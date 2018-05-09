09 Май Без локального пробега: как обманывают со «свежепригнанными» авто из Европы

А Балда приговаривал с укоризной:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

А.С. Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде

В последние несколько лет в Украину активно ввозят так называемые «евробляхи» — автомобили на иностранной регистрации. Однако неплохой альтернативой бюджетному сегменту новых автомобилей в ценовой категории от 10 до 15 тысяч долларов стали не «убитые в хлам» машины на иностранном учёте, а пригнанные под «льготную растаможку» вполне свежие автомобили в возрасте 5-6 лет.

1 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 2 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 3 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 4 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 5 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 6 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением 7 / 7 Относительно свежие автомобили на иностранных транзитах стали довольно распространенным украинским явлением

Действительно, после того, как с 1 августа 2016 года вступил в действие Закон № 1389-19 (бывший законопроект №3251, наделавший когда-то много шума), оказалось, что вместо покупки нового Renault Logan в автосалоне можно пригнать вполне приличный по остаточному ресурсу автомобиль более высокого класса – например, VW Golf VI или Skoda Octavia A5, выполненные на единой платформе PQ35. Именно эти две модели наряду с Renault Megane в кузове универсал и стали настоящими бестселлерами украинской «свежепригнанной вторички», изрядно подвинув рынок новых автомобилей – точнее, сравнявшись с ним по объемам именно за счет ввезенных в страну машин, выпущенных после 2010 года и соответствующих нормам токсичности Евро-5.

1 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма 2 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма 3 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма 4 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма 5 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма 6 / 6 Renault Megane в кузове универсал – один из бестселлеров украинского «свежевторичного» рынка. Не в последнюю очередь вследствие того, что стоит такая машина примерно в полтора раза дешевле немецких аналогов, а хороших лизинговых экземпляров в Европе – уйма

Skoda Octava A5 FL последних лет выпуска для многих украинцев стала доступным «автомобилем мечты», который стоит, как новый бюджетник вроде Renault Logan

1 / 5 Удивительно, но «шестой» Golf Variant зачастую в Европе можно купить даже дешевле, чем Октавию! 2 / 5 Удивительно, но «шестой» Golf Variant зачастую в Европе можно купить даже дешевле, чем Октавию! 3 / 5 Удивительно, но «шестой» Golf Variant зачастую в Европе можно купить даже дешевле, чем Октавию! 4 / 5 Удивительно, но «шестой» Golf Variant зачастую в Европе можно купить даже дешевле, чем Октавию! 5 / 5 Удивительно, но «шестой» Golf Variant зачастую в Европе можно купить даже дешевле, чем Октавию!

Ведь именно такие авто и подпадают под действие таможенного оформления по льготным ставкам. Наиболее популярными стали автомобили 2012-2013 года выпуска–не такие дорогие, как совсем свежие экземпляры в возрасте 2-3 лет, но в лучшем состоянии, чем более старые машины, также подпадающие под Закон No1389-19.

1 / 3 Эти фото дают понять, почему украинцы так полюбили универсалы на платформе PQ35 2 / 3 Эти фото дают понять, почему украинцы так полюбили универсалы на платформе PQ35 3 / 3 Эти фото дают понять, почему украинцы так полюбили универсалы на платформе PQ35

1 / 3 Для европейских машин характерна богатая комплектация, но сочетание опций зачастую бывает очень причудливым 2 / 3 Для европейских машин характерна богатая комплектация, но сочетание опций зачастую бывает очень причудливым 3 / 3 Для европейских машин характерна богатая комплектация, но сочетание опций зачастую бывает очень причудливым

Большинство пригоняемых VW/Skoda оснащено 1,6-литровым турбодизелем мощностью 105 л.с.

Предприимчивые «перегонщики» быстро раскусили потенциал таких моделей и буквально наводнили ими рынок. Как в давно забытые девяностые годы, поездка за машиной в Германию для многих жителей Украины стала регулярной обыденностью и одновременно стабильным источником дохода. Причем не самым плохим – в среднем «чистыми» на одной машине зарабатывают около 500 евро – примерно вдвое больше «средней зарплаты по больнице», то есть официального дохода среднего украинца. А ведь за месяц реально пригнать и два, и три автомобиля – были бы покупатели. Причем многие специализируются лишь на «подборе и трансфере» — то есть, не пригоняют автомобиль под клиента, а сопровождают его в Европу и осуществляют помощь в выборе машины и её таможенном оформлении.

Поставив себе задачу приобрести именно один из «хайповых» вариантов (VW Golf VI Variant или Skoda Octavia A5 Combi светлого цвета с МКП) мой коллега столкнулся с неожиданностью.

Именно такую Skoda Octavia мы искали

Как оказалось, выбранные им на немецком сайте варианты с дизельным 1,6-литровым двигателем и пробегом до 200 000 км (по понятным причинам) вместе с накладными расходами и неизбежным «интересом подборщика-пригонщика» оказываются как минимум на 1 000 долларов дороже, чем такая же точно машина, но уже пригнанная кем-то и даже поставленная на учёт! То есть, налицо парадоксальная ситуация: «здесь и сейчас» можно приобрести машину дешевле, чем даже если пригнать её самому! Разумеется, мы не могли не заинтересоваться этой загадкой и с пристрастием осмотрели несколько подходящих машин.

От теории – к практике

Первым стал Volkswagen Golf Variant 2011 года за 10 500 долларов с идеальными для нас параметрами – свежепригнанный универсал серебристого цвета с пробегом 175 000 км, 1,6-литровым турбодизелем на механике, который на фото в объявлении был еще на немецких транзитах. Позвонив владельцу, мы с удивлением услышали, что автомобиль находится на мойке буквально в 500 метрах от нас, причем самого продавца там нет, поскольку машину после пригона просто приводят в порядок – «химчистят салон». Тем лучше.

Нередко именно такими «плохими» фото в странных ракурсах продавец пытается скрыть очевидные дефекты кузова и салона

Приехав, мы начали неспешный осмотр. Гольф как Гольф: традиционно для немецких машин резина хорошая, но на индикаторах износа – то есть, её с трудом хватит на сезон. Немного смутили зазоры между капотом и крыльями, вынудив внимательно осмотреть правый угол. Так и есть: переднее крыло явно шпатлевали, на что указывают более «мягкие» грани на арке и рёбрах жесткости. Правда, в отличие от меня, потенциальный покупатель этого в упор не видел… Открыв правую переднюю дверь, мы обнаружили явно крашеную верхнюю петлю, в то время как на нижней – «родные» следы ржавчины. Да и «зерно» на серебристом металлике по правой стороне несколько отличалось от остальных кузовных элементов. Что ж, измерив кузов «на глазок», достаём толщиномер.

1 / 3 Еще походит: такие шины способны прослужить от силы один сезон 2 / 3 Еще походит: такие шины способны прослужить от силы один сезон 3 / 3 Еще походит: такие шины способны прослужить от силы один сезон

А глаз-то, оказывается, алмаз! Весь кузов «бьётся» в диапазоне 120-150 микрон, а правая сторона – 250-300. Более того, в дверных проёмах – и вовсе 400-500 мкм, а в заднем правом даже обнаружилась парочка здоровенных «жуков» — пузырей, скрывающих ржавчину.

Довершал картину изрядно облезший руль, явно не выглядящий на 175 000 км пробега.

Поскольку Golf позиционировался как небитый, дальнейший осмотр не имел смысла, поэтому машину даже не заводили.

Второй вариант – еще интереснее. Свежепригнанная (месяц назад) из Австрии Skoda Octavia A5 в комплектации Elegance из самых последних выпусков — «чистый 2013 год в родной краске», как выразился продавец по телефону. В объявлении – 166 000 км пробега и очень привлекательная цена в 11 350 долларов, причем владелец готов отдать своё сокровище в родной краске за 11 тысяч ровно. Не машина – мечта?

На фото Октавия выглядит практически безупречно. Да и дальнейший осмотр располагал к покупке, если бы не пара «но»…

Заявленный пробег – 166 000 км, что вполне правдоподобно для 5-летнего автомобиля из Европы. На то и расчет

Первичный осмотр автомобиля не выявил никакого явного криминала. Действительно, серебристый «Элеганс» с 1,6-литровым турбодизелем «на ручке» и в хорошей комплектации – с «деревянными» накладками и складывающимися с ключа зеркалами. Шестнадцатидюймовые легкосплавные диски на вполне живой резине Continental, чистый и аккуратный салон, сухой двигатель. Владелец был настолько любезен, что даже разрешил нам подключиться к диагностическому разъему – и никаких ошибок мы не обнаружили. Тестовая поездка показала, что Октавия с 1,6-литровым 105-сильным моторчиком, конечно, не радует паровозной тягой, как двухлитровая, но обладает достаточным запасом мощности с учетом своего рабочего объема. Ни скрипов, ни стуков – ничего такого, что бы отвергло от машины. Конечно, на кузове есть мелкие сколы и царапины, но кого они будут смущать на пятилетнем автомобиле?

1 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении 2 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении 3 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении 4 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении 5 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении 6 / 6 Редкий случай, когда машина в жизни выглядит ничуть не хуже, чем на фото в объявлении

Австрийский «подномерник» указывает на страну предыдущей регистрации автомобиля

На «морде» — минимум сколов и несколько небольших потёртостей

1 / 2 Неплохая резина и «живые» тормозные диски – не самое частое явление для относительно «дешевых» предложений 2 / 2 Неплохая резина и «живые» тормозные диски – не самое частое явление для относительно «дешевых» предложений

Богатая (для Шкоды) комплектация и не затёртый салон – то, что надо брать. Или не надо?

Казалось бы, вот он – идеальный вариант. Ударить по рукам сразу помешали лишь два обстоятельства – отсутствие сервисной книги и подозрительно перекрашенный руль, причем сложилось такое впечатление, что его «освежали» в кустарных условиях и чуть ли не кисточкой. Насторожило еще и то, что продавец сразу сказал, что лично он пробег не сматывал, а если это сделали до него в Европе, то вряд ли смотали больше 50 000 км, если судить по состоянию автомобиля, за которое он даёт зуб и палец на отсечение. Однако, сходу рискуя на словах комплектностью собственного организма, подтвердить правдивость показаний одометра хотя бы записями в сервисной книге он не смог, сказав, что «её не было и меня это не интересовало».

Обратите внимание на странный блеск руля и небольшие морщины на обивке сидений, которую явно снимали и натягивали заново. Рычаг коробки передач заменён

Вживую руль смотрится очень непривлекательно, словно его в спешке натёрли обувным кремом

Именно поэтому мы вежливо поблагодарили владельца и… решили воспользоваться «звонком другу» — а именно людям, имеющим доступ к глобальной сети Skoda. Таким образом, если автомобиль заезжал к «официалам» в любой точке Европы, его историю можно более или менее проследить – по крайней мере, в плане пробега, на котором он посещал СТО Skoda.

Полученная информация заставила нас присесть на стул и заплакать от смеха: в прошлом году этот серебристый универсал заезжал на сервис с пробегом… 511 000 км! Вот это джек-пот!

Отсутствие «сервиски» намекало, что одометр слегка «скрутили», но смотать с полумиллиона километров в три раза? Самое забавное, что в своей бурной и далёкой молодости за 2 месяца эта Skoda как-то наездила ни много ни мало 30 000 км(!) – как выразился наш инсайдер, «они её не глушили, наверное». Причем машина регулярно посещала «официалов» до 200 000 км, а затем пропала из их поля зрения аж до 400 000 км. И, кроме регламентных работ, никаких других ремонтов на официальном сервисе с ней не делали.

Не хотелось бы петь дифирамбы автомобилю со столь космически смотанным километражем, но ни внешне, ни по состоянию деталей интерьера эта Skoda никак не производила впечатление машины, которая съездила на Луну и почти вернулась обратно! Даже накладки на педалях, кнопки стеклоподъемников и обивка сидений выглядели весьма бодро и вполне соответствовали ожиданиям покупателя пятилетнего автомобиля с заявленным пробегом в 166 000 км. Получив такой неожиданный «моральный удар», нам даже не было интересно, сам ли перегонщик это сделал, или пробег смотали еще в Австрии какие-нибудь турки-перекупщики. В конце концов, какая разница, кто и как смотал одометр, если по факту бедная Octavia намотала на свои колёса не менее 600 000 реальных километров?

Интерьер смотрелся весьма свежо

Как вам состояние педалей автомобиля с заявленным пробегом 166 000 км и реальным – свыше полумиллиона километров?

Мораль истории стара, как мир и автобизнес – никому нельзя верить, даже если очень хочется. Теперь мы знаем, почему на украинском рынке полно привлекательных предложений по свежепригнанным машинам, низкая цена которых объясняется очень просто – это «битки» либо экземпляры со скрученным пробегом. А самое интересное во всей этой истории то, что без спасительной возможности «пробить историю по базе» Октавия была бы приобретена с вероятностью 99%…

P.S. Коллега всё же смог найти достойный вариант. Правда, бюджет пришлось увеличить до 14 тысяч долларов, за которые оказалось реально купить свежепригнанную из Венгрии экс-лизинговую Skoda Octavia A7 Combi, причём 2015 года и в хорошем техническом состоянии. При этом пришлось смириться с необходимостью делать обширное ТО с заменой привода ГРМ и большим для её возраста пробегом (210 000 км), который полностью подтверждался как документами, так и «инсайдерской» информацией. Как видите, хэппи-энд возможен, но чудес не бывает.