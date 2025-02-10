Баха «Россия – Северный лес» завершена

В меню заключительного дня значилось две секции по 72 и 111 километров, знакомые участникам по вчерашнему дню. Трасса уже накатанная, хотя даже почти полное отсутствие навигации и раскатанные дорожки тоже преподнесли немало сюрпризов. На пятом спецучастке продолжилась борьба лидеров, и у Павла Андреева получилось взять неплохой темп и привезти Борису Гадасину почти одну минуту. С третьим результатом финишировала Анастасия Нифонтова. Дмитрий Воронов из команды TEAM MARIA OPARINA немного проиграл, так как в одном из сложных поворотов вылетел с трассы, его автомобиль ударился об дерево. Впрочем, гонку удалось продолжить. Хотя перед финишем пришлось еще раз останавливаться для замены ремня. На шестом спецучастке лучшее время показала Анастасия Нифонтова, Дмитрий Черкесов — второй и всего в 9 секундах позади, а третьим результатом отметился Дмитрий Воронов. Лидеру гонки Борису Гадасину немного не повезло на финальном спецучастке: у автомобиля G-Force Bars отказали тормоза, и экипаж пару раз вылетал с трассы. Однако это не помешало пилоту G-FORCE Motorsport удержать лидерство в Абсолютном зачете по итогам бахи. Второе место в Абсолюте и первое в зачете багги Т3 досталось Анастасии Нифонтовой, которая в сопровождении штурмана Кирилла Шубина смогла всю гонку держаться в тройке и показала отличные результаты. Дмитрий Воронов с Кириллом Еникеевым заехали на третье место абсолютного зачета, а также забрали серебро в Т3. Алексей Черкесов дрался за подиум, как лев, и стабильные приходы в десятке лучших, а также постоянное стремление попасть в ТОП-5 несомненно сделали свое дело – четвертое место в «абсолюте» и бронза в своей зачетной группе Т3. Всего на минуту он обошел Павла Андреева, и фортуна в этот раз была на стороне белгородского экипажа.

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Для пилотов команды «ГАЗ Рейд Спорт» день был спокойным, без сюрпризов. Полное отсутствие конкурентов, сошедших еще накануне, позволило экипажу Алексея Игнатова вместе со штурманом Евгением Павловым в щадящем режиме доехать до финиша и забрать первое место без борьбы и сопротивления конкурентов. А Александр Семенов с Дмитрием Охотниковым также преодолели оба спецучастка в спокойном режиме, по ходу гонки выполняя роль ангелов-хранителей для экипажа Вадима Новикова и Виталия Проненко, вытаскивая земляков заводской команды УАЗ из сложных ситуаций. В результате первая гонка сезона привела оба экипажа команды ГАЗ Рейд Спорт на подиум: в копилке команды золото и серебро рейд-спорта.

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Для нас первый этап чемпионата России сезона 2025 завершился удачно, потому что мы первые в категории «Рейд-Спорт». Сегодняшний день не составлял нам особых каких-то сложностей, так как вчера наши соперники сошли из-за технических проблем. Соответственно, сегодня основная задача стояла в том, чтобы спокойным темпом доехать до финиша и сохранить этот результат. Сегодняшний день во многом повторял вчерашний гоночный день — по разу проехали два спецучастка. Дорога более расчищена, скользкое ледовое покрытие раскопали до грунта, соответственно, стало больше держака, проще контролировать автомобиль. В общем-то, удачный выезд, удачная гонка. Алексей Игнатов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Я очень рад, что организаторы добавили этот новый спецучасток. Даже не то, что он новый, просто получилась классная трасса. Погода сыграла нам на руку: трассу залило водой в оттепель, потом она замерзла, и получилось 70 километров льда. Притом что поворотов тут миллионы, и ты постоянно едешь боком. Езда красивая, и я завидовал сегодня Алексею, потому что пилотировать в таких условиях — просто одно удовольствие. Тем более такому классному раллисту, как Алексей Игнатов. У нас было две установки: одна — выиграть в зачете «Рейд-Спорт», вторая — набрать очки в абсолюте. В принципе, обе задачи выполнены. К сожалению, основные конкуренты выбыли в самом начале, и тем самым немножко смазали для нас гонку, потому что когда результат нужно только удерживать, а не добывать, это всегда менее интересно. Сегодня ехали в щадящем темпе, чтобы беречь машину и контролировать ситуацию. У нас на этой гонке из-за специфики самой трассы не было шансов бороться за абсолют. Это было прекрасно понятно, потому что очень много быстрых багги, которые в этом лесу выигрышнее Газели NN. Здесь нет навигации как таковой. Но в «Рейд-спорте» сделали хороший задел на сезон, тем более добавился такой конкурент, как Андрей Рудской, с которым интересно будет побороться. Евгений Павлов штурман команды ГАЗ Рейд Спорт

Сегодняшний день для нас сложился удачно. Мы твердо обосновались на втором месте и ехали на доезд, с удовольствием прикатывались в повороты, просто наслаждались трассой, потому что все соперники наши сошли, а до первого места нам было не достать. Для меня это уже 10-я баха «Северный лес», из которых я раз восемь выступал в роли пилота. Сегодня трасса более была такая накатанная, прям можно было уже даже по памяти вчерашнего дня ехать просто на скорости. Тут уже ты знаешь, что тебя ждет за поворотом, и можно открывать газ на полную. В этом году много снега, и ехать было уютнее. Да и атмосфера в этот раз более праздничная, что ли… Александр Семенов пилот команды ГАЗ Рейд Спорт

Классная, прикольная гонка. Я думаю, это очень хорошее начало нового сезона Чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года. Пилот размялся, протрясли машину. Штурман всегда должен быть наготове. Для нас день сложился специфически. Я назвал бы его — день МЧС, так как мы практически весь день спасали Ульяновский автомобильный завод, который представлен здесь в лице экипажа Новикова и Проненко. Несколько раз их вытаскивали. Первый раз из-за них встали в пробку, так как из-за отказавшей у ребят раздатки им было тяжело двигаться: большие лужи со льдом и большими ступенями на выходе, поэтому на заднем приводе очень тяжело. Во второй раз ребята повисли на бруствере. Мы поняли, что Алексея Игнатова мы догнать точно не сможем, поэтому решили спасти уазовцев. Ехали за ними и контролировали земляков, чтобы в случае чего им помочь. В этом году мне понравилось, что появился новый спецучасток — интересный для пилота, рулежный. Саше понравилось. Будем дальше готовиться к следующему этапу чемпионата. Думаю, второе место — отличный результат. Дмитрий Охотников штурман команды ГАЗ Рейд Спорт

В зачете серийных внедорожников Т2 была битва двух Андреев: Динабурга и Сушенцова, но в результате пилот S&A Racing уступил сопернику порядка восьми с половиной минут, и Андрей Динабург смог подняться на первую ступеньку подиума в категории. На третьей позиции пилоты из Коломны из команды «Русь» – Леонид Петров и Антон Плетенев. В командном зачете первое место у S&A Racing, на втором G-FORCE Motorsport, а ГАЗ Рейд спорт – с бронзой.



В моторалли в квадроциклах победил пилот CFMOTO TEAM Даниил Власов, в классе открытый – Анрей Кукуц, а в классе 450 – Расул Шемиунов на KTM 450 EXC F.

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Первый этап чемпионата России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный Лес» завершена. Следующее соревнование состоится только в апреле, где спортсменов ждут сразу два испытания: с 4 по 6 апреля в Элисте будет дан старт Кубку России, а уже с 16 по 19 апреля в Астрахани состоится традиционная песчаная гонка – «Золото Кагана 2025». А Астрахань спортсмены считают самой сложной гонкой сезона.

Партнёрский материал