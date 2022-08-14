В 2010-х в Renault решились на расширение модельного ряда кроссоверов новой неординарной моделью. Концепция доступного автомобиля в модном формате кросс-купе на проверенной платформе казалась крайне перспективной, и свою аудиторию автомобиль действительно получил. Теперь он, правда, официально доступен только на вторичном рынке, но это не мешает желающим найти почти новую машину. Но перед этим можно попытаться выяснить, за что владельцы любят Arkana, а за что ругают. Этим мы сегодня и займемся.

Работа над новой моделью началась в российском конструкторском центре Renault еще в 2012 году. Перед конструкторами была поставлена задача: создать массовый автомобиль сегмента С с красивым и необычным дизайном, полным приводом, высокой посадкой, солидным дорожным просветом и максимальным уровнем локализации в России, так что Arkana — это чистой воды российский продукт. В итоге был выбран кузов типа купе-кроссовер. Дальше проект успешно прошел целый ряд экспертиз, включая индустриальную. В итоге на Московском автосалоне 2018 года автомобиль был представлен в статусе концепта, а в 2019 году на заводе «Автофрамос» началось серийное производство. Основой для разработки автомобиля стала глубоко модифицированная платформа Global Access (B0). В свое время мы очень подробно рассказали о том, что это за платформа и как на ее основе создавался глубоко адаптированный автомобиль с французскими корнями. Для Arkana были предусмотрены два двигателя. Первый – проверенная атмосферная «четверка» H4M (1,6 литра, 114 л.с), в паре с которой могли работать 5-ступенчатая механика или вариатор Jatco JF016E, он же RE0F10D/RE0F10F, с блокируемым гидротрансформатором и 8 виртуальными диапазонами. Со вторым 150-сильным турбомотором TCe-150 (H5Ht) объемом 1,3 литра мог агрегатироваться только вариатор. Привод для Arkana предлагался полный или передний. Передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя независимая (в случае полного привода) или полузависимая (в случае переднего). Передние тормоза дисковые, задние – барабанные.



Стоит отметить, что модель сразу стала предметом ожесточенных споров, которые не утихли и по сей день, причем хейтеры не стесняются в выражениях: «Если мужик купил Аркану, значит, в автомобилях он не разбирается совсем. Если мужик купил Аркану женщине, значит, есть деньги на ремонт, и его это не должно особо парить, ибо мужик, разбирающийся в автомобилях, добровольно это ведро не купит, потому как это не автомобиль в его адекватном понимании», «Хорошая машина. Жаль только, что с таким движком она долго не проходит. Да и тесная. Да и материалы отвратные. Да и мультимедиа – тупое барахло. Да и в багажник ничего не положишь. Ой, о чем это я? Хорошая же машина!». Примечательно, что такие отзывы пишут в основном те, кто знаком с автомобилем только заочно.

С другой стороны, в сети есть масса весьма положительных отзывов реальных владельцев. При этом они признают наличие определенных недостатков, которые тем не менее в их представлении не являются критичными. Более того, они считают, что Аркану лучше покупать именно на вторичном рынке: «Самым оптимальным считаю покупку авто слегка б/у, c пробегом до 50 000 такие машинки практически новые, и на 60% у них устранены их болячки». Действительно, на вторичном рынке Аркана представлена в достаточно большом количестве, причем цены стартуют с отметки 1 145 000 (за переднеприводные автомобили с 1,6-литровым мотором, выпущенные в 2019 году), и вздымаются до 2,9-3,1 миллиона рублей (за полноприводные версии начала 2022 года с турбомотором и в богатых комплектациях). Получается, что из-за сегодняшней ситуации на рынке Arkana стоит либо столько же, либо дороже, чем стоила когда-то в салоне… Ну а стоит или нет покупать такой автомобиль, каждый решает сам. А помочь принять правильное решение могут собранные в одном месте отзывы реальных владельцев.

Ненависть #5: Дизайн и материалы салона

Что нередко вызывает общее неприятие владельцев Renault Arkana и останавливает потенциальных покупателей? Прежде всего – архитектура и внутреннее оформление салона. «Возможно, и купил бы, несмотря на вариатор. Но уж слишком дешманский салон», «Дизайн салон слишком угловатый, хотелось бы более обтекаемый», «В салоне скучновато, с эргономикой беда, жене даже телефон некуда положить, когда едем на дальние расстояния», «Салон, конечно, могли бы сделать поинтереснее», – пишут владельцы. Конечно, архитектура и общий вид кому-то могут нравиться, а кому-то – не очень, ведь всем известна поговорка про вкус и цвет.



Renault Arkana 2019–22

По разному оценивают владельцы и эргономику водительского места. Одним все нравится: «В Крым гоняли летом – супер, на дальняк усталости не чувствуешь, кресла удобные», «Компоновка органов управления очень удачная, после первого применения руки на автомате включают те или иные функции автомобиля», «Сиденья имеют достаточные регулировки по высоте и так же поясничную поддержку, руль многофункциональный, имеет регулировки как по высоте, так и по вылету», а вот другие негодуют: «Из неприятного – эргономика водительского сиденья. У инженеров Renault своеобразное представления о целевой аудитории, это люди с короткими ногами и длинными руками. Вылета руля не хватает, подставка под левую ногу сильно ближе, чем надо, если сесть так, чтобы удобно было на газ и тормоз давить. С моим ростом в 180 см нормально сесть не получается».

Есть и жалобы на более мелкие недостатки, которые тем не менее портят общее впечатление: «Привычным жестом хотел нажать кнопку старт/стоп, но где же она? В обозримом пространстве на передней панели не вижу. Оказывается, кнопка расположена за рулем, и приходится наклонять голову вправо, чтобы ее увидеть», «Маловаты ниши в дверях, и некуда поставить бутылку с водой». Более существенным недостатком можно посчитать то, что при складывании задних сидений вы не получаете ровной поверхности.

Но главные претензии владельцев (и просто критиков модели) относятся к отделочным материалам, а точнее, к жесткому пластику передней панели и внутренней обшивки дверей. Правда, в данном случае оценки могут отличаться очень сильно. Те, кому модель в целом нравится, признают, что материалы не очень-то соответствуют внешности и общему имиджу: «Многих смущает жесткий пластик передней панели и обшивки дверей. Бесспорно, это имеет место, но ведь народу нужен недорогой автомобиль!», «Передняя панель – жесткий пластик, но не совсем уж деревянный», «Рено делает добротные авто! Плохо только, что с пластиком в салоне продешевили… ». Самые ярые энтузиасты готовы на радикальные усовершенствования: «Салон – жесть. Хочу перешить в натуральную кожу».

Renault Arkana 2019–22



Ну а уж хейтеры отрываются на эту тему по-полной: «Посмотрел на Аркану в салоне, понравилась. Сел в салон и понял, что все Рено собраны “на отвали”. Такой же убогий жёсткий пластик, все элементы на дверях, климате – все шевелится, болтается… Передняя панель – это вообще что-то, место, где подушка у пассажира, проминается мизинцем настолько, что думаешь: как так-то?».

Энтузиасты пытаются контратаковать, мол, что вам этот жесткий пластик, спите вы на нем, что ли? И вообще все познается в сравнении: «RAV4, 2015 года. Такой же жёсткий пластик и скрипы в салоне», «Не слушайте тех, кто хает автомобиль. Пластик жесткий, и что? Вы видели пластик в Хонде Пилот? Вот где пластик дубье, а стоимость там за 3 миллиона!», «Надоело слушать всякую чушь по поводу дешевого пластика. Кто хочет кожзам на панели, надо брать машину не за 1,3, а за 2,5 миллиона». Но хейтеры неумолимы, и в любой ветке на любом автомобильном форуме, в которой обсуждается этот автомобиль, вы обязательно найдете «ругань про пластик».

Любовь #5: Внешний вид

Чего у Renault Arkana не отнять, так это яркую, неординарную внешность, тем более что до появления Haval F7x в относительно бюджетном ценовом сегменте не было ни одного автомобиля в форм-факторе «купе-кроссовер». Не случайно очень многие отзывы с рассказами об истории покупки начинаются примерно одинаково, мол, увидел, влюбился и купил: «В салон Рено приехал просто из любопытства и никак не ожидал, что мне понравится машина... Впечатлил, конечно, внешний вид», «Когда увидели его в салоне, то сразу в него влюбились, а после того, как прокатились, то точно решили, что берём эту машину», «Выбор пал на Аркану – понравился внешний вид». Те, кому автомобиль в целом пришелся по душе, обязательно упомянут и внешность: «Автомобиль просто красив со всех сторон», «Аркана – необычный автомобиль, прежде всего – красивый», «Аркана красива вне всякого сомнения. Смотрится стильно, модно, современно». И внешний вид получился не только удачным, но и самобытным, в особенности – задняя светотехника: «О, эти роскошные и незабываемые "усы Эркюля Пуаро", которые не спутаешь ни с чем!». И даже критики, которые находят у Renault Arkana великое множество недостатков, вынуждены признать: «У Арканы только 2 плюса – это красивый кузов, ну и проходимость».

Renault Arkana 2019–22

Опять же, в потоке Arkana походит на куда более дорогие модели премиальных марок, и это греет души молодых владельцев: «Еду недавно по городу, на светофоре равняется в соседнем ряду красный кроссовер. Вижу в боковое стекло переднюю часть, крыло, капот, и бампер сбоку. Думаю: часто стали Арканы попадаться, народ начал брать. Поехали на зеленый, тачка меня обгоняет – а это мерседес GLC!»​.

Кстати, у красивого кузова Arkana есть и вполне практические достоинства. Во-первых, удачная аэродинамика. Даже те, кто поругивает акустический комфорт в салоне этого автомобиля, признают, что аэродинамических шумов практически не слышно. Во-вторых, двери этой модели прикрывают пороги, что очень полезно для чистоты ваших брюк, особенно в плохую погоду.

Renault Arkana 2019–22

Есть, конечно, и некоторые недостатки. Например, ряд авторов отзывов пишет, что большой наклон заднего стекла серьезно ухудшает обзор назад через салонное зеркало. Коротковаты передние брызговики, и грязь из-под передних колес летит на двери, и не самым удачным образом сделана клавиша замка багажника: открыть его и не испачкать руки в плохую погоду практически невозможно. Есть и неизбежные для современных автомобилей жалобы на слабое лакокрасочное покрытие, но по сравнению с общим впечатлением все это – сущие мелочи.

Ненависть #4: Низкая крыша, место на втором ряду и шумоизоляция

У элегантного силуэта Arkana есть ряд не самых приятных последствий. Во-первых, низкая линия крыши. Многие владельцы жалуются, что «потолок давит»: «С ростом 170 см головой упираешься в потолок, особенно зимой, в шапке, когда садишься в холодную машину», «Когда сидишь, от крыши расстояние максимум 5-7 см, и создается ощущение, что сейчас упрешься в крышу головой». Собственно, и форма дверного проема получается не самая удобная для посадки: «Во мне 172 см, при входе в авто уже бьешься головой об стойку». Удариться можно не только о боковые двери: «С Арканой у меня не сложилось: при росте 190 см два раза разбил голову о замок крышки багажника». Но главная проблема – в недостатке места на втором ряду: «Руль там двигается в двух плоскостях. У меня рост 190, и мне вполне комфортно, правда, позади меня уже только семилетний внук может сесть, а взрослый – уже никак». Это может стать даже причиной продажи автомобиля, несмотря на общую положительную его оценку: «Продаем только из-за того, что захотелось другую машину, заточенную для длительных путешествий, поскольку дети подросли, в дальней дороге им на заднем ряду хочется ноги вытянуть, спинку сложить», «В начале февраля 2022-го решил сменить на автомобиль с более просторным салоном. Причина: родился второй ребенок».

Renault Arkana 2019–22



Что касается багажника, то он вроде бы не так уж и мал, 409 л у полноприводных версий и 508 у переднеприводных. И сам багажник совсем не плох, как отмечают владельцы: в кои-то веки Renault решил покрыть внутренние поверхности мягким материалом и оснастить удобным органайзером. Но конфигурация багажного объема задается все той же линией крыши, а в итоге туда невозможно положить комплект из 4 шин, крышка не закрывается. Получается печалька, происходящая два раза в год при сезонной смене покрышек. В целом все это дает основания критикам Арканы писать всякие обидные слова: «очень низкий скат крыши сзади мешает посадке. Честно говоря, трудно понять, для кого она сделана: если купе, то это совсем уже нищебродство, купе люди выбирают совершенно другие. Как кроссовер-универсал она очень неудобна для пассажиров, и объемный груз для нее не подходит».

И все – и поклонники модели, и ненавистники – отмечают не самую лучшую звукоизоляцию. Но если моторный шум в салон практически не попадает, то дорожные шумы слышны очень хорошо: «Шумка не очень, слышен шум колес в салоне, причем несколько громче, чем в Каптюре», «Шумоизоляция действительна плохая (надо салон разбирать в будущем и проклеивать)», «Не очень хорошая шумка от колёс (от движка она очень приличная), хочу летом машину проклеить», «Шумка на 3,5 из 5: летом – ничего, а зимой шипы шумят». Впрочем, даже из приведенных цитат понятно, что методы решения этой проблемы вполне понятны.

Любовь #4: Подвеска, управляемость, свет

Всем прекрасно известно, что все автомобили, построенные на платформе B0 и ее производных, отличаются отменной подвеской, главным достоинством которой является «всеядность» и способность безо всяких проблем переносить очень плохие дороги. Этим свойством отличались Logan, Duster, Kaptur… Arkana не стала исключением в этом ряду. «Подвеска огонь, на всех кочках, где сейчас я “плыву”, остальные мои машины громыхали», «Подвеска отличная, упругая, на ямах пробоев нет. По проселку можно без проблем ехать 60 км/ч», «Проехал на Аркане от Владимира до Астрахани и обратно. Понравилась работа подвески», «Машина ямы не замечает», «Полицейских проходит мягко», «Подвеска хорошо сглаживает неровности», – такого рода наблюдения можно найти чуть ли не в каждом отзыве. При этом и Arkana – отнюдь не «шалтай-болтай». Она пристойно ведет себя в быстрых поворотах и отлично стоит на траектории: «Очень порадовала управляемость машины и энергоемкость подвески, пробоев не ощущал пока ни разу. Уверенно входит в поворот даже на скользкой дороге».

Renault Arkana 2019–22



Еще одно достоинство модели – очень качественный головной свет, в особенности в топовых комплектациях, где фары оснащены светодиодными источниками: «Фары и свет от них – вообще огонь!», «Свет фар просто шикарен!», «Свет фар очень порадовал. Но у хорошего LED-освещения есть и минус: на грязной зимней трассе приходится чаще следить за чистотой».

Renault Arkana 2019–22



Ненависть #3: Проблемы с электрикой и электроникой

Если судить по некоторым источникам, то Аркана – это просто сосредоточение глюков и болячек. То глохнет на перекрестках, то уровень топлива не показывает, то в целом вся электрика в аварию уходит… В очень многих отзывах авторы жалуются на «глючную электронику и слабую электрику». В данном случае под «слабой электрикой» понимают ситуацию, когда основные проблемы автомобиля связаны с электрическими системами: отказами разнообразного электрооборудования (например, стеклоподъемников или стеклоочистителей), сбоями в работе магнитолы, ошибками на экране бортового компьютера, появляющимися и пропадающими без всякого вмешательства человека.

Renault Arkana 2019–22



Хватает и описаний конкретных проблем отдельных автомобилей: «Глюки: сначала система впрыска – перезапуск двигателя, вроде все нормально, а потом сброс всех настроек мультимедийной системы. При резком нажатии на газ постоянно пропадает звук радио. Камеры иногда включаются и не выключаются при начале движения, приходится самому отключать, это отвлекает от дороги», «Бывало, глючил датчик уровня бензина (если дождаться, что загорится лампочка, то потом она может не погаснуть при заправке, погаснет только либо со временем, либо если еще раз заправиться хотя бы на пару литров)», «С электрикой у меня не сложилось с покупки, через сутки пришлось ехать в сервис – не работала большая часть электрооборудования (вентиляция, электронное табло, электронные регулировки)», «Вдруг отключился климат-контроль, когда за бортом было +38! Покрутил переключения – снова включился… Так было три раза за поездку», «Купил данную поделку 20.12.2021. На 01.02.2022 пробег 800 км, мультимедийная система (сенсорная) перестала включаться, соответственно, не работает камера заднего вида».

Поругивают и общий интерфейс взаимодействия с разнообразными системами, которыми управляет электроника: «Зеркала сами не складываются, надо кнопку нажимать, В Мегане закрыл машину – сложились, завел – разложились, при этом кому не надо – отключил в настройках», «Настроек минимум и все ненужные, при запуске надо несколько кнопок нажать, чтобы радио включить. По умолчанию оно выключено – это очень неудобно».

Renault Arkana 2019–22



Но больше всего критики достается головному устройству. И работает оно с задержками, и экран «залипает», то есть изображение останавливается и не меняется, пока не нажмешь какую-нибудь кнопку, и на морозе работает некорректно. Навигация с пробками – только со смартфона, через системы интеграции. Но подключение – только через единственный USB-порт, так что возможность поставить на зарядку смартфон супруги или послушать музыку с флешки в таком случае отсутствует. Неудобно реализовано переключение треков в плей-листе. Изображение с камер кругового обзора в единую картинку не сшиваются. Словом, «железо», может быть, и ничего, но программное обеспечение явно недоработанное… В итоге многие меняют головное устройство на нештатное. Поругивают и акустику, мол, она «только для прослушивания новостей», и даже акустика BOSE, которой оснащались топовые версии, «не поет так, как положено премиальной системе».

Все это очень обидно, потому что внешность у автомобиля вполне молодежная, а молодежь весьма критична к качеству работы медиасистем.

Любовь #3: Зимняя эксплуатация и проходимость

Проходимость – это то, что хвалят авторы практически всех отзывов. Даже переднеприводные версии открывают перед владельцами направления, недоступные для обычных легковушек: как написал один из авторов, «клиренс 208 мм – это вам уже не хухры-мухры!». А уж полный привод и вовсе решает очень многие проблемы: «Клиренс высокий, проезжаю там, где Опель и "кореец" скребли днищем. У меня дорога около дома – это полгода грязи, только полный привод и высокий клиренс спасают», «Подвеска замечательная, клиренс обалденный, прёт как танк! Заехал в такие дикие места Крыма – даже не подозревал, что такие есть!», «Раньше на седанах застревала везде и всегда, а на этой ни разу мне не понадобилась лопата», «Клиренс высокий, ходовая проверена на Дастере, двигатель тяговитый, полный привод – езжай, куда хочется (кроме крутой грязи, но это же не джип)». Действительно, стоит отдавать себе отчет, что Arkana – это кроссовер, и ее система полного привода имеет ряд ограничений. Например, если долго «рубиться» на низших передачах и высоких оборотах, муфта непременно перегреется, и машина на время утратит способность к движению: «Лез в горку грязную. Адреналина съел! Не ожидал такой прыти. Но через пять минут "педальки в пол" Арканя встал на перекур, перегрев муфты. Правда, это было уже после ста метров горки».

Renault Arkana 2019–22



Но внедорожные препятствия могут не встретиться на жизненном пути владельца Renault Arkana, а вот зима в России наступает с удручающей регулярностью, и вот тут автомобиль проявляет себя с самой лучшей стороны. Во-первых, за счет большого дорожного просвета даже переднеприводные версии успешно справляются с проблемой нечищеных парковок: «Клиренс радует, в прошлую зиму во дворе снегу намело, все пузотёрки сидели, а я смело проезжал мимо». А уж с полным приводом и вовсе можно чувствовать себя спокойно: «Поездки зимой не составляли большого труда – машина гребла по снегу на дачу очень хорошо», «Большой дорожный просвет, свесы короткие, турбина дает двигателю момент практически с холостых, полный привод покруче симметричного от Subaru – на на снегу при отключенной ESP бублики можно крутить, прямо трогаясь с места». Да и вообще, как написал автор одного из отзывов, «зимой в России полный привод лишним не бывает». Очень неплохо, по словам владельцев, ведет себя Arkana на скользкой зимней дороге, хотя тут есть определенные нюансы, которые мы в свое время изучили достаточно подробно.

Но одной только проходимостью приспособленность модели к зимним условиям не ограничивается. Во-первых, Arkana оборудована так, чтобы обеспечить водителю и пассажирам максимальный комфорт в холодное время года. Владельцы буквально восторгаются: «Семь подогревов (руль, лобовое, задний диван, форсунки омывателя) сложно найти в другой машине за 1 499 990». Отдельно отмечают такие опции, как подогрев лобового стекла: «Особо хотел бы отметить лобовое стекло с электроподогревом! Ледяная корка любой толщины расплавляется за пару минут», «Руль с подогревом, а также лобовое стекло – отличная вещь!». Вообще, по мнению авторов отзывов, все подогревы в Аркане работают очень быстро: «Все зимние опции быстро нагреваются, есть с чем сравнить – у жены Шкода Рапид!».

Renault Arkana 2019–22 1 / 4 Renault Arkana 2019–22 2 / 4 Renault Arkana 2019–22 3 / 4 Renault Arkana 2019–22 4 / 4

Но чаще всего в отзывах упоминается электрический ТЭН, который начинает подавать теплый воздух в салон сразу после запуска, еще при холодном двигателе. А поскольку у Арканы есть еще и вполне исправно работающая система дистанционного запуска, то все получается вообще отлично: «Подогревы всего очень полезная вещь, а вкупе с управлением всем этим при автозапуске из приложения, так вообще!», «Заводилась со штатного автозапуска в любой мороз», «Заднее сиденье с подогревом, причём подогрев включается фиксируемыми переключателями, что очень удобно: дистанционно заводим машину с ключ-карты и получаем тёплые сидения для детей в мороз!».

Ненависть #2: Барабанные тормоза и динамика атмосферного мотора

Как известно, задние тормоза у Renault Arkana – барабанного типа, и очень многие хейтеры модели строят всю свою критику на незамысловатом тезисе: «Задние барабанные тормоза – это анахронизм». И иногда это работает, потому что отзывы в стиле «почему я никогда не куплю Renault Arkana» практически обязательно имеют упоминание об этом обстоятельстве: «Что отпугнуло в автомобиле за 1500 000 – барабанные тормоза сзади», «Неэффективные тормоза, поскольку сзади – архаичные барабанные».

Renault Arkana 2019–22



На самом деле проблема эта отчасти надуманная. Реальные владельцы пишут: «Насчёт адовых барабанов – поспорю. Я езжу на рабочей Октавии А8, иногда гоняю Аркану жены на мойку и заправку. Так вот после Октавии на Аркане тормоза просто лютые!». Плюс ко всему во многих позитивных отзывах автору отмечают, что барабанные тормоза имеют меньшую эффективность, но намного больший ресурс: «Тормоза барабанные – это никак не минус. Ресурс их в разы выше чем дисковых, на предыдущей машине 167 000 родные колодки отходили», «Барабанные тормоза никак не минус, ресурс их выше чем дисковых, например, на Chevrolet я проехал 170 000 км и ни разу не вскрывал барабаны, даже трос ручника не подтягивал и продал машину с родными колодками… Как думаете, сколько раз я бы поменял колодки на дисковых тормозах при таком пробеге?». При этом важно учитывать, что при торможении нагрузка на мосты распределяется неравномерно, и многие защитник Арканы отдают себе в этом отчет: «Вообще не понимаю ругани на барабаны — тормозит Аркана хорошо. Вообще в любой машине самая большая нагрузка при торможении приходится на передние тормоза, поэтому там важны диски, а сзади барабанов достаточно. У меня был Дастер, пробег почти 150 тысяч, и почти 100 000 на одних колодках».

Вторая негативная тема формулируется так: «Аркана – полный овощ и вообще не едет». Собственно, наиболее активно эту тему в интернете педалируют те, у кого этого автомобиля нет, и критику свою они строят на умозрительных построениях: «Силовые агрегаты автомобиля не соответствуют агрессивному дизайну, эдакая овца в волчьей шкуре. Даже самый резвый вариант до сотки едет более 10 с, а с 1,6 на автомате – более 15 с! Зачем было убирать тогда из линейки атмосферник 2,0?», «Вот никак не могу понять, если Логан с этим двигателем звезд не хватает, а полностью груженый Логан – это вообще грусть-тоска (а это вес пустой Арканы). Ну и про какую динамику тут можно говорить? Или тронулась с места, и уже нормально?».

Renault Arkana 2019–22



На самом деле реальные владельцы тоже признают, что 1,6-литровый H4M даже с механической коробкой не обеспечивает особой динамики: «Двигатель 1,6 лучше не брать – ощущения не те», «Мотор да, вялый. Но здесь каждый сам делает выбор, и покупая такой сарай с таким мотором, нужно понимать, что он не едет на трассе», «Из минусов – долго разгоняется». Динамика этого мотора в сочетании с вариатором и вовсе не впечатляет (хотя кого-то может вполне устроить): «Дохлый старинный мотор 1,6 не едет. И дело не в максималке, а в безопасном обгоне – машина исключительно для пенсионеров, чтобы ездить за автобусом или Камазом, обогнать не пытайтесь, убьетесь», «Динамика на 1,6 с вариатором не очень, машина располагает к спокойной езде, медленным ускорениям, плавным торможениям. Короче, 1,6 не для гонок… ».

При этом к 1,3-литровому турбомотору TCe 150 (H5Ht), как правило, нет никаких претензий: «Аркана 1,3 в полной комплектации. Могу сказать одно: машина едет, и бодро!», «На трассе 150 лошадей с тремя пассажирами вполне хватает», «Движок в 150 лошадок – офигенная вещь, в гору не едет – летит!». В целом рационально мыслящие авторы отзывов подчеркивают, что нередко оценки динамики других участников сетевых дискуссий слишком уж субъективны: «Во всех отзывах "не едет", "овощ"... А что "едет" в вашем понимании? Я пока только один такой автомобиль встречал (довелось покататься) – Ауди RS6 с 605 "кобылами" и крутящим в 700 ньютонов, так после нее для меня все остальное "не едет". Аркана – нормальный автомобиль, своих денег он стоит, а гонять он и не предназначен».

Любовь #2: Расход горючего

В подавляющем большинстве отзывов авторы весьма положительно оценивают топливную экономичность Renault Arkana. В первую очередь это касается версий с TCe 150 и вариатором: «Много езжу по городу и трассе, важен низкий расход, и вариатор с 1,3 прям радуют: не больше 7,5 л на сотню при агрессивной манере вождения», «Расход (трасса 6,5 л, город 8 л) считаю отличным результатом», «Расход сейчас в смешанном цикле при средней скорости 21 км/ч в районе 8,8 л. Когда ездил на юг, при скорости не больше 130 км/ч расход был в районе 7 литров», «Поездка семьей в Швецию на горнолыжный курорт через Финляндию в одну сторону около 1,2 тыс км. Средний расход туда – 7,7 л, обратно 7 л. Думаю, что было бы еще меньше, если бы не закрепленные на багажнике сверху 4 пары горных лыж». Но тут владельцы предупреждают, что для того, чтобы сохранить такую экономичность, нужно держать себя в руках и не давать воли ноге на педали газа: «После 130 аппетит просыпается. У меня больше 9 литров по трассе вылезало, когда из Питера гнал по платке в Москву на 150 км/ч по GPS и 160 по спидометру. При 80 км/ч средний расход 5,5».

Renault Arkana 2019–22



А вот владельцы 1,6-литровых вариантов недовольны: при существенно худшей динамике расход получается или больше, или таким же: «Расход зимой в городе 10 л , по трассе – в районе 8 л/ 100 км», «По поводу расхода могу сказать: зимой на автозапуске с прогревами был 11,5-11,8 максимум, а сейчас 8,3 по городу, по трассе 7,5». Владельцы объясняют это короткими передаточными отношениями механической коробки: «Средний расход 12,2 л/100 км (90% город): передачи короткие, на 6-ой 110 км\ч – 3000 оборотов». Впрочем, разными людьми одни и те же цифры могут оцениваться по-разному: «1,6 в сочетании с механикой – вполне себе шустренько, а главное, экономично: в среднем по городу с пробками 9,4 л/ 100 км».

Ненависть #1: Нестабильное качество сборки и экономия на мелочах

Renault Arkana изначально позиционировалась как специфический автомобиль, бюджетный аналог премиальных купе-кроссоверов. Понятно, что при конструировании машины создатели были вынуждены включать режим экономии, в массе своей вполне оправданной и простительной. Но многие моменты владельцы посчитали «экономией на спичках», ведь на момент выхода на рынок Аркана стоила от 1,1 до 1,5 миллиона рублей: «В багажнике нет крючков – сэкономили на спичках, увы… Ремни безопасности передних сидений не регулируются по высоте, хотя в Логане регулируются», «Двери заблокировать изнутри можно только кнопкой на центральной панели, так как никаких кнопок на дверях нет от слова "совсем" – экономия… », «Маловаты ниши в дверях, и некуда поставить бутылку с водой. Не хватает очечников. Неудобно расположена кнопка открывания багажника, нащупать сложно, и пачкаешь пальцы, если на улице слякоть… Маловато одного гнезда для 12-вольтовой розетки... ».

Renault Arkana 2019–22 1 / 3 Renault Arkana 2019–22 2 / 3 Renault Arkana 2019–22 3 / 3

И очень много нареканий на огрехи сборки. Причем речь идет не о врожденных болезнях, характерных для модели в целом, а о сугубо индивидуальных случаях, которых, увы, достаточно много: то стекла выпадают, то дует со всех щелей, то вода течет... «Передняя пассажирская дверь слегка наскакивала на переднее правое крыло. Приехал к официалам – отрегулировали, но изнутри, когда открываешь, приходится приложить усилие. Правое переднее стекло при закрывании наскочило на уплотнительную резинку снаружи», «Левый стеклоочиститель не доходил до стойки примерно на 8-9 см, соответственно, грязь ограничивала видимость. Лечится проблема достаточно легко: просто ослабляем гайку поводка и переставляем сам поводок очистителя на несколько лепестков влево», «Рычаг переключения скоростей дергается на протяжении всего пути, как в стареньком Икарусе», «Плохо работают омыватели стекол. В течение года мне пришлось работу дворников и омывателя стекла регулировать в сервисе, по гарантии», «Выехал из салона и заметил, что омывающая жидкость еле-еле брызгает, хотя бачок был полный. Поднял капот и увидел, что это перегибается шланг – просто расправил его и слегка подтянул ближе к форсункам. Все заработало». На ухабах могут грохотать передние сиденья просто из-за плохо закрепленных салазок.

Renault Arkana 2019–22



Довольно много жалоб на некачественную установку разнообразных уплотнителей. Например, в районе педалей есть отверстие, куда уходит пучок проводов. Если оно закрыто не слишком качественно, то холодный ветер и влага из-под левого локера попадают прямо под ноги водителю, а под ковриком начинает скапливаться вода. Словом, как написал один из владельцев, «Аркана – очень комфортная, но все-таки все время что-то напоминает, что это Рено. То где-то щель, где-то что-то скрипит… ». Есть, конечно, и те, кто не выдерживает этого «позора мелочных обид» и реагирует куда более жестко: «Через три месяца понял, какое барахло я купил. Через полгода продал и был очень счастлив». Справедливости ради стоит отметить, что хватает и владельцев, которые с момента покупки вообще не испытали каких бы то ни было проблем и посещали сервис-центры исключительно для планового обслуживания.

Любовь #1: Соотношение оснащенности и цены

Но очень многих владельцев вполне устраивает соотношение цены и того, что они получают за свои кровные: «Устраивает хорошая динамика мотора 1,3 турбо, хороший полный привод, агрессивный молодежный внешний вид. За такую цену конкурентов нет!». Но еще больше радости владельцам доставляет опционное наполнение автомобиля в соотношении с его ценой: «Напишу, что я получил за 1 200 000: полный привод, светодиодную оптику, заводской автозапуск, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев лобового стекла, подогрев руля, не говорю уже о подогреве сидений и о таких приятных мелочах, как датчик давления в шинах, система курсовой устойчивости и помощь при трогании в гору!», «Я купил свой автомобиль за 1 210 000. Полный привод, движок – атмосферник, электропакет полный, оптика светодиодная, а как приятно подходить к машине, а она сама открывается и сама закрывается (может, конечно, я пещерный человек, и сейчас эта функция есть на всех автомобилях), а ещё и включает приветственную подсветку! Класс!», «Набор функций впечатляет. Это и обогрев всего на свете, включая лобовое стекло, и "свободные руки", и навигация. Прекрасны сенсорный монитор, вполне себе приличный багажник, прекрасная светодиодная оптика спереди и сзади», «Круиз-контроль, лимитатор, бесключевой доступ со штатным автозапуском, противотуманные фары, регулировка руля по вылету и высоте, электрозеркала с подогревом, подогрев передних сидений, бортовой компьютер с электронным дублирующим табло спидометра, литые диски… Согласитесь, неплохо за 1 150 000! Думаю, что немного есть автомобилей дешевле, в таком классе и с такой начинкой».

Renault Arkana 2019–22



В принципе, цитировать такого рода высказывания можно еще очень долго. И можно понять владельцев, которые пишут: «Можно долго говорить про "дубовый пластик", “кожу молодого дермантина” на сиденьях и ещё много о чём, что кому-то не нравится, но... Если бы машину собрали в Европе с натуральной кожей, мягким пластиком и прочим "вниманием к деталям", то стоила бы она минимум 2,2-2,5 миллиона, и много кто на неё бы только "просто смотрел", как на недоступную мечту».