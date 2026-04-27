Безопасность любой ценой: ИИ будет отслеживать состояние водителя

Как сообщает РИА Новости, 15 июня 2026 текущего года в силу вступит новый ГОСТ, принятый Росстандартом. Он должен регулировать мониторинг состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта. То есть следить, не спит ли он, не слишком ли устал и вообще хорошо ли себя чувствует. Вроде как обычная очередная модная инициатива, но уже очень хочется сказать: остановитесь!

Сначала очень коротко о сути. Позволю себе привести цитату из источника: «... при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ анализируют физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы». «Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание), — сказано в документе. – Так, например, системы должны анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны головы, а также мимику лица – напряженность или расслабленность. Помимо этого, ИИ должен анализировать темп речи водителя, интонацию, автоматически вычислять звуки зевков и вздохов».

Прекрасно! Я не отношу себя к сторонникам теории заговора (хотя допускаю, что какие-то заговоры существовать могут), но мне не кажется хорошей идеей воткнуть мне в машину камеру, которая будет следить, как я смеюсь, матерюсь, ковыряюсь в носу и зеваю. Нет, какой-то гипотетической слежки я не боюсь: у меня уже есть ГЛОНАСС, который и так следит, куда я езжу, есть банковская карта, которая может рассказать, где я заправляюсь и какие суммы я на это трачу (почти всегда чудовищные, кстати), есть навигатор, который тоже хранит историю моих поездок и при необходимости поделится ею с тем, с кем надо. Да и в общественном транспорте я не скроюсь: куплю билет, пройду в метро по биометрии и так далее. Чего уж там ещё одна камера в машине — пусть смотрит, не жалко. Может, звуки моих «зевков и вздохов» когда-нибудь войдут в историю, кто знает. Дело в другом: а за чей счёт этот банкет? И так ли нам нужно на нём гулять?

Формально, конечно, одна камера, пусть даже с микрофоном для водительских вздохов, стоит копейки. Но вот всё, что связано с разработкой в сфере ИИ, это уже совсем другие деньги. И кто-то их должен будет заплатить. Этот «кто-то» — явно не Росстандарт. Это тот, кто потом будет покупать машины с этой системой. И вот тут у меня уже возникают вопросы.

Средний возраст автомобилей на начало 2026 года у нас превысил 15 лет, а на вторичном рынке чаще остальных продают и покупают машины в возрасте от 10 до 15 лет. Самая популярная ценовая граница — до 500 тысяч рублей. Количество проданных новых автомобилей не позволяет надеяться на то, что наш автопарк в ближайшем будущем помолодеет. Нет, он будет стареть. Одним словом, мы ездим на хламе, господа. Причём по далеко не лучшим дорогам, где на ямах федеральных трасс пробивают шины, а разметку рисуют явно не в том количестве, в каком ей положено быть. Но сделать с этим что-то нельзя, поэтому будем внедрять ИИ. Который, само собой, подтянет стоимость новых автомобилей ещё чуть выше. Сегодня, когда понятие «бюджетный автомобиль» звучит уже не иронично, а цинично, когда по не самым хорошим дорогам бегают отремонтированные запчастями с авторазборок машины без ABS, а многие считают за счастье купить автомобиль за 500 тысяч, внедрение ещё какой-то системы на базе ИИ в новые отечественные машины кажется весьма сомнительной мерой безопасности. Сама по себе идея, конечно, интересная, может быть, даже полезная, но своевременная ли? Хотя айтишники, скорее всего, будут рады.