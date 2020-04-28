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Мурано с самого рождения был нацелен на американский рынок. И поэтому нет причин удивляться своеобразности кроссовера. Его дизайн рисовали в Калифорнии, моторы ему полагались большие, салон – огромный, характер – вальяжно-комфортный.
Первое поколение было построено на платформе Nissan FF-L, а единственным мотором на момент старта продаж автомобиля в США стал 3,5-литровый бензиновый V6 3VQ35DE. С этим же мотором Murano попал и в Европу. В 2004 году, когда кроссовер начали продавать в Японии, он обзавёлся 2,5-литровой рядной четверкой QR25DE. В 2005 году первое поколение пережило небольшой рестайлинг, а в 2008 году в продаже появился наш герой – Murano второго поколения.
Производитель не сильно беспокоился о технике автомобиля. Да, платформа стала другой (на этот раз – Nissan D), но моторы остались прежними, причём основным остался всё тот же 3VQ35DE. На всякий случай скажу, что и далее Ниссан был верен традициям: в следующей третьей генерации остался тот же мотор. А вот автоматическую коробку всё-таки заменили: на первом поколении стоял вариатор Jatco JF010E, на втором – JF011E (или JF017E). Были ещё классические АКП Jatco JF613E, но в России такие найти невозможно. Странно, но именно моторы и коробки стали получать наиболее противоречивые оценки владельцев… Но этим список «любовей» и «ненавистей» не исчерпывается.
Первая жалоба, которая встречается достаточно часто в обсуждениях Мурано их владельцами, весьма своеобразна: многие долго не могли победить запотевание стёкол. Особенно сильно страдает лобовое. Предположений о причине этой особенности, которая раздражает владельцев не самого дешёвого, в общем-то, кроссовера, существует множество. Чаще всего, конечно, вспоминают влажные полы салона или возможные протечки люка, но в итоге всё сводится к одному: ездить во влажную погоду без включенного кондиционера очень сложно.
А кто-то для себя находит свои собственные методы борьбы с запотеванием: «... за год уже привык, в карманах дверей вожу силикагель и при начале запотевания включаю обдув лобового буквально на 1-2 минуты». Стоит признать, что запотевание – не причина ненавидеть весь автомобиль полностью («плюсую, есть такая особенность, несильно парит, впрочем»), но раздражение вызывает у многих. Те, кому жалко бензина, расход которого с включенным климат-контролем становится больше, ездят с немного опущенными окнами. Да-да, среди владельцев Мурано есть и такие!
Очень многие отмечают, что хотя против запотевания лобового стекла и помогает кондиционер, но с запотевшей задней полусферой придётся уживаться. Не всем помогают оригинальные салонные фильтры и попытки полностью удалить влагу, так что иногда с этим приходится смириться.
Справедливости ради отмечу, что некоторые считают, что цены на запчасти и ТО несколько завышены. Но чаще всего так говорят те, кто не очень хорошо понимает, что машину с мотором V6, полным приводом и вариатором обслуживать всегда дороже, чем Chevrolet Lacetti.
Самая адекватная оценка стоимости обслуживания выглядит приблизительно так: «Конечно, относительно содержания Нивы содержание Мурано выходит дороже, но вот в сравнении с Вольво или Хондой (варианты, которые я тоже рассматривала) обслуживание недорогое».
При этом важно отметить две детали: прохождение ТО у дилера действительно немного накладно, так что те, кто ездит к «официалам», негодуют иногда вполне справедливо. Второе – это цены на запчасти. Некоторые детали стоят вполне приличных сумм (например, алюминиевые рычаги подвесок или ступицы с подшипниками), так что ремонт ушатанного Murano и регламентное ТО в неофициальном сервисе – «две большие разницы», как говорят в Одессе.
Как я уже говорил, практически единственный мотор Murano Z51 – это 3,5-литровый 3VQ35DE. Само собой, большой мотор из начала 2000-х не может быть экономичным. Особенно в паре с вариатором. Расход сильно зависит от манеры вождения, но в среднем получаются такие цифры: город – 17-20 л, трасса – 12-15 литров на сто километров. Если по трассе тошнить потихоньку (90-110 км/ч), то можно даже уложиться в 10 л.
В принципе, для достаточно большой машины и 249 л.с. с 3,5 литров объёма – не так уж и много. Но некоторые считают такой расход слишком высоким, а значит, заслуживающим общественного порицания.
Парадокс: даже те, кто переживает из-за расхода топлива, обычно очень радуются мотору, 3VQ35DE действительно неплох. Если бы не парочка его недостатков, о которых речь пойдёт ниже, он был бы идеальным двигателем с очень достойным ресурсом, который способен пережить и раздатку, и вариатор. Во всяком случае, ругают этот мотор очень редко, а вот его характер владельцев прямо-таки радует.
Высказываются о нём приблизительно в таком ключе: «Двигатель отличный, кроме замены масла ничего не надо». И вместе с этим находятся те, кто мотор характеризует одним словом среднего рода, начинающимся на букву «г». Этим товарищам повезло столкнуться с фамильной чертой 3VQ35DE – приличным масложором, возникающим по двум основным причинам. Первая – катализаторы, которые пылят керамической крошкой в цилиндры, вторая – маслосъёмные кольца, которые часто залегают из-за перегрева. С обеими проблемами можно успешно бороться. Во-первых, не заливать плохой бензин (и уж точно не 92-й), во-вторых, следить за системой охлаждения. У аккуратных владельцев мотор вполне способен проехать и 350, и 400 тысяч километров без капремонта.
Потихоньку подбираемся к более серьёзным недостаткам. Вот, например, лакокрасочное покрытие. Люди тут иногда не сдерживаются: «...банально накакала птица, наутро оттирал спиртом и марлей – потускнение краски + мелкие разводы в виде царапин». Да, краска очень мягкая, легко царапается, легко получает сколы. Тотально ржавый Мурано Z51 найти пока не так-то просто, но скоро они будут точно. Кроме того, экстерьер у кроссовера своеобразный, и все недостатки ЛКП видны очень хорошо. Поэтому многие дают подобные рекомендации: «... если берете Мур, то только в светлых тонах. Идеально белый, серебристый либо цвета шампанского. В общем, все те цвета, где царапины, потускнения краски и сколы не так заметны. Я вынужден был брать черный и теперь мучаюсь».
Вторая проблема – облезание хрома. Он мог слезать с хромированных элементов сразу после покупки, вызывая бурление отрицательных эмоций уже на второй год владения Мурано.
Исходя из вышесказанного, перекрашенные Мурано на вторичном рынке – это норма. Этому автомобилю не обязательно попадать в ДТП, чтобы обзавестись двойным слоем краски на капоте или арках крыльев.
А вот это очень спорно. Те, кто Мурано не любят, не упустят ни одной возможности облить его внешний вид словесным потоком гнусного содержания сверху донизу. Ну а тот, кто любит… Тот тоже часто готов признать, что экстерьер у машины немного странный. Вроде девушки с пышными ногами и длинной грудью: всё есть, но немного не так, как надо. Но именно эти странности заставляли многих приглядеться к машине получше. И после этого часто начиналась любовь. И отзывы, похожие на эти: «Главное – вид солидный» или «На сегодняшний момент 10 лет машине, но ни в дизайне не потеряла привлекательности, ни в представительности».
Кроме того, у дизайна Мурано есть один большой плюс: машина не интересует угонщиков. Многие считают это большим преимуществом. Суммируя всё вышесказанное, получаем усредненный отзыв в Интернете, который выглядит приблизительно так: «Это на любителя, мне нравится. Тем более что выглядит меньше, чем есть на самом деле, и мало привлекает внимания».
Эта ненависть оказывается большим плюсом для тех, кто ищет Murano на вторичном рынке. Богато упакованные экземпляры с хорошей историей стоят не так уж и много, а толпы покупателей за ними не выстраиваются. Зато владельцы этих машин готовы скрипеть от ненависти зубами: стоимость снижается катастрофически быстро. И даже за сравнительно небольшую цену продать Мурано часто бывает сложно. Почему – узнаете чуть ниже.
Против объёма в 3,5 литра не попрёшь, так что разгоняться Мурано умеет. Большинство владельцев говорят просто: «Автомобиль очень приемистый и динамичный». Учитывая максимальный момент в 334 Нм, очень многие проводят параллели между кроссовером и железной дорогой: «...ускоряется, как локомотив» или «кикдаун, и все 249 лошадей несут тебя с безумной паровозной тягой». При этом в Мурано нет ощущения спорткара (машина всё-таки более семейная и вальяжная), но и овощем её никто не называет: «Вообще разгон до 140 очень быстрый и незаметный. Именно незаметный. Вариатор как-то очень плавно разгоняет. Кажется 90-100, а уже 140 на спидометре».
Понятно, что вариатор – это не та штука, которую строили для гонок со светофоров. Но при желании можно прикинуться точкой, уходящей за горизонт: паспортный разгон до первой сотни занимает всего 8 секунд. Для большого семейного автомобиля это очень неплохо.
Самое слабое место Murano – это вариатор. А ещё – раздатка. По поводу последней мнения бывают разными, часто говорят о том, что если машину не насиловать, то она живёт долго. А вот любители гонять по глубокому снегу и бездорожью с раздаткой расставались быстро. Иногда даже быстрее, чем с вариатором.
Надо отметить, что практически все владельцы Мурано отмечают очень адекватный алгоритм работы бесступенчатой трансмиссии. И связку мотора и коробки хвалят почти во всех отзывах. Но это – пока всё работает.
Проблемы с вариатором начинаются у всех в разное время. Редко он выходит из строя раньше пробега 120-130 тысяч, и на просторах Сети встречаются отзывы очень аккуратных владельцев, которые без ремонта вариатора проездили более 250 тысяч километров. Само собой, для этого требовалось выполнение ряда условий: никаких гонок со светофоров, никаких длительных поездок с педалью газа, вдавленной в пол, никакого барахтанья в снегу и грязи. И ещё – регулярная замена масла. Вот на последнем многие экономят, чем наносят коробке непоправимый вред. При нормальной замене масла с одновременным выполнением предыдущих рекомендаций вариатор гарантированно ездил как минимум 150 тысяч километров, а при замене масла раз в 30-40 тысяч – и того больше.
Вместе с тем вариатор – это одна из причин низкой ликвидности Мурано на вторичном рынке. Люди вполне справедливо опасаются попасть на ремонт коробки, не зная, как эксплуатировал машину предыдущий владелец. Рациональное зерно в этом есть, так что обижаться на отсутствующих покупателей не стоит. А в случае покупки этой машины лучше иметь про запас тысяч сто свободных рублей на неожиданный ремонт вариатора.
Вот тут мнения владельцев не расходятся ни на йоту: внутри прекрасно всё. В первую очередь радует размер внутреннего пространства и сиденья: «... огромнейший удобный современный салон», «попав в салон, я сразу вспомнил о домашнем кресле, очень уютно, удобно, что самое важное – сам за собой могу сесть», «салон огромный, сиденья комфортные, куча всяких хр…(опций – прим. ред.), большая часть из которых не нужна, но в целом ОК».
Все владельцы ценят Мурано за возможность погрузиться в него большой семьёй и махнуть за несколько сотен километров без опасения умереть от усталости или тесноты. Объём багажника не поражает воображение (402/1510 л), но его вполне достаточно.
Другое дело, что за комфорт приходится платить отнюдь не безукоризненной… да что там! – очень плохой управляемостью, но любителям гонять Мурано не нужен в принципе. Как сказано в одном из отзывов, Мурано – «это не автомобиль, а корабль, минимум катер». Так что если душа требует моря и ровной дороги до горизонта – Мурано далеко не самый плохой выбор.
Но лучше его, конечно, было покупать новым. Сейчас риск возненавидеть эту машину чуть больше, чем полюбить её. Почему? Почитайте отзывы сами, «ненависть №1» у многих просто зашкаливает.
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