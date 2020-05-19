К «шестёрке» второго поколения в России отношение тёплое. На вторичном рынке стоимость этого автомобиля сейчас уже не слишком высокая, а D-класс за небольшие деньги – это всегда привлекательно. Правда, эта Mazda не избавлена от некоторых болезней, которые обязательно её когда-нибудь настигнут, но ей это прощают. Насколько все плохо (или хорошо)?

Истоки

Mazda6 первого поколения – плод сотрудничества с Фордом. Если вспомнить, что Mazda3 первого поколения построена на платформе С1, общей со вторым Фокусом, то принять родство «шестёрки» и Ford Mondeo уже не так сложно. Машину, вышедшую в 2002 году, приняли настолько позитивно, что в 2006 году был выпущен её миллионный экземпляр. С самого начала Мазда радовала наличием нескольких моторов – от скромного двухлитрового бензинового до не очень скромного трёхлитрового V6 для рынка США. Кроме того, были и дизельные версии для Европы.

Mazda6 sedan 2007–16

Второе поколение вышло в 2007 году. В этот раз платформа была своя. В 2010 году машина прошла довольно серьёзный рестайлинг. Тогда Россию тоже лишили дизельных моторов, но ещё разок порадовали бензиновыми, которых официально у нас было три: 1,8-литровый L813, 2-литровый LF17 и 2,5-литровый L5-VE.



Выпуск «шестёрок» этого поколения завершился в 2013 году, и, учитывая относительную надёжность автомобиля, его вполне можно было бы рассматривать как интересный вариант на вторичном рынке. Но эти Мазды, к сожалению, почему-то часто били, а на машинах с 2,5-литровым мотором ещё и неплохо отжигали, поэтому живых их не так уж и много. А жаль, потому что, судя по отзывам владельцев, автомобиль очень даже неплохой. Хотя недостатки у него тоже есть, и найти пять причин ненавидеть «шестёрку» было не так уж и сложно.



Ненависть №5: проходимость

Само собой, никто никогда не покупал Mazda6 для того, чтобы на выходных сгонять на плато Путорана. Но даже в обычной городской эксплуатации часто возникают проблемы. В первую очередь – из-за очень длинного переднего свеса. Поэтому на эту особенность жалуются очень часто: «Проходимость нулевая, или оторвёшь все бамперы, так как свесы огромные, и самые низкие точки – это передняя губа и пороги». И если в городе бывает сложно, то за городом и подавно: «Клиренс маленький. Очень низкий свес переднего бампера, на Альмере я хоть на рыбалку, хоть по грибы пролазил, на этой даже не сунусь туда».



Mazda6 sedan 2007–16

Хорошо, если при небольшом дорожном просвете владелец позаботился о защите днища и картера. В принципе, жалоб на то, что кто-то смог что-то оторвать снизу, в Интернете не встречается – там все трубки и магистрали спрятаны неплохо. Но слово «пузотёрка» подходит Мазде очень точно: «Собрал на дорогах России все что можно! Защита картера, дополнительно мной установленная у дилера, цепляется чуть ли не за асфальт на дороге».



Неудивительно, что после рестайлинга 2010 года клиренс увеличили со 143 до 165 мм. Стало лучше, но всё равно далеко не идеально.



Любовь №5: дизайн

Понятно, что любой кулик своё болото хвалит, но в случае с «шестёркой» авторы хороших отзывов, скорее всего, правы. Конечно, её дизайн уже давно устарел, но что-то притягательное в ней есть до сих пор: «Считаю, что хоть и модель уже старовата, но даже на сегодняшний день выглядит очень даже презентабельно».



Mazda6 sedan 2007–16

Ну а кое-кто говорит более категорично: «Мазда6, наверное, один из самых красивых автомобилей в своем классе». Тут обиделись и Мондео, и Пассат, но что поделать: красота – понятие субъективное. У меня, например, соседка красивая, а жене она не нравится.



Ненависть №4: ЛКП

Мне пока ни разу не попадалась машина, владельцы которой написали бы в отзыве: «ЛКП – огонь! Бил кирпичом, ни одного скола». Наверное, и не попадётся. А вот жалоб на плохое лакокрасочное покрытие много. И Мазда не стала исключением. Причём никто с этим и не пытается спорить, даже если автор отзыва крайне категоричен: «ЛКП г… (плохое – прим. ред.) на машине, но это все в курсе». Люди с этим почти всегда согласны: «Царапается от всего, даже ногтем», «Лакокрасочное покрытие очень нежное, при легком попадание инородного тела образуется скол или царапина».



Mazda6 sedan 2007–16



Многие говорят от том, что приходилось даже перекрашивать небитую машину. Некоторых спасает обычная полировка, но лучше всего относится к ЛКП максимально бережно: «ЛКП ужасное, полировка частично убирала многочисленные царапинки и риски. На даче по узким дорогам приходилось отодвигать ветки».



Любовь №4: ломается, но ездит

Я не сразу смог правильно сформулировать этот пункт. Суть в том, что в «шестёрке» что-то очень редко ломается так, чтобы она встала на дороге. Да, мелких неполадок не так уж и мало, и мы о них обязательно поговорим, но вот таких страшных почти не бывает. И прежде чем встать, Мазда может долго стучать, скрипеть и выть.



Mazda6 sedan 2007–16



Один из владельцев с гордостью признался, что проездил на воющем ступичном подшипнике 40 (!) тысяч километров и заменил его, когда тот рассыпался и колесо стало болтаться. Это конечно, какой-то треш, но владельцам «шестёрок» способность машины помирать очень долго всё-таки нравится. Хотя бы тем, что часто можно отложить ремонт в очень долгий ящик: «Не тянет деньги, а если что-то и ломается, то ждет, пока деньги на ремонт появятся». Варварство, конечно, но что поделать.



Ненависть №3: шумоизоляция

Обидно, что у автомобиля D-класса шумоизоляция с трудом дотягивает до уровня B-класса. Это факт, и спорить с ним бесполезно: «Мне кажется, инженеры Мазды не знали что такое шумка! Её нет от слова совсем, резонирует так, будто вы в оперном зале, а в дождь к этой серенаде добавляются нотки панк-рока!». А ещё о шумоизоляции говорят так: «Ну давайте будем откровенными – её там нет… поначалу думал, стекла неплотно прилегают или дырка в днище. Вообщем, много чего думал».



Mazda6 hatchback 2007–16



При этом надо отметить, что претензий к звукоизоляции моторного отсека практически нет. Работу двигателя в салоне не слышно, а вот трек, звучащий в автомобиле на соседней полосе, можно распознать через Shazam на своём телефоне. То же самое и со звуком шин – их слышно очень хорошо. Кто-то говорит, что дело в плохих шинах, стоящих с завода, и если их поменять, в салоне становится тише. Но вряд ли на машинах 2010 года стоят заводские шины, а проблема всё равно остаётся. Хотя если вернуться к «Любовь №4», то кто знает. Может, кто-то из владельцев «шестёрок» может и 10 лет не менять колёса.



Любовь №3: эргономика

Водители очень редко жалуются на то, что им неудобно в Мазде. Да, тут есть проблема с водительским креслом: и каркас слабый, и крепление. Бывает, что оно скрипит. Но всё остальное, судя по отзывам, нареканий не вызывает: «Расположение кнопок мне очень нравится, не знаю, кому как, а мне по душе: все удобно, понятно и просто».



Mazda6 2007–16



Некоторые выражают до того нереальный восторг, что мимо их отзывов просто невозможно пройти: «Я как будто при разработке этого салона сидел и говорил: "а вот эту кнопку хочу, чтобы вот сюда поместили, я когда в носу ковыряться буду, второй рукой сразу попаду"». Кстати, на ходу таким образом можно сломать палец: ходовая у «шестёрки» довольно жёсткая.



Ненависть №2: скрип заднего стекла и течь радиаторов

Да, признаю: заднее стекло и радиаторы – вещи разные и между собой никак не связанные. Но жалобы на них встречаются одинаково часто. Я бы сказал, через запятую. Поэтому пусть они поделят вторую позицию нашего рейтинга, а первую отдадим другой проблеме «шестёрки», которая бесит владельцев больше стекла и радиаторов вместе взятых.



Итак, заднее стекло.Тут проблема такая: когда оно обмерзает, начинает скрипеть в проёме. Если льда и снега на нём нет, скрипа тоже обычно нет. Но со временем проблема может прогрессировать. Обычно на этот дефект не обращают внимания и считают его «особенностью конструкции», как расход масла на моторах ЕА888. В принципе, дилеры устраняли этот «косяк» по гарантии, так что сейчас, наверное, он встречается заметно реже. А вот на старте продаж он бесил многих: «В первый год эксплуатации пришлось бороться с такими детскими болячками, как скрип заднего стекла». Ну тут реплики слишком однотипные, дублировать их не будет. Лучше перейдём к радиаторам.

Mazda6 2007–16

Тут всё гораздо сложнее и неприятнее. Один из владельцев описал проблему не слишком литературно, но вполне точно технически: «Самый косяк у них – это оригинальный радиатор у машин с АКП. Если стоит оригинальный радиатор, срочно менять, у них это болячка. Так как теплообменник АКП идет через основной радиатор. Гниют штуцера и идет замес антифриза и масла АКП. Следовательно, антифриз попадает в коробку, и хана фрикционам». Добавлю, что течь может начать внезапно. Кто-то натыкался на антифризные лужи при сравнительно небольших пробегах: «Замена радиатора, начал капать, скорее всего, из-за влияния реагентов на 80 тыс. км».



Как и скрип стекла, текущие радиаторы чаще встречаются на дорестайлинговых машинах. Но возраст серьёзный уже и у самых поздних «шестёрок» этого поколения, так что внимание и ещё раз внимание.



Любовь №2: просторный салон и багажник

Тут всё просто и скучно: места в «шестёрке» навалом. Причём, что в салоне («Внутри очень просторный автомобиль, много места для пассажиров сидящих сзади. Мой рост 184 см и, сидя за самим собой на заднем сидении, какого-либо дискомфорта не обнаружил, от коленей до водительского сидения остается еще достаточное расстояние, а над головой есть небольшой запас до крыши авто»), что в багажнике.



Mazda6 sedan 2007–16



Забавно, что хвалебные отзывы о размерах багажника чаще пишут дамы. И почти всегда они рассказывают о том, что в него влезают детские коляски: «...багажник достойный, коляска и три больших сумки влезают», «... огромный багажник – помещались две полноценные детские коляски-трансформеры, которые мы никак не могли впихнуть в багажник Х5, за исключением случаев, когда ставили их друг на друга»). Так что рассказы о том, что женщины любят маленькие машинки, а мужики большие – выдумки. Размер всё-таки имеет значение.



Ненависть №1: рулевая рейка

А теперь – причина повального охаивания Мазды. Да, с рулевой рейкой тут определённо что-то пошло не так. Обычно проблему описывают так: «У них болячка с пластмассовой втулкой на валу. Ее разбивает, неправильно считываются показания, и идет разное усилие на рулевую рейку в разные стороны (влево и вправо). Калибровка не поможет». От себя добавлю следующее. На «шестёрке» стоит электроусилитель руля, и датчик положения руля у него не очень хороший. У него быстро изнашивается или даже трескается втулка, после чего руль начинает вести в сторону. Обычно – вправо. Менять всю рейку не надо, можно купить ремкомплект с датчиком и заменить только втулку (отдельно её купить сложно). И почти все владельцы «шестёрок» с этой неисправностью втулки встречались. Иногда, правда, пытаются обойтись малой кровью: что-нибудь подложить во втулку или попытаться исправить ситуацию калибровкой датчика. Всё это – полумеры, которые хорошего результат не дают.



Mazda6 sedan 2007–16

Удивительно, но и к неисправной рейке при желании можно привыкнуть: «Руль немного туго крутился влево. Потом оказалось, что это болячка всех шестых. Езжу по сей день и привык, не замечаю. Хотя если садятся друзья – некоторые замечают». Видимо, у этого комментатора железные нервы.



И последнее: так как об этой проблеме знают почти все, очень многие при покупке Мазды на вторичном рынке советуют уделить рейке особое внимание: «При выборе авто 7 из 10 машин попались с проблемами рулевой рейки». Что ж, справедливо.



Любовь №1: управляемость

Наверное, нет необходимости пересказывать очевидные вещи своими словами. Владельцы Мазды довольны умением автомобиля ехать по дороге практически поголовно: «Великолепная управляемость. Отсутствие кренов. В любой поворот можно залетать на огромной скорости, и движение будет абсолютно информативным и предсказуемым», «Машина превосходно держит дорогу при любой погоде», «Первый и самый жирный плюс – это эталонная управляемость. Крены полностью отсутствуют, безопасно проходит поворот на высоких скоростях, при резком торможении не клюет носом».



Mazda6 sedan 2007–16

В общем, если бы не проблема с рейкой, вопросов к рулёжке не было бы совсем. Странно, что почти полное отсутствие проблем с моторами и коробками передач (включая автоматические) тысяч этак до 200 пробега не вызвало такого количества радости, сколько управляемость. Видимо, «японоводы» привыкли к тому, что машина должна ездить долго, но не очень хорошо. А Mazda этот шаблон чуть не порвала.

