Антиквары, а не старьевщики: что такое реставрация и чем она отличается от ремонта

Как это ни парадоксально звучит, старый автомобиль – это всегда удел обеспеченного автомобилиста. Ведь на его содержание с учетом непрогнозированных поломок приходится тратить куда больше денег, чем на обслуживание новой гарантийной машины. Тем не менее у нас машина в возрасте более 20 лет считается уделом тех, кому просто не хватает на новую. И совершенно напрасно: иногда владельцем по-настоящему старого автомобиля является по-настоящему богатый человек. А идеальное техническое и визуальное состояние его собственности объясняется просто: машина прошла через цикл реставрационных мероприятий. Или, как вариант, осталась навсегда так называемой капсулой времени. Сегодня мы будем разбираться в том, почему ремонт автомобиля и его реставрация в чем-то похожи, но на практике часто противоречат друг другу, преследуя совершенно разные цели.

Истоки: эхо войны​

Старых машин у нас хватало всегда. Сначала это были трофейные иномарки самых разных мастей, изрядно потрёпанные километрами фронтовых дорог. Латаные-перелатаные, они потом еще довольно долго трудились в различных организациях и коммунальных хозяйствах, изредка являясь собственностью частного автовладельца.

Трофейные автомобили были нередко дважды трофейными: например, этот Steyr 220 у подполковника 88-го танкового полка полковника Мжачих (на снимке) был реквизирован командующим бронетанковыми войсками 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенантом Г. Н. Орлом

Любопытный документ: такое удостоверение подтверждало, что генерал-майор Зелинский получил в собственность легковую автомашину марки «Мерседес-Бенц»

По мере износа и вследствие длительной «эксплуатации», как писали в довоенной прессе, они превращались в этаких автомобильных «чудовищ Франкештейна» с помощью не совсем и не всегда подходящих деталей от совершенно другой техники, в том числе и от грузовиков.

Явно нештатные колёса, клиренс или решетка радиатора намекают на то, что эти довоенные Мерседесы подвергались неоднократному техническому «тюнингу по необходимости»



Разумеется, к реставрации это не имело никакого отношения, а сохранить аутентичность подобного транспорта никто и не пытался. Неудивительно, что «трофеи» вышли из употребления достаточно быстро, практически исчезнув с советских улиц за два послевоенные десятилетия.

После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выискивать на базарах недостающие части, латать сиденье, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «Лорен-Дитрих». В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с лорендитрихской фабричной маркой. И.Ильф, Е.Петров Золотой телёнок

Справедливости ради отметим, что и новые физически автомобили производства СССР являлись новыми разве что с точки зрения года выпуска, но не разработки. Ведь и грузовики Fiat, ставшие нашими АМО, и парочка Фордов, превратившихся в ГАЗ-А и ГАЗ-М1 соответственно, и довоенный Opel, более известный как послевоенный Москвич, не относились к последнему слову техники.



Вплоть до распада СССР в стране существовало железобетонное правило: автомобиль эксплуатируется до тех пор, пока к его металлическому остову можно приладить любую мало-мальски подходящую деталь, сохраняя его способность к передвижению. При этом, в отличие от стран Африки, «реставраторы» старались сохранить более-менее опрятный внешний вид. По этому же принципу вот уже 60 лет поддерживают работоспособность доставшихся «по наследству» машин жители полуострова Куба.

Начиная с конца семидесятых годов эта сохранившаяся в виде «вынужденных кастомов» разношерстная техника иногда появлялась на улицах советских городов – например, в рамках «Парада ветеранов» или во время пробегов, посвященных «Дню автомобилиста и дорожника». И если дожившие до тех дней ветераны Великой отечественной войны могли узреть несоответствие, то для остальных зрителей, особенно младшего школьного возраста, невиданные доселе машинки представляли большой интерес.

Клубы по интересам и два Rolls-Royce Ленина



Важную роль в популяризации старинных машин и формирования понятия «антикварный», а не просто старый автомобиль, сыграли автомобильные клубы, первые из которых возникли в Прибалтике. Это Клуб Антикварных Автомобилей ААК в Латвии (год основания – 1972), клуб «Редува» в Литве (1974) и эстонский клуб «Уник» (1976).

Однако наиболее известной стала Секция АвтоМотоСтарины при Московском городском клубе автомототуристов МосГКАМТ, открывшаяся в 1975 году. Интересно, что впоследствии аббревиатуру стали расшифровывать как «Следопыты АвтоМотоСтарины» из-за того, что клуб поменял свою ведомственную принадлежность, став общественной организацией. Его члены, являвшиеся владельцами преимущественно довоенных автомобилей иностранного производства, старались сохранить их аутентичность всеми доступными способами и не эксплуатировали свои машины в качестве утилитарных транспортных средств, а использовали их для выездов на парады, смотры и выставки, регулярно проходившие с середины семидесятых вплоть до распада СССР.

Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 1 / 6 Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 2 / 6 Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 3 / 6 Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 4 / 6 Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 5 / 6 Выставки, парады и автопробеги САМС проходили регулярно на протяжении 15 последних лет жизни СССР 6 / 6

Так они демонстрировали свой подход к правильному восстановлению старых автомобилей, когда и внешность, и техническая составляющая по возможности приводилась в максимально близкий к оригинальному вид.

«Эмка» стала звездой обложки июньского номера «За Рулем» за 1987 год. Интересно, что автомобиль 1937 года практически всю жизнь (полвека!) на тот момент прожил в одной семье и был сохранён практически в первозданном виде. Строгая комиссия САМС по тысячебалльной шкале присудила ему всего лишь 57,75 штрафного очка, что позволило машине Олега Нестерова занять второе место по уровню комплектности, техсостояния и аутентичности.

– Черный цвет – слишком траурно, – говорил Остап. – Зеленый уже не подходит. Это цвет рухнувшей надежды. Лиловый – нет! Пусть в лиловой машине разъезжает начальник угрозыска. Розовый – пошло, голубой – банально, красный – слишком верноподданно. Придется выкрасить Антилопу в желтый цвет. Будет немножко ярковато, но красиво. И.Ильф, Е.Петров Золотой телёнок

Самым же интересным примером аутентичных автомобилей, прошедший необходимый цикл реставрационных работ, являются оба сохранившихся «ленинских» автомобиля Rolls-Royce, один из которых был выставлен в Центральном музее В. И. Ленина в Москве, а второй – в Государственном историческом заповеднике «Горки Ленинские». Считалось, что они были изготовлены в 1914 году. Однако в конце восьмидесятых годов работавший в итальянском издании «Руотеклассике» автожурналист Джузеппе Дикорато провёл собственное расследование истории этих машин и выяснил, что один автомобиль с кузовом черного цвета типа «торпедо» был заказан 11 июля 1922 года, и его «голое» шасси стоило 1850 фунтов, а кузов ателье «Баркер» с дополнительным оборудованием в виде запасного колеса, термометра воды, указателя количества бензина в баке, двенадцати поршневых колец и одного поршня в сборе с шатуном стоил еще примерно столько же.



Владимир Ильич был вождём рабочих и крестьян, но пользовался при этом техническом венцом творенья для буржуазии и высшего света — Rolls-Royce 40/50 1 / 4 Владимир Ильич был вождём рабочих и крестьян, но пользовался при этом техническом венцом творенья для буржуазии и высшего света — Rolls-Royce 40/50 2 / 4 Владимир Ильич был вождём рабочих и крестьян, но пользовался при этом техническом венцом творенья для буржуазии и высшего света — Rolls-Royce 40/50 3 / 4 Владимир Ильич был вождём рабочих и крестьян, но пользовался при этом техническом венцом творенья для буржуазии и высшего света — Rolls-Royce 40/50 4 / 4

Второй автомобиль, по сведениям Дикорато, был приобретён в 1920 году главой советской торговой делегации в Англии Л. Б. Красиным. Ленин использовал его для зимних поездок, и для улучшения проходимости по льду и снегу машину на Путиловском заводе переделали в полугусеничную (!). Для этого задние колёса заменили специальными тележками с резинотканевыми лентами, а под передние колёса установили широкие лыжи с прорезями для шин. Весь комплект оборудования весил около полутонны, а сконструировал приспособление в России изобретатель А. Кегресс, из-за чего оно получило известность под названием «гусеницы Кегресса».



Журнал «За Рулем» регулярно посвящал свои апрельские страницы и даже обложку ленинским «Роллсам» с 1957 по 1990 год

Интересно, что первый «Роллс» в 1935 году передали в Керчь обкому работников рыбной промышленности, где им пользовались в качестве «персоналки» – служебного транспорта. Однако спустя несколько лет исторически важную машину разыскали и вернули в Москву, разместив в музее Ленина. А в 1959 году автомобиль был отреставрирован группой специалистов автозавода имени Лихачева, после чего 9 декабря этого года машина вернулась на «вечную» стоянку в музей.

От хобби – к бизнесу

В девяностые годы самые редкие довоенные иномарки в близком к аутентичному состоянии (например, Horch или открытые Мерседесы начала тридцатых годов) уехали на Запад – за сумасшедшие по тем меркам в СССР деньги. Однако для богатых западных коллекционеров подобные суммы были более чем оправданными. Кроме того, машины нередко попадали в руки перекупщиков-посредников, которые давали хозяину в несколько раз меньше, чем стоило его «сокровище», а в некоторых случаях их и вовсе не просто перегоняли, а сначала угоняли для того, чтобы перегнать за рубеж!

Этим довоенным Mercedes-Benz 540K Special Roadster владел румынский король Михай I. После войны машина попала в СССР, а в 90-е годы она была продана в Европу

В двухтысячные годы в нашей стране появились люди, которые были готовы платить не за перетяжку салона «двадцать первой» Волги в белый цвет или установку силового агрегата и трансмиссии Mitsubishi Pajero в выкрашенный зелёным металликом ЗИМ, а за реставрацию автомобиля в настоящем понимании этого слова, то есть приведение машины в аутентичное состояние. Раз появился платежеспособный спрос, возникло и предложение. Как правило, свои мастерские открывали энтузиасты-реставраторы, однако в некоторых случаях процесс был бы невозможен без инвестора, для которого был интересен не только процесс ради процесса, но и финансовая прибыль. А ведь, несмотря на большие временные и моральные затраты, а также множество технических нюансов, такая деятельность может приносить не только эстетическое удовлетворение.



Реставрируя – не ремонтируй

Что же имеет значение при реставрации и чем она отличается от банального восстановительного ремонта? Разберёмся на примере обычных автомобилей Жигули первой и третьей моделей.

Как и многие другие машины, в процессе выпуска они претерпевали некоторые изменения, поэтому ценители этих автомобилей разделяют их по годам производства на «ранние» и «поздние». В ранних было много деталей иностранного производства, в наше время считающихся настоящими «артефактами». К примеру, это итальянские фары Carello на «единичке» и ВАЗ-2103 первых лет выпуска или чешские PAL на более поздних «единичке» и «трёшке», задняя оптика Altissimo и «подфарники» Stars (2103), «клыки» бампера особой формы или вообще «фиатовские» (2101), хромированные заглушки потолочных ручек, «глухой» фартук или «тёрка» в нём же (2103), хромированные кольца комбинации приборов (2103), хромированная пепельница (2103) и заглушка радиоприёмника, а также много других комплектующих.

«Тёрка», то есть множество узких горизонтальных прорезей на передней панели, как и напольная педаль газа – примета ранних машин (не позже 1974 года), причем у самых ранних машин фартук был и вовсе «глухим» 1 / 3 «Тёрка», то есть множество узких горизонтальных прорезей на передней панели, как и напольная педаль газа – примета ранних машин (не позже 1974 года), причем у самых ранних машин фартук был и вовсе «глухим» 2 / 3 «Тёрка», то есть множество узких горизонтальных прорезей на передней панели, как и напольная педаль газа – примета ранних машин (не позже 1974 года), причем у самых ранних машин фартук был и вовсе «глухим» 3 / 3

Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 1 / 6 Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 2 / 6 Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 3 / 6 Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 4 / 6 Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 5 / 6 Кладезь артефактов: подфарники Stars, хромированные заглушки потолочных ручек, зеркало Vitaloni, задние фонари Altissimo, «глубокие» клыки и хромированная заглушка магнитолы – всё это ВАЗ-2103 1973 года с «двухтысячным» номером кузова 6 / 6

Оптика Carello характерна для «единичек» первых двух лет выпуска. А вот эмблема с надписью «Тольятти» может указывать и вовсе на сентябрь 1970 года как дату производства автомобиля 1 / 3 Оптика Carello характерна для «единичек» первых двух лет выпуска. А вот эмблема с надписью «Тольятти» может указывать и вовсе на сентябрь 1970 года как дату производства автомобиля 2 / 3 Оптика Carello характерна для «единичек» первых двух лет выпуска. А вот эмблема с надписью «Тольятти» может указывать и вовсе на сентябрь 1970 года как дату производства автомобиля 3 / 3

Фары Carello (слева) на сверхранних «трёшках» тоже были. Но и чехословацкая оптика PAL, если что, большинству машин этой модели тоже, что называется, «зайдёт»​

Отличия могут быть даже в цвете шильдика на крышке багажника!

Шильдик на ранних ВАЗ-2103 – с белой подложкой 1 / 5 Шильдик на ранних ВАЗ-2103 – с белой подложкой 2 / 5 Шильдик на ранних ВАЗ-2103 – с белой подложкой 3 / 5 Шильдик на ранних ВАЗ-2103 – с белой подложкой 4 / 5 Шильдик на ранних ВАЗ-2103 – с белой подложкой 5 / 5

У многих возникает соблазн установить перечисленные детали, превратив собственную машину в этакого передвижного «носителя раритетных ценностей». Однако настоящий реставратор так не сделает никогда.

Подобная «разноцветность» интерьера «троек» не должна удивлять или смущать настоящего знатока – так нередко было с завода

А вот это – пример не совсем верного исторического подхода: в погоне за красивым сочетанием салона и кузова владелец этого раннего ВАЗ-2106 установил в него салон «трёшки», ради чего он целенаправленно купил отдельную машину!​

Серые «очки» фар и катафот на заднем крыле – примета «шестёрки» до 1985 года выпуска. Но даже при идеальной реставрации кузова и прочего можно попасть впросак, установив нештатные колеса (третье фото) 1 / 3 Серые «очки» фар и катафот на заднем крыле – примета «шестёрки» до 1985 года выпуска. Но даже при идеальной реставрации кузова и прочего можно попасть впросак, установив нештатные колеса (третье фото) 2 / 3 Серые «очки» фар и катафот на заднем крыле – примета «шестёрки» до 1985 года выпуска. Но даже при идеальной реставрации кузова и прочего можно попасть впросак, установив нештатные колеса (третье фото) 3 / 3

И он не просто будет соблюдать правильную комплектацию, не устанавливая, к примеру, решетку 2101 с меньшим количеством вертикальных перемычек на ВАЗ-21013, где эти перемычки размещены более часто, но и сохранит все элементы, присущие конкретному году выпуска. И если на той же «ноль тринадцатой» года этак 1986-го стояли поздние черные молдинги порогов вместо ранних алюминиевых, то он не поддастся соблазну «улучшить» конкретный экземпляр подобным «тюнингом».



Интересно, что это касается не только заднеприводных Жигулей, но и тех же Спутников-Самар. Про то, что на ранних машинах стояло так называемое «короткое крыло» с маской-лыжей и решеткой-«клювом», а также коричневый салон, знают многие. Но вот так называемый «шестидырчатый» передний бампер, «длинные» внутренние ручки на дверных картах, отличных от более поздних, а также оранжевые стрелки в комбинации приборов и задний диван без вертикальных прострочек – это уже информация, известная лишь самым большим и дотошным фанатам.

На этом предсерийном прототипе хорошо заметны «шестидырчатый» передний бампер, решетка радиатора без черных вставок и отсутствие правого зеркала заднего вида

Коричневый цвет, длинные ручки и оранжевые стрелки – всё это ВАЗ-2108 первых двух лет выпуска 1 / 5 Коричневый цвет, длинные ручки и оранжевые стрелки – всё это ВАЗ-2108 первых двух лет выпуска 2 / 5 Коричневый цвет, длинные ручки и оранжевые стрелки – всё это ВАЗ-2108 первых двух лет выпуска 3 / 5 Коричневый цвет, длинные ручки и оранжевые стрелки – всё это ВАЗ-2108 первых двух лет выпуска 4 / 5 Коричневый цвет, длинные ручки и оранжевые стрелки – всё это ВАЗ-2108 первых двух лет выпуска 5 / 5

Сравните салон ранней «восьмерки» до 1987 года выпуска и двухцветный серо-черный интерьер машины 1990-го. К слову, каждый из них по-своему прекрасен. Особенно – в таком состоянии



И самое трудное в процессе реставрации – не просто удержаться от установки деталей «от другого исторического» периода, но и отыскать требуемые запчасти. А это даже на относительно «молодую» 35-летнюю «восьмерку» уже весьма непростой и не всегда увлекательный процесс. Ведь наметанный глаз отличит даже колёсные диски на раннем Спутнике, если они взяты от более поздней машины или вообще российского производства (малозаметное отличие – форма вентиляционных отверстий).

Между ними ровно 20 лет: слева – колесо ВАЗ-2113 2006 года, справа – колесо «восьмерки» 1986-го. Реставраторы, не перепутайте!



Самое сложное и одновременно приятное для реставратора – максимально точно «попасть в прошлое», то есть восстановить автомобиль в полное соответствие его первоначальному состоянию на момент съезда с конвейера.

Восстановить интерьер Спутника (да еще раннего!) до подобного состояния – почти несбыточная задача

При этом нужно учитывать множество нюансов, известных лишь настоящим профессионалам своего дела. Ну и, разумеется, никакого новомодного «металлика», легкосплавных дисков и прочей «красоты», отличающей антикварный коллекционный автомобиль от «самопального новодела» сомнительной ценности. Более того, «единичку» первых лет выпуска нельзя красить в цвет «охра золотистая» или «зелёная липа», характерный для Жигулей восьмидесятых годов. Вернее, покрасить можно, но реставраторы так не поступают, сохраняя автомобиль в его «конвейерном» виде и комплектации.

«Зелёная липа» и светло-бежевый салон – это про 1985 или 1986 год. И никак иначе!

Касается это не только колёсных дисков, но и шин – по возможности ту же «единичку» лучше всего «обуть» в правильные для неё диагональные шины И-151, а «трёшку» – в ИЯ-170. Ну и уж вовсе фантастически круто смотрится ранняя «восьмерка» на французских шинах Michelin MXL или редчайших советских покрышках с обозначением Ех-85 (не путать с Бл-85).

У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 1 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 2 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 3 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 4 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 5 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 6 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 7 / 8 У каждой машины существуют свои «правильные» шины. В случае с «восьмеркой» это даже не отечественная резина, как на «трёшке», а французские «мишлены» 8 / 8

Увы, полнопрофильные немецкие шины Pneumant на этой идеально отреставрированной «трёшке» смотрятся хоть и вполне «олдово», но не совсем соответствуют этому автомобилю даже по размеру

Конечно, соблюсти всё до мельчайших деталей на не музейном экспонате – задача не из тривиальных, но это именно тот результат, к которому нужно стремиться.



Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 1 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 2 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 3 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 4 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 5 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 6 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 7 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 8 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 9 / 10 Подобная дотошность при реставрации – это тот самый перфекционизм, который в данном случае отнюдь не лишний 10 / 10

Как вам результат реставрации? Между прочим, этот оранжевый ВАЗ-2103 был тем самым донором синего салона для тёмно-синей «шестёрки» на наших фото! Но очередной владелец подразобранную «на сувениры» машину просто спас, восстановив её практически в «полный завод»



С Волгами ситуация и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, они порой эксплуатировались реже, чем банальные Жигули, не говоря уже о Спутниках, поэтому до наших дней дожило немалое количество горьковских седанов практически в околозаводском состоянии.

Многие считают именно «звезду» самой правильной «двадцать первой». Одно мы знаем наверняка – она точно была самой ранней Волгой

Машина в СССР была не роскошью, но объектом мечты. А вот Волга – пределом мечтаний. Поэтому и относились к ней соответствующе

Эту Волгу третьей серии не реставрировали, она просто так сохранилась, являясь собственностью передового шахтёра до 2008 года

Однако если речь всё-таки идёт о частичном или полном восстановлении, то найти детали для «двадцать первой» гораздо сложнее, чем для тольяттинской «классики». И нужно учитывать, что многие пластиковые детали интерьера из-за «тяжести десятилетий» рассыпаются в буквальном смысле сами по себе.



Конечно, существует новодел, однако именно восстановление салона зачастую становится одной из самых непростых задач. Впрочем, хромированные и никелированные детали также требуют специальных технологий восстановления – так называемой гальваники, а результат не всегда соответствует ожиданиям. И если на Жигули, к примеру, бампер можно просто найти в состоянии «муха не сидела», то в случае с Волгой и даже старым Москвичом такой вариант проходит далеко не всегда.



Антилопы не было. На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры. Медные кишочки блестели под луной. Развалившийся кузов съехал в канаву и лежал рядом с очнувшимся Балагановым. Цепь сползала в колею, как гадюка. В наступившей тишине послышался тонкий звон, и откуда-то с пригорка прикатилось колесо, видимо, далеко закинутое ударом. Колесо описало дугу и мягко легло у ног Козлевича. И только тогда шофер понял, что все кончилось. Антилопа погибла. Адам Казимирович сел на землю и охватил голову руками. И.Ильф, Е.Петров Золотой телёнок

Большим подспорьем в случае с «двадцать первой» является книга Ивана Падерина «21. Большая книга о машине грёз», которая несколько раз переиздавалась. Да и любой реставрационный проект потребует знания матчасти и использования специальной справочной литературы.



В СССР издавали книги обо всём, включая «автомобили иностранных марок»!

Неожиданный вывод: если нет «привязки» к конкретному экземпляру из-за его «биографии», то зачастую приобрести хорошо сохранившийся экземпляр целесообразнее, чем заниматься восстановлением машины с повреждениями ЛКП или пластиковых деталей. Это особенно характерно для Спутников-Самар, которые, несмотря на относительную «молодость», лишь в единичных случаях дожили до наших дней в аутентичном состоянии, а найти на них нужную деталь, особенно с учётом описанных выше «возрастных» особенностей, иногда практически невозможно. Доходит даже до того, что многие реставраторы могут взять и приобрести из-за хорошо сохранившегося салона целую машину лишь для того, чтобы использовать её детали для восстановления собственного автомобиля!



Капсулы времени

Этим термином принято обозначать автомобиль в околоконвейерном состоянии и с минимальным пробегом – до 50 000 километров. В отдельных случаях находятся уникальные экземпляры, которые словно вчера покинули завод, а их пробег не превышает нескольких сотен (!) километров. Разумеется, ценность подобных машин находит своё выражение и в финансовом эквиваленте, причём для многих коллекционеров поиск и своеобразная «охота» за подобными «капсулами» стали определённым видом деятельности, ведь в нашей стране находятся довольно обеспеченные граждане, которые пытаются «вернуться в прошлое» (молодость, детство) с помощью подобной машины и не жалеют для генерации эмоций даже довольно больших денег.

Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 1 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 2 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 3 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 4 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 5 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 6 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 7 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 8 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 9 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 10 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 11 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 12 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 13 / 14 Примерно так выглядит нереставрировавшаяся капсула времени с пробегом в несколько тысяч километров, даже если машине на тот момент больше сорока лет 14 / 14

За последнее десятилетие на просторах СНГ появилось бессчётное количество представителей субкультур Resto и Stance – некогда пребывавших в неплохом «сохране» Жигулей и Волг, навсегда испорченных «рестовиками-затейниками». Самое печальное, что обычно в творческом порыве они часто обращают взор на «капсулы времени», которых с каждым годом остаётся все меньше и меньше.

Испортить так называемой «реставрацией» можно не только довоенную иномарку, но и послевоенную Победу. Результат один – историческая ценность ушла в минус 1 / 5 Испортить так называемой «реставрацией» можно не только довоенную иномарку, но и послевоенную Победу. Результат один – историческая ценность ушла в минус 2 / 5 Испортить так называемой «реставрацией» можно не только довоенную иномарку, но и послевоенную Победу. Результат один – историческая ценность ушла в минус 3 / 5 Испортить так называемой «реставрацией» можно не только довоенную иномарку, но и послевоенную Победу. Результат один – историческая ценность ушла в минус 4 / 5 Испортить так называемой «реставрацией» можно не только довоенную иномарку, но и послевоенную Победу. Результат один – историческая ценность ушла в минус 5 / 5

Реставрация такой «шестёрки» может встать в несколько десятков тысяч долларов. И не всегда имеет смысл вкладываться – зачастую проще найти «капсулу» или уже готовый проект

Хрома на старых машинах всегда много. А он требует немало средств и сил для того, чтобы найти его или просто вернуть в первоначальное состояние

Старый «американец», как и относительно молодой – это отдельная тема, которой занимаются любители «фридомкаров»

Восстановление автомобилей иностранного производства, пусть даже и относительно современных, еще сложнее, ведь детали и комплектующие для импортной техники даже теоретически не завалялась в гаражах и сараях, как это сплошь и рядом происходило с запасными частями для Жигулей, Москвичей и прочих «совкомобилей».

Хорошие манеры: иногда владелец отреставрированного автомобиля размещает в нём тематические артефакты прошлого, связанные с машиной. Главное – не перегнуть и не переборщить с «шанелью, которую капают в щи».

Именно поэтому бюджет по восстановлению пусть и массовой, но иномарки может на порядок превосходить аналогичную цифру, необходимую для реставрации Жигулей. Конечно, существуют специализированные реставрационные мастерские, которые по своим каналам смогут найти необходимые детали (например, в Америке), найти и заказать их. Но и это обойдётся в круглую копеечку, а итоговый бюджет может измеряться десятками тысяч долларов.

P.S.

– Я обманул вас, Адам. Я не могу подарить вам ни «Изотты-Фраскини», ни «Линкольна», ни «Бьюика», ни даже «Форда». Я не могу купить новой машины. Государство не считает меня покупателем. Я частное лицо. Единственно, что можно было бы приобрести по объявлению в газете, это такую же рухлядь, как наша Антилопа.

– Почему же, – возразил Козлевич, – мой «Лорен-Дитрих» добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «Бьюиков».

– Шланг я вам привез, – сказал Остап, – вот он. И это единственное, дорогой Адам, чем я могу помочь вам по части механизации транспорта. Козлевич очень обрадовался шлангу, долго вертел его в руках и тут же стал прилаживать.