, настройки дисплея приборной панели), что свет в салоне, если забудешь его выключить, будет гореть всю ночь, что датчик света имеет избыточную чувствительность, из-за чего подсветка магнитолы и приборной панели постоянно моргает и переключается. «Бортовой компьютер с кучей каких-то функций, которыми я до сих пор не могу пользоваться. Алгоритм работы с ним придумал наместник дьявола на китайской земле!»; «может, кто знает, как заставить передний парктроник не отключаться автоматически? Каждый раз думаешь, что он включен, а он никак не реагирует, при этом за рычагом коробки, когда воткнута D, не видно, горит на нём лампочка или нет. Раз чуть столбик парковочный не пододвинул... Зато он постоянно включается, когда сдаешь назад, логика у китайцев – просто бомба».



Любовь #2: Свет и обзор

Вот к чему у владельцев практически нет претензий, так это к качеству головного света, особенно если речь идет о комплектациях со светодиодными фарами: «Светодиодное освещение, конечно же, выше всяких похвал! Ближний границу света не рассеивает, из темноты как будто вырезает светлый кусок. Дальний – он и есть дальний, и светит, как хороший дальний».



Есть, конечно, определенные замечания, например, такое: «Свет отличный, когда фары чистые. На трассе в слякоть не хватает омывателя фар». Или, к примеру, у автора одного из отзывов вызывает полное недоумение алгоритм работы подсветки поворотов: «Противотуманные фары загораются при повороте руля, но почему-то сразу обе». Действительно, несколько логичней было бы включать фару только с той стороны, куда поворачивает машина, но в целом свет все дружно относят к сильным сторонам модели, впрочем, как и обзорность с водительского места.

Geely Atlas 2017–н.в.​

«Обзорность для водителя прекрасная»; «удобные большие боковые зеркала», – пишут владельцы в своих отзывах. Конечно, ситуация, когда довольны абсолютно все – это утопия. Но мне попался только один отзыв, в котором владелец язвительно жаловался на плохой обзор назад через салонное зеркало. Остальных все устраивает, тем более, что Atlas оснащен неплохой системой кругового обзора.



«Круговая панорама больше похожа на мультик, но все понятно и удобно при парковке». Нужно только привыкнуть пользоваться этим инструментом и отдавать себе отчет в определенных ограничениях: «Передняя камера (как и задняя с разметкой) мониторит расстояние до нижней точки, поэтому не пытайтесь подъезжать к грузовикам, колеса которых от вас в 3-х метрах (по камере), а кузов уже чиркает по вашей крыше».

Geely Atlas 2017–н.в.

Ненависть #1: Расход горючего и цена ТО

Да, расход горючего стал больным местом для владельцев Geely Atlas. Как ни странно, владельцы турбированных машин относятся к этому вопросу достаточно спокойно, хотя особого удовлетворения и не высказывают: «Расход топлива. На трассе… ну это как ехать. Если как я, периодически используя режим Спорт на обгонах, вваливать на свободных участках, то от 8 литров и более. Вполне можно, думаю, достичь средних показателей на трассе порядка 7 литров. В городе расход топлива на обкатке начался с 13,3 л/100 км на АИ-95»; «расход, если ездить динамично – 13-15 литров на сотню. Приходится превращаться в пенсионера, и тогда имеем 9-11».



Ну а между владельцами машин с 2,4-литровым атмосферником разгораются яростные дискуссии. Одни доказывают, что расход у Атласа составляет 14-17 л/100 км по городу и 9-12 по трассе. Согласитесь, это уже очень много для автомобиля, который отнюдь не демонстрирует норов призового рысака! Другие утверждают, что все нормально, расход топлива в смешанном цикле при езде со скоростью 100-120 км/ч больше 8,5 л/100 км не поднимается, а на трассе и вовсе опускается до 7,2-7,5 л /100 км. При этом все признают, что бортовой компьютер нагло врёт, занижая расход топлива литра на два по сравнению с цифрами, которые получаются при вычислении «по чекам и пробегу».

Geely Atlas 2017–н.в.​

Пожалуй, можно согласиться, что в дальних поездках расход будет составлять порядка 10 л/100 км, а в плотном городском трафике – около 13-15 литров. С этим вполне согласуется утверждение, что бака 95-го бензина хватает на 500 км по трассе и примерно на 350 км в городе. Словом, не зря владельцы предупреждают: «Не ждите от Атласа экономичной езды на высоких скоростях! Ее не будет!». Но если «вписываться» в разрешенный скоростной режим, то бортовой компьютер как раз и покажет 7,5-8,5 литров на 100 км, что будет соответствовать реальным 9-10 литрам на сотню.



Нужно еще учесть, что и объем топливного бака Geely Atlas не так уж велик. Согласно таблице технических данных, он составляет 60 л, но заправить его «под пробку» практически нереально. «Заходит 45 литров, а потом остальное очень долго… Постоянно отсекает из-за пены, надо лить тонкой струйкой»; «у меня при заправке до полного бака не доливает литров 10, пистолет бензоколонки отстреливает».

Еще один момент, который очень раздражает владельцев Geely Atlas – это стоимость обслуживания в официальных сервисах. «ТО делал за 15 000, 18 000 и 24 000 рублей». А если учесть, что периодичность ТО составляет 10 000 км, то картина получается не слишком уж обнадеживающая, поэтому многие владельцы после второго или третьего ТО уходят от них на просторы частных автосервисов.

Geely Atlas 2017–н.в.

Хватает жалоб и на дороговизну запчастей и комплектующих: «Запчасти у официалов очень дорогие, как будто они для Мерседеса. На стороне значительно дешевле»; «цены на комплектующие конские, слава богу, стали появляться аналоги. За тормозные колодки дилер хочет 5 косарей за пару, полный комплект – под червонец».



В этой бочке дегтя есть только две ложки меда: во-первых, в «масложоре» Атлас не замечен. «За 2 года эксплуатации масло не подливал ни разу»; «расхода масла не наблюдаю». Ну а во-вторых, отзывов с душераздирающими жалобами на то, что машина после покупки начала рассыпаться, а ремонты нанесли непоправимый удар по семейному бюджету, мне тоже как-то не попались. Если авторы и упоминают о ремонтах, то как-то все по мелочи: замена ступичного подшипника, стойки стабилизатора, да и то по гарантии. «Из трёх владельцев Атласов в моём окружении никто с поломками не сталкивался, машины 2020 и 2021 года. В общей группе владельцев Атласа по РБ и РФ никто ядом в сторону ненадежности не плюётся».

Любовь #1: Шумоизоляция, комфорт, соотношение цены и качества

Я уже отметил, что слово «комфорт» является ключевым при обсуждении Geely Atlas. Мы уже обсудили и удобство салона, и плавность хода… Но то, что владельцы называют акустический комфорт и шумоизоляцию одними из главных достоинств модели, стало для меня большим сюрпризом, ведь при подготовке материалов рубрики, посвященных куда более дорогим моделям престижных марок, постоянно приходилось сталкиваться с жалобами на шум в салоне. А тут владельцы хвалят шумоизоляцию чуть ли не хором: «В салоне очень тихо! Повторяю – тихо! И, поверьте, мне есть с чем сравнивать»; «суперская шумоизоляция – просто выше всяких похвал», – пишут владельцы, и высказываний такого рода еще очень и очень много.



Geely Atlas 2017–н.в.​

Конечно же, совершенство недостижимо, но в худшем случае авторы отзывов советуют слегка «зашумить» колесные арки, и вот тогда точно будет почти недостижимый идеал, поскольку шумы от работы двигателя и коробки и так в салон практически не проникают.



Ну а в совокупности все факторы комфорта заставляют воспринимать и цену автомобиля, и расходы на его содержание: «Садишься в машину, и в голове только одно слово – "комфорт"»; «не знаю, что будет дальше и как повернется рынок, но на данный момент считаю Атлас лучшим вложением в соотношении цена\качество и по ощущениям от вождения».

Правда, моральная поддержка владельцев в ряде случаев бывает очень не лишней – потому что число ненавистников китайских марок в российском автомобильном сообществе не поддается исчислению. «Мне плевать, "китаец" это или еще кто-то, меня интересуют исключительно характеристики и комфорт!», – в сердцах пишут владельцы, и многие комментаторы пытаются их убедить, что они купили «полный отстой», который развалится через 50 тысяч, и который уже через год они не смогут продать даже за полцены. Правда, аргументы эти пока не соответствуют действительности.

Geely Atlas 2017–н.в.

В результате желающих избавиться от Geely Atlas по причине того, что «не сошлись характерами», не так уж и много (хотя, конечно, такие случаи тоже встречаются). Есть и те, кто считает, что «Атлас не стоит тех денег, которые за него просят», но тех, для кого достоинства модели перевесили ее недостатки, все-таки больше. Так что вот такое мнение можно назвать довольно типичным: «Почти 2 года с автомобилем, и вот желание продавать его не возникает. Да, расход, да, не едет, да, что-то может быть ещё не так, но как только ты сел, завел и покатил плавно, мягко, комфортно, тихо, да с полным приводом по грязище, ты начинаешь мириться с расходом, маленьким багажником (кстати, да, вспомнил, багажник маленький). Он просто берет тебя своим комфортом, каждый день, каждый час, когда ты в нем. Запомни, дорогой читатель: тихо, комфортно, не спеша —–это Джили Атлас».