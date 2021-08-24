Очень маленький и тесный, не слишком комфортабельный и тряский, медлительный, но маневренный и обладающий потрясающим потенциалом на бездорожье. Все это об одном и том же «могучем маленьком японце», Suzuki Jimny.

Истоки и техника

Подробный рассказ о становлении этого внедорожника не входит в наши сегодняшние задачи, поскольку вступление к статье получилось бы объемом с небольшую книгу. Достаточно сказать, что разработкой небольшого внедорожного автомобиля, который вписался бы в Kei-класс (то есть попал бы под действующие в Японии налоговые льготы), компания Suzuki занялась в конце 60-х годов прошлого века.

Результат этих разработок встал на конвейер в 1970-м, поначалу носил имя LJ (Light Jeep, «легкий джип») с цифровым индексом. Ну а потом появилось множество названий, под которыми автомобиль продавался на различных рынках: Drover, Santana, Jypsy, Carribean, Sierra... Например, второе поколение автомобиля более известно нам под именем Samurai. Но на родине, в Японии, он всегда был Jimny. Существует версия, что само это название появилось как сочетание двух слов, Jeep и Mini…

Suzuki Samurai SWB 1990–95

Третье поколение Jimny (получившее в зависимости от установленных двигателей заводские коды JB23, JB33, JB43 и JB53) было представлено на Токийском автосалоне 1997 года. От своих аскетичных предшественников автомобиль унаследовал раму лестничного типа, неразрезные мосты и полный привод типа part-time (с подключаемым передним мостом и раздаточной коробкой с понижающей передачей), однако вместо малолистовых рессор в подвеске появились пружины и рычаги.

Серьезные изменения претерпел и кузов, который стал выглядеть куда более современно и элегантно. Выпускались варианты как с жестким трехдверным кузовом, так и версии с мягким верхом (официально в Россию не поставлялись). Гамма моторов включала в себя трехцилиндровый 62-сильный двигатель объемом 0,7 литра (эта версия с кодом JB23 была особо популярна в Японии, поскольку соответствовала требованиям класса Kei car), но основным вариантом поначалу стал JB33 c 1,3-литровой рядной «четверкой» G13BB мощностью 80 л.с., однако в 2003 году его сменил более совершенный 85-сильный M13A с системой изменения фаз газораспределения. Кроме того, на ряде рынков продавались Jimny JB53, оснащенные турбодизелем Renault K9K мощностью 65, а с 2005 года – 86 л.с.

Suzuki Jimny 2005–12

В паре с этими моторами работала 5-ступенчатая механика, а на двухпедальные варианты до 2005 года ставили 4-ступенчатую гидромеханику Aisin A174, которую сменила Aisin TW-40E.

За 20 лет конвейерной жизни Jimny претерпел два рестайлинга, в 2005 и 2012 году, которые не затронули сколь-нибудь серьезных элементов конструкции. Помимо завода в японском городе Ивата, сборка Jimny была налажена в Испании (на заводе Santana в городе Линарес), в Колумбии (Богота) и Бразилии (Каталао).

В 2018 году производство Jimny JB было прекращено, и в 2019-м на рынок вышло IV поколение компактного внедорожника Suzuki, ну а четвертое окончательно прописалось на вторичном рынке.

Suzuki Jimny 2021

Мы уже рассказывали об этом автомобиле и публиковали материал, посвященный Suzuki Jimny, в рубрике «5 причин».

Однако это было три года назад, до смены поколений, которое привело и к появлению на рынке относительно большого числа подержанных Jimny. Опыт мы решили повторить, благо раскрылось много новых подробностей.

По состоянию на лето 2021 года цены на подержанные Jimny достаточно высоки: даже за автомобили, выпущенные в 1998 году, просят 300-350 тысяч рублей, а относительно свежие экземпляры 2017-2018 года выпуска могут оценить и в 1,2-1,3 миллиона. Так «кому он нужен, этот Васька», стоит ли этот крохотный автомобильчик с массой недостатков таких денег, компенсируются эти недостатки его достоинствами? Давайте посмотрим, что пишут об автомобиле его владельцы.

Ненависть #5: ошибки в общей оценке

Если почитать отзывы на Suzuki Jimny в интернете, то то и дело наталкиваешься на примерно такие строки: «Куплена в максимальной комплектации, автомат. Продал через 3 месяца. Автомобиль очень хорош, если понимать, зачем его берёшь. Я это понял только через два месяца после покупки». Действительно, Джимни – машина очень специфическая и далеко не всегда подходит для тех целей, для которых его покупают.

В сети бытует мнение, что Jimny стоит покупать как первый автомобиль для молодого человека, только что получившего права, поскольку и маленький он, и не слишком мощный, но в то же время есть полный привод, а значит, зимой новичку будет проще. На самом деле Jimny в силу своих конструктивных особенностей предъявляет достаточно высокие требования к водительским навыкам. Поэтому в объявлениях о продаже нередко можно прочесть «приобрел для сына, но через полгода он пересел на другую».

Suzuki Jimny 1998–2018



Рамная конструкция, жесткая зависимая подвеска и задний привод в качестве основного режима движения – все это накладывает определенный отпечаток.

Далее. Нередко Jimny воспринимается как женский автомобиль. В свое время даже было модно: себе купил «Крузак», а жене (дочке, любовнице, нужное подчеркнуть) – вот этот самый Jimny, поскольку он «как большой, только маленький». И вновь такого рода покупки часто оказываются ошибкой: «Купил учить жену ездить и заодно использовать по второму назначению. Жена так и не начала», «Начальнице жены муж купил, потом пришлось возвращать, не могла она ездить на нем», «Покупал для жены, однако жена за руль так и не села». Потому что автомобиль, несмотря на умилительную внешность, по своей сути женским не является. «Управляется по городу, как УАЗ, скачет на неровностях, как козлик, на трассе его качает от ветра – словом, на роль первого автомобиля для девочки не подходит», – пишет автор одного из отзывов, и у него есть для этого все основания.

Не очень-то подходит Jimny и на роль семейного автомобиля по причине более чем скромной вместительности. И даже молодые семьи, в которых оба супруга увлекаются отдыхом на природе (а это именно то, для чего Jimny вполне подходит), по мере прибавления в своем составе начинают ощущать, что им нужен внедорожник, но размером побольше. А уж тем, кому нужно регулярно возить престарелых родителей, Джимник противопоказан просто категорически.

Suzuki Jimny 1998–2018



Впрочем, если автомобиль покупался именно для выездов на рыбалку или охоту, он тоже может оказаться не ко двору, например, если до излюбленных мест нужно преодолевать солидные расстояния, порядка 1000 км и более. «Первый владелец пригнал его из Москвы, но после первой попытки выехать на рыбалку с лодкой, мотором и еще кучей вещей поставил его в гараж, а далее он был куплен мной».

Далее, автомобиль категорически противопоказан «гонщикам», то есть всем тем, кто габариты идущего впереди автомобиля воспринимает как сигнал к обгону и для кого признаком «нормального» автомобиля является отменная динамика. Для них и город, и трасса станут сплошным разочарованием. И хотя в наших городских джунглях Jimny чувствует себя вполне неплохо, приобрести его для сугубо городской эксплуатации все же означает сделать серьезную ошибку. «Моё мнение: если у вас соотношение бездорожье/город, хотя бы 50/50, то тогда есть смысл покупать. У меня это соотношение 10/90. Промахнулся», – пишет в своем отзыве один из бывших владельцев. А еще владелец Jimny должен быть готов к тому, что будет куда чаще сталкиваться с проявлениями дорожного хамства, чем водители более крупных машин: «Есть вероятность столкнуться с хамством "людей", вознесшихся в превосходстве на машинах больших габаритов и с мощными двигателями, которые будут пытаться демонстрировать вам свою лихость», «Полное неуважение на дорогах, особенно почему-то со стороны водителей Жигулей». Ну да, заповедь «не обижайте маленьких» у нас соблюдают далеко не все.

Но кому же он тогда подходит? Во-первых, тем, кто может позволить себе иметь второй автомобиль в семье, причем одну из машин можно эксплуатировать как «автомобиль выходного дня». Вот тогда все становится на свои места: на работу или в отпуск с семьей – на более комфортабельной машине, в которой всем хватает места, а вот в выходные за грибами или на рыбалку – как раз на Jimny. Во-вторых, как оказалось, Джимни отлично подходит семейным парам в возрасте, живущим в сельской местности или в пригородных поселках, в частности, работающим пенсионерам. Их и скромные динамические показатели раздражать не будут, и места на двоих хватит, зато «всепогодность», «всепролазность» и невысокие эксплуатационные расходы Jimny сослужат добрую службу.

Suzuki Jimny 1998–2018

Один из отзывов, практически полностью представляющий собой восторженное эссе, как раз и написан дамой, относящейся к этой категории. И написан он с таким чувством, что я просто не могу не привести большой отрывок из этой оды Jimny: «Покупка этого автомобиля должна быть продуманным и взвешенным решением. Он подойдёт далеко не каждому. Если вы любите ездить быстро и далеко, отдыхать предпочитаете в кругу большой семьи, там, куда ведут проезжие трассы, если вы еженедельно скупаете половину какого-нибудь супермаркета и вам надо как-то доставить это домой – не покупайте Jimny. Вы не найдёте с ним общего языка и станете друг другу обузой. Но если вас манит красота нетронутой природы, глухомань и неизведанные тропы, если вы любите забраться подальше от цивилизации и людей, если охота и рыбалка – это ваше всё, то Jimny именно для вас. Для тех же, кто не любит одиночество, много не потребуется: соратник-штурман на пассажирском кресле и караван таких же чокнутых грязелюбителей. Что ещё нужно для счастья? А в городе от дома до работы и обратно верный Джим вас довезет по-любому».

На самом деле, вариантов, конечно, больше. Важно лишь, чтобы владелец оказался с автомобилем «на одной волне». И вот тогда объективные достоинства машины выйдут на первый план, не менее объективно существующие недостатки не станут критичными, а роман с автомобилем будет долгим и счастливым. Не случайно среди авторов отзывов хватает тех, кто владеет этим автомобилем на протяжении 10-15 лет, ну или хотя бы регулярно меняет один Jimny на другой, более свежий.

Любовь #5: Внешность

Внешний облик Джимни вряд ли можно отнести к числу шедевров автомобильного дизайна, но давайте признаем: автомобиль действительно получился очень удачным. Об этом говорит хотя бы тот факт, что автомобиль выпускался в практически неизменном виде 20 лет, с 1998 по 2018 год, да и спустя три года после произошедшей смены поколений он все еще не воспринимается как выходец из прошлого.



Красавцем его, конечно, не назовешь. В нем нет изящества или элегантности, более того, порой поначалу внешний облик Jimny вызывает некое отторжение, особенно у мужчин, и на то, чтобы эта реакция изменилась, требуется какое-то время: «Когда тесть купил его, я подумал: "Что за ушастый (это про боковые зеркала) уродец?!". Но постепенно мне полюбился необычный и задорный внешний вид».

А вот на женщин внешность Jimny действует безотказно. Вы никогда не задумывались, почему щенки, котята и совсем маленькие дети вызывают примерно одинаковые чувства умиления? А все дело в заложенных природой признаках. Большие глаза, чуть навыкате, выпуклый высокий лоб, коренастое тельце… Такие признаки в психологии и науке о поведении называют «релизерами», и реакции на них заложены очень глубоко, на генетическом уровне.

Suzuki Jimny 1998–2018



А теперь посмотрите на Jimny: крупные глазки-фары, чуть навыкате, выпуклый лоб ветрового стекла, короткое кургузое тело-кузов… Те же самые релизеры, вызывающие «мимимишность» на уровне подсознания! И авторы отзывов (причем не только относящиеся к прекрасной половине человечества) без особого стеснения признаются в своих чувствах: «Впечатление от этого забавного "зверька" может быть только одно – безграничная, нежная и вечная любовь с первого взгляда. Никто бы не удивился, услышав такое от, как модно нынче выражаться, гламурной блондинки – они склонны преувеличивать свои эмоции. Но точно также о Jimny говорят и суровые мужчины-джиперы», «Если у автомобилей бывает харизма, то вся она сконцентрирована в Jimny. Кто бы мог подумать, что это крошечное игрушечное создание, выглядящее как милый мультяшный персонаж, таит в себе свойства и качества настоящего, правильного внедорожника», «Я запала на эту машину сразу и бесповоротно, а супруг терзался: всё просто супер, это то, что нам надо и по возможностям, и по цене. Но он же такой маленький!».

Как я уже сказал, из-за умилительной мордочки Джимни и его миниатюрности бытует мнение, что это чисто дамский автомобильчик. Но опытные автоледи готовы это мнение оспорить: «Автор одной из статей о Jimny так его и обозвал – "косметичка на колесах". Не верьте ему, человек сам не знает, о чём пишет. Ни разу он не дамский!».

Ненависть #4: Комфорт, климат, звукоизоляция

Стоит признать, что комфорт не является сильной стороной модели. Конечно, всяческих удобств в Jimny существенно больше, чем в армейском Уазике или даже Ниве, но тем не менее нареканий все-таки очень много.



Начнем с рабочего места водителя. Приспособиться и к креслам, и к расположению основных органов управления получается далеко не у всех. Руль тонковат и не регулируется ни по наклону, ни по вылету. Владельцы жалуются, что руки практически постоянно приходится держать в положении «10 – 2»: это, конечно, правильно с точки зрения управления, но не слишком удобно при долгих поездках в спокойных режимах. А больше руки деть и некуда: подлокотник в двери неудобен, «подоконник» двери узок. В теплую погоду, конечно, можно высунуть локоть в открытое окно, но в нашем климате это возможно далеко не всегда.

Suzuki Jimny 1998–2018



Много нареканий и на профиль сидений. Кому-то они пришлись впору, а кто-то жалуется, что спина начинает болеть уже через пару часов. Интересно, что это мало зависит от габаритов водителя: субтильный и невысокий человек может жаловаться на то, что сиденье слишком узкое, а вот детинушке весом за сотню и ростом 190 см оно может оказаться вполне впору. Нередки жалобы на неудобное расположение педального узла – мол, если долго держать ногу на педали газа, она начинает затекать.

В автомобиле не хватает мест для хранения всяких мелочей: кроме перчаточного ящика (достаточно большого, кстати, и запираемого на ключ от шаловливых ручонок собственных детишек) есть только маленькая полочка рядом с часами, под пепельницей. Туда аккурат помещается пачка одноразовых носовых платков. Также есть небольшая ниша между сиденьями, около ручника – туда как раз можно положить коробочку от аудиокассеты или мобильник. Топовые комплектации последних лет выпуска оснащались и боксом-подлокотником, но места в нем тоже до смешного мало. Из прочих удобств в Jimny обычно есть кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод зеркал, ну и архаичная медиасистема с CD-приводом (которая не читает mp3) и парой динамиков, выдающих не самый лучший звук.

Регулярно попадаются жалобы на микроклимат: у кого-то печка не справляется при температурах ниже -25, у кого-то, несмотря на небольшой объем салона, прогрев происходит слишком долго, чуть ли не в течение получаса… Но гораздо чаще встречаются жалобы на запотевающие стекла: «В дождь единственный способ борьбы с запотеванием стёкол – включение одновременно печки и кондиционера», «Зимой мёрзнет левая нога, весной и осенью потеют стекла. Отопление и вентиляция не доработаны», «Как не игрался с отопителем и распределением потоков, заставить задние боковые стёкла отпотевать, похоже, практически невозможно. Водительское стекло запотевает часто».

Suzuki Jimny 1998–2018



Ну и вполне обычны жалобы на не самую лучшую звукоизоляцию. И если изоляцию моторного отсека можно назвать очень приличной («на светофоре двигателя не слышно совсем, по ощущениям похоже на старт-стоп от BMW»), то дорожные шумы проникают в салон вполне свободно: «Звукоизоляция – её практически нет, но заметно это только во время движения. Основной шум – от колёсных арок и плохой аэродинамики», «При проезде по лужам сзади очень шумно».

Ну а про какой-то комфорт на втором ряду сидений и вовсе говорить не стоит. Там его просто нет. Масса нареканий и к ходовому комфорту, но об этом стоит поговорить отдельно.

Любовь #4: Город: маневренность, компактность, обзорность

Конечно, Jimny не стоит считать записным горожанином, и во многом любой «городской кроссовер» даст ему сто очков вперед. Прежде всего это касается динамических характеристик: «На перекрёстках меня все обгоняли», «Главная проблема, что машина не едет, а передвигается. Постоянно приходится держать 3-3,5 тысячи оборотов, чтобы иметь хоть какую-то динамику». И моторчик слабосильный и не слишком тяговитый, всего 110 Нм, да и те он выдает, лишь раскрутившись до 5500 оборотов, и четырехступенчатый автомат многие называют «задумчивым». Словом, энергичные перестроения и старты со светофоров даются Джимни с большими проблемами. Впрочем, держаться в потоке на городских скоростях он может достаточно уверенно.



Suzuki Jimny 1998–2018



Зато отличная обзорность, огромные боковые зеркала практически без мертвых зон (одна из владелиц метко назвала их «трюмо заднего вида»), малые габариты и отменная маневренность помогают с легкостью находить места для парковки: «Машинку можно ставить такие узкие места, где водители других малолитражных машин даже и не подумают припарковаться – это очень часто помогает в центре города», «Радиус разворота как у тележки из супермаркета», «Легкость и габариты этого автомобиля позволяют втиснуться в любую дырку, где не пройдет больше никто, даже Ока и иже с ней». Действительно, многие отмечают, что габариты чувствуются, как собственное тело, а малая длина позволяет запросто обходиться без парктроников.

Плюс ко всему, не будем забывать, что Jimny – вполне реальный внедорожник, так что вскарабкаться на бордюр для него не составляет никаких трудностей. Но, конечно же, особенно ярко городские таланты Джимни проявляются зимой: «Пока жили в большом городе, лучше машины не было: и парковка, и езда по дворам, где снег не убран, а машин наставлена куча, всё это было просто развлечением», «При включенном полном приводе можно запросто парковаться и выезжать с заснеженной парковки, не прибегая к лопате (часто замечал задумчиво-завистливые взгляды владельцев обычных легковушек, появляющиеся вслед за выражением радости по поводу освобождения парковочного места). Удобно двигаться по заснеженным рядам, куда не рискует сунуться основной поток», «По городу машинка супер. Куда надо, туда и заедешь. Дворы не чистят – это не беда», «Глубокий снег, как выяснилось, вполне родная стихия для Джимни, и если коммунальные службы совсем перестанут чистить улицы в городе, мы не расстроимся. На полном приводе Джимник буквально «влипает» в дорогу, отлично держит повороты и со светофоров уезжает одним из первых, оставляя позади натужно буксующие манерные спорткары и прочие легковые автомобили».

Suzuki Jimny 1998–2018



Кстати, важно, что несмотря на короткую базу Jimny даже в режиме 2WD относительно легко трогается на скользком покрытии и не склонен «мести кормой» (естественно, на разумных скоростях и при аккуратном обращении с педалью газа).

И еще одно замечание по поводу эксплуатации Джимни в городе: эти машины здесь живут очень долго, практически вечно. А все потому, что агрегаты и детали автомобиля не испытывают в городе и половины тех нагрузок, которые могли бы получить на бездорожье и на которые они на самом деле рассчитаны.

Ненависть #3: Поведение на трассе

Вот уж где Jimny не радует своих владельцев, так это на трассах и дальних перегонах. В этом они абсолютно единодушны, как те из них, кто не нашел общего языка с автомобилем, так и те, кто в принципе им абсолютно доволен. Во-первых, не устраивает динамика: «По трассе ваша крейсерская скорость составит 90 км/ч по прямой, а в горку вы будете карабкаться лишь при условии поддержания двигателя на оптимальных режимах оборотов», «На трассе мощи не хватает, обгоны мне даются тяжело», «Обогнать фуру, идущую на скорости 80-90, – проблема», «На скорости 90-100 км/ч выполнить обгон очень сложно, кикдаун срабатывает, а толку мало. Джимни не хватает мощности, и приходится долго ждать момента, когда можно обогнать», «На трассе на нем очуметь можно», «Поездив на Джимни, стал думать, что Жигули – это быстрая, динамичная машина... ».



Suzuki Jimny 1998–2018



Во-вторых, у автомобиля есть проблемы с курсовой устойчивостью: короткая база, узкая колея и зависимая подвеска обоих мостов делают свое черное дело, причем все это усугубляется высоким силуэтом, большой парусностью и аэродинамикой бабушкиного комода: «Ехать больше 110 км/ч довольно страшно, машину по дороге таскает, и чувствуется, как сносит ветром от каждой встречной фуры», «Выше 100 ехать реально страшно, руль ватный», «Не понравилось, что руль слишком чувствительный. А на скорости от 100 и выше надо его держать двумя руками. Страшно!», «На 130 км/ч уже страшно, но это только на пустой трассе с хорошим асфальтом. Максимум выжимал 145 км/ч, но уже совсем страшно и повторять не рекомендую – теряется устойчивость, одно неверное движение рулем и... ». Jimny, как многие другие рамные внедорожники, действительно склонен к опрокидыванию, и эта склонность усилена узкой колеей и высоким расположением центра тяжести.

Вопрос о не самой лучшей аэродинамике совсем не праздный: «Пару слов об аэродинамике... ее нет, ну прям нет вообще. При движении на скорости 90 км/ч и больше на открытой местности при любом направлении ветра, дующего со скоростью более 15 м/с, автомобиль бросает, есть свист, исходящий от «локаторов» заднего вида. Едешь себе, слушаешь музыку – и тут на тебе, держи руль и выравнивай траекторию движения, словом, никакого отдыха за рулем».

Опять же, многие отмечают, что Jimny очень не любит продольной колейности (хотя эта проблема в какой-то мере купируется установкой рулевого демпфера). Кроме того, хорошо известно, что «на семидесяти Джимни танцуют шимми». Действительно, проблема шимми, то есть возникновения быстрых колебаний частотой от 4 до 10 Гц на рулевых колесах транспортного средства, что ведет к неприятному биению руля и возможной потере управления из-за усиливающегося рыскания, весьма характерна для этой модели, и методам борьбы с шимми посвящены гигабайты обсуждений на профильных форумах сузуководов…

Suzuki Jimny 1998–2018



Но это пока что мы обсуждали поведение «на гладенькой дорожке». А вот на бугристых грейдерах да и просто на разбитом асфальте дела обстоят еще хуже: тут и вовсе нужно держать ухо востро, потому что на каждом бугорке машина будет пытаться уйти с траектории. И в гололед ездить на Jimny не слишком приятно: за заднем приводе занос развивается просто мгновенно, а с подключенным передним мостом вы в полной мере начинает понимать, что такое «недостаточная поворачиваемость».

Добавьте жесткость подвески (о которой мы еще поговорим), склонность к козлению, а также малый объем бензобака, который заставит искать заправку каждые 300-350 км или возить с собой дополнительную канистру, и вы поймете, почему многие пишут, что предпочитают не ездить на расстояния более 200 км, а поездки на 1000 считают настоящим подвигом.

Любовь #3: Экономика владения

Зато ни один из авторов отзывов не пожаловался на то, что Jimny опустошает его карман и высасывает деньги, и что был вынужден продать машину из-за слишком больших расходов на содержание. Да, изначальная цена покупки достаточно высока. Она была высока и тогда, когда Jimny третьего поколения продавался в салонах, она относительно высока и на вторичном рынке (особенно если учесть размер, уровень комфорта, мощность и оснащенность модели). Зато налог просто минимальный!



Не слишком разорительным оказывается и техническое обслуживание. Авторы отзывов называют следующие цифры: 15 тыс. км – 7800-11 000 р., 30 тыс. км – 12 200р., 45 тыс. км – 10 900 рублей. И это цены официальных сервисов, а ведь Jimny конструктивно прост, незатейлив и не обременен многочисленными электронными системами, так что многие рукастые и технически грамотные владельцы предпочитают обслуживать его самостоятельно. Но и это совсем не обязательно – в отзывах владельцы пишут, что стоимость ТО даже у официалов ниже, чем в случае многих массовых моделей.

Suzuki Jimny 1998–2018



Не напрягают и вложения, которые необходимо сделать после покупки машины на вторичном рынке: «При покупке авто были выявлены небольшие недочеты: потек задний амортизатор и сальник раздатки. Замена пары задних амортизаторов обошлась в 4000 рублей, сальника раздатки – в 3700 рублей, а далее сел и поехал».

Одним из самых уязвимых и дорогих в обслуживании узлов рамных внедорожников с зависимой подвеской являются поворотные кулаки переднего моста. В случае Suzuki Jimny переборка этого узла обойдется примерно в 6000 рублей. Еще один пункт, который нередко входит в программу «приведения в чувство подержанного автомобиля после покупки на вторичном рынке», – замена свечей зажигания. Оригинальные иридиевые свечи стоят около 3000 рублей за комплект, но ходят они по 25 000 км. А вообще владельцы отмечают, что запчасти при самостоятельной их покупке не так уж дешевы по сравнению с запчастями на массовые модели тех же корейских марок, но и нужда в их покупке возникает не так уж часто.

Естественно, одной из главных статей расходов при эксплуатации любого автомобиля являются расходы на топливо. Тут, конечно, оценки у всех разные. Кто-то пишет, что Джимник «жрет литров 12 литров по городу», или даже «жрет 10 литров практически в любых условиях», и что это очень много и уж точно не мало. Однако большинство считает, что аппетит Jimny можно назвать «умеренным», что он составляет 6,5 -7,5 л/100 км на трассе и 8,5-9 л/100 км в городе летом, и что лишь зимой он может возрастать до 10-11 литров. «Трасса, пройдено 700 км, два человека в машине, средняя скорость – 80-90 км/ч, расход вышел 6,2 л на 100 км пути». Даже если учесть, что Jimny достаточно привередлив к качеству топлива и его лучше кормить 95-м бензином, получается вполне терпимо.

Suzuki Jimny 1998–2018



Ну и еще один фактор, который стоит учитывать – это достаточно высокую остаточную стоимость. Даже те, кто считает, что зря купили эту машину, признают в своих отзывах: «Самое хорошее в нашем Джимни было то, что продали без проблем и почти ничего не потеряли».

Ненависть #2: Подвеска

А теперь самое время поговорить о подвеске, потому что именно особенности подвески очень серьезно осложняют жизнь владельцам Suzuki Jimny. «Существенным минусом является очень жесткая подвеска – каждую кочку больше 30 мм ощущаешь всем организмом, но зато есть уверенность, что ничего из подвески по дороге не потеряешь. Смотрел на машину снизу на подъемнике – это некая смесь Камаза и Уаза, все очень монументально», «Подвеска вытряхивает всю душу. Брать чисто для города на мой взгляд нецелесообразно, для трассы – тем более», «Жёсткая. Любые ямки чувствуются. На "лежачих полицейских" сбавлял скорость почти до минимума – трясёт прилично», «Беременная жена отказывается садиться, особенно если маршрут пролегает через отечественные "лежачие полицейские", тут приходится сбрасывать до 5 км/ч, да и то зад может подпрыгнуть... ». И такого рода высказывания есть почти в каждом отзыве, причем даже в тех случаях, когда отзыв сугубо положительный, а владельцы в целом более чем довольны своим малышом.



Да, сочетание рамной конструкции, жесткой, но очень энергоемкой (а какой еще она может быть у внедорожника такого типа?) подвески и малого веса приводят к склонности автомобиля к козлению на неровностях: «Ровной дороги не существует – козление ощущается всегда и везде. Кстати, из этого вытекает ещё одна особенность управления: руль надо держать крепко всё время – на кочке или ямке, которую на легковушке проскакиваешь, легонько придерживая руль мизинчиком, на Джимни руль стремится из рук выпрыгнуть», «Все, кто едут сзади, прыгают до потолка», «На высоких скоростях и неровном асфальте Джимни в полной мере проявляет свой джиповский характер: временами козлит и так и норовит вильнуть задом. Водитель должен постоянно держать его в узде и контролировать процесс, а это утомляет».

Suzuki Jimny 1998–2018



И все это вместе – тряска на неровностях, козление, необходимость постоянного подруливания – превращают любую длинную поездку на Джимни в некое испытание силы воли и духа. «Летом "сгонял" на нем из Кимр через Тверь в Старицкий район (получается 250 км в один конец) и проклял все: дорога до Твери – "стиральная доска", все душу вытряс. Как на нем люди по 1000 км ездят? Зарекся от таких поездок, теперь только на Патрике, к черту экономию, себя любить надо», «Бедолага тот, кому предстоит колесить на нем сотни в день по неровным дорогам с ямами и ухабами. Я ездил в Москву по М2 из Белгорода и обратно, больше не хочу, спина и шея ругаются, а мне всего-то 23».

Ну, собственно, все вышесказанное не означает, что на Jimny в принципе нельзя съездить из Москвы половить рыбу на Кольском полуострове. Можно, и я знаком с людьми, кто регулярно это проделывает, и именно на Джимни. Но и у них сами по себе дальние переезды никакой радости не вызывают, особенно если часть маршрута проходит по грейдерам или грунтовкам.

Любовь #2: Проходимость

Добравшись до места назначения и вытряхнув по дороге всю душу своему экипажу, Jimny может, наконец, приступить к той работе, для которой он предназначен, и показать себя во всей красе. Вот, к примеру, такой рассказ не слишком искушенного в плане оффроуда владельца Джимни: «Дорога становится все хуже и хуже, начинаются ямы с дождевой водой, грязища, разбитая колея… Джимка буксует и останавливается, беспомощно суча колесиками. Жена, как полагается женщинам, запаниковала: ой, мы тут все умрем в этой луже, а я косметичку забыла – буду лежать мертвая и ненакрашенная! Я же, как полагается брутальным мужикам, смело выхватил из кармана сотовый телефон, но связи не было… Оставалось надеяться только на собственные силы: вспомнил мануал, переключил автомат на самую низкую передачу, вставил передний мост и, затаив дыхание, нажал на газ. Джимка рыкнул своим 85-сильным моторчиком, чуть дернулся да ка-а-ак по-о-опер! Видели бы вы это: колея – не колея, ямы – не ямы, лужи – не лужи, ныряя в воду по самые «глаза» без остановки и малейшей пробуксовки! И так несколько километров».



Suzuki Jimny 1998–2018



А уж какие чудеса способен творить Jimny в руках опытного водителя… «В грязи его остановить нельзя. Только утопить», «Проходимость – квинтэссенция этого автомобиля. Она фантастическая для не подготовленного автомобиля, но на хорошей резине и с некоторыми навыками управления за пределами твёрдых покрытий. Обусловлено малой массой и очень хорошей геометрией. Он пролез по сугробам на штатной резине, вылез из грязи и проехал там, куда Витару я бы не пустил».

Естественно, опытные оффроудеры рекомендуют не забывать о необходимости снижать давление в шинах до 0,4-0,5 атмосферы. Это увеличивает пятно контакта раз в пять, и даже на штатной резине Jimny превращается в маленький танк. А уж если поставить что-то более зубастое и способное к самоочистке, то и подавно. Увлекающиеся бездорожьем авторы отзывов пишут, что примерно в 90% случаев сниженного давления хватает, чтобы выбраться из засады самостоятельно. Ну а для совсем уж тяжелых случаев у них есть джиперский реечный домкрат (хайджек), лопата, топор… При этом малый вес автомобиля позволяет обойтись ручной лебедкой или оснастить его маленькой электрической «лебедой», предназначенной для квадроциклов. И с таким набором вполне можно кидаться в пучину внедорожных приключений даже в одиночку.

Отменно справляется Jimny и с экстремальным рельефом: отсутствие больших свесов, короткая база и все тот же малый вес позволяют буквально перелетать через бугры и ямы, способные остановить куда более мощные профессиональные внедорожники. И совершенно не случайно подавляющее большинство автоспортсменов, выступающих на европейском первенстве по джип-триалу (то есть соревнованиях на точность управления в условиях экстремального рельефа) в «младших» категориях Original и Standard, предпочитают именно Jimny или его предшественника, Suzuki Samurai.

Suzuki Jimny 1998–2018



Уважают Jimny и участники Rainforest Challenge, самой сложной и известной в мире гонке по экстремальному бездорожью, ежегодно проходящей в Малайзии. Но там они используют практически безграничный потенциал внедорожного тюнинга, заложенный в конструкцию автомобиля. В итоге за победу в малайзийских джунглях рубятся настоящие монстры на огромных колесах и с мощными моторами, чаще всего, позаимствованными у «старших» моделей Suzuki. Но для нас этот путь, увы, практически заказан: Технический Регламент намертво закрывает выезд таким монстрам на дороги общего пользования, так что до мест проведения соревнований их придется доставлять на трейлере, а это, как сами понимаете, уже совсем другая ситуация…

Зато зимой, когда снег максимально осложняет жизнь всем, кроме водителей внедорожников, владельцы Jimny чувствуют себя королями наших направлений: «По снежной колее прет себе и прет, причем проехал там, где около часа "сидел" Крузак. Что особо приятно: буксуешь спокойно, знаешь, что никакая муфта не перегреется в силу ее, муфты, отсутствия», «Вообще зима – это стихия Джимника. Пробираешься по заснеженному полю, собирая перед собой сугроб снега до верхнего края капота, машина начинает упираться и буксовать, сдаешь назад на 5-10 метров и резко на сугроб! Разбиваешь его и едешь уверенно дальше. Чудо машина!».

И в лесу водитель Джимни может пользоваться свободой передвижения, недоступной для куда более серьезных на вид внедорожников: «Машина для леса – супер! Дорога не нужна, едет между деревьев. Засадить Джимника еще надо постараться – веса 1 тонна всего», «Зимой с друзьями поехали на охоту – они на Хантере в лесу закопались и посадили его в свою же колею. Джимни без особых проблем проехал, минуя колею, между деревьями».

Suzuki Jimny 1998–2018



Впрочем, маленький вес иногда и мешает. Например, в снежной каше машине может не хватить веса для того, чтобы зацепиться за плотный грунт, и тогда она «всплывает», и даже на полном приводе едет то боком, то задом, причем в неизвестном направлении. Опять же, в отзывах владельцев Jimny постоянно встречаются рассказы о том, как они вытаскивали другие машины, попавшие в сложную ситуацию: «Вытягивать моноприводную публику зимой приходилось часто и разнообразно», «А сколько Джимка выдернул из засад кроссоверов – не счесть! Все родственники, друзья, знакомые сразу звонят мне – знают, что я тут-же что придумаю и помогу», «За время эксплуатации самого не разу не таскали на буксире, а вот мне приходилось». Но тут нужно понимать, что Jimny – «машина сильная, но легкая». Поэтому, отправляясь на покатушки, необходимо помнить, что если с вами кто-то собирается ехать УАЗике, то их должно быть как минимум два. Хорошо засевший УАЗ Jimny с места не стронет.

Ненависть #1: Вместимость

И все-таки, как говорится, «размер имеет значение». Именно этот фактор определяет многие яркие достоинства и не менее явственные недостатки Jimny. Нередко приходится слышать или читать, что Jimny – военный внедорожник, «автомобиль японских пограничников»… На самом деле это не совсем так. На вооружении нынешних Сил Самообороны Японии Jimny третьего поколения не значится (правда, в Японии все автомобили этой модели положено ставить на мобилизационный учет). Но вот его поперечные габариты, доставшиеся автомобилю от предшественников, действительно выбирались с учетом возможности размещения в трюмах быстроходных десантных барж в два ряда, и именно поэтому кузов Jimny такой узкий.



В результате владельцы честно отмечают, что наличие крупного пассажира на переднем сиденье может создать неудобства при активном рулении и переключении передач. Те же неудобства создаёт и не самый крупный пассажир, но в тёплой зимней одежде. Кое-кто вообще пишет, что нормально себя чувствует за рулем Джимника, лишь когда в правом кресле никого нет.



Suzuki Jimny 1998–2018



Но если в принципе за рулем Jimny может так или иначе устроиться даже очень рослый человек, то общая вместимость оставляет желать лучшего: «Места внутри достаточно для двоих взрослых и двух детей. Места под багаж практически не остаётся... ». Собственно, даже с размещением детей на заднем сидении возможны определенные проблемы: «За рослым водителем не сядет даже ребёнок», «Когда родился сын, я ощутил недостаток места: если поставить автокресло прямо за мной, то сын упирается ногами в мое сиденье, ему очень неудобно, а если поставить справа сзади, то уже неудобно жене». Что уж говорить про взрослых: «Второй ряд в этой машине вообще просто на всякий случай, ну или если вы мужик и вам не повезло с тещей. Залезать адски и вылезать, как в ад».



Но самое главное, что при условно-четырехместной конфигурации совсем не остается места для перевозки багажа: «На выбор две опции: либо салон, либо багажник», «Багажник? Его нет. Без дальнейших комментариев». Соответственно, владельцы весьма категорично считают, что по сути Jimny – автомобиль двухместный, и что он категорически не годится на роль единственного транспортного средства в семье: «Что бы там кто ни говорил, машина эта для двоих и только для двоих. Если у вас стоит задача выехать на дачу с детьми, бабушками и вещами – езжайте на чем угодно, только не на Jimny. Сидеть сзади взрослому человеку категорически неудобно, размер багажника близок к нулю. Но зато при сложенных спинках в получившийся объём можно запихнуть маленького слоника».

Не знаю, как там насчет слоника, но во многих отзывах владельцы рассказывают о том, что им удавалось перевозить при сложенных, а еще лучше – попросту демонтированных сидениях заднего ряда: «При снятых задних сиденьях загружается весь туристический шмурдяк для 10-суточного автономного проживания в палатке плюс два человека и две таксы», «В Джимник при установке бокса на крышу входят: 2 мужика, лодка 3,7 м надувная с транцем, мотор Ямаха 15 л.с., палатки, стулья, стол, снасти, лопаты, шмотки, бухло, шашлык, ну и по мелочи – бак для мотора с бензином и пара запасных канистр… Да, все это уложить было искусством, но ведь вошло и доехало до Сегозера в Карелии и обратно – всего 1400 км», «Если задний ряд сидений сложить, то можно разгуляться в местном торговом центре, но помните: карниз не влезет (сам пробовал)», «Проблемы с нехваткой места для всякой фигни решил радикально: снял заднее сиденье, и теперь в машину фигни влезает много», «Со сложенными задними сиденьями багажник принимает вполне человеческие размеры: уже можно поставить приличных размеров телевизор или комплект из 4-х колёс».



Suzuki Jimny 1998–2018



Стоит, правда, озаботиться еще одной проблемой: задняя дверь Jimny открывается в сторону, как у холодильника, и фиксируется лишь в двух положениях: «закрыто» и «нараспашку». Соответственно, чтобы достать или положить в багажник что-либо, в ряде ситуаций приходиться одной рукой придерживать дверь, а другой – страховать пакеты-коробочки, так и норовящие вывалиться: задний бортик отсутствует, никакого крепления или сеток для фиксации багажа не предусмотрено. При перевозке условного «слоника» (ну, например, надувной лодки или палаток) это несущественно, а вот при поездках в торговый центр может быть очень неудобно.



Любовь #1: Надежность

Если начать спрашивать владельцев Suzuki Jimny, какие качества своих автомобилей они считают самыми главными, то вне всякого сомнения подавляющее их большинство ответит: проходимость и надежность. Да, надежность Джимни не стала распространенным мемом, таким как «Тойоты не ломаются», ну так и автомобиль не настолько массовый, поскольку специфичный. Но с надежностью у него действительно полный порядок!



«За 6 лет эксплуатации практически ничего не ремонтировали, проходили только ТО по графику», «За более чем 5 лет эксплуатации каких-либо нареканий к нему не было», «За 7 лет честно проехал 54 тысячи километров без поломок и происшествий», «У меня был Джимни 2003 года, и не ломалось в нем ничего, от слова совсем!», «За три года и 80 тыс. пробега менял только масло, фильтры, колодки, передние диски. Поломок не было даже при эксплуатации в грязях», «Четвертый по счету Джимни, от дорестайлингового до сегодняшнего. Ни на одном ничего ни разу не сломалось!». Такого рода высказывания можно цитировать буквально бесконечно.

На самом деле в течение 5-6 лет новый Jimny действительно не беспокоит хозяев хотя бы каким-то поломками, конечно, если автомобиль целенаправленно не убивали на экстремальном бездорожье и вовремя обслуживали. В районе 100 тысяч км пробега может начать барахлить вакуумный привод механизма муфт свободного хода переднего моста. Далее на рубеже 170-200 тысяч километров могут дать о себе знать сайлентблоки, маслосъемные колпачки, приводные ремни, подшипники ступиц, пыльники поворотных кулаков… Скорее всего, возникнет необходимость и замены крестовин промежуточного кардана. Цепной привод ГРМ практически не доставляет хлопот до 250-280 тыс. км, ну а в целом 1,3-литровый двигатель выхаживает до 500 тысяч км. С учетом того, что Jimny – типичный спринтер, и «на дальняк» его гоняют редко, пробеги у этих автомобилей, как правило, не очень большие, и докритические значения по пробегу набираются за очень долгие годы. Плюс ко всему, все эти неисправности проявляются не одновременно, а с большими интервалам.

Suzuki Jimny 1998–2018



У версий с механической коробкой сцепление обычно не доставляет хлопот до 250 тысяч км (если автомобиль не участвовал регулярно во внедорожных «покатушках», где сцепление нередко превращается в расходник). А вот к автоматической коробке никаких претензий по надежности нет. Более того, для регулярного использования на бездорожье опытные владельцы рекомендуют именно версию с автоматом: и сцепление невозможно спалить (по причине его отсутствия), и передача момента на колеса осуществляется более плавно, что уменьшает риск пробуксовки и закапывания.



Собственно, удивляться такой надежности не стоит. Автомобиль конструктивно прост, как автомат ППШ (который, как известно, разбирается всего на три детали). Отсюда и надежность. Даже владельцы весьма возрастных аппаратов, пробег которых на момент приобретения составлял 150-180 тысяч километров, умудряются без особых проблем накатать еще тысяч сто. «Ему всего 15 лет, и до старости еще далеко, ведь живут Jimny лет по тридцать», – пишет автор одного из отзывов. Так что даже покупка старичка, выпущенного в далеком 1998 году, вполне может оказаться удачным приобретением. Конечно, какие-то вложения такой старичок потребует, но и задачу воскресного выезда за грибами решит вполне радикально.