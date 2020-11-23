«Сгнило и отвалилось», «пришлось снимать головку блока и фрезеровать привалочную плоскость», «искал запчасть два дня и буду ждать ещё две недели». Всё это совершенно типовые стоны владельцев нашей легендарной и любимой «Буханки», громкий юбилей которой мы отпраздновали два года назад. Родившись в глухие советские времена для «удовлетворения нужд обороны и народного хозяйства», «Буханка» жива-здорова и по сей день, хотя на дворе вроде бы не военный коммунизм и даже не плановое хозяйство. Но сегодня – не о том, как наше правительство насаждает «Буханку», как в СССР насаждали балалайку и Маяковского, сегодня – о реальной выгоде отказа от стереотипов замшелого соцреализма.

Если вам кто-то будет говорить, что владельцы «Буханок», в том числе и самых недорогих версий за 793 тыс. рублей, полны радости от обладания этим железным ящиком, не верьте: все иллюзии от самоуспокоительных бесед из разряда «пусть кондово, зато надёжно и по-военному», растворяются даже не после первой поломки, которая случается прогнозируемо быстро, но в непрогнозируемый момент, а после осмотра только что полученной машины – прямо у дилера. И вот тут у многих, уплативших небольшую вроде бы сумму, возникает вопрос, зачем нужно было гнаться за этой низкой ценой, не логично ли было добавить собственных или заёмных средств, чтобы следующие несколько лет жизнь не казалась выкрашенной в цвета гаммы хаки?



УАЗ-452/3741 1966–н.в.



Полномасштабное просветление, повторимся, приходит с первой поломкой, но даже поверхностного осмотра бывает достаточно, чтобы счастье от покупки быстро улетучилось. Итак, что же видит покупатель? Панели дверных ручек, прикрученные снаружи на саморезах, резиновые патрубки отопителя, выведенные прямо в салон и лежащие на кожухе двигателя, провода, свисающие там и сям, позорное качество сварных швов и электроды, оставшиеся после сварки, криво состыкованные детали.

Всё это было хорошо для штабных и санитарных армейских машин конца 50-х годов, однако, увы, дожило до сегодняшнего дня. Напомним, что «Буханка» под именем УАЗ-450 родилась в 1958 году сразу в трёх версиях – как санитарный и промтоварный фургон и как исполнение с грузовой платформой. В это трудно поверить, но тот автомобиль был ещё неудачнее нынешнего, поэтому сразу же после его выхода начали делать новый. И вот на этом «новом», образца 1965 года, до сих пор и ездим. Хотя машина претерпела изрядное количество модернизаций, но по сути своей так и осталась тем самым УАЗ-452. Когда «Буханку» покупают частники для охотхозяйств, активных путешествий по непролазной грязи – это можно понять: «машину не жалко», но вы удивитесь – очень часто её выбирают и бизнесмены для перевозки грузов на каждый день. По большей части это происходит на периферии, где мотивация «лучше подешевле, а там посмотрим» или «поддержу отечественного производителя» до сих пор в ходу. Давайте посмотрим, во что выливается эксплуатация «Буханки», с чем приходится сталкиваться владельцам и чего в ней отечественного. Для сравнения возьмём коммерческий фургон Peugeot Expert, выпускаемый у нас в Калуге. Кажется, что при цене от 1 769 000 рублей, то есть в 2,2 раза выше «буханковской», у него нет шансов? Мы тоже так думали…

Peugeot Expert 2016–н.в.



Водителя не жалко?

Итак, мы не будем бить «Буханку» по слабым местам – понятно, что уровень шума, эргономики, вибраций не добавит здоровья её водителю. Другое дело, что диапазон этих «больных мест» настолько широк, что и цена в 793 тыс. рублей по сравнению с ценой «нормальной» машины, которую мы и взяли за ориентир, поневоле представляется избыточной. Упомянем только несколько позиций: на «Буханке» вообще не предусмотрена регулировка руля, на Peugeot Expert колонка регулируется и по вылету, и по углу наклона. Для многих будет неожиданностью узнать, что на «современных Буханках» не устанавливают такую вроде бы привычную и обязательную опцию, как антиблокировочная система тормозов, точнее, она имеется только на версии «Автобус». Тут могут послышаться замечания острословов, дескать, водителю «Буханки» она в случае чего не поможет. И вот это ошибка: именно водителю «Буханки» АБС как элемент активной безопасности, то есть система, позволяющая предотвратить аварию, очень здорово помогла бы, потому что с пассивной безопасностью у изделия Ульяновского завода не очень хорошо. В 60-е годы прошлого века не только инженеры УАЗа, но и конструкторы мировых фирм не предусматривали зоны программируемой безопасности, не говоря уже о том, что на рамной машине сделать её в принципе невозможно.

УАЗ-452/3741 1966–н.в.

Тут мы перейдём к Peugeot Expert: такие фургоны давно уже переехали с рамы на несущий кузов: он проще, легче, жёстче и, самое главное, многократно безопаснее. Собственно, в основе конструкции Expert лежат элементы платформы EMP2, на которой базируются все нынешние легковые модели Peugeot-Citroen. К слову говоря, «француз» оснащается не только АБС, но и системой динамического контроля устойчивости (ESP) – по понятным причинам на «Буханке» она не появится никогда, равно как и фронтальные подушки безопасности – их просто некуда ставить.

Peugeot Expert 2016–н.в.



Но, допустим, что хозяину бизнеса собственного водителя в «Буханке» не жалко – самое время вспомнить о патриотическом факторе, который для многих клиентов имеет вес: считается, что «Буханка» – это плоть от плоти продукта отечественной индустрии. Нет, это не так: УАЗы уже давно не такие «отечественные», какими кажутся на первый взгляд. Уже несколько лет назад официальная цифра по локализации моделей, которую предоставляла пресс-служба завода, составляла менее 80%. Конкретно, в «Буханке» – заграничная коробка передач. Причём не просто заграничная, а китайская – от фирмы Baic. Идёт она из Китая, в России её не производят. Почему так случилось? Менеджмент УАЗа посчитал, что собственные инженеры не в состоянии сконструировать пятиступенчатую коробку.

УАЗ-452/3741 1966–н.в.

А что же фургон Peugeot Expert? Оказывается, он ничуть не менее российский, чем «Буханка». Его собирают в Калуге, по методу CKD-2, и хотя варят кузова вручную, никакой кривизны в готовом изделии не обнаруживается, да и с качеством сварных швов всё в порядке. На калужском заводе принят весьма оригинальный метод: автоматика позиционирует две свариваемые детали, а оператор лишь работает сварочными клещами, притом что впоследствии осуществляется выборочный контроль швов. С одной стороны, это позволяет занять людей, с другой – добиться той же точности и качества сварки, что и на автоматических линиях. Мы не будем расписывать все российские комплектующие фургончика Expert, уточним лишь, что Peugeot-Citroen уже начал подготовку производства 1,6-литрового дизеля. А теперь давайте попытаемся понять, чем выгоднее владеть коммерсанту на длительном сроке эксплуатации автомобиля, скажем, в семь лет: дешёвой «Буханкой» или дорогим «иностранцем» российского происхождения. На «Буханку» устанавливается только один мотор – бензиновый 2,7-литровый ЗМЗ-40911.10 мощностью в 112 л.с. и моментом в 198 Нм, под капотом «француза» – один из двух агрегатов: 1,6 HDi (90 л.с. и 215 Нм) или 2,0 HDi (150 л.с. и 370 Нм). За «Буханку», повторимся, просят 793 тыс. рублей, за фургон Peugeot Expert L2 H1 с базовым дизелем – 1 769 000 руб., за 2,0-литровую модификацию – 1 869 000 руб.

Peugeot Expert 2016–н.в.



Неожиданные цифры

Мы проконсультировались с владельцами небольших логистических компаний и подразделений торгово-розничных сетей в крупных городах. Почему именно с ними? Дело в том, что у них машины используются каждый день, то есть так, как и должен использоваться коммерческий транспорт у хорошего хозяина. Мы определили, что в среднем пробег у такого типа фургона – крупнее «каблука», но меньше «Газели» – составляет около 30 тыс. км в год, притом что как минимум треть протяжённости своих маршрутов автомобиль проделывает порожним или с пустой тарой. Теперь вооружимся заявленными расходами горючего: для «француза» – 5,6-6,6 л/100 км, для «Буханки» – 9,0-11,0 л/100 км, расходы на горючее подсчитаем, исходя из индикативной цены, рассчитанной Газпромнефтью по состоянию на первую декаду октября нынешнего года. Отметим, что для двух исполнений «француза» они различаются несильно: потратившись на 2,0-литровый двигатель, владелец существенно выиграет лишь в тягово-динамических показателях. Короче говоря, получается, что по расходам на бензин «Буханка» оказывается радикально хуже, даже с учётом использования АИ-92: «француз» за семь лет при неизменных ценах потребует около 700 тыс., «Буханка» – без малого 1,3 миллиона рублей! Другое дело, что эта разница не покрывает разрыв между ценами на «Буханку» и на базовую версию француза. Выбрав «Буханку», при покупке можно сэкономить 976 тыс. рублей, а выигрыш по топливу при эксплуатации Expert составляет только 600 тыс.

Peugeot Expert 2016–н.в.



Теперь посмотрим, во что выльются плановые посещения сервисных станций. Здесь мы уже попытались сформировать индикативные цены самостоятельно, и «француз» проиграл: по нашим прикидкам в среднем каждое плановое ТО обойдётся его владельцу в 18,8 тыс. руб. против 12 тыс. для владельца «Буханки». Однако вспомним, что Expert должен приезжать в сервис раз в 20 тыс. км пробега, а «Буханка» – раз в 15 тысяч. На этом «калужский иностранец» немного отыгрывает, однако по совокупности за семь лет он всё равно обойдётся дороже на 30 тыс. рублей: 197 тыс. против 167 тыс. И это, на минуточку, ещё без затрат на мочевину и обслуживание системы ее впрыска. Кстати, если бы мы сравнивали исполнение «Буханки», которое называется «Автобус», и пассажирскую версию «Эксперта», то есть Traveller, «иностранец» проиграл бы ещё больше.

Итак, если отвлечься от цен на автомобили, получается, что владеть «Буханкой» невыгодно даже в денежном выражении, не говоря уже про комфорт водителя, про непрогнозируемый выход из строя узлов и агрегатов, начиная от газораспределительного механизма и до механизма регулировки угла спинки водительского сиденья. А ведь пока машина стоит в ремонте, компания теряет деньги, а к эксплуатационным расходам добавляется цена запчастей и ремонта. К пробегу 50 тыс. км скорее всего вылетит «раздатка», будет поменяно сцепление, цепь, рессоры, карданные шарниры… Кстати говоря, учтём, что, в отличие от УАЗа, калужский завод даёт ту же двухгодичную гарантию, но без ограничения пробега. Правда, и у «Буханки» граница комфортная – 80 тыс. км, которые владельцы вряд ли выкатают за это время.

УАЗ-452/3741 1966–н.в.



Однако ж, вернёмся к расходам: как мы сказали, по цене «русский француз» дороже, чем «бабушка из Ульяновска», но в эксплуатации, особенно в части расхода горючего – дешевле. Более того, низкая надёжность «Буханки» ещё сильнее увеличит эксплуатационный выигрыш «француза». Однако у нас остался ещё один неучтённый параметр, который, вероятно, и выявит финальную картину выгоды при покупке и от обладания «Буханкой» и «Экспертом»: речь об остаточной стоимости.

За оценкой этого параметра мы обратились к авторитетному агентству «Автостат»: попросили прикинуть цену машин через семь лет с учётом зафиксированного пробега. К нашему удивлению, в «Автостате» нам отказали, сославшись на то, что у них нет такого же обширного опыта обработки статистических данных по коммерческим машинам, как по легковушкам. Пришлось нам вручную анализировать данные по базам подержанных машин – Avito.ru, Auto.ru и другим. С «Буханкой» оказалось разобраться довольно просто: машина выпускается давно, предложений на «вторичке» огромное количество, поэтому, отбросив крайние варианты от «не бит, не крашен, с асфальта не съезжал» до «металлолома», мы получили цифру около 240 тыс. рублей. С Peugeot Expert так просто разобраться не получилось. Напомним, что машина выпускается с 2016 года, и с марта 2017 – в Калуге, поэтому подержанных машин в продаже пока совсем немного. С одной стороны, мы постарались аппроксимировать имеющиеся данные как по Peugeot Expert, так и по конкурентам, и дать прогноз. Так вот. Согласно нашим прикидкам, французский «вагончик» через семь лет эксплуатации потеряет примерно 50-55% от своей первоначальной цены.

Peugeot Expert 2016–н.в.



Что это значит? Это значит, что, отнеся разницу между ценой новой машины и остаточной (спрогнозированной) ценой к расходам, мы обнаружим весьма интересную вещь: покупка обоих дизельных Peugeot Expert – и с мотором 1,6 HDi, и с мотором 2,0 HDi, оказывается выгоднее покупки «Буханки»! Правда, выигрыш небольшой – от 150 тысяч и 190 тысяч рублей соответственно. Однако, если учесть фактор низкой надёжности ульяновской машины и дополнительные затраты на ремонт, мы приходим к выводу о том, что приобретение калужского фургончика Expert оказывается не просто однозначно выгоднее, но и в данной паре –безальтернативно.

Ради интереса мы провели отдельный расчёт для самой дорогой полноприводной версии Peugeot Expert 4WD, которая к тому же доступна только с 2,0-литровым дизелем. И вот это исполнение уже проигрывает «Буханке» более 130 тыс. рублей (опять же без учёта «ломаемости» и низкого комфорта водителя). Между тем, именно полный привод наряду с ценой считается безоговорочным преимуществом «Буханки» даже в среде тех её покупателей, кто не увлекается рыбалкой и охотой. Интересно, но Peugeot Expert тоже может кое-что предложить на бездорожье, по крайней мере, по тяговым возможностям силовой установки он однозначно впереди. Мы, конечно, обязательно сравним Peugeot Expert 4WD и «Буханку» в полевых условиях, тем более что наше очное знакомство с полноприводным фургоном из Калуги уже состоялось.

УАЗ-452/3741 1966–н.в.



Однако это ещё не конец истории. Многие из читателей упрекнут нас в «однобокости» сравнения: много ли шансов у откровенно старой машины, можно сказать, «бабушки» отечественного автопрома? Что ж, мы принимаем этот упрёк и проводим ещё один расчёт – для другого отечественного автомобиля уже из Нижнего Новгорода. Речь о ГАЗ Соболь. Для того чтобы читатель смог убедиться в нашей честности, берём его дизельную версию с двигателем 2,8 и полным приводом. На ТО владельцу ГАЗа нужно заезжать тоже каждые 15 000 км, однако из трёх сравниваемых машин именно «газон» оказывается наименее обременительным при обслуживании. За семь лет при неизменных ценах его владельцу нужно потратить всего 152 тыс. рублей против 197 тыс. на Expert, однако на топливо всё равно уйдёт больше, чем у «француза»: 1,4 млн рублей против 900 тыс. Кроме того, дизельный ГАЗ стоит существенно дороже бензинового – от 1,2 млн рублей, однако и теряет в цене он меньше «бабули»: 37-42% против трети. Проводя нехитрые арифметические действия, выясняем, что ГАЗ проигрывает даже в сравнении с Peugeot Expert 4WD, хотя и ненамного: 2 170 000 рублей против 2 156 000. Об исполнениях калужского фургончика с 2WD и говорить не будем – они выгоднее намного. Но давайте зададимся вопросом: почему у нас вырисовывается такая картина? Дело в том, что ГАЗ Соболь тоже не мальчик – его серийная сборка началась в 1998 году, так что победа модели, которой от роду несколько лет, вполне очевидна: технологии не стоят на месте...