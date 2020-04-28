С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, кто-то называл его утюгом или очень крупным обмылком. Что поделать, дизайн у него тогда был действительно своеобразным: тогда Murano ещё не был похож на обожравшегося Qashqai, а X-Trail – на недоделанный Murano. Хорошие были времена.

Истоки​

Мурано с самого рождения был нацелен на американский рынок. И поэтому нет причин удивляться своеобразности кроссовера. Его дизайн рисовали в Калифорнии, моторы ему полагались большие, салон – огромный, характер – вальяжно-комфортный.



Первое поколение было построено на платформе Nissan FF-L, а единственным мотором на момент старта продаж автомобиля в США стал 3,5-литровый бензиновый V6 3VQ35DE. С этим же мотором Murano попал и в Европу. В 2004 году, когда кроссовер начали продавать в Японии, он обзавёлся 2,5-литровой рядной четверкой QR25DE. В 2005 году первое поколение пережило небольшой рестайлинг, а в 2008 году в продаже появился наш герой – Murano второго поколения.



Nissan Murano 2008–16



Производитель не сильно беспокоился о технике автомобиля. Да, платформа стала другой (на этот раз – Nissan D), но моторы остались прежними, причём основным остался всё тот же 3VQ35DE. На всякий случай скажу, что и далее Ниссан был верен традициям: в следующей третьей генерации остался тот же мотор. А вот автоматическую коробку всё-таки заменили: на первом поколении стоял вариатор Jatco JF010E, на втором – JF011E (или JF017E). Были ещё классические АКП Jatco JF613E, но в России такие найти невозможно. Странно, но именно моторы и коробки стали получать наиболее противоречивые оценки владельцев… Но этим список «любовей» и «ненавистей» не исчерпывается.

Ненависть №5: вентиляция салона

Первая жалоба, которая встречается достаточно часто в обсуждениях Мурано их владельцами, весьма своеобразна: многие долго не могли победить запотевание стёкол. Особенно сильно страдает лобовое. Предположений о причине этой особенности, которая раздражает владельцев не самого дешёвого, в общем-то, кроссовера, существует множество. Чаще всего, конечно, вспоминают влажные полы салона или возможные протечки люка, но в итоге всё сводится к одному: ездить во влажную погоду без включенного кондиционера очень сложно.



Nissan Murano 2008–16



А кто-то для себя находит свои собственные методы борьбы с запотеванием: «... за год уже привык, в карманах дверей вожу силикагель и при начале запотевания включаю обдув лобового буквально на 1-2 минуты». Стоит признать, что запотевание – не причина ненавидеть весь автомобиль полностью («плюсую, есть такая особенность, несильно парит, впрочем»), но раздражение вызывает у многих. Те, кому жалко бензина, расход которого с включенным климат-контролем становится больше, ездят с немного опущенными окнами. Да-да, среди владельцев Мурано есть и такие!



Очень многие отмечают, что хотя против запотевания лобового стекла и помогает кондиционер, но с запотевшей задней полусферой придётся уживаться. Не всем помогают оригинальные салонные фильтры и попытки полностью удалить влагу, так что иногда с этим приходится смириться.

Любовь №5: стоимость обслуживания

Справедливости ради отмечу, что некоторые считают, что цены на запчасти и ТО несколько завышены. Но чаще всего так говорят те, кто не очень хорошо понимает, что машину с мотором V6, полным приводом и вариатором обслуживать всегда дороже, чем Chevrolet Lacetti.



Nissan Murano 2008–16



Самая адекватная оценка стоимости обслуживания выглядит приблизительно так: «Конечно, относительно содержания Нивы содержание Мурано выходит дороже, но вот в сравнении с Вольво или Хондой (варианты, которые я тоже рассматривала) обслуживание недорогое».

При этом важно отметить две детали: прохождение ТО у дилера действительно немного накладно, так что те, кто ездит к «официалам», негодуют иногда вполне справедливо. Второе – это цены на запчасти. Некоторые детали стоят вполне приличных сумм (например, алюминиевые рычаги подвесок или ступицы с подшипниками), так что ремонт ушатанного Murano и регламентное ТО в неофициальном сервисе – «две большие разницы», как говорят в Одессе.



Ненависть №4: расход топлива

Как я уже говорил, практически единственный мотор Murano Z51 – это 3,5-литровый 3VQ35DE. Само собой, большой мотор из начала 2000-х не может быть экономичным. Особенно в паре с вариатором. Расход сильно зависит от манеры вождения, но в среднем получаются такие цифры: город – 17-20 л, трасса – 12-15 литров на сто километров. Если по трассе тошнить потихоньку (90-110 км/ч), то можно даже уложиться в 10 л.



Nissan Murano 2008–16



В принципе, для достаточно большой машины и 249 л.с. с 3,5 литров объёма – не так уж и много. Но некоторые считают такой расход слишком высоким, а значит, заслуживающим общественного порицания.

Любовь №4: мотор

Парадокс: даже те, кто переживает из-за расхода топлива, обычно очень радуются мотору, 3VQ35DE действительно неплох. Если бы не парочка его недостатков, о которых речь пойдёт ниже, он был бы идеальным двигателем с очень достойным ресурсом, который способен пережить и раздатку, и вариатор. Во всяком случае, ругают этот мотор очень редко, а вот его характер владельцев прямо-таки радует.



Nissan Murano 2008–16



Высказываются о нём приблизительно в таком ключе: «Двигатель отличный, кроме замены масла ничего не надо». И вместе с этим находятся те, кто мотор характеризует одним словом среднего рода, начинающимся на букву «г». Этим товарищам повезло столкнуться с фамильной чертой 3VQ35DE – приличным масложором, возникающим по двум основным причинам. Первая – катализаторы, которые пылят керамической крошкой в цилиндры, вторая – маслосъёмные кольца, которые часто залегают из-за перегрева. С обеими проблемами можно успешно бороться. Во-первых, не заливать плохой бензин (и уж точно не 92-й), во-вторых, следить за системой охлаждения. У аккуратных владельцев мотор вполне способен проехать и 350, и 400 тысяч километров без капремонта.

Ненависть №3: ЛКП

Потихоньку подбираемся к более серьёзным недостаткам. Вот, например, лакокрасочное покрытие. Люди тут иногда не сдерживаются: «...банально накакала птица, наутро оттирал спиртом и марлей – потускнение краски + мелкие разводы в виде царапин». Да, краска очень мягкая, легко царапается, легко получает сколы. Тотально ржавый Мурано Z51 найти пока не так-то просто, но скоро они будут точно. Кроме того, экстерьер у кроссовера своеобразный, и все недостатки ЛКП видны очень хорошо. Поэтому многие дают подобные рекомендации: «... если берете Мур, то только в светлых тонах. Идеально белый, серебристый либо цвета шампанского. В общем, все те цвета, где царапины, потускнения краски и сколы не так заметны. Я вынужден был брать черный и теперь мучаюсь».



Nissan Murano 2008–16



Вторая проблема – облезание хрома. Он мог слезать с хромированных элементов сразу после покупки, вызывая бурление отрицательных эмоций уже на второй год владения Мурано.

Исходя из вышесказанного, перекрашенные Мурано на вторичном рынке – это норма. Этому автомобилю не обязательно попадать в ДТП, чтобы обзавестись двойным слоем краски на капоте или арках крыльев.

Любовь №3: дизайн

А вот это очень спорно. Те, кто Мурано не любят, не упустят ни одной возможности облить его внешний вид словесным потоком гнусного содержания сверху донизу. Ну а тот, кто любит… Тот тоже часто готов признать, что экстерьер у машины немного странный. Вроде девушки с пышными ногами и длинной грудью: всё есть, но немного не так, как надо. Но именно эти странности заставляли многих приглядеться к машине получше. И после этого часто начиналась любовь. И отзывы, похожие на эти: «Главное – вид солидный» или «На сегодняшний момент 10 лет машине, но ни в дизайне не потеряла привлекательности, ни в представительности».



Nissan Murano 2008–16



Кроме того, у дизайна Мурано есть один большой плюс: машина не интересует угонщиков. Многие считают это большим преимуществом. Суммируя всё вышесказанное, получаем усредненный отзыв в Интернете, который выглядит приблизительно так: «Это на любителя, мне нравится. Тем более что выглядит меньше, чем есть на самом деле, и мало привлекает внимания».

Ненависть №2: неликвидность и потеря в стоимости

Эта ненависть оказывается большим плюсом для тех, кто ищет Murano на вторичном рынке. Богато упакованные экземпляры с хорошей историей стоят не так уж и много, а толпы покупателей за ними не выстраиваются. Зато владельцы этих машин готовы скрипеть от ненависти зубами: стоимость снижается катастрофически быстро. И даже за сравнительно небольшую цену продать Мурано часто бывает сложно. Почему – узнаете чуть ниже.



Любовь №2: динамика

Против объёма в 3,5 литра не попрёшь, так что разгоняться Мурано умеет. Большинство владельцев говорят просто: «Автомобиль очень приемистый и динамичный». Учитывая максимальный момент в 334 Нм, очень многие проводят параллели между кроссовером и железной дорогой: «...ускоряется, как локомотив» или «кикдаун, и все 249 лошадей несут тебя с безумной паровозной тягой». При этом в Мурано нет ощущения спорткара (машина всё-таки более семейная и вальяжная), но и овощем её никто не называет: «Вообще разгон до 140 очень быстрый и незаметный. Именно незаметный. Вариатор как-то очень плавно разгоняет. Кажется 90-100, а уже 140 на спидометре».



Nissan Murano 2008–16



Понятно, что вариатор – это не та штука, которую строили для гонок со светофоров. Но при желании можно прикинуться точкой, уходящей за горизонт: паспортный разгон до первой сотни занимает всего 8 секунд. Для большого семейного автомобиля это очень неплохо.

Ненависть №1: трансмиссия Xtronic CVT

Самое слабое место Murano – это вариатор. А ещё – раздатка. По поводу последней мнения бывают разными, часто говорят о том, что если машину не насиловать, то она живёт долго. А вот любители гонять по глубокому снегу и бездорожью с раздаткой расставались быстро. Иногда даже быстрее, чем с вариатором.



Надо отметить, что практически все владельцы Мурано отмечают очень адекватный алгоритм работы бесступенчатой трансмиссии. И связку мотора и коробки хвалят почти во всех отзывах. Но это – пока всё работает.



Nissan Murano 2008–16



Проблемы с вариатором начинаются у всех в разное время. Редко он выходит из строя раньше пробега 120-130 тысяч, и на просторах Сети встречаются отзывы очень аккуратных владельцев, которые без ремонта вариатора проездили более 250 тысяч километров. Само собой, для этого требовалось выполнение ряда условий: никаких гонок со светофоров, никаких длительных поездок с педалью газа, вдавленной в пол, никакого барахтанья в снегу и грязи. И ещё – регулярная замена масла. Вот на последнем многие экономят, чем наносят коробке непоправимый вред. При нормальной замене масла с одновременным выполнением предыдущих рекомендаций вариатор гарантированно ездил как минимум 150 тысяч километров, а при замене масла раз в 30-40 тысяч – и того больше.

Вместе с тем вариатор – это одна из причин низкой ликвидности Мурано на вторичном рынке. Люди вполне справедливо опасаются попасть на ремонт коробки, не зная, как эксплуатировал машину предыдущий владелец. Рациональное зерно в этом есть, так что обижаться на отсутствующих покупателей не стоит. А в случае покупки этой машины лучше иметь про запас тысяч сто свободных рублей на неожиданный ремонт вариатора.

Любовь №1: комфорт

Вот тут мнения владельцев не расходятся ни на йоту: внутри прекрасно всё. В первую очередь радует размер внутреннего пространства и сиденья: «... огромнейший удобный современный салон», «попав в салон, я сразу вспомнил о домашнем кресле, очень уютно, удобно, что самое важное – сам за собой могу сесть», «салон огромный, сиденья комфортные, куча всяких хр…(опций – прим. ред.), большая часть из которых не нужна, но в целом ОК».

Nissan Murano 2008–16 1 / 3 Nissan Murano 2008–16 2 / 3 Nissan Murano 2008–16 3 / 3

Все владельцы ценят Мурано за возможность погрузиться в него большой семьёй и махнуть за несколько сотен километров без опасения умереть от усталости или тесноты. Объём багажника не поражает воображение (402/1510 л), но его вполне достаточно.

Другое дело, что за комфорт приходится платить отнюдь не безукоризненной… да что там! – очень плохой управляемостью, но любителям гонять Мурано не нужен в принципе. Как сказано в одном из отзывов, Мурано – «это не автомобиль, а корабль, минимум катер». Так что если душа требует моря и ровной дороги до горизонта – Мурано далеко не самый плохой выбор.

Nissan Murano 2008–16

Но лучше его, конечно, было покупать новым. Сейчас риск возненавидеть эту машину чуть больше, чем полюбить её. Почему? Почитайте отзывы сами, «ненависть №1» у многих просто зашкаливает.