Выбор безопасной дистанции между автомобилями – это то, что водитель делает за рулем постоянно, но при этом именно с несоблюдением дистанции связана немалая часть ДТП. Почему так происходит, регламентируют ли ПДД конкретное расстояние между машинами и можно ли получить штраф за езду вплотную к другому автомобилю? Как выясняется, в ответах на эти вопросы и состоит суть многих проблем.

Как ПДД регламентируют безопасную дистанцию?

Чтобы понять, почему у всех водителей нет единого понимания безопасной дистанции, которую нужно соблюдать, достаточно открыть ПДД. В Правилах есть пункт 9.10, который регламентирует соблюдение дистанции, и он гласит, что «водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». То есть, никакого среднего или минимального значения безопасной дистанции в ПДД не указано – выбор оставлен на усмотрение водителей, а они в этом регулярно ошибаются.



Есть в Правилах пункт 9.11, который касается дистанции между автомобилями на дороге, но он адресован водителям грузовиков, автобусов и прочих медленных транспортных средств. Согласно ему, «вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу». То есть, этот пункт призван защитить обгоняющего и дать ему возможность безопасно завершить маневр. Но если для водителя легковушки не установлено дополнительное ограничение скорости, а к автомобилю не добавлен прицеп, увеличивающий длину автопоезда до 7 с лишком метров, то требование о соблюдении дистанции для обгоняющих не актуально. К тому же в пункте 9.11 сказано, что «это требование не действует <…> при интенсивном движении» и для всех остальных, а интенсивность движения каждый оценивает сам.

Конечно, официально регламентировать дистанцию между машинами было бы затруднительно, ведь она зависит от множества факторов: дорожного покрытия, времени года, видимости, характеристик автомобиля, состояния шин, возраста и стажа водителя, скорости движения и так далее. Именно поэтому в Правилах нет конкретных чисел. Единственный вариант, когда минимальная дистанция регламентируется ПДД, касается применения знака 3.16 «Ограничение минимальной дистанции». В зоне действия этого знака, согласно ПДД, «запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке». Во всех остальных случаях дистанцию водитель вправе выбирать самостоятельно.

Любопытно, что при отсутствии в Правилах конкретных показателей безопасной дистанции в 2016 году пункт 2.7 дополнили запретом на опасное вождение, выражающееся в том числе в «несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства». То есть, в ПДД есть целых два условия: требование о соблюдении водителем безопасной дистанции и запрет на ее несоблюдение. Давайте разберемся, как трактовать это на практике и можно ли получить наказание за нарушение запрета.

Как самому определить безопасную дистанцию?

Как мы поняли, при движении водитель сам должен определять и поддерживать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля. Для ее определения есть много разных советов и методик. Одно из негласных правил – «половина скорости». То есть, текущую скорость движения нужно разделить на два, и полученное число в метрах и будет безопасной дистанцией. Например, при движении на 100 км/ч это 50 метров, для 40 км/ч – 20 метров и так далее. Эти советы впервые появились очень давно, но, например, в Германии требование о дистанции, равной половине значения скорости в метрах, действует и сегодня. Так что пусть показатели и кажутся избыточными для современных машин, следовать им вполне можно. Кроме того, это правило действует лишь для сухой ровной дороги – в дождь и тем более зимой дистанцию следует увеличить.

Еще один распространенный вариант – «правило двух секунд». Согласно ему, расстояние до впередиидущего автомобиля должно проходиться за две секунды или более. Например, можно засечь какой-то объект на обочине в момент, когда его проезжает машина впереди, и досчитать до двух – если вы проехали его быстрее, то дистанцию следует увеличить. Правило основано на том, что для реагирования на экстренное торможение или другое изменение дорожной обстановки водителю в среднем требуется секунда, и для безопасности это время удваивается. Само собой, это тоже справедливо для сухой дороги с хорошим сцеплением – в дождь, туман, а также зимой дистанцию можно увеличить как минимум вдвое.

Что грозит водителю за несоблюдение дистанции?

Еще одна причина того, что водители недостаточно внимательно относятся к выбору безопасной дистанции – это отсутствие наказания за нарушение. В целом тут все тоже логично: нет конкретных цифр – не за что и штрафовать. Однако опасное вождение, которое включает в себя и несоблюдение дистанции, пока тоже остается безнаказанным. То есть, главный риск, который стоит перед водителем, едущим вплотную к другой машине – это вероятность ДТП. Собственно, только при ДТП водители обычно и получают штраф за несоблюдение дистанции.



В случае ДТП «догнавшему» водителю выносится штраф по части 1 статьи 12.15 КоАП. Согласно ей, «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги <…> влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей». То есть, несоблюдение дистанции – это как раз нарушение правил расположения на проезжей части. То же самое касается случая нарушения требований знака 3.16: если водитель не будет соблюдать дистанцию, указанную на знаке, ему грозит штраф в 1500 рублей. Но помните: штраф – не самое страшное по сравнению с невозможностью вовремя остановиться перед автомобилем, препятствием или пешеходами.