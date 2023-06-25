Mitsubishi ASX трудно назвать всенародным любимцем, но в своё время его продавали в приличных объёмах, и он занимал треть в общем количестве купленных в России компактных кроссоверов. Оно и понятно: настоящий «японец», полный привод, кроссовер… Даже этот ограниченный набор свойств можно считать залогом успеха. Успеха – да, но до звания любимца он всё-таки не дотянул. Скорее всего, из-за своей своеобразной скучности. Ярких черт в дизайне у него нет, откровенно слабых мест практически тоже, мощных заряженных версий не имеет, просто ездит себе и ездит. Любить его страстно трудно, а ненавидеть почти что не за что. Но в отзывах владельцев этих машин мы всё-таки выбрали пять его характерных положительных черт и пять отрицательных. О них и поговорим.

История техники

Как в случае со многими другими кроссоверами, свою базу ASX взял от типично легкового автомобиля – Mitsubishi Lancer X. Правда, на этой же платформе Project Global построен и Outlander XL, так что ASX – не единственный кроссовер Mitsubishi с корнями от Lancer. И наверное, это хорошо, потому что к моменту его выхода на сцену многие технические решения были уже хорошо обкатаны: Outlander XL появился ещё в 2005 году, а ASX – только в 2010-м. Кстати, в США эту машину называли Mitsubishi Outlander Sport, что ещё раз подтверждает близкое родство этих автомобилей.

Mitsubishi Lancer '2011–2015 Mitsubishi Outlander '2007–2009

Mitsubishi ASX '2010–2012

Под капотом ASX можно встретить три бензиновых двигателя: 1,6-литровый 4A92 (117 л.с.), 1,8-литровый 4B10 (140 л.с.) и 2-литровый 4B11 (150 л.с.). Два последних мотора относятся к серии GEMA и разработаны совместными усилиями Mitsubishi, Chrysler и Hyundai, а вот первый разрабатывали в Daimler. Считается, что он менее удачный, чем 4B10 или 4B11В, и, скорее всего, это правда (о чём подробнее расскажем ниже).

Под капотом Mitsubishi ASX '2010–2012

В США можно было купить и дизельные кроссоверы с моторами объёмом 1,6 л (114 л.с.) или 2,2 л (150 л.с.), но у нас их официально не продавали.

Коробки передач могли быть либо механическими пятиступенчатыми F5M43 или F5MBB, либо вариаторами Jatco серии JF011 до 2014 года и Jatco JF016E – после. Механические коробки могли работать в паре только с 1,6-литровыми моторами. Доля полноприводных машин у нас невелика (это всё-таки не «взрослый» Mitsubishi с Super Select, а обычный кроссовер с муфтой), ну а в подвесках нет вообще ничего интересного: тут обычный МакФерсон спереди и многорычажка сзади.

Mitsubishi ASX '2010–2012

Mitsubishi ASX пережил целых три рестайлинга – в 2012 году, 2016 и 2020. Последних машин у нас совсем немного, так что в основном речь будет идти о машинах до третьего рестайлинга. Что ж, давайте перейдём к отзывам владельцев.

Ненависть №5: поведение на трассе

Начнём с немного противоречивого утверждения: ASX не слишком хорошо ведёт себя на трассе. Противоречивость заключается в том, что некоторые это его поведение как раз хвалят: мол, едет почти как седан, и лететь на кроссовере с нарушением скоростного режима – это счастье. Однако таких мало, а поспорить с ними в Интернете очень любят. И чаще побеждает совершенно противоположное мнение: «Валкая на трассе, постоянно рыскает на крейсерских скоростях, где обычный седан даже не шелохнётся»; «Автомобиль сам по себе устойчивый, но почему-то мне постоянно на нем казалось, что вот-вот и "шатнусь" куда-нибудь в сторону. Это хорошо проявляется на трассе».

Mitsubishi ASX '2010–2012

Скорее всего, правда на стороне тех, кто управляемостью на высокой скорости не доволен. Всё-таки ходовая часть ASX – практически та же, что у Outlander, и её сильные стороны – не в умении гонять по автобанам. Поэтому если хочется много ездить по современным платным трассам на большие расстояния, лучше поискать какой-нибудь другой автомобиль. Приведу на всякий случай ещё несколько цитат: «Рыскание на трассе, постоянно ловишь машину, обе руки на руле обязательно»; «В плане управляемости этот кроссовер далеко не легковой автомобиль, его валит в поворотах, кидает по дороге при резких перестроениях (что весьма уверенно можно было проделать на Лансере)». Да уж, ASX – далеко не Lancer. И тем более не Evolution.

Любовь №5: простота конструкции

Чем ASX радует своих владельцев, так это своей простотой. Нет, конечно, многие недовольны простеньким салоном с недорогими материалами в отделке, не слишком богатыми комплектациями даже в дорогих версиях, но вот именно отсутствие сложных или нестандартных технических решений – это, по мнению владельцев этих машин, несомненный плюс: «Очень простой в конструкции – собственно, оттуда и надежность»; «Там нечему ломаться, по идее, машина очень простая в плане конструкции». Соглашусь: надёжностью кроссовера подавляющее большинство владельцев довольны. Но важен и другой момент.

ASX никогда не был дорогим автомобилем, и часто его рассматривали в качестве альтернативы Дастеру. То есть, рассчитывали ездить долго, а ремонтировать редко. А обслуживать лучше вообще своими руками, потому что владельцы не слишком дорогих и сложных машин любят иногда поковыряться в них самостоятельно. С ASX в этом отношении проблем нет: хочешь – ковыряйся, ничего сложного. И люди пишут: «Что больше всего порадовало? Простота замены расходников. Ни на одной машине больше я не помню такой приятной простоты при замене фильтров и лампочек. Не вздумайте ехать в сервисы – все меняется за считанные секунды».

Mitsubishi ASX '2011–2012 Mitsubishi ASX '2017–2019

При этом отмечу, что некоторые оригинальные запчасти на ASX стоят весьма дорого, так что ремонтировать его самостоятельно, вероятно, действительно возможность есть, но заниматься этим всегда за три копейки не получится точно. Впрочем, ломается он действительно редко.

Ненависть №4: шумоизоляция

С шумоизоляцией у ASX настоящая беда. Плохо, что слышно всё сразу: и мотор, и дорогу. Да, нормальной «шумки» нет нигде, и тем, кого это напрягало, приходилось хорошо потратиться на модернизацию своей машины. В первую очередь, конечно, ставили локеры в арки, а потом… А потом – насколько хватит денег и желания. В целом, тут обсуждать нечего, поэтому ограничимся парой цитат: «Низкий уровень шумоизоляции, в городе не напрягает, на трассе с плохим асфальтом надоедает»; «Если покупаете данный автомобиль и планируете им пользоваться не один год, не пожалейте денег на шумоизоляцию».

Интерьер Mitsubishi ASX '2016–2017

К сожалению, жалобы на шум в машине слишком скучны и однообразны. А ещё их очень много, и больше тут сказать нечего.

Любовь №4: расход бензина

Мне попался только один отзыв, в котором ASX ругали за прожорливость. При этом называли смешные цифры в 10 литров по городу и закончили словами: «Сравниваю со своим Приусом. Надеюсь, со временем буду укладываться в приемлемые 7 литров». Мда, смешно.

Mitsubishi ASX '2016–2017

На самом деле, ни один из трёх моторов обжорством не страдает, и чаще замечания по этому поводу выглядят следующим образом: «машина реально нюхает топливо, очень экономичная». А если обратиться к конкретным цифрам, то можно выяснить следующее: «Если экономить, что называется, на корову, то по трассе у меня получалось минимум 4,8 л на сотню. Нормальная езда в режиме 100-120 км/ч по трассе давала от 6 до 6,6 л. на сотню. По городу без кромешных пробок – 8-9 л»; «Минимальный расход получался (по компьютеру) 6,9 л на 100 км., при скорости 80-90 км/ч теплой осенью, один раз попробовал больше так не ездил, – вообще тоска. При скорости 140 км/ч компьютер показывает 11 л на 100 км»; «с детьми на трассе 90-110 нам удавалось уложиться в 6,2 литра реального расхода... Город в зависимости от пробок – от 7-10». Насчёт объективности с расходом в 4,8 л немного сомневаюсь (разве что ехать на пустой машине с выключенными потребителями и на скорости 80 км/ч), но то, что на трассе можно уложиться в 7-7,5 литров – это факт.

Стоит отметить, что некоторые владельцы замечали, что бортовой компьютер немного занижает истинный расход. Но это занижение обычно совсем незначительное, так что за скромность бензинового аппетита ставим автомобилю жирный плюс.

Ненависть №3: проходимость

Внедорожные возможности ASX тоже вызывают многочисленные споры. Те, кто заранее понимал, что покупает городской кроссовер, а не внедорожник, обычно не разочаровываются, а вот некоторые другие очень негодуют: «Чуть увеличенный клиренс и в целом схожая с чем-то внедорожным форма давали иллюзию того, что на этой машинке получится иногда съезжать с асфальта. Иллюзия пропала буквально на первой неделе – застрял в обычной мартовской колее на выезде из двора». Честно говоря, тут больше вопросов к водителю, а не к автомобилю, но всё же…

Mitsubishi ASX '2010–2012

Вместе с тем есть множество рассказов о «сугробах по бампер» и прочих препятствиях, которые ASX не помеха. Но большинство из них заканчиваются выводом о том, что да – иногда можно. Но лучше не нужно, потому что машину становится жалко. Она то днищем что-то зацепит, то начинает скрипеть при диагональном вывешивании, что сверчки в салоне появляются (тоже при вывешивании). Скорее всего, правильно будет думать так: «Для бездорожья машина не подходит однозначно, только город и проселочная дорога. Думаю, что даже полный привод не исправит мое мнение». Действительно, дело не только в наличии или отсутствии полного привода, а в том, что ни геометрия, ни строение кузова, ни тем более вариатор не предполагают серьёзных внедорожных вылазок. Достаточно посмотреть на клиренс – от 190 мм. Куда уж там по кочкам прыгать

Любовь №3: надёжность ходовой части

Даже если перелопатить тонны отзывов об ASX, не получится найти рассказы про изнуряющие ремонты ходовой части. Про то, как со всей дури влетел колесом в яму, а машине хоть бы хны, говорят часто. А вот про ремонт – почти никогда. Исключение составляют только стойки стабилизаторов, которые действительно сдаются первыми. А всё остальное – почти вечное. По крайней мере, если специально не убивать машину прыжками и ударами.

Mitsubishi ASX '2012–2016

Дадим слово владельцам: «Первые годы приходилось эксплуатировать на плохом и убитом асфальте – и ничего, все норм, ничего не менялось. Первый серьезный ремонт подвески был на 150 тысячах, и то основная проблема была в том, что гайки уже не откручивались и пришлось срезать, поэтому цена вышла больше». Кстати, пробег в 150 тысяч называют довольно часто, а вот чтобы что-то делать раньше – такого почти нет.

Зато иногда встречаются такие отзывы: «На удивление при моей "раллийной" эксплуатации все стойки стабилизаторов до сих пор живые, и вообще подвеска пока что бодрая». Тут кто-то заранее выяснил слабое место машины и ждёт, когда эти стойки отвалятся. В общем-то, подход правильный: о машине желательно почитать заранее, ещё до покупки. Но и бояться подлостей от ASX не надо: у некоторых даже эти стойки отъездили те самые 150 тысяч.

Mitsubishi ASX '2012–2016

К сожалению, есть и отрицательные отзывы о ходовой. Например, когда говорят про управляемость, не забывают напомнить о кренах. А когда о внедорожных вылазках – о какой-то «дубовости» и жёсткости. Эти отзывы тяжело систематизировать, потому что они часто противоречат друг другу. Ну и бог с ними, главное, что ходовая у ASX надёжная. Тут не поспоришь.

Ненависть №2: размеры

Изначально этот раздел должен был называться «размеры багажника» – уж больно часто его ругают («Багажник очень маленький для такого авто»; «Багажник, как я уже говорил, на грани добра и зла – "мало/вроде нормально"»; «Хотелось бы побольше!»). Но чем больше я изучал отзывы владельцев ASX, тем больше убеждался: ругать надо не только багажник. Тут многое не устраивает своими размерами. Иногда даже встречается такое: «Бардачок очень маленький». Ну а теперь по существу.

Багажник Mitsubishi ASX '2017–2019

Объём багажника в зависимости от комплектации и порядкового номера рестайлинга стартует от 385 литров, и это действительно немного (даже у Дастера он начинался от 408 л). Конечно, можно разложить задний диван и получить 1219 л, но тогда в салоне смогут ехать только два человека. А что делать большой компании? Да ничего, только смириться. Так что тут часто приходится искать компромиссное решение: «Особенно угнетает багажник: две спортивные сумки и пакет, все. Хотя если сложить задние сидения, то я и велосипед взрослый перевозил». Так что либо вдвоём и с грузом, либо вчетвером и налегке.

Багажник Mitsubishi ASX '2016–2017

С салоном ситуация не такая грустная. На передние места нареканий нет, а вот с задним рядом бывают сложности. Кто-то говорит так: «Задний ряд комфортный, но посадка неудобная, полные люди садятся с трудом». Но всё-таки намного чаще говорят о том, что далеко два взрослых пассажира на задних местах не уедут – они там замучаются.

Интерьер Mitsubishi ASX '2016–2017



Выводы делают типичные для машины с таким недостатком: если ваша семья состоит из двух человек или у вас есть один маленький ребёнок, то жить можно. Но если вас четверо и вы любите путешествовать с багажом, ищите другой автомобиль – «машинка откровенно маленькая».

Любовь №2: всё видно

Тут я совмещу две позиции, о которых говорят чаще всего: это хороший обзор и приличный свет. Не буду утверждать, что от этих вещей фанатеют абсолютно все владельцы кроссовера, это далеко не так. Например, частенько ругают передние стойки кузова, которые мешают обзору при поворотах, или дальний свет, который тоже некоторых приверед не совсем устраивает. Но обычно это всё вспоминают в порядке исключения. А как правило говорят иное: «Хороший обзор и большие зеркала заднего вида»; «Обзор в машине хороший, боковые стойки небольшие, поэтому не сильно мешают. Зеркала шикарные, все видно, от верха до низа». Зеркала, судя по отзывам, получились действительно удачными: им радуются практически все. А так как габариты ASX не слишком большие (4295 x 1770 x 1625 мм у машин до первого рестайлинга), то никаких проблем с обзором при парковке или маневрировании во дворах нет.

Mitsubishi ASX '2017–2019

Второй момент – это головной свет, в первую очередь – ближний. О нём говорят так: «я когда первый раз включил ближний на “асе”, вначале подумал, что горит дальний (так хорошо все было видно )»; «родной свет на ASX меня вполне устраивает»; «со светом всё в порядке! Вы не ездили на Кашкае, вот там по сравнению с ASX ничего не видно».

Mitsubishi ASX '2017–2019

Правда, многие жалуются, что на трассе в дождь фары быстро загрязняются и их приходится регулярно чистить, иначе машина «слепнет». Что поделать – это норма. Не всем посчастливилось иметь омыватели фар, кому-то приходится и с тряпкой бегать.

Ненависть №1: непредсказуемый вариатор и ЛКП

Настало время перейти к единственным серьёзным и очень неприятным сюрпризам ASX. Первый из них – это вариатор.

Как я уже говорил, они могут быть разными: Jatco JF011 до 2014 года и JF016E после 2014. Но на самом деле это не модели, а серии вариаторов, и на ASX разным вариаторов может быть целых 13 штук: девять – серии JF011 и четыре – JF016E. Механическая часть в коробках одной серии одинаковая, но есть масса других отличий: в форме корпуса, в блоках управления, в форме «колокола» и в гидроблоках. Так что если родной вариатор вышел из строя и хочется купить новый, придётся искать не что попало, а именно тот вариант, который стоял на машине: эти коробки не взаимозаменяемы напрямую. Поэтому обычно вариатор предпочитают ремонтировать. Как часто? А как повезёт. В одном из отзыве мне попалась машина с пробегом за 400 тысяч, и никто в вариатор не лазил. А кто-то пишет другое: «На 80 тысячах умер варик». Правда, потом добавляет: «я его не виню, так как гоняю постоянно, втапливаю со светофоров и т.д., на трассе так вообще наваливал до отсечки». Если суммировать такие отзывы, то может сложиться впечатление, что у аккуратных водителей, которые к тому же не забывают каждые 30-40 тысяч пробега менять масло, эти коробки ездят сотни тысяч километров без ремонта, а у мамкиных гонщиков умирают задолго до первой сотни тысяч пробега. Отчасти так оно и есть, но периодически встречаются сообщения о поломке вариатора и у очень спокойных водителей. В порядке исключения, но всё же.

Mitsubishi ASX '2016–2017

Вариаторы – не самые любимые автоматические коробки в России. Многие владельцы ASX замечают, что им не нравится ездить на бомбе замедленного действия и ждать, рванёт она или нет. И после продажи машины часто говорят: «Повезло избавиться до того, как нужно ремонтировать вариатор». Причём часто они сами не знают, когда это «нужно ремонтировать» настанет. Может, через сто тысяч пробега. А может, завтра. И это напрягает.

Но давайте говорить объективно: массовых выходов из строя нет. Есть отдельные невезучие люди, которые говорят: «Я, блин, скоро смогу консультировать по вариаторам», но их явное меньшинство. И, как мне кажется, ненависть к коробкам ASX обусловлена не столько их поломками, сколько страхом, что они могут сломаться. А ремонт вариатора – штука очень затратная.

Второй очень серьёзный недостаток ASX – это его умение быстро ржаветь. Очень многие владельцы с этой бедой сталкивались почти на новых машинах: «Машина куплена полгода назад, пробег 1500, появилась "розочка" на двери багажника прямо под стеклом. Это, видимо, подарок жене к 8 марта от Мицубиши в виде стильной рыжей розы». С возрастом проблема только усугубляется: «Да ржавеет наша машина, чего уж там. У меня краска вспучилась около кнопки открывания багажника и там же около заднего фонаря»; «Задняя дверь, где фонари подсветки и ручка, пошла пузырями! Счистил все недавно, обработал, загрунтовал и подкрасил! Около двух месяцев назад опять немного пошло».

Mitsubishi ASX '2017–2019

В зоне риска находится не только задняя дверь, но и задние крылья. А вот передние не ржавеют: они тут внезапно пластиковые. Ну хоть что-то вечное тут есть…

Любовь №1: настройка вариатора

И опять вариатор! Точнее, его связка с мотором. Если коротко, то пишут так: «Очень порадовала настройка пары двигатель-вариатор». Что это значит?

Во-первых, многим нравится комфорт, который даёт вариатор («Вариатор мне по душе...Так как плавные бесступенчатые переключения при разгоне очень радуют – как троллейбус»). Это понятно. Но вот, во-вторых, есть более конкретные замечания, связанные с тем, как удачно настроена совместная работа мотора и коробки. Это отмечают почти все, кто не побоялся купить машину с CVT: «Этот варик как раз для меня, достаточно адекватный, достаточно умный, хорошо подходит к данному движку». И дело не только в комфорте, но и в расходе бензина, и в уровне шума, потому что заставить визжать ASX мотором, работающим в связке с вариатором, может только полностью отбитый водитель. Вариатор бережёт и себя, и двигатель. Поэтому очень часто люди пишут: «Коробка работает плавно и при адекватной езде не дает мотору раскручиваться выше 1,5-2 тысяч оборотов»; «Авто спокойно едет 60 км/ч при 1300 об., а при скорости 140 км/ч обороты двигателя составляют всего 2500, что делает его очень тихим». А потом заключают: «Боялся CVT, а зря. Отлично работает с нашим мотором».

Mitsubishi ASX '2010–2012

Согласен, что получается не совсем логично: то мы эту коробку хвалим, то ругаем. Но, видимо, именно она и стала наиболее заметной отличительной чертой ASX: те, кто не смог её сломать, от неё в восторге. Те, кому с ней не повезло, ненавидят её всем сердцем. И те, и другие делают это максимально искренне и эмоционально, поэтому пропустить их отзывы было нельзя. Конечно, такое противоречие только осложняет жизнь тем, кто хотел купить себе ASX с вариатором: вроде всем нравится, но ведь и сломаться может… Правда есть и там, и там – выбор делайте сами. Кажется, тут есть, над чем подумать.