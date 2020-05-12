Покупка Форестера – поступок более эмоциональный, чем рациональный. Тут на роль первого плана выходят чувства, эмоции, собственное мировоззрение и всё такое остальное, мало связанное с деятельностью рациональной части мозга. И только где-то за кулисами мечется разум, который забыл слова и ждёт подсказки суфлёра. Что поделать: Subaru способен вызвать настолько сильные эмоции, что рассудок остаётся не у дел. Наверное, это не так уж и плохо.

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Forester третьего поколения (SH) часто считается не то чтобы оригинальным внедорожником, а приличным семейным кроссовером. Даже, скорее, универсалом, который при желании может съехать с дороги. В далёком 1997 году, в году появления в продаже первого поколения Forester, ситуация была несколько иной. Тогда полноприводный кроссовер на базе Subaru Impreza казался действительно довольно самобытным и отчасти даже непонятным. Всё-таки полный привод, оппозитные моторы, фирменный субаровский звук и… какой-то «лесник» (так переводится forester с английского). К тому же вроде и посадка высокая, и клиренс приличный, а рамы нет – несущий кузов. Тогда это тоже было большой редкостью. Но машина «зашла». Кто-то оценил её неплохую надёжность, кто-то – наличие в линейке двухлитрового турбированного мотора, который позволял чуть больше, чем просто выехать на природу.

Subaru Forester I

Второе поколение Forester осталось верно старой философии: классические оппозитные моторы, полный привод, дух Японии и всё прочее, что вызывает шевеление волос на коленках субаристов и не всегда понятно обычным людям. Например, четырёхступенчатый автомат и довольно посредственный пластик в салоне.

Эта генерация занимала конвейер с 2002 до 2007 года.

Subaru Forester II

А в 2007 году появилось третье поколение, о котором мы сегодня и будем говорить. Эти машины получились немного интереснее: тут появились новые моторы FB20 и FB25 вместо уже немного устаревших «ежей» EJ20 и EJ25, а кроме того, третье поколение стало последним с классической АКП Subaru 4EAT. В следующей генерации этой действительно выносливой коробки уже нет – там в двухпедальных версиях стоит вариатор Lineartronic (тоже выносливый, но не настолько).

Subaru Forester III (SH)

Я уже всячески намекал на то, что Forester – автомобиль несколько противоречивый. И нет ничего странного в том, что отзывы о нём тоже бывают очень разными. Точнее – диаметрально противоположными. Но мы стиснули зубы и попытались выбрать наиболее адекватные и объективные мнения о Форестере, оставленные владельцами на просторах Интернета. Итак, что в нём хорошего и что плохого?

Ненависть №5: ЛКП и кузов

Нельзя сказать, чтобы Forester ржавел и гнил совсем уж нагло. Но владельцы этих автомобилей, слишком сильно радующиеся наличию полного привода и высокого дорожного просвета, иногда разочаровываются в качестве ЛКП – уж очень оно мягкое и легко царапается. Так что в лесу нужно быть осторожнее: «При езде по лесам и полям приходится ловко маневрировать, а иногда и топориком помахать. Иначе машина цвет "черный металлик" поменяет на "серебристый металлик". Сколы подкрашиваю, где вовремя не успеешь с подкраской – появляется ржа (если скол до металла). А так – за год следов коррозии нет».

У многих есть претензии к бамперам. Точнее, к креплениям. Обычно они сводятся к тому, что «передний бампер прикреплен на соплях и теперь побрякивает». Поэтому многие боятся ездить по глубокому снегу, что в мороз может быть чревато потерей бампера.



Subaru Forester 2008–12

Есть вопросы и к жёсткости кузова на кручение, что особенно заметно на бездорожье: «Кузов слабый, как пластилин. При диагональном искривлении заднюю дверь не закроешь».



Но больше всего вопросов вызывает лобовое стекло, которое трескается так же просто, как семейная жизнь после измены. Скорее всего, в этом виноват угол наклона: стекло стоит почти вертикально, отчего любой камешек на трассе лупит по нему очень заметно. Ну а сколы очень быстро разрастаются до трещин: «Недавно ехал по городу, отлетел камешек, опять скол. Стекло по КАСКО ставил оригинал, так что делаем вывод – лобовуха слабоватая». Кроме того, стекло боится перепадов температур, и об этом владельцы Форестеров тоже очень часто предупреждают: «Был скол на лобовом стекле, зимой при минус 18 ехал по КАДу, стекло начало запотевать. Включил обогрев на стекло и прибавил температуру. В итоге – трещина на всю лобовуху». Одним словом, стекло – ещё одно слабое место кузова и, как мне это видится, не случайно оно порождает вот такие афоризмы с душком софистики: «Лобовое стекло х... знает из какого стекла сделано».



Любовь №5: надежность

Не надо думать, что Forester – эталон надёжности. Проблемы у него есть, по крайней мере, одна проблема есть точно, и о ней мы обязательно скажем. Но вот раздражающих постоянных поломок – мелких и крупных – у автомобиля, по-видимому, не бывает. И криков радости по этому поводу в Интернете много: «За 11 лет эксплуатации практически ничего из строя не выходило, менялись только расходники и мелочи». В общем-то, они достаточно однообразные: «За все время эксплуатации ни разу "не болела", только плановые ТО». Наверное, не будем занимать эфир пустой болтовнёй. Forester сам по себе не разваливается, и это хорошо.

Subaru Forester S-Edition '2011–12

Ненависть №4: расход топлива

Тут ситуация не совсем однозначная. С одной стороны, жалоб на аппетит в Сети достаточно. Но, как мне показалось, не все жалуются справедливо. Не может полноприводный кроссовер с мотором объёмом не менее двух литров нюхать бензин как «пузотёрка» с турбированным 1,4-литровым мотором, коробкой-роботом (надо же, я сейчас нечаянно в первый раз похвалил Volkswagen). В среднем для машины с АКП получаются приблизительно такие цифры: трасса – 11,5-12,5 литров на сто километров, город – 16,0-16,8. Но, как правильно многие говорят, «вопрос спорный, т. к. очень сильно зависит от правой ноги водителя». Думаю, не так уж это и много. Чай, не на Рапиде едем.



Subaru Forester 2008–12

Впрочем, жалоб на расход всё-таки многовато. «Жрёт, как конь», «жрёт бензин, как самолёт», – стонут владельцы Форестеров в Интернете. А если они стонут, то мы это замечаем, потому что объективность – наше всё.



Любовь №4: стоимость содержания

Казалось бы, Субару – не тот автомобиль, который покупают из-за низкой стоимости обслуживания и ремонта. И всё же владельцы Форестеров часто отмечают, что автомобиль им обходится не так дорого, как они того ждали. Но опять же – с одним маленьким условием: машину надо правильно обслуживать. Если постоянно дубасить по колдобинам и не проверять уровень масла, ремонт влетит в копеечку. А если машину беречь, то она не разорит: « … На любые закидоны в сторону дороговизны обслуживания хочу сказать: при правильном уходе, кроме расходников, и менять ничего не нужно, машина надежная».



Subaru Forester 2008–12

Кроме того, слухи о сложности Субару в обслуживании сильно преувеличены. И, да: свечи на Форестере можно поменять, не снимая мотор. Удивительно, но многие предпочитают обслуживать машину самостоятельно. И дело тут не только в желании сэкономить, а в любви к своему Форестеру и доступности этого увлекательного процесса: «Простая машина в обслуживании и ремонте, все детали есть в наличии, детали подвески и сайлентблоки рычагов меняются отдельно, покупать рычаги не нужно».



Ненависть №3: подвеска

Мнения о подвесках Forester – ещё одна иллюстрация то ли противоречивости автомобиля, то ли неумения людей оценивать свой автомобиль. Они в буквальном смысле противоречат друг другу. Причём яростно и безапелляционно. Кто-то жалуется, что подвески слишком мягкие, отчего машина почти что неуправляемая, кто-то убеждает, что всё строго наоборот – подвеска зубодробительная, и ездить лучше только по асфальту.

Выглядит это приблизительно так: «Мягкая подвеска, которая на тест-драйве показала себя с положительной стороны на малой скорости, на самом деле оказалась ложкой дегтя в бочке меда. Задняя часть автомобиля раскачивается до состояния тошноты задних пассажиров. На высоких скоростях просто опасна – зад автомобиля подскакивает». А буквально следующий владелец говорит обратное: по неровной дороге (деревенской) ехать очень неприятно, сидишь как в КамАЗе, тряска просто жесть». Ну или так: «Ходовка коловая, на лёгком бездорожье всё гремит, лучше ездить только по асфальту». Впрочем, любовь задней подвески подкидывать машину отмечают очень многие: «Также заметил, что при проезде лежачих полицменов сильно подпрыгивает зад автомобиля».

Subaru Forester '2011–12

Жёсткость подвески и стремление кормы Форестера плясать на неровностях – это ещё не все претензии. Многие жалуются на то, что подвеска не очень выносливая. Дескать, «вечно бренчит». Впрочем, таких претензий не очень много, чаще в стуках виновата рулевая рейка, которая ресурсом действительно не радует. Ну а те, кто по плохим дорогам не гоняет, надёжностью ходовой части обычно довольны.



Любовь №3: проходимость

Тут, думаю, всё понятно: всё-таки полный привод тут интереснее, чем на многих других кроссоверах. Если не сходить с ума и понимать, что Форестер – это не лифтованный «уазик», то он действительно может и удивить, и порадовать: «Проходимость: тут вопросов нет. Клиренс 225 мм, постоянный полный привод. Форестер на высоте!». Причём радость и удивление иногда просто зашкаливают и заставляют унижать и доминировать: «Все, кто будет гнать на то, что машина для асфальта и не создана для бездорожья, идут лесом».



Subaru Forester 2008–12

Ненависть №2: салон

Даже самые упоротые фанаты признают, что интерьер у Форестера весьма и весьма скромный: «Интерьер аскетичный, со временем начинает бесить дешевый пластик и вечные сверчки». И ладно бы – аскетичный, тут интереснее вторая часть отзыва. Кажется, «вечные сверчки» – это то, за что Форестер в отзывах получает по шее почти от всех его владельцев. Внутри много посторонних звуков, и не все могут с этим смириться: «Шторка скрипит очень сильно (иногда хочется выкинуть из салона), на самом деле руки не доходят ее подколхозить резиновыми уплотнителями».



Subaru Forester 2008–12

Subaru Forester 2008–12



Второй недостаток – это качество пластика. Иногда говорят более конкретно: «Очень легко царапаются дверные элементы в салоне (крашенные)». Особенно часто на качество пластика жалуются те, кто радуется внедорожным возможностям Форестера. Видимо, те, кто машину бережёт, к салону относится тоже более трепетно.



Любовь №2: универсальность

Как мы уже говорили, Forester – это, скорее, проходимый универсал, чем кроссовер или внедорожник. Он неплохо сочетает в себе комфорт легкового автомобиля со способностью лазить по грязи. При этом он стильно выглядит, что, конечно, тоже важно. И всё это вместе даёт полное моральное право на существование таких отзывов: «Универсальность за такие деньги – конкурентов нет! … Это самая универсальная машина за эти деньги, универсал во всех смыслах, машина для любой погоды и любой дороги». Или так: «Машина на любой случай – и для города с его пробками и плохими дорогами, и для загородных поездок, туда, где нет дорог вообще, а сплошная грязь и глина», «возможность чувствовать себя своим и на скоростной трассе, и на бездорожье»... Одним словом, подобные восторги встречаются регулярно, и Forester их вполне заслуживает.



Subaru Forester 2008–12

Ненависть №1: масложор

Вот мы и добрались до главного. Ну скажите честно: ждали что-нибудь про «тук-тук-тук, я это я, четвёртый цилиндр»? Конечно, ждали. Ну так вот, получайте: такая беда действительно есть. И почти все негативные отзывы связаны как раз с моторами, в первую очередь – с масложором. Причём жалуются владельцы всех машин – и с моторами EJ до рестайлинга, и с пост-рестайлинговыми FB.

Особенно обидно, что масложор иногда начинается практически на пустом месте и очень неожиданно: «Каково же было мое удивление, когда при общем пробеге 11 тысяч и 7 тысяч – после замены масла я чисто случайно вытащил маслянный щуп и обнаружил, что на нем нет масла, и вообще афигел». «Афигевают» настолько часто, что для собственного спокойствия предпочитают считать этот дефект конструктивной особенностью.

Subaru Forester 2008–12

Ну и находят свои способы решения вопроса: «Жор масла – особенность данного двигателя, его пока не признают, но мастер проговорился, что 90% машин 2011-2012 приезжают с той же проблемой, угорает масло, порекомендовали залить более густое». Темы масложора – самые интересные на субаровских форумах, но не дай бог сказать субаристу, что его машина имеет этот недостаток. Проклянут, обзовут «дивным критиком» и забанят.



Любовь №1: Subaru

Да, именно так. Так и назовём эту любовь – просто Subaru. Что это такое? Сложно сказать. Тут и сами владельцы не всегда могут чётко сформулировать свои эмоции. Кто-то выражается кратко: «Едет боком». Кто-то – более философски: «Это Субару, и этим все сказано». А некоторые пытаются провести какой-то анализ: «Subaru – это как болезнь или любовь на всю жизнь, куда не сяду, всё не так и едет неправильно, а тут как дома, всё на своих местах». И даже не знаешь, что тут добавить.



Subaru Forester 2008–12