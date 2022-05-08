Вряд ли вы найдете среди владельцев Lada Largus тех, кто назовет этот автомобиль «машиной своей мечты». Такие автомобили покупают потому, что жизнь требует от транспортного средства серьезной вместимости и грузоподъемности, а какой-то доступной альтернативы на рынке попросту нет. Однако некоторую долю эмоций в приобретение и совместную жизнь владельцы все-так вкладывают. Насколько они однозначны? Давайте выясним, обратившись к самим владельцам – а точнее, к их отзывам.

Largus вошел в нашу жизнь в 2012 году. При этом, так сказать, «молодая была уже не молода»: в Европе такие машины (правда, с другими моторами и под именем Dacia Logan MCV) продавались c 2006 года. Стоит отметить, что инженеры и конструкторы технического центра Renault, занимаясь расширением линейки проекта X90, решили пойти не самым простым путем и сделать из седана не просто универсал, а настоящий УПВ, то есть семиместный универсал повышенной вместимости. Аббревиатура MCV означала Multi Convivial Vehicle, что можно перевести как «автомобиль для большой компании». Но для того чтобы поместить третий ряд кресел в автомобиль сегмента B+, пришлось на 275 мм увеличить колесную базу, что потянуло за собой существенное изменение кузова. В итоге Logan MCV обзавелся более широкими дверями, ведущими на 2 и 3 ряды сидений, и двустворчатыми распашными «воротами», открывающими доступ в багажный отсек. Сразу после начала продаж Logan MCV набрал изрядную популярность, причем и у частных покупателей, и у самых разнообразных государственных служб, от полиции до коммунальщиков: за три года было раскуплено более 300 000 таких машин.

Тем временем компания Renault занялась укреплением своих позиций в России и в 2007 году стала крупнейшим акционером АвтоВАЗа. Естественно, встал вопрос о совместных разработках и внедрении технологических достижений марки в продуктовую линейку предприятия, и начать было решено именно с укоренения на российской почве многоместной версии Logan. Сказано – сделано, и на Международном Московском автосалоне 2010 года был показан прототип под названием Lada Project 90. Тем не менее запуск модели в серию занял вполне ощутимое время: конвейерная сборка стартовала в апреле 2012-го, после запуска новой конвейерной линии, предназначенной для автомобилей на платформе B0. Автомобиль получил собственное имя Largus (от испанского слова largo, то есть «длинный»).

Первый совместный проект АвтоВАЗа и альянса Renault-Nissan явно не стал тем первым блином, который непременно выходит комом: уже на старте уровень локализации удалось довести до 62%, что в свою очередь обеспечило ценовую доступность модели и ее приспособленность к жизни в российских условиях. Помимо универсала в пяти- и семиместной конфигурации в производство был запущен и грузовой фургон, все отличие которого от базовой модели состояло в замене остекления за второй стойкой на металлические панели.

До 2015 года автомобиль выпускался в основном с французскими силовыми агрегатами, 8-клапанным К7М мощностью 82 л.с. и 16-клапанным К4М (102 л.с.), однако отечественные двигатели от платформы «Лада Гамма», 8-клапанный ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. и 106-сильный 16-клапанный ВАЗ-21129 были практически изначально имплантированы под капот Lada Largus. В паре с этими моторами работали 5-ступенчатые механические коробки, французские JR5 или JH3, а затем и отечественная ВАЗ-21809. Подвески Largus конструктивно не отличались от подвесок автомобилей семейства Logan: передняя – независимая со стойками МакФерсон, задняя – полузависимая, с двумя продольными рычагами и торсионной балкой.

До 2019 года автомобиль выпускался без каких либо-существенных изменений, и только в 2019 претерпел небольшой рестайлинг. Время достаточно серьезных перемен пришло только в 2021 (мы достаточно подробно рассказали о том, в чем заключались эти перемены и что из этого получилось). Однако сейчас, после того как компания Renault приняла непростое решение об уходе с российского рынка и передаче своей доли в компании АвтоВАЗ под государственное управление, будущее Lada Largus оказалось весьма неопределенным. Тем не менее те, кому и сегодня нужен семиместный многоцелевой автомобиль, причем недорого, вполне могут поискать его на вторичном рынке: предложений по Lada Largus (до рестайлинга 2021 года) достаточно много, по цене от 285 000-300 000 рублей (преимущественно за автомобили с 84-сильным K7M, 2012-2013 года выпуска) до 1 400 000-1 500 000 рублей (за автомобили 2019-2020 года со 106-сильным ВАЗовским 16-клапанником).

При этом осмысленность покупки возрастного Lada Largus во многом зависит от целей и задач, которые вы планируете решить, ведь одно дело – проблема еженедельных выездов на дачу «в расширенном составе», и совсем другое – использование в качестве рабочего автомобиля. lada Largus – машина с весьма существенными и яркими достоинствами и не менее серьезными недостатками. Ну а чтобы понять, с чем вам придется столкнуться в случае его покупки, давайте познакомимся с тем, что пишут его владельцы.

Ненависть #5: Устаревший дизайн

Вряд ли кому-то в здравом уме придет в голову мысль, что дизайн автомобиля, увидевшего свет в 2006 году (а именно тогда публике впервые показали Dacia Logan MCV), будет восприниматься как нечто свежее и оригинальное. Собственно говоря, модель давно уже не была новинкой в 2012, когда началось ее серийное производство в России уже под названием Largus. И с тех пор внешность автомобиля претерпела лишь одно серьезное изменение – рестайлинг 2021 года… Тем не менее отношение к дизайну Largus является точнейшей иллюстрацией к мему «на вкус и цвет все фломастеры разные».



Есть достаточно большая категория людей, кому внешность Lada Largus не нравится категорически: «Дизайн – опухший Логан», «Он похож на старого гомосексуалиста», «Нравиться в этой машине нечему, удовольствия от внешнего вида совершенно нет», «Когда смотришь с некоторых ракурсов, передергивает», «Дизайн на твердую двойку».



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Кто-то оценивает дизайн более-менее нейтрально: «Снаружи не слишком привлекателен, высокий кузов создает большое сопротивление», «Оценивать внешний вид – не, ну вы серьёзно?!!! Это же "пирожок"» по большому счёту. Девок катать – это вам не сюда». В огромном количестве отзывов внешний вид Largus вообще не упоминается и никак не оценивается, ни как достоинство, ни как недостаток.



Но есть и те, кто оценивает внешность Largus весьма положительно, в особенности версии Largus Cross: «Дизайн (именно у Кросса) достаточно простой и грубый, что мне лично нравится», «Cross выигрывает по сравнению с своим братом Ларгусом за счет пластикового обвеса на пороги и крылья. Он не только практичен, но и придает автомобилю завершенность и брутальность».

Лично от себя добавлю, что мне образ Lada Largus (R90) кажется намного более цельным и гармоничным, чем несколько несуразные очертания базовой модели (в нашем случае – Renault Logan L90. Тем не менее мне не попалось ни одного отзыва, в котором автор утверждал бы, что решил приобрести Largus по причине того, что влюбился с первого взгляда. Если владельцы вообще рассказывали о причинах, побудивших их остановить свой выбор на этом автомобиле, то во всех случаях эти причины лежали в утилитарно-экономической плоскости.



Любовь #5: «Антикризисный автомобиль»

Продолжая разговор о причинах, побудивших авторов отзывов купить именно Largus, во множестве отзывов можно найти рассказы такого примерно содержания: «Нужна была коробочка для перевозки всякого барахла: родственников, рыболовных принадлежностей, строительных палок и прочее. До кризиса думал о неновом минивэне или микроавтобусе, но я являюсь противником кредитов, и денег хватило только на Ларгус», «Нужна была вместительная машина, новая, как можно дешевле и чтобы не ломалась – Ларгус вот тут вообще не подвёл».



Действительно, с момента начала продаж и по сегодняшний день универсал Lada Largus был самым большим и самым грузоподъемным автомобилем в бюджетной ценовой категории и практически единственным вариантом (опять же, в рамках этой категории) с семью полноценными местами. Когда-то этот автомобиль можно было приобрести за 370 тысяч рублей, потом – за 600-700, сегодня автосалоны предлагают новые Largus за 1 250 000-1 500 000 рублей. Но семиместки дешевле как не было, так и нет!



Плюс ко всему, есть ведь и вторичный рынок, а там вполне можно присмотреть живой аппарат 2015-2016 года (причем с французскими силовыми агрегатами), с не слишком пугающим пробегом по цене 700-800 тысяч рублей. Опять же, стоит учесть, что в течение всего срока выпуска завод постоянно старался удешевить автомобиль и экономил на всяческих мелочах. К примеру, если сравнить Largus Cross 2015 года в комплектации Люкс и такой же автомобиль 2021 года выпуска, то можно заметить, что, в отличие от старой версии, здесь нет ручек над головой для пассажиров третьего ряда, нет магнита, который держит язычок ремня среднего пассажира второго ряда, остался только один держатель полуторалитровой бутылки в ногах пассажиров третьего ряда (справа есть, слева зияет пустота), нет ручки открытия распашной двери багажника изнутри, пропали сеточка и пластиковый карман на дверях багажника. Так что старые машины могут быть в чем-то лучше новых…



Эксплуатация Largus никогда не была разорительной. Авторы отзывов свидетельствуют: «Расходники недорогие, меняю, как требуется в сервисной книжке», «Доступность запчастей и допоборудования позволяет снизить затраты на обслуживание», «Расходники стоят недорого, есть выбор, дорогие запчасти не покупал, и до 100 тысяч их покупать и не придется», «В плане ремонта все стоит копейки, а если еще и сами ремонтируете, тогда совсем все выходит дешево».



Что же касается экономичности, то тут оценки не столь однозначны. Кто-то отмечает, что «аппетит для такой мощности и динамики все-таки великоват», а кто-то радуется: «По расходу топлива все отлично, ест машина мало». У 8-клапанных вариантов двигателей расход, как правило, несколько меньше, у 16-клапанных – побольше, но в целом (если рассматривать, так сказать, абсолютные цифры) ситуация выглядит так: средний расход составляет 8,0-8,5 л/100 км. В городе он обычно укладывается в 10,0-10,2 л л/100 км, а вот на трассе расход действительно составляет 6,0-6,5 литра на сотню. Естественно, все эти показатели очень зависят от манеры вождения. Если держать скорость порядка 80-90 км/ч, то действительно можно уложиться в те самые 6,5 л и менее; если держать 100-110, то получите расход около 8 литров, а если стараться выжать из машины максимум, то бортовой компьютер может показать и 14 литров на сотню.



Да, многие из владельцев, причем проездивших на автомобиле 5-7 лет, предупреждают: не стоит ждать от этой машины слишком многого. «Автомобиль для суровых челябинских мужиков – это факт. Он никак не приспособлен ни к комфортной езде, ни к получению приятных ощущений от поездки», – пишут они в своих отзывах. «Ничего плохого сказать не могу, но и хорошего тоже. Ларгус – это просто автомобиль для передвижения с пункта А в пункт Б безо всяких эмоций». Но бывает, что люди, купившие Largus по самым что ни есть экономическим и утилитарным соображениям, привыкают к автомобилю и пишут о нем прочувствованные строки: «Умом понимаю, что надо его продавать (тем более что необходимость в 7 местах уже отпала, старший сын вырос и уже сам автомобилист с правами), а сердцем сделать это не могу. Машина как родная, как член семьи – столько с ней прожито и связано! К Ларгусу привык, как к хорошему удобному инструменту или предмету повседневного обихода, прикипел и душой и телом, распробовал его удобства и достоинства. Он мне напоминает собаку-овчарку: пусть сейчас уже не слишком модная порода, зато это большой, верный и надёжный друг!».



Ненависть #4: Эргономика и комфорт

Dacia Logan MCV, из которой получилась модель Lada Largus, несет в себе все гены и наследственные черты седана Dacia Logan, а этот автомобиль изначально разрабатывался как сверхбюджетный. Отсюда и множество спорных решений в плане эргономики, которую Largus унаследовал от седана без серьезных изменений, и множество претензий, которые высказывают владельцы этого автомобиля.



Начнем с рабочего места водителя. Проблемы начинаются буквально с дверей: стоит их открыть, как вся грязь с верхнего уплотнителя двери падает в салон или стекает на плечо водителя и переднего пассажира. Более того, верхние углы дверей сделаны так, что можно выколоть глаз или себе, или кому-то, кто находится рядом, либо рассечь висок. Но в целом садиться в автомобиль удобно: этому способствует большой клиренс, высокие сиденья и широко открывающаяся дверь. На этом плюсы водительской эргономики заканчиваются, и начинаются сплошные минусы.



Для начала, владельцы дружно ругают форму сидений: «За 100 км пути спина приходит в негодность. Посадка эмбриона», «Сиденья для городских поездок подходят, но если на дальняк, то прощай, спина», «Сиденье водительское ужасное, бесформенное», «Сидушки без боковой поддержки, и проваливаешься в них – спина горбом». Но не менее важно и то, что зачастую владельцы жалуются, что так и не смогли подобрать оптимальное положение руля и водительского кресла: «Мой рост 183. Но сидеть за рулем мне неудобно! Можно настроить три положения. 1) Руки комфортно достают до всех точек руля, посадка удобная, щиток читается. Но моя правая коленка... Она упирается в торпеду, отчего начинает болеть. Нет, 30-40 минут выдержать можно, но потом просто ужас! 2) Делаем так, чтобы колено не упиралось, но тогда руки не достают нормально до верха руля. При поворотах надо наклоняться вперед – тоже неудобно. 3) Делаем так, чтобы и коленка не упиралась, и рулилось нормально. Но, увы, в таком положении позвоночник стоит строго вертикально, и на кочках и ямках все удары идут сразу в голову, отчего начинает болеть и голова, и спина... ». Заметьте, это пишет человек, который в целом дает Largus вполне положительную оценку. Но и он отмечает, что в стандартные комплектации не входит подлокотник, который приходится покупать отдельно.

При этом к информативности и читаемости приборов на панели – никаких претензий: «Читаемость приборов, в частности, спидометра, лучше, чем в моем GLK, где стрелка перекрывает цифры». Разве что многие сетуют на то, что при включении поворотника разом начинают мигать обе стрелочки, как при включении аварийки. Но далее начинаются чудеса логановского расположения органов управления светом, стеклоподъемниками и климатом. Например, свет включается на подрулевом переключателе, метки на котором перекрываются ободом рулевого колеса, ну а поскольку включение габаритных огней на панели приборов не отражается, приходится периодически нагибать голову, чтобы посмотреть, включен свет или нет.



Вообще по поводу эргономики авторы отзывов буквально исходят ядом: «Эргономика – вот странное дело, вроде есть и подогревы, и стеклоподъёмники, а всё сделано через глубочайшую задницу! Кошмар и унижение человеческого достоинства. Я ни на секунду не должен забывать, что еду в крайне бюджетной машине». А вот как описывает управление стеклоподъемниками другой владелец: «передние – на центральной консоли, огромные, корявые, 6 сантиметров в длину и 1,5 сантиметра ширину, а-ля сделано в колхозе "Путь к коммунизму". Задние – в центральном проходе, за ручником. Чтобы их активировать, нужно сперва нажать специальную клавишу, которая расположена уже под ручником, узенькая такая. То есть в обычном положении задние стеклоподъемники отключены». Кстати, пассажирам второго ряда пользоваться стеклоподъемниками ничуть не удобней: «Чтобы их нажать, нужно либо нагнуться, либо разуться и включать их пальцами ног».



Затруднено управление климатом и обдувом: «Панель имеет обратный изгиб, и с непривычки нужно вглядываться, отвлекаясь от дороги, какой обдув включить, тем более что два популярных положения («на стекло» и «в грудь») разнесены почти на 360 градусов, приходится перекручивать ручку». Клавиши включения обогрева сидений расположены на боковой части подушек и зажаты между сиденьем и дверью: «Через раз, включая обогрев, цепляю ручку вертикальной регулировки сиденья и бахаюсь с ним на пол». Нет желания и лишний раз воспользоваться электорегулировкой наружных зеркал: джойстик управления расположен под рычагом стояночного тормоза. В целом, нареканий на расположение дополнительных органов управления столько, что их можно цитировать бесконечно: «Но боже, кто придумал эти все кнопки? Чтобы отрегулировать температуру, нужно нагибаться к ручкам! Про регулировку стеклоподъемников и зеркал вообще хочется молчать, а точнее, хочется взять этого дизайнера и руки ему переломать, чтобы не делал такой ерунды больше». Достается и расположенной «по-французски», в торце левого подрулевого рычага, клавише клаксона: «Почти привык, но иногда, когда на дороге достанут, в сердцах по привычке жмёшь на ступицу руля», «За 2 года владения так и не привык, в случае острой необходимости давил в центр руля».



Едем дальше. Так называемые подстаканники однозначно не являются ни подстаканниками, ни «подбутылочниками». Они неглубокие, но широкие, при этом не имеют никаких фиксирующих резиновых «усов», так что бутылки 0,45-0,7 литра в них не держатся, валятся на бок. «Их диаметр соответствует только той таре, которая знакома проектировщикам Рено-Ниссан-АвтоВАЗа и более никому. Подобрать бутылки в Москве не смог ни я, ни остальные водители. Сама форма – голимая штамповка, сделанная корявым пэтэушником на "отцепись"».



Есть проблемы и на втором ряду, прежде всего – торчащие и жестко закрепленные замки ремней безопасности. Сами сиденья узкие, без подлокотника и без возможности регулировки наклона спинки. В итоге владельцы жалуются: «От количества пассажиров на среднем ряду удобство не меняется, удобно сесть даже одному невозможно, лечь невозможно – просто упираются ремни в тело, и это больно. Ехать далеко – сущее наказание». Как ни странно, авторы отзывов оценивают комфорт на третьем ряду сидений выше, чем на втором: и пространства для ног несколько больше («Место сзади есть, только если водитель – 170 см. Если 180 и выше – хана задним пассажирам»), и осветительный плафон для третьего ряда есть, а для второго – нет. Но это полбеды. Беда, что в автомобиле изначально нет салонного фильтра: «По поводу салонного фильтра: на мой взгляд, в машине 21 века это недопустимо!», «Самое шокирующее – отсутствует салонный фильтр, позор, да и только!».



При этом во многих отзывах авторы отмечают, что, несмотря на дешевый жесткий пластик, собран салон, как правило, весьма неплохо: «На удивление не скрипучий, не отталкивающий и хорошо собранный салон. Знаменитая "болезнь скрипов" ВАЗовских автомобилей после двух лет эксплуатации так и не появилась».

Любовь #4: Кондиционер, печка, «музыка»

На самом деле в очень многих отзывах авторы положительно оценивают работу как печки, так и кондиционера. Ну, казалось бы, что особенного: печка – она и есть печка, она греет, когда холодно, а кондиционер – охлаждает, когда жарко. Но владельцы Largus, как правило, народ неизбалованный… «В жаркую погоду есть, чем охладиться (кондиционер), а в холодную – обогреться (отличная печка и подогрев сидений)», «Отличный кондиционер, быстро охлаждает! В нашем южном климате это очень важно». Особенно хвалят эффективность работы печки и кондиционера в фургонах Largus. Оно и неудивительно, ведь отапливаемый или охлаждаемый объем у этой версии существенно меньше, чем у пассажирского универсала. Не обходится, конечно, без некоторых ложечек дегтя в эту бочку меда: «Зимой тепло, только на третьем ряду ноги у сына мёрзли, приходилось включать печь на тройку, в итоге передним жарко и друг друга не слышно», «Быстро прогревается, но и быстро остывает. Вроде выйдешь на десять минут в морозы, а салон уже остыл», «В Ларгусе печка шумит уже на 2 скорости. Воздух горячий, но не такой, как в Гранте, да и протопить такой салон нужно время». Ну а про неудобство управления режимами мы уже написали, причем помимо неудобного расположения органов управления владельцы жалуются на то, что кондиционер дует одной температурой в широком диапазоне установок. Чтобы как-то изменить температуру, приходится поворачивать регулятор не на одно-два деления, а на четверть оборота или больше.



Удивительно другое. В очень многих отзывах авторы отдельно хвалят качество медиасистемы! «Магнитола в моей комплектации попалась на редкость с хорошим качеством звучания, есть даже MP3 и Блютуз», «Музыка с громкой связью и блютуз – поражен! Отлично совмещается с айфоном и другими устройствами», «Удивила магнитола, которая при некоторой настройке выдает отличное качество звука, даже при прослушивании радиоприемника». Медиасистема позволяет слушать музыку и аудиокниги из телефона, а регулировка баланса «вперед-назад» и «левый-правый динамики» позволяет, например, левому переднему пассажиру слушать музыку, не сильно мешая остальным обитателям салона. Тут тоже, конечно, не обошлось без мелких косячков. В отдельных отзывах, например, авторы утверждают, что не смогли толком пользоваться системой громкой связи в движении, поскольку на другом конце провода собеседники слышали в основном собственное эхо, так что магнитолу приходилось выключать, переведя разговор на динамик и микрофон смартфона. Но с этой проблемой почему-то сталкивались далеко не все.



Ненависть #3: Врожденные болезни

У Lada Largus, как и многих других моделей, есть характерные слабые места, а значит, и неисправности, с которыми приходится сталкиваться значительному числу владельцев. Естественно, самые серьезные из такого рода проблем связаны с двигателями… Например, для Ларгусов с восьмиклапанными ВАЗовскими моторами очень характерны проблемы с дроссельной заслонкой. В одном из отзывов автор довольно ярко описывает то, как может проявиться эта проблема: «На дороге случилась беда: жму на газ, а он срабатывает как тормоз, и все это происходит на оживленной магистрали. Чудом уцелел, и хорошо, что был один. Если, например, этот глюк случился бы на обгоне, то там вообще без вариантов». А может быть и такой вариант: при движений на малых оборотах отключается двигатель. Потом заводится через 25-50 минут, когда вы уже создали пробку километров на 5… По словам владельцев, ошибку дроссельной заслонки раньше или позже выдает каждый второй 8-клапанный Ларгус, и, как говорят механики, менять эти заслонки на Ларгусах можно, как свечи зажигания.



Вторая и более серьезная проблема характерна для всех двигателей, которыми оснащался Lada Largus, как французских K7M и K4M, так и для отечественных ВАЗ-11189 и ВАЗ-21129. Все эти двигатели имеют ременный привод газораспределительного механизма, и если вы не уследите за состоянием ремня и роликов, ремень может оборваться, клапана встретятся с донцами поршней и согнутся, а вы, как говорится, «приедете на движок». При этом в сервисной книжке прописана замена ремня каждые 120 000 км, но владельцы рекомендуют проделывать все профилактические работы не реже чем раз в 100 000 км. Правда, с 2018 года ВАЗовский 16-клапанник должен оснащаться «невтыковыми» поршнями с измененной формой донца, но… В Сети есть немало свидетельств того, что в двигатель, собранный после 2018-го, были установлены поршни старого образца. При этом французские моторы считаются чуть ли не «миллионниками», естественно, при условии правильного и регулярного обслуживания.



Кстати, помимо просто возрастного износа, причиной обрыва ремня может стать и масляное голодание. Например, автор одного из отзывов описывает, что у него обрыв ремня произошел при пробеге 150 000 км во время запуска двигателя, хотя на 87 тысячах он поменял и ремень, и ролики: «На щупе – нижняя риска, мороз 32 градуса, машина стояла под наклоном, правой стороной на бордюре со снегом. Причина была в недостатке масла, из-за чего заклинило распредвал в головке. Вывод один: эти двигатели надо заливать на максимум и заводить только на ровной поверхности».



Что же касается подвески, то одни называют ее «абсолютно неубиваемой», а другие жалуются, мол, рычаги это боль, шаровая ходит от силы 30 тысяч километров, а дальше стук и замена, причем менять приходится рычаг целиком, после чего делать сход-развал. Владельцы автомобилей первых двух лет выпуска пишут о проблемах с приводами. Нередки жалобы на качество тормозных дисков: «Они, как детские поделки из газет – ходят примерно 40 тысяч».



А вот про серьезные проблемы с электрикой авторы отзывов упоминают редко. Чаще всего описывается такая ситуация: человек пытается подключить видеорегистратор через 12-вольтовую розетку прикуривателя, а регистратор категорически отказывается работать. Оказывается, нужно заменить предохранитель с символом автомагнитолы, хотя сама магнитола при этом прекрасно продолжает работать!



Любовь #3: Общая надежность

Может показаться, что любой автомобиль с вазовской ладьей на эмблеме обречен на то, что в интернете будут появляться отзывы о нем примерно такого содержания: «Просто обидно, что я связался с Автовазом и за 670 000 купил эту небесную колесницу, с которой может произойти все что угодно. Я был не прав» или «В общем, я купил этот "чудесный" автомобиль за 585 000 рублей, а продал его еле-еле, через 3 месяца, за 470 000. Надеюсь, что вы никогда не купите это корыто и не потеряете деньги, как я». Тем удивительней тот факт, что огромное количество владельцев называют именно надежность одним из главных достоинств этой модели.

Мне не попалось ни одного отзыва, в которых владельцы жаловались бы на скоростное «гниение» и на безнадежную борьбу с «рыжиками». Наоборот, во множестве отзывов отмечается высокая коррозионная стойкость: «Скол на крыше, который достался от огромного камня зимой, все еще не закрашен и все еще не ржавеет. Там просто чистый и до сих пор блестящий металл», «Оцинкованный кузов будет долго сопротивляться реагентам и пескострую на наших дорогах», «Оцинкованный кузов, за 4 года – ни одного жучка. Хорошее ЛКП», «Ни одного рыжика за три года эксплуатации не обнаружено», «По кузову – никаких косяков, очень мало сколов, а те, что есть, не цветут». Только в одном отзыве мне встретилось упоминание о том, что белые Ларгусы все-таки покрываются жуками, причем первые желтинки появляются, как правило, под лючком бензобака.

Во многих отзывах авторы пишут о неожиданно высоком качестве сборки: «Вы знаете, а неплохо они его собирают! Все гайки затянуты, все промаркированы краской. Они именно ставят метку, что все закручено, и так – на всех гайках», «В целом на качество сборки пожаловаться не могу – все аккуратно, двери закрываются хорошо. Ничего не скрипит, все полости кузова пролиты, на замках смазка».

И встречается очень много отзывов, в которых авторы пишут об отсутствии сколь-нибудь серьезных проблем в течение всего срока эксплуатации: «Прошло 6 лет беззаботной эксплуатации. Так вот, за это время и пройденные километры в Ларгусе не сломалось абсолютно ничего! Даже лампочки не перегорали», «За четыре года накатал 93 000 км. Ни разу подвел!», «За 50 тысяч пробега у меня ничего не сломалось, абсолютно ничего! Возможно, мне везло, возможно, это результат того, что я ни разу не ездил к дилеру, а все ТО делал сам либо в ближайшей мастерской под моим пристальным контролем», «Это очень надёжный автомобиль. Сам того не ожидал!», «За 135 тысяч км проблем не было, несмотря на жесткую эксплуатацию в туризме». А уж количество отзывов, в которых авторы утверждают, что за все время владения им пришлось тратиться только на ТО, просто не поддается подсчету.



Соответственно, в очень многих отзывах владельцы пишут, что, отправляясь в дальние поездки, они были совершенно уверены, что машина их не подведет: «Гонял и на юга более 10 раз, и на Север два раза – ни разу не подвела», «На этом автомобиле я перенес 4 переезда: из Белгорода в южную столицу Казахстана, Алматы (а это около 4 тыс. км), из Алматы в холодный город Новосибирск, Из Новосиба снова в Алматы и уже в 2018 перебрался в Москву. Так вот... Первая моя поездка на столь дальнее расстояние пугала: я не знал, как поведет себя данный автомобиль. А повел он себя достойно и доехал без каких-либо проблем. Последующие путешествия были такими же. И на третьем переезде я уже даже не задумывался о том, что что-то может произойти».

А подытожить можно цитатой еще из одного отзыва: «Понял одно: главное, вовремя проводить регламентное ТО, и проблем с этой машиной не будет». Не случайно на вторичном рынке хватает вполне живых Lada Largus с пробегом 250-300 тысяч километров. Но определенный шанс нарваться на неудачный экземпляр все-таки есть, о чем свидетельствуют высказывания, приведенные в начале этого раздела.

Ненависть #2: Шумоизоляция и обзорность

Авторы практически всех, даже вполне положительных отзывов, дружно ругают шумоизоляцию и акустический комфорт в салоне Lada Largus. На водителя и пассажиров обрушиваются все возможные компоненты шума: звук двигателя, шум дороги и аэродинамические шумы. «Еще раз о звукоизоляции в Ларгусе. Ее там нет. При 90 км/ч нужно уже ну очень громко разговаривать, чтобы тебя хоть кто-нибудь услышал в салоне. При 100 км/ч шум от ветра, шин и двигателя стоит такой, что уши закладывает, как в истребителе», «Шумоизоляция – её нет. Единственное, что может хоть как-то погасить шумы в этой машине, это крики ваших детей и жены, что папа купил дрова», «В Ларгусе шум колес и двигателя присутствует всегда, а колеса шумят уже на скорости 20 километров в час», «Аэродинамические шумы достигают таких величин, что поездка в 200 км оборачивается тяжелой головой», «Шумоизоляции, можно сказать, что нет, так, стоит что-то, разделяющее двигатель и салон, но это скорее термоизоляция. В дверях точно нет (разбирал, когда тонировал задние стёкла), камни по аркам бьют с отчётливым металлическим звуком... Короче, нет её совсем!».



Добавляет проблем шум вентилятора (который начинает давить на уши уже на втором положении регулятора скорости) и вой коробки передач. А вот пластиковые панели салона в этом хоре, по словам владельцев, не участвуют: «Пластик, конечно, дубовый, и царапается легко, но пригнан хорошо и никаких посторонних шумов не издает». Зато в нескольких отзывах мне встретились жалобы на скрипящие сиденья водителя: «На пробеге около 2500 км заскрипело водительское сиденье. Скрип проявляется на неровностях: ощущение такое, как будто скрипят пружины». Некоторые авторы делятся опытом борьбы с этим явлением собственными силами: «Сильно заскрипело водительское сиденье, даже на незначительных неровностях. Начал разбираться и узнал, что виной всему места, где пружины вставляются в крепёжные отверстия под сиденьем. Подложил резиновые прокладки, сделанные из велосипедной камеры, и скрип исчез».



Есть определенные проблемы и с обзорностью. С одной стороны, более вертикальная, по сравнению с Logan, посадка улучшает обзор вперед, а с другой – авторы отзывов жалуются на ограничивающие обзор передние стойки: «Надо привыкнуть к передней правой стойке – на перекрёстках она мешает обзору», «Слепая правая стойка. Приходится внимательнее смотреть в правую сторону при проезде перекрестков».



Целый ряд проблем с обзорностью возникает в плохую погоду. Например, многие жалуются на работу стеклоочистителей и омывателей: «Дворники – унылое барахло, чтобы они отработали нормально после обрызгивания из форсунок, сразу включайте максимальную скорость их работы, то есть тяните рычаг дворников на себя и одновременно переводите его максимально вниз, и тогда у вас получится безопасно помыть стекло. В противном случае на стекло пойдет мощнейший поток воды, справиться с которым дворники не смогут, и вы на секунду-полторы потеряете дорогу из виду». Есть жалобы и на то, что дворники слабо очищают правый угол лобового стекла, и в дождь плохо видно дорогу. Плюс ко всему, стекла в дождь (да и вообще в холодную погоду) начинают запотевать, и бороться с этим довольно сложно: «Система обдува не совсем продумана, нет режима одновременного обдува лобового стекла и боковых. В дождь при нахождении в автомобиле 3-4 человек потеют все стёкла, и настроить обдув так, чтобы воздух шел на все стекла сразу, не получится. Летом спасает включение кондиционера, а вот зимой дело хуже обстоит, приходится постоянно менять поток обдува с лобового стекла на боковые». В общем-то, не смертельно, хотя и неприятно.



Куда больше проблем с обзорностью назад: «Пересел с седана и месяц привыкал к тому, что обзор через корму автомобиля в грязную или просто дождливую погоду при передвижении превращается в ноль. Есть дворник, хорошо, но почему бы не сделать для него прерывистый режим? А омывайка доходит до задней форсунки только после примерно 3 секунд непрерывной работы насоса омывателя – видел в инете: умельцы ставят клапан в систему подачи омывающей жидкости... Без колхоза как без пряников!», «Затруднён обзор при манёвре назад, боковые зеркала маленькие, а в салонное смотреть мешают кресла 3 ряда, вертикальная стойка задней двери и ремень безопасности, который вытягивается из багажника». Опять же, многие владельцы сетуют на то, что из-за особенностей аэродинамики при движении в дождь нижняя часть боковых стекол всегда покрыта грязью, а в зеркала заднего вида ничего не видно из-за покрывающих их капель воды и все той же грязи: «В грязную мокрую погоду очень пачкаются передние боковые стёкла при езде по трассе. В сумерках видимость сильно ограничивается». А еще, когда переднее колесо попадает в лужу, вся вода оказывается на лобовом стекле!



Ну и еще одна неприятная особенность аэродинамики Lada Largus, которая может в ряде ситуаций затруднить езду в темное время суток: «В сухое время года все отлично, фары светят, и в дальних поездках проблем не будет. Но все меняется, когда приходят они, дожди или слякоть. Фары приходится чистить каждые 150 км пути! Я впервые вижу такую аэродинамику у машины, чтобы фар не видно было вообще!». Один из владельцев так описывает первую свою дальнюю поездку на этом автомобиле: «После Вологды испугал тусклый свет фар. Когда вышел их осмотреть, они были все черные, в грязи и реагентах».



Любовь #2: Всеядная подвеска

Все, абсолютно все автомобили на платформе B0 пользуются в России заслуженной популярностью, в первую очередь – из-за отменной приспособленности к плохим дорожным условиям. А плохих дорог у нас, увы, пока больше, чем хороших. Не зря Олег Анофриев пел в известной песенке из не менее известных «Гардемаринов»: «Эх, российская дорога – семь загибов на версту». И все вышесказанное в полной мере относится к Lada Largus: «Подвеска прощает не всегда хорошее качество наших дорог», «Подвеска не пробивается даже на скорости 30 при переезде лежачих полицейских», «Подвеска явно настроена на российские дороги. Ямы и кочки отрабатывает очень мягко, в позвоночник удары и вибрация не передаются, всё сглаживается на уровне подвески», «Хорошая, плотная подвеска, которая не пробивается на разбитой грунтовке», «По-моему, подвеска вообще вещь! Сжирает рельсы, не сильно торчащих полисменов и колдобины на лесных дорогах, как танкетка», «Автомобиль рассчитан на перевозку достаточно большого веса, и подвеска у него в меру жесткая с большим ходом. Даже когда в машине сидит семь взрослых человек, ямы и неровности проглатывает на "ура", и это приятно», – пишут владельцы в своих отзывах.



Действительно, стоит обратить внимание на то, что Largus – автомобиль, по сути, полугрузовой, и его подвеска настроена на работу под нагрузкой. Соответственно, когда в машине едет один водитель, он это чувствует, так сказать, спинным мозгом: «Пустая машина козлит на лежачих полицейских даже на скорости в 5 км/ч», «Подвеска жесткая по сравнению с Рено Сандеро (владел несколько лет как второй машиной), при проезде полицейских на скорости – сильный отбой (как будто на пустых амортизаторах)», «Пробить подвеску Ларгуса, как известно, очень тяжело, но вот что меня неприятно удивило, так это отбой передней подвески. Постараюсь объяснить: при попадании на небольшой скорости передним колесом в яму или углубление амортизатор настолько рьяно отрабатывает свой ход, что назвать отбой подвески иным словом кроме как удар, я не могу».



Подвеска неплохо выполняет свою работу на всех типах покрытий: «Эксплуатация у меня очень жесткая, больше по гравийкам. Трассу держит неплохо, на гравии сильно не плавает». Впрочем, и на асфальтовых трассах Ларгус выглядит неплохо, по крайней мере, с точки зрения устойчивости и на умеренных скоростях: «Едет мягко, дорогу держит до 140 км/ч, потом чуток из-за парусности водить может. Но в безветренную погоду и на 140 хорошо едет», «Очень устойчивый автомобиль, в заносы не уходит», «По трассе Ларгус идет комфортнее Логана, сказывается длинная колесная база», «На трассе стоит как влитой! На родной резине его никуда в стороны не ведет, и никакая колейность меня не колышет. Ветерок, конечно, автомобиль покачивает, но ураганы редки, а остальное ерунда. Руль после 140 становится легкий».



Но далеко не все считают проблему бокового ветра ерундой. Есть, например, и такая точка зрения: «Самый главный враг Ларгуса на дороге – боковой ветер, особенно зимой. Сдувает с дороги к черту, машину не чувствуешь, дорогу тем более. Едешь, как идиот, боясь лишний раз крутануть рулем. Такое впечатление, что Ларгус парит, как орёл над дорогой, и это на скорости 50-60, Карл!». Опять же, во многих отзывах авторы пишут, что на высоких скоростях траекторная устойчивость Largus резко снижается: «После 100 связь автомобиля с дорогой теряется, перед очень сильно разгружается, и руль автомобиля пустой, страшно. Кроме того, машина постоянно пытается уйти на такой скорости с дороги, приходится подруливать, а перед поворотами – сильно сбрасывать скорость и быть предельно внимательным», «После 100 км/ч машина начинает рыскать по шоссе – не знаю, шоссе ли плохое, подвеска, колеса ли либо все вместе. Ехать 115 уже напрягает: люфт руля порядка 6 градусов, то есть на скорости его качаешь, а машина идет прямо. Ехать быстрее 130 по обычной дороге лично я бы не рискнул. Риск, конечно, благородное дело, но ну его нафиг».



Про то, что скорость никак нельзя назвать родной стихией Lada Largus, мы еще поговорим, ну а пока вернемся к подвеске.

Еще одной сильной стороной Ларгуса является довольно большой дорожный просвет, 172 мм у обычных версий и 195 мм у версии Cross. Владельцы хвастаются: «У него отличная проходимость, можно проехать хоть по колее в поле после дождя, хоть в наших никогда не чистящихся от снега дворах, там, где другие Лады сядут», «Еще один плюс – это его клиренс. Смело съезжал в лес и спокойно, не переживая и не задумываясь, проезжал через многие ямы», «Высокий клиренс, крепкая подвеска и отличная развесовка позволяет проезжать там, где обычные легковушки уже проехать не могут», «Очень хорошая проходимость за счёт клиренса – понятно, что в кашу не полезет, но на изрытых дорогах можно не так бояться что-то оторвать от днища».



Конечно, переоценивать проходимость Lada Largus не стоит, даже если речь идет о Largus Cross. Опытные владельцы предупреждают: «Высокий клиренс создает впечатление, что машина может много где проехать, но это не совсем так. База очень длинная, поэтому на холмах пороги, бывает, трутся о грунт. Клиренс ей, конечно, помогает, но не так, как хотелось бы. Еще и привод передний... ». Автор этого отзыва делает вывод, что Ларгус – это машина скорее для города, нежели для наших сельских дорог, и что жить в деревне владельцу этого автомобиля не стоит. Последнее спорно: огромное количество вполне довольных владельцев Lada Largus живет именно в сельской местности.

Ненависть #1: коробка передач и динамика

Да, Lada Largus есть за что хвалить, но есть за что и ругать. И больше всего тумаков и шишек в отзывах владельцев достается механическим коробкам передач, будь то французские агрегаты (JR5 и JH3) или отечественная пятиступка ВАЗ-21809. И больше всего владельцев раздражают короткие, очень сближенные передачи. Почему конструкторы выбрали именно такие передаточные числа, владельцы чаще всего понимают: «Надо понимать, что Ларгус – это мини-грузовик или мини-микроавтобус. Это машина, которая таскает тонну (неофициально, конечно), будь это тонна картошки или тонна толстых поп. Эта машина не для того, чтобы ездить на работу по пробкам в одного человека. Поэтому и передаточные числа у коробки такие, на груз рассчитанные». Но все равно раздражаются. Раздражаются в городе: для того, чтобы держаться в потоке, приходится очень интенсивно орудовать рычагом переключения коробки: «Коробка с короткими передачами – это значит, что, не успев включить одну передачу, уже пора включать следующую, потому как разница между переключениями всего 400 оборотов. Выходит так: тронулся на первой, и можно включить третью, а потом и пятую. Или наоборот: со второй на четвертую».



А еще у той же ВАЗовской КП не слишком-то четко работает механизм переключения: «Переключение передач полностью соответствует переключению на классике, такое же размашистое и невнятное. Вообще ничего не изменилось. Ходы рычага КП очень значительные», «Ходы кулисы длинноваты, а задняя включается невнятно», «Отсутствует защита от попадания передачи из 5-ой в заднюю», «Часто при полностью выжатом сцеплении передачи не хотят втыкаться».

Кстати, есть и те, кому такие короткие передачи вполне по душе (хотя их и немного): «Передачи короткие, но это для меня плюс. Можно ломануться на 3-й и сразу на 5-ю перейти. С места не рвёт, но если быстренько дергать ручкой, то можно и живенько поехать. Была бы шестая передача, было бы вау!».



Собственно говоря, сетование на то, что шестая передача совсем бы не помешала, встречается чуть ли не в каждом втором отзыве. Потому что на трассе владельцы сталкиваются с тем, что для того, чтобы автомобиль ехал со скоростью 95-100 км/ч на 5-й передаче, двигатель нужно раскрутить до 3000 оборотов, а чтобы разогнать до 140 – примерно до 3500 или даже больше.

Учитывая все, что мы уже писали о шумоизоляции, возникает такая картина: «Передачи подобраны так, что на 110 км/ч есть ощущение, что взлетаешь, так как обороты около 3-3,5 тысяч, что уже некомфортно. Кроме того, мотор жрет топливо», «Не едет, вот совсем. Чтобы машина была динамична, нужно держать двигатель в режиме от 3 до 4 тыс. оборотов, но стоит рев, а толку особо нет. Если нажать газ в пол, то особо ничего не изменится, только добавятся провалы», «Господа, это же несерьёзно: при 3000 оборотов Ларгус идёт 95 км/ч и, соответственно, начинает поджирать». Отсюда и проблемы с обгонами: «Динамика никакая, особенно на трассе, во время обгона», «Не хватает мощности на трассе для хороших обгонов». Соответственно, многие меняют главные пары и шестерни в коробке (ну да, опять же без колхоза, как без пряников!). Но бесплатных пряников не бывает: такое решение влияет на ресурс двигателя и делает некомфортной езду с полной загрузкой: «Главную пару трогать не стал, так как понимаю: 200-300 кг груза или 6-7 человек надо тянуть, и замена главной пары только нагружает двигатель».



В общем, Largus – это далеко не гоночный болид. Его стихия –﻿ неспешное и размеренное перемещение по городу и такое же неспешное движение по междугородним трассам. Опять же, многие владельцы считают это своего рода достоинством: «Особенность автомобиля (по-моим ощущениям максимальная скорость – 120 км/ч) позволила избежать штрафов за превышение скоростного режима, чему я только рад», «Обгоны, конечно, бывают сложные, зато езжу теперь аккуратно. 110 км/ч – а мне больше и не надо, да и поведение автомобиля на таких скоростях остужает. Самое то для него, не надо быстрей», «Местность у меня горная, зачастую не очень-то крутые, но затяжные подъёмы и совершенно трешовая установка знаков с ограничениями по скоростному режиму, разумеется, с камерами (их просто-таки дикое количество, ну и для полного комплекта –треноги в кустах). Из этой вводной понятно, что тяговитый мотор и короткий ряд передач коробки в таких условиях – самое то». Ну а кто-то высказывается в духе «привычка свыше нам дана, замена счастию она»: «Привыкал долго, плевался, так как люблю притопить, подбирал стиль вождения, но теперь привык и не раздражаюсь по пустякам».



Любовь #1: Вместимость и универсальность

Собственно говоря, вместимость и универсальность – это именно то, за что покупают минивэны и универсалы повышенной вместимости, а Lada Largus как раз и является тем самым УПВ. Причем вместимость и универсальность неразрывно связаны: все многообразие возможных применений как раз и связано с увеличенной вместимостью. В своих отзывах авторы пишут: «Главные достоинства этого автомобиля – это его чудовищная, не побоюсь этого слова, вместимость и третий третий ряд сидений, «не псевдо», как у многих. Сужу по себе: ехал на третьем ряду при росте 192 см с комфортом». Именно этот полноценный третий ряд многие считают весьма важным достоинством: «На 3 ряду вполне может разместиться два высоких человека, таких, например, как я (рост где-то 185 см)», «Третий ряд вообще класс! Длинным там, конечно, будет сложновато, колени высоко торчат, но остальным – супер! Как-то в долгой поездке мамы с детьми там тусили, понравилось: мамы ехали сидя, а дети стоя играли». Оставим вопросы безопасности родителей и особенно детей на совести авторов отзывов, но простор такие «подвиги», несомненно, подтверждают.



Три ряда сидений открывают для большой семьи из 6 человек дверь в мир автомобильных путешествий (естественно, для этого придется озаботиться установкой на крыше багажного бокса). У нас в стране многие скептически относятся к необходимости иметь в автомобиле 7 посадочных мест. Но даже если хотя бы пару раз в год вам понадобилось перевозить более пяти человек сразу, значит, вы все-таки не зря потратили деньги: «За год сиденьями третьего ряда пользовался всего-то раза 4, но зато не пришлось ехать дважды, чтобы забрать всех людей». И вообще, случаи в жизни бывают разные… Один из авторов отзывов пишет, например: «Был и рекорд – пришлось взять на борт 10 человек. Надо было подвезти до автобусной остановки (примерно 5 км) многодетную мать с детьми».



На втором ряду, как уже было сказано, места для ног немного меньше, чем на третьем, но вполне достаточно: «На втором ряду сидений, помимо двух детских кресел, свободно помещалась супруга, дискомфорта никакого не было. Штатная полка на потолке – просто отличное решение, очень удобно в путешествии для мамы с малышами. В багажнике с лихвой помещались две раздельные коляски или одна большая для двойняшек». И вот тут самое время перейти к возможностям трансформации салона и возможностям по перевозке грузов, которые Lada Largus предоставляет своим владельцам. Понятно, что в семиместной конфигурации вместимость багажника оказывается весьма невелика – туда поместится разве что два-три пакета из супермаркета.



Но если третий ряд сложить… Тут хор восторженных голосов начинает исполнять торжественную ораторию: «Я в нём 5 больших мешков яблок перевозил. Ларгус даже не почувствовал, и в багажник ещё столько же влезло бы», «Детская коляска, подростковый велосипед для старшей дочери (в несложенном состоянии, я настаиваю), ящик с инструментом, бензопила с канистрой, толпа пакетов и сумок, и свободное место ещё осталось – при не сложенных сидениях!», «Если вы соберетесь на природу с ночевкой всей семьей на вашем Ларгусе, будьте уверены, что вы сможете взять не только самое необходимое – палатку, мангал, стол со стульями, мешок угля, продукты, напитки в неограниченных количествах, собаку, но еще и место останется!», «Очень удобно ездить на отдых с семьей. В багажник входит абсолютно всё: палатка, кухня, стол, стулья и прочий запас пропитания и вещей», «Для повседневной жизни с выездами на природу с загрузкой самокатами и велосипедами незаменим!».



А уж если сложить и второй ряд, то речь пойдет и о более серьезном грузе: «Вместительный багажник (если сложить задние сиденья, то Ларгус превращается в Газель)», «Перевозил диван и два кресла за один рейс, с пассажиром», «Своими глазами видел, как два парня забирали на Ларгусе огромный (метра c 2 в высоту) холодильник. Настоящий универсал!», «Мы на ней из Альметьевска в Казань за один раз перевезли холодильник, мини-диван, телевизор и еще по мелочи», «С удовольствием доставит до дома любую покупку, будь то трехметровый рулон линолеума или новый телевизор с большой диагональю», «При убранных сиденьях третьего ряда и сложенных второго – просто вагон! Перевозил двери и длинномеры по 3 метра, 210 см входит легко по длине», «Сиденья второго ряда откидываются мгновенно, освобождая огромное пространство для багажа – можно хоть холодильник перевезти, хоть ванну! Задние двери распахиваются максимально удобно для загрузки». Последнее очень важно: створки задних распашных дверей действительно открываются на 180 градусов, а это означает, что автомобиль можно вплотную подогнать к дверям склада или какого-нибудь сарая. Единственное, стоит заранее посмотреть, как именно открывается вторая, чуть более узкая створка: «Вначале я около минуты искал, как открыть вторую, узкую створку. И не один я такой тормоз».



А вот по поводу возможности организации в салоне полноценного спального места мнения авторов отзывов серьезно расходятся. Одни утверждают, что никаких проблем нет: «При сложенной задней спинке сиденья с комфортом расположились на ночлег двое взрослых», «Отдыхать на ней ездить классно: у меня сиденья складываются вертикально, освобождая место для сна. Я ростом 175 см ложусь – и место у ног до задних дверей остаётся». Другие яростно спорят с этой позицией: «Как издевательство – неровный пол в багажнике, когда сложены задние сиденья. Это, я уверен, сделано по прямому письменному приказу Сталина, чтоб мы тут не расслаблялись. А то ишь ты, вдруг спать в машине в лесу надумают! Непорядок! Не, я понимаю, сделать ровный пол непросто. Страна, пускающая ракеты во все стороны космоса и штампующая атомные ракетоносцы, до ровного пола в багажнике явно не доросла … ».



Ну и пару слов о версии фургон – сугубо утилитарной рабочей лошадке, предназначенной для работы в малом бизнесе и перевозке самых разнообразных грузов. С точки зрения водителя, он ничем не отличается от универсала (кроме того, что обитаемая часть салона быстрей прогревается печкой и охлаждается кондиционером). Но есть один момент: металл кузова в грузовом объеме никак не защищен, и эту проблему владельцы решают самостоятельно: «Изнутри кузов нужно закрывать пенопластом, там, где металл не защищен, так как грузом можно изнутри сделать вмятину, которую будет видно снаружи. Я вырезал пенополистирол и приклеил на двустороннюю ленту».



Ну а все вместе взятое сказанное выше и образует то, что мы называем «универсальностью», за которую эту модель ценят, несмотря на все ее недостатки: «Крепкая рабочая машина. Подходит и для садово-огородных целей, и для семьи, и для работы, и для путешествий, и для рыбалки с ночёвкой», «У автомобиля очень широкий диапазон использования. Практичность – наверное, самый ёмкий аргумент для покупки, на мой взгляд. Выручает всю семью! Везёт крупногабаритные тяжелые вещи без проблем, а в поездках за город, на природу с детьми даже не знаю, что может ее заменить за эти деньги. Ну и в работе без неё никак».



Постскриптум



Коллективный разум Интернета примерно так определяет категории людей, в чьи потребности Largus впишется как нельзя лучше: «Эту машину выбирают:



– Люди, которым нужно возить много груза (на заметку: в пассажирскую версию влезает больший объем груза, чем в фургон).



– Люди, которым нужны перевозки большого количества людей при минимуме затрат.



– Семейные неприхотливые люди. Когда большая семья, много детей, колясок, собак, и хочется ездить на недорогом автомобиле, который кушает бензину как обычная легковушка.



– Дачники.



– Любители путешествовать (на 2 человека из Ларгуса можно сделать ещё и дом для ночёвки). Не всем путешественникам нужен Ларгус, но любителям дикого отдыха он очень даже подойдет)».﻿



И если вы попадаете в одну из этих категорий и хотите решить ваши транспортные задачи с минимальными затратами, то вам однозначно стоит присмотреться к этому по-своему уникальному автомобилю. Вдруг он вас вполне устроит?

